Эта книга не посвящена обсуждению современных дискуссий в области герменевтики. Многие методологические вопросы, имеющие прямое отношение к нашей теме, здесь не рассматриваются. Кроме того, мы поставили перед собой другую цель - составить книгу, авторы которой были бы хорошо осведомлены в современных дискуссиях по герменевтическим вопросам, но которые посвятили бы себя непосредственному анализу текстов, где авторы Нового Завета цитируют Ветхий Завет или ссылаются на него.

Перед каждым автором была поставлена задача осветить в своих комментариях следующие вопросы:

1. Какой контекст цитаты или ссылки в Новом Завете? Другими словами, автор должен был определить предмет обсуждения, ход мысли и, где это важно, литературную структуру, жанр и риторику отрывка.

2. Какой ветхозаветный контекст отрывка, из которого взята цитата или фраза?

3. Как ветхозаветные цитаты рассматриваются в литературе иудаизма Второго Храма или в раннем иудаизме?

4. Какие текстологические особенности необходимо учесть при исследовании ветхозаветных цитат в Новом Завете? Какой вариант текста использует новозаветный автор: масоретский (МТ), Септуагинту (ЕХХ) или арамейский (Тargum)? Имеет ли место составная цитата или, возможно, автор цитирует по памяти или же ссылается на какую-то форму текста, которая не дошла до нас? Важны ли незначительные изменения? Существуют ли разночтения в древнееврейском тексте, Септуагинте или греческом Новом Завете? И имеют ли эти разночтения какое-либо значение для понимания того, как авторы Нового Завета использует ветхозаветный текст?

5. После проделанного исследования нужно разобраться, как и с какой целью новозаветный автор использует Ветхий Завет. Какова функция ветхозаветной цитаты в Новом Завете? Ограничивается ли она простым повторением знакомых слов или несет с собой что-то большее?

Ветхий Завет на страницах Нового - Комментарий по употреблению Ветхого Завета в Новом

Самара: Благая весть, 2024. - 1488 с.

Бил Г. К., Карсон Д. А, ред.

Верстка: Мария Литвинова

Ответственный редактор: Роман Куропаткин

ISBN 978-5-7454-1843-2

Ветхий Завет на страницах Нового - Комментарий по употреблению Ветхого Завета в Новом - Содержание

Предисловие

Авторы

Таблица сокращений

Введение (Г. К. Бил иД. А. Карсон).

Евангелие от Матфея. Крейг Бломберг

Евангелие от Марка. Рикк Уоттс.

Евангелие от Луки. Дэвид Пао и Экхард Шнабель

Евангелие от Иоанна. Андреас Кестенбергер

Деяния святых Апостолов. Говард Маршал

Послание Иакова. Д А. Карсон

Первое послание Петра. Д А. Карсон

Второе послание Петра. Д А. Карсон

1-3 Иоанна. Д. А. Карсон

Послание Иуды. Д А. Карсон

Послание к Римлянам. Марк Сейфрид

Первое послание к Коринфянам. Рой Сиампа и Брайан Рознер

Второе послание к Коринфянам. Питер Балла

Послание к Галатам. Мойзес Сильва

Послание к Ефесянам. Франк Тильман

Послание к Филиппийцам. Мойзес Сильва

Послание к Колоссянам. Г К Бил

Первое и Второе послания. к Фессалоникийцам. Джеффри Уэйма

Первое и Второе послания к Тимофею. Послание к Титу. Филип Тоунер

Послание к Филимону

Послание к Евреям. ДжорджX. Гатри

Откровение Иоанна Богослова. Г К. Бил и Шон М. Макдонах

Указатель мест Писания