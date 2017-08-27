Издание текста Нового Завета на греческом языке Нестле-Аланда 27 с параллельным переводом на русский язык епископа Кассиана.

Новый Завет на греческом и русском языках

Российское Библейское Общество, Москва, 2002

ISBN 5-85524-170-Х

Это издание Нового Завета включает параллельные тексты на греческом и русском языках и включает:

Греческий текст. Германское Библейское общество, 1993

Новый Завет в переводе под редакцией еп. Кассиана. Британское и Иностранное Библейское общество, 1970.

Критический аппарат. Российское Библейское общество, 2002.

Впервые выпуская такое издание с параллельным русским переводом, Российское Библейское общество надеется принести пользу духовному просвещению как в самой России, так и среди соотечественников за ее пределами.

Новый Завет на греческом и русском языках - 1. Греческий текст

В издании используется следующий греческий текст: The Greek New Testament. Fourth Revised Edition edited by B. Aland, K. Aland, J. Karavidopoulos, CM. Martini and B.M. Metzger in cooperation with the Institute for New Testament Textual Research, Munster/Westphalia. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1993. В этом издании на основе изучения авторитетных древних рукописей представлена реконструкция греческого новозаветного текста, каким он мог быть в конце III в. Особенности византийского текста (называемого в одной из своих разновидностей Textus receptus), развившиеся в эпоху после официального признания христианства в Римской империи в 325 г. и широко представленные в подавляющем большинстве рукописей, начиная с V в., не включены в эту реконструкцию. Следует иметь в виду, что размещение апостольских Посланий в этом издании отличается от того, который принят в Синодальном переводе: вначале идут Послания апостола Павла, затем — Соборные послания.

Новый Завет на греческом и русском языках - 2. Русский текст

представляет собою перевод епископа Кассиана (Безобразова), ректора Православного Богословского института в Париже. Перевод был осуществлен в 1953-1970 гг. по заказу Британского и Иностранного Библейского Общества. Он основан на 20-м издании греческого текста, подготовленном Эберхардом Нестле и Эрвином Нестле. До недавнего времени это была единственная русская версия, сделанная не по византийскому тексту, а по научной реконструкции, поэтому именно она принята в настоящем издании для объяснения греческого оригинала. Некоторые особенности реконструированного греческого текста были введены в него издателями уже после публикации перевода епископа Кассиана, именно этим объясняется различие, например, в порядке изложения между греческим оригиналом и переводом в Мф 21.28-32.

Новый Завет на греческом и русском языках - 3. Критический аппарат издания

Содержит разночтения к греческому тексту и к русскому переводу. Принцип отбора разночтений объясняется следующими мотивами. Главным источником разночтений к русскому переводу является так называемый Синодальный перевод. Впервые опубликованный в полном объеме Нового Завета по благословению Священного Синода русской православной Церкви в 1862 г., он пользуется с тех пор наибольшим распространением и авторитетом. Он выполнен по византийскому тексту, так что часть его отличий от перевода епископа Кассиана объясняется различиями в греческих оригиналах.

Все другие различия между двумя переводами появились из-за разного понимании греческого оригинала, разницы в языковых навыках и даже изменений в языке, какие имели место в течение столетия, разделившего два перевода. В критическом аппарате настоящего издания приведены почти все разночтения Синодального перевода, обязанные своим возникновением использованию иного греческого текста в качестве оригинала. Всем этим разночтениям соответствуют в критическом аппарате к греческому тексту чтения, извлеченные из следующих источников. Textus receptus (сокращенно TR) «общепринятый текст». Так называется греческий текст, который был впервые издан в 1516 г. Эразмом Роттердамским по поздним греческим рукописям, представляющим собою одну из разновидностей византийского текста.

При работе над Синодальным переводом именно Textus receptus являлся основным источником греческого текста. В настоящем случае использовано следующее издание «общепринятого текста»: Novum Testamentum Graece. Londinii: Sumptibus Britannicae Societatis ad Biblia Sacra Domi et Foris Edenda Constitutae MCMXII. Majority text (сокращенно обозначается готической буквой 2R) «текст большинства». Так в исследованиях последних лет условно называется общий текст большинства византийских рукописей X-XVI вв., разновидностью которого является «общепринятый текст». Некоторые чтения Синодального перевода, которым нет соответствия в «общепринятом тексте», восходят к «тексту большинства».

В настоящем издании знаком 3R обозначаются те греческие чтения, которые отмечены этим же знаком в критическом аппарате новейшего издания греческого Нового Завета Nestle-Aland. См.: Novum Testamentum Graece post Eberhard et Erwin Nestle editione vicesima septima revisa communiter ediderunt B. Aland, K. Aland, J. Karavidopoulos, CM. Martini, B.M. Metzger. Apparatum criticum novis curis elaboraverunt Barbara et Kurt Aland una cum Instituto Studiorum Textus Novi Testamenti Monasterii Westphaliae. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1993.

Некоторые особенности Синодального перевода не могут быть объяснены ни из «общепринятого текста», ни из «текста большинства», но соответствия им обнаруживаются в таких рукописях, которые исторически не связаны со славянской и русской традицией новозаветного текста. Такие греческие варианты, извлеченные из критического аппарата указанного выше издания Nestle-Aland27, помещаются в аппарате настоящего издания без указания на источники (см., например, Мф 1.11). В сумме разночтения греческого текста, помещенные в критическом аппарате настоящего издания, позволяют читателю иметь полное представление о той греческой основе, на которую опирается Синодальный перевод.

Книга напечатана :

слева - греческий, справа - перевод Кассиана (см. ниже):

26/04/2012