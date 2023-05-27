Біблія - Біблія з коментарями

Головний редактор-упорядник - Єпископ Василь Боєчко, Доктор теології. Директор видання - Білл Л. Вільямс. Редакційна колегія: М. Паночко - старший Єпископ, В. Боєчко - Єпископ, доктор теології, В. Любащенко - доктор філософії, редактор, І. Селезінка - кандидат наук, перекладач, Л. Боєчко – перекладач, Т. Бурда – коректор, Л. Олійник - редактор-консультант, Л. Журавчак - кандидат наук, консультант.

Дональд Ч. Стемпс, М.А. М.Div. - автор коментарів та статей

Передмва автора коментарів та статей

Чітке уявлення про створення цієї навчальної Біблії, відчуття гострої потреби в ній та поклик від Бога прийшли до мене у час місіонерської праці в Бразилії. Я усвідомив, наскільки християнські працівники потребують таке видання Біблії, яке б давало напрямок для їхнього мислення та проповіді. Отже десять років тому я почав писати коментарі та статті для цього видання. Пізніше, повернувшись до Сполучених Штатів на короткий період часу, я побачив подібне бажання як у пасторів, так і в численних віруючих. Вони дуже хотіли мати навчальну Біблію з коментарями.

Як користуватися українською Біблією з коментарями

Українська Біблія з коментарями створена, аби допомогти нам отримати більш повне розуміння істин Божого Слова, за допомогою яких ви можете вирости в любові, чистоті й довірі до Господа Ісуса Христа (ІТим. 1:5). Ось якими є особливості та допоміжні навчальні матеріали у даній Біблії.

Заголовки частин

Увесь текст Біблії розділений на частини, кожна з яких має свою назву. Це спростить вам розуміння теми і змісту кожної частини.

Посилання

Посилання, що подаються у центральній колонці, допоможуть нам пов’язати один текст Біблії з іншими на ту ж тему. З їх допомогою можна прояснити складні чи незрозумілі місця через саме Святе Письмо. Система посилань нагадує серію з’єднаних ланцюжків з багатьма ланками. Посилання розташовані у такому порядку, що слово чи тема знаходиться у тексті, до якого воно стосується. У межах теми ланцюжки посилань розташовані в Біблійному порядку, крім тих випадків, коли робиться посилання на вірші у тому ж розділі. У такому разі цей вірш зазначається на початку.

Біблія з коментарями

Виправлений та упорядкований переклад П. Куліша за редакцією Єпископа д-ра В. Боєчка

Springfield, MO, USA: Life Publishers International. – Київ, 2006. – Printed in Belarus. – 2280 с.

ISBN 0-7361-0362-7

Біблія з коментарями - Зміст