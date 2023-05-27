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Біблія - Біблія з коментарями

БІБЛІЯ З КОМЕНТАРЯМИ - Кулиш - Боечко
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Category ESXATOS BOOKS, UKRAINIAN LANGUAGE, Bible Translations, Biblical Studies

Головний редактор-упорядник - Єпископ Василь Боєчко, Доктор теології. Директор видання - Білл Л. Вільямс. Редакційна колегія: М. Паночко - старший Єпископ, В. Боєчко - Єпископ, доктор теології, В. Любащенко - доктор філософії, редактор, І. Селезінка - кандидат наук, перекладач, Л. Боєчко – перекладач, Т. Бурда – коректор, Л. Олійник - редактор-консультант, Л. Журавчак - кандидат наук, консультант.

Дональд Ч. Стемпс, М.А. М.Div. - автор коментарів та статей

Передмва автора коментарів та статей

Чітке уявлення про створення цієї навчальної Біблії, відчуття гострої потреби в ній та поклик від Бога прийшли до мене у час місіонерської праці в Бразилії. Я усвідомив, наскільки християнські працівники потребують таке видання Біблії, яке б давало напрямок для їхнього мислення та проповіді. Отже десять років тому я почав писати коментарі та статті для цього видання. Пізніше, повернувшись до Сполучених Штатів на короткий період часу, я побачив подібне бажання як у пасторів, так і в численних віруючих. Вони дуже хотіли мати навчальну Біблію з коментарями.

Як користуватися українською Біблією з коментарями

Українська Біблія з коментарями створена, аби допомогти нам отримати більш повне розуміння істин Божого Слова, за допомогою яких ви можете вирости в любові, чистоті й довірі до Господа Ісуса Христа (ІТим. 1:5). Ось якими є особливості та допоміжні навчальні матеріали у даній Біблії.

Заголовки частин

Увесь текст Біблії розділений на частини, кожна з яких має свою назву. Це спростить вам розуміння теми і змісту кожної частини.

Посилання

Посилання, що подаються у центральній колонці, допоможуть нам пов’язати один текст Біблії з іншими на ту ж тему. З їх допомогою можна прояснити складні чи незрозумілі місця через саме Святе Письмо. Система посилань нагадує серію з’єднаних ланцюжків з багатьма ланками. Посилання розташовані у такому порядку, що слово чи тема знаходиться у тексті, до якого воно стосується. У межах теми ланцюжки посилань розташовані в Біблійному порядку, крім тих випадків, коли робиться посилання на вірші у тому ж розділі. У такому разі цей вірш зазначається на початку.

Біблія з коментарями

Виправлений та упорядкований переклад П. Куліша за редакцією Єпископа д-ра В. Боєчка

Springfield, MO, USA: Life Publishers International. – Київ, 2006. – Printed in Belarus. – 2280 с.

ISBN 0-7361-0362-7

Біблія з коментарями - Зміст

  • Як користуватися Біблією з коментарями

  • Божий план спасіння

  • СТАРИЙ ЗАВІТ

    • Перша Книга Мойсея, Буття – Книга пророка Малахії

  • НОВИЙ ЗАВІТ

    • Євангелія від св. Матвія – Об’явлення

  • Предметний вказівник

  • Тематичний вказівник

  • План читання Біблії

  • Симфонія

  • Вказівник для роботи з картами

Views 6 281
Rating 5.0 / 5
Added 27.05.2023
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (11)

Comments (12 comments)

B
Barik 2 years ago


Іван Огієнко (митрополит Іларіон) - Як Святе Письмо ставало українським - це шикарний твір! Дякую за єлектронний варіант!


 
Михайло 3 years ago

Чудово!

 
E
esxatos 3 years ago

на этой же странице есть то, что есть


Примечание: В папке для скачивания модулей (в свободном доступе для всех) выложены следующие библейские переводы на украинский язык:


UBS2015

WBTS1996

Kul 1871

Ogienko1962

Hom1963

Trk2011



 
J
josef 2 years ago

Вітаю. Щойно звірив текст. Турконяка тут текст не 2011 року, а 2007 року. Різниця дуже велика.

2007
2 Земля ж була без вигляду і невпорядкована і темрява (була) над пропастю, і дух божий носився над водою.
3 І сказав Бог: Хай буде світло. І повстало світло.

2011
2Земля ж була непримітна і невпорядкована; над безоднею лежала темрява, а Дух Божий ширяв над водою. 3І сказав Бог: Нехай буде світло! І постало світло. 

 
E
esxatos 2 years ago

может отсканируете 2011?
M
makrushka 3 years ago

Добрый день. При скачивании, перевод "Турконяка" пишет что это за 2011 год, а здесь в описании указано что за 2020. Есть ли где то в цифровом варианте перевод Турконяка который вышел последним (т.е. после 2011 года)? Спасибо!
E
esxatos 3 years ago

см.   
S
SamuelAKim 3 years ago

Модуль для Цитаты это 2011 год, а скан 2020 года.
E
ekspert111 3 years ago

Дякую!!! 
V
viktor_bn 3 years ago

Супер!
Y
yara182008 3 years ago

Большое спасибо!

 

"Біблію з коментарями під редакцією Боєчка" сейчас практически невозможно купить ((
E
esxatos 3 years ago

В Папку Библия - Украинские переводы добавлены файлы переводов Кулиша (PDF) и Огиенко (PDF и DJVU).

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