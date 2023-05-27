Біблія - Біблія з коментарями
Головний редактор-упорядник - Єпископ Василь Боєчко, Доктор теології. Директор видання - Білл Л. Вільямс. Редакційна колегія: М. Паночко - старший Єпископ, В. Боєчко - Єпископ, доктор теології, В. Любащенко - доктор філософії, редактор, І. Селезінка - кандидат наук, перекладач, Л. Боєчко – перекладач, Т. Бурда – коректор, Л. Олійник - редактор-консультант, Л. Журавчак - кандидат наук, консультант.
Дональд Ч. Стемпс, М.А. М.Div. - автор коментарів та статей
Передмва автора коментарів та статей
Чітке уявлення про створення цієї навчальної Біблії, відчуття гострої потреби в ній та поклик від Бога прийшли до мене у час місіонерської праці в Бразилії. Я усвідомив, наскільки християнські працівники потребують таке видання Біблії, яке б давало напрямок для їхнього мислення та проповіді. Отже десять років тому я почав писати коментарі та статті для цього видання. Пізніше, повернувшись до Сполучених Штатів на короткий період часу, я побачив подібне бажання як у пасторів, так і в численних віруючих. Вони дуже хотіли мати навчальну Біблію з коментарями.
Як користуватися українською Біблією з коментарями
Українська Біблія з коментарями створена, аби допомогти нам отримати більш повне розуміння істин Божого Слова, за допомогою яких ви можете вирости в любові, чистоті й довірі до Господа Ісуса Христа (ІТим. 1:5). Ось якими є особливості та допоміжні навчальні матеріали у даній Біблії.
Заголовки частин
Увесь текст Біблії розділений на частини, кожна з яких має свою назву. Це спростить вам розуміння теми і змісту кожної частини.
Посилання
Посилання, що подаються у центральній колонці, допоможуть нам пов’язати один текст Біблії з іншими на ту ж тему. З їх допомогою можна прояснити складні чи незрозумілі місця через саме Святе Письмо. Система посилань нагадує серію з’єднаних ланцюжків з багатьма ланками. Посилання розташовані у такому порядку, що слово чи тема знаходиться у тексті, до якого воно стосується. У межах теми ланцюжки посилань розташовані в Біблійному порядку, крім тих випадків, коли робиться посилання на вірші у тому ж розділі. У такому разі цей вірш зазначається на початку.
Біблія з коментарями
Виправлений та упорядкований переклад П. Куліша за редакцією Єпископа д-ра В. Боєчка
Springfield, MO, USA: Life Publishers International. – Київ, 2006. – Printed in Belarus. – 2280 с.
ISBN 0-7361-0362-7
Біблія з коментарями - Зміст
Як користуватися Біблією з коментарями
Божий план спасіння
СТАРИЙ ЗАВІТ
Перша Книга Мойсея, Буття – Книга пророка Малахії
НОВИЙ ЗАВІТ
Євангелія від св. Матвія – Об’явлення
Предметний вказівник
Тематичний вказівник
План читання Біблії
Симфонія
Вказівник для роботи з картами
Іван Огієнко (митрополит Іларіон) - Як Святе Письмо ставало українським - це шикарний твір! Дякую за єлектронний варіант!
Чудово!
на этой же странице есть то, что есть
Примечание: В папке для скачивания модулей (в свободном доступе для всех) выложены следующие библейские переводы на украинский язык:
UBS2015
WBTS1996
Kul 1871
Ogienko1962
Hom1963
Trk2011
Вітаю. Щойно звірив текст. Турконяка тут текст не 2011 року, а 2007 року. Різниця дуже велика.
2007
2 Земля ж була без вигляду і невпорядкована і темрява (була) над пропастю, і дух божий носився над водою.
3 І сказав Бог: Хай буде світло. І повстало світло.
2011
2Земля ж була непримітна і невпорядкована; над безоднею лежала темрява, а Дух Божий ширяв над водою. 3І сказав Бог: Нехай буде світло! І постало світло.
может отсканируете 2011?
Добрый день. При скачивании, перевод "Турконяка" пишет что это за 2011 год, а здесь в описании указано что за 2020. Есть ли где то в цифровом варианте перевод Турконяка который вышел последним (т.е. после 2011 года)? Спасибо!
см.
Модуль для Цитаты это 2011 год, а скан 2020 года.
Дякую!!!
Супер!
Большое спасибо!
"Біблію з коментарями під редакцією Боєчка" сейчас практически невозможно купить ((
В Папку Библия - Украинские переводы добавлены файлы переводов Кулиша (PDF) и Огиенко (PDF и DJVU).