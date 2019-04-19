Книга и модуль Цитата из Библии, BibleQuote. Цель этой книги — дать общий подход, который помог бы понять и полюбить Новый Завет.

Мерилл Тенни - Обзор Нового Завета

New Testament Survey by Merril C. Tenny, revised by Walter M. Dunnett Перевод с английского. Третье издание.

М.: Ассоциация «Духовное возрождение», 2000. — 496 с.

ISBN 5-87727-025-7 Мерилл Тенни - Обзор Нового Завета - Содержание Часть I МИР НОВОГО ЗАВЕТА

1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ НОВОЗАВЕТНОГО ПЕРИОДА Римская империя Управление провинциями Эллинистические царства Еврейское государство

2. ОБЩЕСТВЕННАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ НОВОЗАВЕТНОГО ПЕРИОДА Общественная жизнь Еврейское общество Языческое общество Культурные достижения Нравственное состояние общества Экономическая жизнь Земледелие Промышленность Финансы Транспорт и передвижение

3. РЕЛИГИИ И КУЛЬТЫ Греко-римский Пантеон Поклонение императору Религии таинств Оккультизм Философские учения

4. ИУДАИЗМ Происхождение Богословие Храм Синагога Иудейский религиозный календарь (т.н. Священный год) Система образования Литература Секты иудаизма Диаспора

5. ИУДЕЙСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ НОВОГО ЗАВЕТА 200 г. до н.э.—200 г. н.э. Природа иудаизма Апокрифы Свитки Мертвого моря Характерные черты Кумранской общины Сравнение с Новым Заветом

Часть II ЕВАНГЕЛИЯ: ПОВЕСТВОВАНИЯ О ЖИЗНИ ИИСУСА ХРИСТА 6 г. до н.э.—30 г. н.э.

6. НОВЫЙ ЗАВЕТ. НАЗВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ Название Содержание

7. ЕВАНГЕЛИЯ КАК ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Проблема синоптических Евангелий Предлагаемое решение

8. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ Происхождение Время и место написания Содержание План Наиболее важные моменты Действующие лица повествования Некоторые характерные черты повествования

9. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА Происхождение Время и место написания Содержание План повествования Наиболее важные моменты Действующие лица повествования

10. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ Происхождение Автор повествования Время и место написания Содержание План повествования Наиболее важные моменты Действующие лица повествования

11. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА Происхождение Автор повествования Время и место написания Содержание План повествования Наиболее важные моменты Назначение Действующие лица повествования

12. ЖИЗНЬ ИИСУСА ХРИСТА Светские источники Периоды жизни Христа География времен Иисуса Христа Учение Иисуса Христа

Часть III ИСТОРИЯ РАННЕЙ ЦЕРКВИ Период распространения: 30 г. н.э.- 60 г. н.э.

13. ОСНОВАНИЕ ЦЕРКВИ: ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ 1:1-8:3 История: Деяния Апостолов Основание церкви: Деяния Апостолов 1:1-8:3 Первое рассеяние

14. ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД: ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ 8:4-11:18 Проповедь в Самарии Эфиопский евнух Обращение Павла Проповедь Петра

15. ЦЕРКОВЬ ИЗ ЯЗЫЧНИКОВ И СЛУЖЕНИЕ АПОСТОЛА ПАВЛА: ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ 11:19-15:35 Церковь в Антиохии Миссия к язычникам Иерусалимский собор Литература протеста Послание Иакова Послание Галатам

16. ПРОГРАММА АПОСТОЛА ПАВЛА: ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ 15:36-21:16 Второе миссионерское путешествие в Малую Азию Миссионерское путешествие в Македонию Послания к Фессалоникийцам I Послание к Фессалоникийцам II Послание к Фессалоникийцам Миссионерское путешествие в Ахаию Миссионерское путешествие в Асию Переписка с Коринфянами Общий фон Потерянное послание I Послание к Коринфянам II Послание к Коринфянам Последнее посещение Коринфа Миссионерские планы на будущее Послание к Римлянам Завершение миссии

17.ЗАКЛЮЧЕНИЕ АПОСТОЛА ПАВЛА: ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ 21:17-28:31 Иерусалим Тюремные Послания Послание к Филимону Послание к Ефесянам Послание к Колоссянам Послание Филиппийцам Последствия тюремного заключения апостола Павла

Часть IV ПРОБЛЕМЫ РАННЕЙ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ Период объединения: 60 г. н.э.—100 г. н.э.

18. УЧРЕЖДЕННАЯ ЦЕРКОВЬ: ПАСТОРСКИЕ ПОСЛАНИЯ Общий фон I Послание к Тимофею Послание к Титу II Послание к Тимофею Оценка

19. СТРАДАЮЩАЯ ЦЕРКОВЬ: 1-е ПОСЛАНИЕ ПЕТРА Общий фон Автор План Содержание Оценка

20. РАЗРЫВ С ИУДАИЗМОМ: ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ Общий фон Автор Время написания План Содержание Оценка

21. ОПАСНОСТЬ ЕРЕСЕЙ:2-е ПОСЛАНИЕ ПЕТРА, ПОСЛАНИЕ ИУДЫ, 1-е, 2-е и 3-е ПОСЛАНИЯ ИОАННА Общий фон 2-е Послание Петра Послание Иуды 1-е, 2-е и 3-е ПОСЛАНИЯ ИОАННА Общий фон2 1-е Послание Иоанна 2-е Послание Иоанна 3-е Послание Иоанна

22. ОЖИДАЮЩАЯ ЦЕРКОВЬ: ОТКРОВЕНИЕ Общий фон Толкования Содержание План Оценка

Часть V. КАНОН И ТЕКСТ НОВОГО ЗАВЕТА

23. КАНОН НОВОГО ЗАВЕТА Определение Внутреннее свидетельство Внешнее свидетельство Заключение

24. ТЕКСТ НОВОГО ЗАВЕТА И ЕГО ПЕРЕДАЧА Передача текста Нового Завета Источники текста Нового Завета Переводы Библии Краткая история русской Библии

ПРИЛОЖЕНИЯ

В это издание включены дополнительные материалы о Евангелиях и свитках Мертвого моря. В книгу включены многочисленные иллюстрации. Обработка многочисленных данных, полученных благодаря открытию свитков на берегах Мертвого моря, дала нам новые знания о религиозной обстановке в Палестине в эпоху земного служения Христа и написания книг Нового Завета.

Мерилл Тенни - Обзор Нового Завета - ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРЕРАБОТАННОМУ ИЗДАНИЮ Популярность, которой заслуженно пользуется «Обзор Нового Завета» Меррилла С. Тенни, являющийся основой этого второго переработанного издания, красноречиво свидетельствует об уровне знаний, опыте и мастерстве ее автора. Отклик читателей на эту книгу послужил основанием для дальнейших изменений в содержании, учитывая последние данные библейской науки в области изучения Нового Завета. Эта вторая переработка производилась по просьбе Меррилла С. Тенни и Вильяма Б. Эрдманса младшего. Я высоко ценю их приглашение принять участие в этой работе и благодарю их за это. Работа над этой книгой доставила мне истинное наслаждение. Во второе переработанное издание 1985 года добавлена новая глава (Глава 5 — Иудейские предпосылки Нового Завета). Это издание содержит много нового дополнительного материала, особенно в главах, посвященных Евангелиям и канону Нового Завета. Большую помощь в процессе чтения и подготовки рукописи к изданию оказал Чарльз Ван Хоф из издательства Eerdmans Publishing Company.

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21/11/2016