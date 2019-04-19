Тенни - Обзор Нового Завета - книги и модуль BibleQuote
Книга и модуль Цитата из Библии, BibleQuote. Цель этой книги — дать общий подход, который помог бы понять и полюбить Новый Завет.
Мерилл Тенни - Обзор Нового Завета
New Testament Survey by Merril C. Tenny, revised by Walter M. Dunnett
Перевод с английского. Третье издание.
М.: Ассоциация «Духовное возрождение», 2000. — 496 с.
ISBN 5-87727-025-7
Мерилл Тенни - Обзор Нового Завета - Содержание
Часть I МИР НОВОГО ЗАВЕТА
- 1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ НОВОЗАВЕТНОГО ПЕРИОДА Римская империя Управление провинциями Эллинистические царства Еврейское государство
- 2. ОБЩЕСТВЕННАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ НОВОЗАВЕТНОГО ПЕРИОДА Общественная жизнь Еврейское общество Языческое общество Культурные достижения Нравственное состояние общества Экономическая жизнь Земледелие Промышленность Финансы Транспорт и передвижение
- 3. РЕЛИГИИ И КУЛЬТЫ Греко-римский Пантеон Поклонение императору Религии таинств Оккультизм Философские учения
- 4. ИУДАИЗМ Происхождение Богословие Храм Синагога Иудейский религиозный календарь (т.н. Священный год) Система образования Литература Секты иудаизма Диаспора
- 5. ИУДЕЙСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ НОВОГО ЗАВЕТА 200 г. до н.э.—200 г. н.э. Природа иудаизма Апокрифы Свитки Мертвого моря Характерные черты Кумранской общины Сравнение с Новым Заветом
Часть II ЕВАНГЕЛИЯ: ПОВЕСТВОВАНИЯ О ЖИЗНИ ИИСУСА ХРИСТА 6 г. до н.э.—30 г. н.э.
- 6. НОВЫЙ ЗАВЕТ. НАЗВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ Название Содержание
- 7. ЕВАНГЕЛИЯ КАК ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Проблема синоптических Евангелий Предлагаемое решение
- 8. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ Происхождение Время и место написания Содержание План Наиболее важные моменты Действующие лица повествования Некоторые характерные черты повествования
- 9. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА Происхождение Время и место написания Содержание План повествования Наиболее важные моменты Действующие лица повествования
- 10. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ Происхождение Автор повествования Время и место написания Содержание План повествования Наиболее важные моменты Действующие лица повествования
- 11. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА Происхождение Автор повествования Время и место написания Содержание План повествования Наиболее важные моменты Назначение Действующие лица повествования
- 12. ЖИЗНЬ ИИСУСА ХРИСТА Светские источники Периоды жизни Христа География времен Иисуса Христа Учение Иисуса Христа
Часть III ИСТОРИЯ РАННЕЙ ЦЕРКВИ Период распространения: 30 г. н.э.- 60 г. н.э.
- 13. ОСНОВАНИЕ ЦЕРКВИ: ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ 1:1-8:3 История: Деяния Апостолов Основание церкви: Деяния Апостолов 1:1-8:3 Первое рассеяние
- 14. ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД: ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ 8:4-11:18 Проповедь в Самарии Эфиопский евнух Обращение Павла Проповедь Петра
- 15. ЦЕРКОВЬ ИЗ ЯЗЫЧНИКОВ И СЛУЖЕНИЕ АПОСТОЛА ПАВЛА: ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ 11:19-15:35 Церковь в Антиохии Миссия к язычникам Иерусалимский собор Литература протеста Послание Иакова Послание Галатам
- 16. ПРОГРАММА АПОСТОЛА ПАВЛА: ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ 15:36-21:16 Второе миссионерское путешествие в Малую Азию Миссионерское путешествие в Македонию Послания к Фессалоникийцам I Послание к Фессалоникийцам II Послание к Фессалоникийцам Миссионерское путешествие в Ахаию Миссионерское путешествие в Асию Переписка с Коринфянами Общий фон Потерянное послание I Послание к Коринфянам II Послание к Коринфянам Последнее посещение Коринфа Миссионерские планы на будущее Послание к Римлянам Завершение миссии
- 17.ЗАКЛЮЧЕНИЕ АПОСТОЛА ПАВЛА: ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ 21:17-28:31 Иерусалим Тюремные Послания Послание к Филимону Послание к Ефесянам Послание к Колоссянам Послание Филиппийцам Последствия тюремного заключения апостола Павла
Часть IV ПРОБЛЕМЫ РАННЕЙ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ Период объединения: 60 г. н.э.—100 г. н.э.
- 18. УЧРЕЖДЕННАЯ ЦЕРКОВЬ: ПАСТОРСКИЕ ПОСЛАНИЯ Общий фон I Послание к Тимофею Послание к Титу II Послание к Тимофею Оценка
- 19. СТРАДАЮЩАЯ ЦЕРКОВЬ: 1-е ПОСЛАНИЕ ПЕТРА Общий фон Автор План Содержание Оценка
- 20. РАЗРЫВ С ИУДАИЗМОМ: ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ Общий фон Автор Время написания План Содержание Оценка
- 21. ОПАСНОСТЬ ЕРЕСЕЙ:2-е ПОСЛАНИЕ ПЕТРА, ПОСЛАНИЕ ИУДЫ, 1-е, 2-е и 3-е ПОСЛАНИЯ ИОАННА Общий фон 2-е Послание Петра Послание Иуды 1-е, 2-е и 3-е ПОСЛАНИЯ ИОАННА Общий фон2 1-е Послание Иоанна 2-е Послание Иоанна 3-е Послание Иоанна
- 22. ОЖИДАЮЩАЯ ЦЕРКОВЬ: ОТКРОВЕНИЕ Общий фон Толкования Содержание План Оценка
Часть V. КАНОН И ТЕКСТ НОВОГО ЗАВЕТА
- 23. КАНОН НОВОГО ЗАВЕТА Определение Внутреннее свидетельство Внешнее свидетельство Заключение
- 24. ТЕКСТ НОВОГО ЗАВЕТА И ЕГО ПЕРЕДАЧА Передача текста Нового Завета Источники текста Нового Завета Переводы Библии Краткая история русской Библии
ПРИЛОЖЕНИЯ
В это издание включены дополнительные материалы о Евангелиях и свитках Мертвого моря. В книгу включены многочисленные иллюстрации. Обработка многочисленных данных, полученных благодаря открытию свитков на берегах Мертвого моря, дала нам новые знания о религиозной обстановке в Палестине в эпоху земного служения Христа и написания книг Нового Завета.
Мерилл Тенни - Обзор Нового Завета - ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРЕРАБОТАННОМУ ИЗДАНИЮ
Популярность, которой заслуженно пользуется «Обзор Нового Завета» Меррилла С. Тенни, являющийся основой этого второго переработанного издания, красноречиво свидетельствует об уровне знаний, опыте и мастерстве ее автора. Отклик читателей на эту книгу послужил основанием для дальнейших изменений в содержании, учитывая последние данные библейской науки в области изучения Нового Завета. Эта вторая переработка производилась по просьбе Меррилла С. Тенни и Вильяма Б. Эрдманса младшего. Я высоко ценю их приглашение принять участие в этой работе и благодарю их за это. Работа над этой книгой доставила мне истинное наслаждение.
Во второе переработанное издание 1985 года добавлена новая глава (Глава 5 — Иудейские предпосылки Нового Завета).
Это издание содержит много нового дополнительного материала, особенно в главах, посвященных Евангелиям и канону Нового Завета.
Большую помощь в процессе чтения и подготовки рукописи к изданию оказал Чарльз Ван Хоф из издательства Eerdmans Publishing Company.
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2. Модуль в UTF-8 для BQ6 и Андроид от Eshatos (29.05.12)
21/11/2016
Спасибо!