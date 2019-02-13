Библейская история Ветхого и Нового Заветов - Александр Лопухин

Лопухин - Библейская история
В один том собран монументальный труд по Библейской истории Ветхого и Нового Заветов выдающегося русского библеиста, профессора Санкт-Петербургской Духовной Академии Александра Павловича Лопухина (1852—1904). В своей книге, выдержавшей до 1917 года 20 переизданий, он собрал и проанализировал весь библейско-хронологический, археологический, исторический и этнографический материал, доступный к концу XIX века.
Лопухин А. П. Библейская история Ветхого и Нового Заветов. Полное издание в одном томе
М: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2009. — 1215 с: ил. — (Полное издание в одном томе).
ISBN 978-5-9922-0271-7
ТЕКСТ ПЕЧАТАЕТСЯ ПО ИЗДАНИЮ:
Лопухин А. И. Руководство к Библейской истории Ветхого Завета, Санкт-Петербург, 1888 г. «Издание книготорговца И. Л. Тулузова».
Лопухин А. П. Руководство к Библейской истории Нового Завета, Санкт-Петербург, 1889 г. «Издание книготорговца И. Л. Тулузова».
Иллюстрации Юлиус Шнорр фон Карольсфельд
Свой труд А. П. Лопухин предназначал для чтения «вообще», для самого широкого круга людей, так как, по его мнению, «библейская история может стать неисчерпаемым источником нравственного и высшего исторического воспитания для всякого более или менее способного к серьезной умственной жизни человека».
В качестве иллюстраций в книге использованы гравюры Юлиуса Шнорра фон Карольсфельда.
Предисловие к первому изданию книги Л.П. Лопухина "РУКОВОДСТВО К БИБЛЕЙСКОЙ ИСТОРИИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА"
В исторической науке в настоящее время совершается необычайное движение, именно благодаря тем изумительным открытиям, которые делаются на забытом пепелище исторической жизни древних народов Востока. С того счастливого часа, когда историки, не ограничиваясь пером, взялись за заступы и лопаты и начали раскапывать мусор развалин в долинах Нила, Тигра и Евфрата, равно как и в других странах исторического Востока, перед взорами исследователей открылся целый мир нового исторического знания: бледные и тощие страницы истории древних народов чрезвычайно оживились и расширились, открыто было даже существование новых, совершенно неизвестных дотоле народов и монархий, знание о которых пролило новый свет на всю судьбу древнего человечества.
Но эти необычайные открытия получили еще большее значение вследствие того, что они оказались в ближайшем соотношении с Библейской историей, и не только пролили в нее много нового света, уясняя часто самые темные ее страницы, но и представили почти чудесное подтверждение многих библейских событий и фактов, которые дотоле могли безнаказанно подвергаться критике скептицизма. Это обстоятельство чрезвычайно оживило интерес к Библейской истории, которая перестала быть сухой специальностью богословов, а привлекает теперь внимание и светских ученых историков, и всего образованного общества всех цивилизованных народов.
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Интерес этот заметен и у нас, но, к сожалению, у нас он доселе еще не выходил из узких рамок кружка специалистов, и для нашего общества собственно доселе буквально не имеется ни одной такой общедоступной книги, которая бы могла служить руководством или введением к этой глубокоинтересной и в высшей степени поучительной области знания. Удовлетворение этой, по нашему мнению, насущной потребности отчасти и имеет в виду настоящая книга.
В своих главных частях она составлена была несколько лет тому назад и предназначалась лишь в качестве конспекта для наших личных кабинетных занятий в соприкосновенной с нашей специальностью («Историей Древнего мира») области библейско-исторического знания. Но сознание указанной выше глубокой потребности побудило нас обработать этот конспект в таком виде, чтобы он хоть в малейшей мере мог удовлетворить эту потребность, именно давая связный и живой курс Библейской истории с привнесением в него главнейших черт из неисчерпаемого богатства новейших библейско-исторических исследований.
Понятно, что в тех рамках, какие намечены были для настоящего руководства, означенные исследования не могли найти себе самостоятельного места в нем, и мы действительно ограничились лишь привнесением некоторых черт из них, но надеемся, что читатели заметят их присутствие при каждом более или менее важном библейско-историческом событии, и сами убедятся, как много света новейшие открытия проливают в области истории и сколько свежего интереса придают самым общеизвестным фактам и событиям.
Свое «руководство» мы предназначаем для чтения вообще, но особенно желали бы, чтобы оно нашло доступ в среду учащегося юношества. По нашему глубокому убеждению, Библейская история может стать неисчерпаемым источником нравственного и высшего исторического воспитания для всякого более или менее способного к серьезной умственной жизни человека. Всякая история есть воспитательница ума и сердца и учительница мудрости, но Библейская история в этом отношении стоит выше всех других историй, потому что предмет ее — центральные пункты духовной жизни человечества, и в ней раскрываются глубочайшие законы всемирно-исторического развития.
Она яснее всего может показать, что в истории народов нет ничего случайного и произвольного, что всякая попытка «делать историю» бессмысленна и вредна, потому что все ждет и требует «исполнения времен», которого нельзя ни приблизить, ни отдалить. Вместе с тем она представляет ряд глубоких житейских опытов величайших характеров, которые своими добродетелями и не менее своими пороками широко раскрывают дверь в самую глубь духовной жизни человека и тем самым преподают глубочайшие уроки для всякого, обладающего достаточно живым нравственным чувством для того, чтобы воспринимать подобные поразительные опыты.
ПЕРИОД ПЕРВЫЙ От Сотворения мира до потопа
I. СОТВОРЕНИЕ МИРА
Мир, рассматриваемый в его внешней красоте и внутренней гармонии, представляет собой дивное создание, изумляющее стройностью своих частей и чудесным разнообразием своих форм. Во всей своей необъятности он правильно движется подобно величественным часам, заведенным великим и искусным мастером.
И как при взгляде на часы невольно является мысль о сделавшем и заведшем их мастере, так и при рассматривании мира в его правильном и стройном движении разум невольно приходит к мысли о том Виновнике, которому он обязан своим существованием и дивным устроением. Что мир не вечен и имеет свое начало, это ясно доказывается прежде всего общим верованием народов, у которых у всех сохраняется древнейшее предание о начале всех вещей. Затем изучение хода исторической жизни человечества, особенно древнейших его народов, показывает, что сама историческая жизнь имеет весьма ограниченную протяженность и скоро переходит в эпоху доисторическую, которая составляет детство человечества, необходимо предполагающее в свою очередь рождение или начало.
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На то же указывает и ход развития наук и искусств, который опять приводит нас к первобытному состоянию, когда только начинались они. Наконец, новейшие науки (геология и палеонтология) через изучение наслоений коры земной и заключающихся в них останков неопровержимо и ясно доказывают, что земной шар постепенно образовывался в своей поверхности, и было время, когда на нем совершенно не было никакой жизни, и сам он находился в состоянии бесформенного вещества.
Таким образом, начало мира несомненно, хотя бы и в виде бесформенного, первобытного вещества, из которого постепенно образовались все его формы. Но откуда явилось само это первобытное вещество? Вопрос этот издавна занимал мысль человеческую, но она бессильна была разрешить его без высшей помощи, и в языческом мире величайшие мудрецы и основатели религий не в силах были подняться выше той мысли, что это первобытное вещество существовало от вечности, и из него-то Бог создал или устроил мир, будучи лишь таким образом создателем или устроителем мира, но не в собственном смысле Творцом его.
Тогда на помощь человеческому разуму явилось Божественное Откровение, заключающееся в книгах Св. Писания, и оно просто и ясно провозгласило великую тайну бытия, постигнуть которую тщетно усиливались мудрецы всех времен и народов. Тайна эта открыта на первой странице книги Бытия, которой и начинается Библейская история мира и человечества.
«В начале сотворил Бог небо и землю», — говорит бытописатель, св. пророк Моисей. В этих немногих словах выражена та необъятная по своей глубине истина, что все существующее на небе и на земле, а следовательно и первобытное вещество, имеет свое начало, и все сотворено Богом, который один только вечен и существовал в довременном бытии, и притом сотворено из ничего, как означает сам глагол бара, употребленный для выражения слова «сотворил».
Бог есть единый Творец вселенной, и без Него ничего не могло произойти. Утверждая эту мысль, бытописатель тем самым отверг все другие способы объяснения происхождения мира, т. е. что мир не мог произойти ни от случая, ни от самозарождения, ни от борьбы доброго и злого начал (как учили языческие мудрецы, а за ними и новейшие любомудры), а единственно от свободного решения воли всемогущего Бога, благоволившего из небытия воззвать мир к временному бытию.
Решение же это вытекло единственно из любви и благости Творца, с целью дать и твари возможность насладиться этими величайшими свойствами Его существа. И вот «Он», по словам боговдохно-венного псалмопевца, «сказал и сделалось, Он повелел и явилось» все (Псал. XXXII, 9). Орудием Его при творении служило Слово Его («сказал и сделалось»), которое есть Слово изначальное, Сын Божий, через которого «все начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть.
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