Герменевтика - Фридрих Шлейермахер

В статье «Возникновение герменевтики» Вильгельм Дильтей называет Фридриха Шлейермахера создателем всеобщей науки герменевтики 1 . В разработке своей герменевтической системы Шлейермахер опирался на герменевтическую традицию, корни которой уходят в глубь веков. Герменевтика как теория и практика толкования текста возникла в древности. Поэтому прежде чем рассмотреть герменевтическую концепцию Шлейермахера, следует указать на основные этапы развития этой науки в предшествующий период.

Слово герменевтика - русскоязычная форма латинского существительного hermeneutica, являющегося переводом греческого субстантивированного прилагательного, -искусство толкования или объяснения. В переводе на современные языки слово имеет следующие значения: 1. говорить, высказывать, выражать 2. толковать, интерпретировать 3. переводить.

людям волю богов .

Шлейермахер Фридрих - Герменевтика

СПб.: «Европейский Дом». 2004. — 242 с.

ISBN 5-8015-0176-2

Книга является первым переводом на русский язык «Герменевтики» Фридриха Шлейермахера, известного немецкого богослова, философа и переводчика, основоположника современной филологической герменевтики — науки о толковании и понимании текста.

Для настоящего издания использован текст, изданный учеником Шлейермахера Фр. Люке в 1836 г. и переизданный М. Франком в 1977 г., который отражает развитие герменевтической теории Шлейермахера. Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся проблемами интерпретации текста, истории и теории герменевтики.

Фридрих Шлейермахер - Герменевтика - Содержание

Фридрих Шлейермахер и его герменевтическая теория (А.Л.Вольский)

Первая часть. Грамматическое толкование

Вторая часть. Психологическое толкование

О поиске единства стиля

Обнаружение самобытности в композиции

Особенности психологической задачи

Применение вышесказанного к Новому Завету

Особенности технической задачи

Шлейермахер Фридрих - Герменевтика - Предисловие

Фридрих Шлейермахер был человеком вполне в духе своего времени: Он стоял у истоков кружка раннего романтизма Фридриха Шлегеля, затем был другом салона Генриетты Герц. Больше половины своей жизни он провел на Берлинских улицах. На вид он был невысокого роста и несколько горбат. Когда он шел по городу с Генриеттой Герц, необыкновенно красивой женщиной, которая кроме того была выше его на целую голову, прохожие едва сдерживали смех. Шлейермахер смеялся вместе с ними, без малейшего намека на озлобленность: он не строил иллюзий относительно своей внешности и не особо переживал по этому поводу. В круг близких ему женщин входили также Доротея Вайт, Рахиль из Варнхагена.



Вслед за «Речами о религии» (1799) Шлейермахер написал «Монологи» (1800) и затем совместно с Фихте, Савигни, Ф. А. Вольфом и Гумбольдтом приступил к основанию Берлинского университета, открывшегося в 1810 году. Он был первым деканом богословского факультета этого университета, секретарем Академии наук, сотрудником прусского министерства образования, проповедником в церкви Троицы (в этом качестве он преподавал конфирмацию Бисмарку) и автором бесчисленных научных публикаций.



Берлин был, несомненно, главным местом его общественной деятельности. Вторым же по важности местом его интеллектуальной биографии — и в этом также нет никаких сомнений — был Галле. Пребывание здесь, в целом продолжавшееся только четыре года, имело для Шлейермахера огромное значение, поскольку затрагивало две решающие фазы его развития: с одной стороны, преодоление религиозного кризиса его студенческих лет, с другой — вступление в академическую должность.

Герменевтическую задачу можно полностью решить, только связав грамматику с диалектикой, учение об искусстве со специальной антропологией, то, стало быть, в герменевтике есть мощный стимул для соединения спекулятивного с эмпирическим и историческим. Следовательно, чем больше стоящая перед поколением герменевтическая задача, тем более мощным рычагом такого рода она становится. Кроме того, внимательное рассмотрение истории учит, что со времени возрождения наук занятие истолкованием вносило тем больший и разносторонний вклад в духовное развитие, чем более оно вникало в научные принципы.

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