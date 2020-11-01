Деяния Апостолов являются центральной книгой в исследовании Нового Завета, потому что она дает нам информацию о том, как начиналась Церковь, как она развивалась в решающие годы после вознесения Иисуса. Автор молится о том, чтобы новое издание комментариев к Деяниям послужило побуждением к дельнейшему изучению не только этой книги, но и Нового Завета в целом.

Гарет Л. Риз - Деяния апостолов - Послание к Римлянам

Книги в формате htm

Модуль Цитата из Библии BibleQuote с двумя книгами

Словарь для Цитаты7 - расположить в папку Dictionaries

Гарет Л. Риз - Критический и эгзегетический комментарий к книге Деяния апостолов

Духовная Академия Апостола Павла, Весть, М., 2006

Издательство: Весть, Духовная Академия Апостола Павла

Принято считать, что название «Деяния святых Апостолов» было дано книге не самим Лукой. Мы не знаем, как озаглавил ее (да и было ли такое заглавие) сам Лука. Настоящее название -«Деяния святых Апостолов» — очень древнее, оно встречается уже в Ватиканском кодексе. В Синайском кодексе название просто «Деяния». В сочинениях отцов ранней церкви на эту книгу ссылаются как на «Деяния». В Мураторианском каноне «Деяния Святых Апостолов» является признанным названием книги.

Названия давались книгам после того, как был собран весь Новый Завет. Они были написаны на внешней стороне книг, для того, чтобы было легче доставать их из тех ящиков, в которых они хранились - легче в том смысле, что можно было немедленно сказать, какую книгу достают. Со временем каждая христианская община обзавелась своим собственным собранием свитков, которое хранилось в том месте, где встречались члены общины. Во время богослужений вслух читались книги целиком, и отсюда возникала необходимость быстрого определения того, какая книга достается из ящика.



Уместность названия «Деяния святых Апостолов» часто оспаривалась. Книга не является рассказом обо ВСЕХ деяниях ВСЕХ Апостолов. Это даже не деяния части апостолов. Книга в первую очередь повествует о деяниях Петра и Павла. Так что в попытке придти к названию, которое бы в точности отражало содержание книги, были предложены и другие варианты. Макгарви предложил название «Деяния Святого Духа (Книга обращений и необращений)». В ASV читаем просто «Деяния». Но существует книга, которая также называется «Деяния», и которая повествует о жизни Александра Великого. Кто-то сказал, что вполне можно назвать книгу «Дорога в Рим». Другой предложил название «Пришествие Царства», потому что книга рассказывает нам о начале и распространении Церкви.

Гарет Л. Риз - Критический и эгзегетический комментарий к книге апостола Павла «Послание к Римлянам»

Весть, М., 2004

Автор снабжает своими комментариями, обильными справками и богатым исследовательским материалом. В данный комментарий включено пояснительное введение, которое содержит информацию об авторе послания, об адресатах, о христианах и церкви Рима, о целостности послания, об иудаизме, о философии и герменевтике послания, о целях написания послания и современное значение Послания к Римлянам, а также план послания.

Такие термины как «предопределение», «совет», «предузнание», «предустановление» и «избрание», все встречаются в нашей Библии. Что же они означают? И если они не синонимы, то как же они связаны друг с другом? И что бы ни говорила Библия по этим вопросам, это столь же истинно, как и все, что в ней написано. Всякий, кто изучает Библию, хотел бы узнать, а что же говорит Священное Писание по этой теме; он может проигнорировать то, что было сказано об этом другими людьми, и даже отрицать то, что говорится в символах веры, принятых людьми, но он не может игнорировать то, что говорит само Священное Писание.

Предопределение, как мы увидим, - это библейское слово. Люди, желающие называть все библейскими именами, конечно, захотят использовать термин так, как его использовал Сам Бог. Но как же Он это делал? И кто включен в это предопределение? Это те вопросы, которые будут рассмотрены в этом дополнительном исследовании. На протяжении всей истории богословия, доктрина предопределения была постоянной темой комментариев и споров. Выдвигались позиции, которые затем либо защищались, либо опровергались, часто используя технические термины, с которыми многие современные читатели просто незнакомы. Поэтому, также, приведенная далее информация призвана помочь читателю расширить кругозор по этой теме и понять комментарии, которые он может найти ко многим отрывкам, не только из Послания к Римлянам, но и из других книг Библии.

Объяснение, приведенное в Римлянам 8:28-30, о том, как Бог составил план от вечности, и что в него входило одобрение тех, кто «во Христе», предназначение их для славы, и что этот план также включал промежуточные шаги (призвание, оправдание, прославление), чтобы помочь людям достичь цели, различно понимается в большинстве протестантских и католических представлениях о предопределении. Таким образом, представляется, что это будет только для нашей пользы, если мы приложим усилия и постараемся уловить мысль Бога, для чего необходимо довольно детально изучить весь этот вопрос.

На Эсхатосе можно прочитать: