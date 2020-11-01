Риз - Деяния Апостолов - Римлянам - книги и модуль BibleQuote
Гарет Л. Риз - Деяния апостолов - Послание к Римлянам
- Книги в формате htm
- Модуль Цитата из Библии BibleQuote с двумя книгами
- Словарь для Цитаты7 - расположить в папку Dictionaries
Гарет Л. Риз - Критический и эгзегетический комментарий к книге Деяния апостолов
Названия давались книгам после того, как был собран весь Новый Завет. Они были написаны на внешней стороне книг, для того, чтобы было легче доставать их из тех ящиков, в которых они хранились - легче в том смысле, что можно было немедленно сказать, какую книгу достают. Со временем каждая христианская община обзавелась своим собственным собранием свитков, которое хранилось в том месте, где встречались члены общины. Во время богослужений вслух читались книги целиком, и отсюда возникала необходимость быстрого определения того, какая книга достается из ящика.
Уместность названия «Деяния святых Апостолов» часто оспаривалась. Книга не является рассказом обо ВСЕХ деяниях ВСЕХ Апостолов. Это даже не деяния части апостолов. Книга в первую очередь повествует о деяниях Петра и Павла. Так что в попытке придти к названию, которое бы в точности отражало содержание книги, были предложены и другие варианты. Макгарви предложил название «Деяния Святого Духа (Книга обращений и необращений)». В ASV читаем просто «Деяния». Но существует книга, которая также называется «Деяния», и которая повествует о жизни Александра Великого. Кто-то сказал, что вполне можно назвать книгу «Дорога в Рим». Другой предложил название «Пришествие Царства», потому что книга рассказывает нам о начале и распространении Церкви.
Гарет Л. Риз - Критический и эгзегетический комментарий к книге апостола Павла «Послание к Римлянам»
Такие термины как «предопределение», «совет», «предузнание», «предустановление» и «избрание», все встречаются в нашей Библии. Что же они означают? И если они не синонимы, то как же они связаны друг с другом? И что бы ни говорила Библия по этим вопросам, это столь же истинно, как и все, что в ней написано. Всякий, кто изучает Библию, хотел бы узнать, а что же говорит Священное Писание по этой теме; он может проигнорировать то, что было сказано об этом другими людьми, и даже отрицать то, что говорится в символах веры, принятых людьми, но он не может игнорировать то, что говорит само Священное Писание.
Предопределение, как мы увидим, - это библейское слово. Люди, желающие называть все библейскими именами, конечно, захотят использовать термин так, как его использовал Сам Бог. Но как же Он это делал? И кто включен в это предопределение? Это те вопросы, которые будут рассмотрены в этом дополнительном исследовании. На протяжении всей истории богословия, доктрина предопределения была постоянной темой комментариев и споров. Выдвигались позиции, которые затем либо защищались, либо опровергались, часто используя технические термины, с которыми многие современные читатели просто незнакомы. Поэтому, также, приведенная далее информация призвана помочь читателю расширить кругозор по этой теме и понять комментарии, которые он может найти ко многим отрывкам, не только из Послания к Римлянам, но и из других книг Библии.
Объяснение, приведенное в Римлянам 8:28-30, о том, как Бог составил план от вечности, и что в него входило одобрение тех, кто «во Христе», предназначение их для славы, и что этот план также включал промежуточные шаги (призвание, оправдание, прославление), чтобы помочь людям достичь цели, различно понимается в большинстве протестантских и католических представлениях о предопределении. Таким образом, представляется, что это будет только для нашей пользы, если мы приложим усилия и постараемся уловить мысль Бога, для чего необходимо довольно детально изучить весь этот вопрос.
- книги от ASA в формате htm - нажимаем Index и приятного чтения;
- модуль от Eshatos с двумя книгами от 26.04.11 для Bible Quote, новая версия в кодировке utf-8 для Цитаты из Библии 6 и Андроид от 28.04.13
- Словарь для Цитаты7
За словарь большое спасибо!!!
Спасибо kachura за помощь в изготовлении модуля словаря! Словарь по материалам Риза включает в себя в алфавитном порядке все богословские экскурсы из его комментариев и удобен при изучении богословских тем.
Риз - Деяния Апостолов - Римлянам
Очень много ошибок в комментариях Рим 13. Например:
1- Христиании, посвящающий Богу свое тело и подчиняющийся Его воле
2- будь то налог, пошлину, трах честь.
3- Это пожизненное обязатель-ство
4- Прелюбодеяние - это незаконный половой акте чьей-то женой
5- в очередной оследовательности веков
6- Лучше рассмат риватьело в изъявительном
и тому подобное
Спасибо!