Свет истинный - Уильям Арндт

Арндт - Свет истинный
Прекрасная книга, объясняющая многие трудные места Библии.
В некоторых библейских фрагментах, используемых в качестве аргументов врагами Христианства, и также нередко ставящих в затруднительное положение самих изучающих Библию христиан, описывается, как Бог или люди Божьи совершают деяния, которые не укладываются в наши представления о морали, и которые наше сознание отказывается называть праведными. Истинные дети Божьи, глубоко осознающие свою собственную греховность и чрезвычайно признательные Богу за оправдание, дарованное им в Евангелии Иисуса Христа, не теряются при чтении подобных фрагментов. Они твердо убеждены, что у Святого Бога, милостиво снизошедшего до нас и простившего наши прегрешения - не может быть никакого пятна или порока. Однако, ситуация несколько изменяется, когда такие христиане подвергаются агрессивным нападкам неверующих, особо подчеркивающих подобные фрагменты и требующих дать им объяснения. Данная глава в основном посвящена подобным вопросам.
Уильям Арндт - Свет истинный - Существуют ли противоречия в Библии?
Перевод с английского: К.КомаровДанная электронная версия создана в 2011 г.
Впервые опубликовано в печатном виде фондом “Лютеранское Наследие” совместно с издательством “Андреев и Согласие” в 1994 г.
Впервые опубликовано в печатном виде фондом “Лютеранское Наследие” совместно с издательством “Андреев и Согласие” в 1994 г.
Фонд «Лютеранское наследие», 2011. - 250 с.
Уильям Арндт - Свет истинный - Существуют ли противоречия в Библии? - Содержание
- Предисловие
- Общие вопросы
- Есть ли трудные места в Святом Писании?
- Доктрина о богодухновенности Библии
- Непогрешимость Библии
- Лейтмотив Библии - Христос и даруемое Им спасение
- Библия - понятная Книга
- Некоторые принципы, которых также следует придерживаться при изучении трудных библейских фрагментов
Часть I ТРУДНЫЕ ФРАГМЕНТЫ БИБЛИИ
Глава 1. ЧУДЕСА
- Сущность чудес
- Почему некоторые люди отвергают библейские свидетельства о чудесах?
- Два важных замечания о чудесах
- Чудеса в наши дни
- Ясность свидетельств
- Никаких «странных» чудес
- Несколько чудес в Назарете
- Исцеление бесноватого мальчика
- Чудеса в ранней церкви
- Совершаются ли чудеса людьми в наши дни?
- Иисус проклинает смоковницу
- “Разрушительные” чудеса
Глава 2. Моральные трудности
- Библию обвиняют в моральном несовершенстве
- Отношение Бога к злодеяниям
- Так называемые «проклинающие Псалмы»
- Грехи библейских святых
- Библейские истории о пороках и беззакониях
- Случай с иноплеменными женами
- Многобрачие Соломона
- Лживый дух, посланный Богом
Глава 3. Исторические затруднения
- О хронологии Писаний
- «Ранняя» эпоха цивилизации
- Большое количество израильтян в Книге Исход
- Большие числа в Ветхом Завете, появившиеся в результате ошибок
- переписчиков
- Валтасар
- Дарий Мидянин
- Перепись населения в Евангелии от Луки (2:1-5)
- Пятнадцатый год правления Тиверия
- Первосвященники Анна и Каиафа
- Февда
Глава 4. Писание и наука
- Противоречий между Библией и наукой не существует
- Слово Божье всегда истинно
- Библейское описание мира
- Библейский язык
- Первая глава Книги Бытие: Сотворение мира
- Потоп, Книга Бытие 6 - 8
- Бедствия, посланные на Египет и переход через Чермное море
- Тушканчик и заяц, Книга Левит 11:5-6
- Иисус Навин «останавливает» движение солнца
- Тень на солнечных часах Ахаза
- Пророк Иона и гигантская рыба
Глава 5. Другие фрагменты
- Змей искуситель
- Дракон из Книги Откровений Иоанна (20)
- Сатана в Книге Иова
- Египетские волхвы
- Волшебница из Аэндора
- Убийство пророков Вааловых
- Одержимость во времена Христа
- Выступал ли Иисус против брачной жизни?
- Можно ли обвинять Иисуса в том, что иногда Он проявлял
- незаслуженную резкость?
- Внушает ли Библия ненависть по отношению к родственникам?
- Несколько слов в заключение
ЧАСТЬ II МНИМЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
Глава 1. Вводные размышления
Глава 2. Фрагменты исторического содержания из Ветхого Завета
- Два описания Сотворения
- Умер ли Адам сразу после грехопадения?
- Сколько животных вошло в ковчег?
- Сколько лет было Аврааму, когда он оставил свой дом?
- Сколько Израиль пробыл в Египте?
- Брачные отношения между братьями и сестрами
- Число сынов Авраамовых
- Сколько душ было в семействе Иакова?
- Место захоронения Иакова и его сыновей
- Потеряли ли Египтяне всех своих лошадей?
- Разрушительная сила седьмого бедствия
- Сотворение кумиров
- Разрешает ли Господь прелюбодеяния?
- Поклонение Богу в пустыне
- Как есть жертвенное мясо
- Принесение в жертву людей
- В каком возрасте левиты начинали свое служение?
- Стал ли Моисей немощным к старости?
- Вопрошал ли Саул Бога через урим?
- Были ли дети у Мелхолы?
- Поражение Сирийцев
- Были ли сыновья у Авессалома?
- Кто побудил Давида исчислить Израиль?
- Число воинов в Израиле во времена Давида
- Сколько было заплачено Орне за гумно
- Содержание ковчега завета
- Уничтожил ли Аса высоты?
- Война между Асою и Ваасою
- Когда воцарился Ила?
- Прекращение вражды между Сирийцами и Израильтянами
- В каком возрасте воцарился Охозия?
- Продолжительность царствования Иоафама
- Когда воцарился Осия?
- Списки вернувшихся
- Пожертвования вернувшихся
- Иеремия или Захария?
Глава 3. Фрагменты исторического содержания из Нового Завета
- Родословная Христа
- Отрицает ли Лука бегство в Египет?
- Голос с Небес и крещение Иисуса
- Каким образом римский сотник обратился к Иисусу?
- Списки апостолов
- Сколько Иисус пробыл в могиле?
- Экипировка учеников во время миссионерского путешествия
- Слепой у Иерихона
- Въезд Иисуса в Иерусалим
- Отречение Петра
- Покупка земли горшечника
- Смерть Иуды
- Что дали пить Иисусу
- Надпись на кресте
- Оба ли разбойника злословили Иисуса?
- День смерти Христа
- Воскресение Иисуса
- Являлся ли воскресший Господь Своим ученикам в Иерусалиме?
- Отрицает ли Иоанн искушение Иисуса?
- Начало земного служения Иисуса
- Час распятия Христа
- Когда сатана вошел в Иуду?
- Место вознесения
- Прикосновение к воскресшему Господу
- Когда апостолам был дан Святой Дух?
- Число погибших
Глава 4. Фрагменты доктринального свойства из Ветхого Завета
- Как Бог относится к брачной жизни?
- Раскаивается ли Бог?
- Искушает ли нас Бог?
- Как Бог относится к обману
- Любит ли Бог мир?
- Зачем был дан закон о субботе?
- Отношение к родителям
- Имеет ли силу закон о субботе?
- Чувствует ли Бог усталость?
- Можно ли увидеть Бога?
- Угодны ли жертвы Богу?
- Всеведение Божье
- Отношение к врагам
- Является ли Бог Творцом зла?
- Воздаяние за чужие грехи
- Всемогущество Божье
- Санкционирует ли Бог ложь?
- Вездесущность Божья
- Где обитают падшие ангелы?
- Страдания чад Божьих
- Спасают ли нас добрые дела?
- Эффективность молитвы
- Удел христианина на земле
- Бессмертие души
- Суд и милосердие Божьи
- Принес ли Иисус мир?
Глава 5. Фрагменты доктринального свойства из Нового Завета
- Как следует совершать добрые дела - открыто, или тайно?
- Действительность обрядового закона
- Непротивление злу и личная месть
- Настойчивость в молитве
- Забота о будущем
- Смертный грех
- Был ли Иисус всеведущим на земле?
- Иисус: равный и одновременно подчиненный Отцу
- Павел и Иаков
- Является ли богодухновенным 1-ое Послание к Коринфянам?
- Греховность детей, родившихся от христиан
- Гостеприимство по отношению к заблуждающимся
- Было ли Исаву отказано в возможности покаяться?
Уильям Арндт - Свет истинный - Существуют ли противоречия в Библии? - Библию обвиняют в моральном несовершенстве
Для того, чтобы читатель не подумал, что обсуждаемая здесь проблема является надуманной и искусственно "раздутой", я процитирую модернистского автора, профессора В.М.Форреста, который в своей книге "Честную ли игру ведут фундаменталисты?" пишет следующее: "Возьмем для начала фундаменталистов. Они настаивают на том, что все свойства, приписываемые Богу непогрешимой Библией, являются неотъемлемой частью Христианства. Они не могут согласиться с тем, что ветхозаветные представления о Боге были часто несовершенными и ошибочными. Они еще могут допустить, что некоторые сведения о Боге не открыты в Ветхом Завете и оставлены для Нового Завета, то есть, что ветхозаветные представления были неполными. Однако, они не могут согласиться что представления о Боге, записанные в Писании в тот дикий, варварский век, были ошибочными и ложными. Все слова и дела Бога, а также их побудительные мотивы и причины, описанные в Ветхом Завете, фундаменталисты должны принимать за абсолютную истину.
Когда Бог, гневаясь на Израиль, побудил Давида произвести перепись населения, чтобы иметь повод обрушить Свой гнев на царя - Он совершил это, уничтожив семьдесят тысяч человек. В Книге Царств говорится, что именно Бог искушал Давида совершить это. Это было до того, как иудейская теология изобрела дьявола. Как пишет об этом Исаия, все делал Бог - Он создавал тьму и свет, Он творил как добро, так и зло. Когда, спустя несколько веков, писались Книги Паралипоменон, их вдохновленный Богом автор не считал каждое слово Библии непогрешимым, как это делают современные фундаменталисты. Поэтому он смело пошел на изменения текста и написал, что это сатана искушал Давида. Но в обоих этих случаях, равно, как и во многих других эпизодах, где Бог представлен жестоким и мстительным, образ Бога настолько не соответствует учению Христа, что просто нечестно считать все это частью христианского вероучения" (с.76-77). Этой цитаты достаточно, чтобы показать - существующие в некоторых кругах представления о нашей Священной Книге и великом Боге, даровавшем нам ее. Из этой цитаты следует, что Бог и Библия, мол, смотрят "сквозь пальцы" на аморальные явления, а иногда даже и поощряют их.
Спасибо! У меня в студенческие годы такая книга была в бумажном виде. Как и другие на сайте, она - шорошее подспорье для братьев-проповедников...