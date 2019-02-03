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Арндт - Свет истинный

Свет истинный - Уильям Арндт
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Category ESXATOS BOOKS, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Educational
Прекрасная книга, объясняющая многие трудные места Библии.
В некоторых библейских фрагментах, используемых в качестве аргументов врагами Христианства, и также нередко ставящих в затруднительное положение самих изучающих Библию христиан, описывается, как Бог или люди Божьи совершают деяния, которые не укладываются в наши представления о морали, и которые наше сознание отказывается называть праведными. Истинные дети Божьи, глубоко осознающие свою собственную греховность и чрезвычайно признательные Богу за оправдание, дарованное им в Евангелии Иисуса Христа, не теряются при чтении подобных фрагментов. Они твердо убеждены, что у Святого Бога, милостиво снизошедшего до нас и простившего наши прегрешения - не может быть никакого пятна или порока. Однако, ситуация несколько изменяется, когда такие христиане подвергаются агрессивным нападкам неверующих, особо подчеркивающих подобные фрагменты и требующих дать им объяснения. Данная глава в основном посвящена подобным вопросам.

Уильям Арндт - Свет истинный - Существуют ли противоречия в Библии?

Перевод с английского: К.Комаров
Впервые опубликовано в печатном виде фондом Лютеранское Наследиесовместно с издательством Андреев и Согласиев 1994 г.
Данная электронная версия создана в 2011 г.
Фонд «Лютеранское наследие», 2011. - 250 с.

Уильям Арндт - Свет истинный - Существуют ли противоречия в Библии? - Содержание

  • Предисловие
  • Общие вопросы
  • Есть ли трудные места в Святом Писании?
  • Доктрина о богодухновенности Библии
  • Непогрешимость Библии
  • Лейтмотив Библии - Христос и даруемое Им спасение
  • Библия - понятная Книга
  • Некоторые принципы, которых также следует придерживаться при изучении трудных библейских фрагментов
Часть I ТРУДНЫЕ ФРАГМЕНТЫ БИБЛИИ
Глава 1. ЧУДЕСА
  • Сущность чудес
  • Почему некоторые люди отвергают библейские свидетельства о чудесах?
  • Два важных замечания о чудесах
  • Чудеса в наши дни
  • Ясность свидетельств
  • Никаких «странных» чудес
  • Несколько чудес в Назарете
  • Исцеление бесноватого мальчика
  • Чудеса в ранней церкви
  • Совершаются ли чудеса людьми в наши дни?
  • Иисус проклинает смоковницу
  • “Разрушительные” чудеса
Глава 2. Моральные трудности
  • Библию обвиняют в моральном несовершенстве
  • Отношение Бога к злодеяниям
  • Так называемые «проклинающие Псалмы»
  • Грехи библейских святых
  • Библейские истории о пороках и беззакониях
  • Случай с иноплеменными женами
  • Многобрачие Соломона
  • Лживый дух, посланный Богом
Глава 3. Исторические затруднения
  • О хронологии Писаний
  • «Ранняя» эпоха цивилизации
  • Большое количество израильтян в Книге Исход
  • Большие числа в Ветхом Завете, появившиеся в результате ошибок
  • переписчиков
  • Валтасар
  • Дарий Мидянин
  • Перепись населения в Евангелии от Луки (2:1-5)
  • Пятнадцатый год правления Тиверия
  • Первосвященники Анна и Каиафа
  • Февда
Глава 4. Писание и наука
  • Противоречий между Библией и наукой не существует
  • Слово Божье всегда истинно
  • Библейское описание мира
  • Библейский язык
  • Первая глава Книги Бытие: Сотворение мира
  • Потоп, Книга Бытие 6 - 8
  • Бедствия, посланные на Египет и переход через Чермное море
  • Тушканчик и заяц, Книга Левит 11:5-6
  • Иисус Навин «останавливает» движение солнца
  • Тень на солнечных часах Ахаза
  • Пророк Иона и гигантская рыба
Глава 5. Другие фрагменты
  • Змей искуситель
  • Дракон из Книги Откровений Иоанна (20)
  • Сатана в Книге Иова
  • Египетские волхвы
  • Волшебница из Аэндора
  • Убийство пророков Вааловых
  • Одержимость во времена Христа
  • Выступал ли Иисус против брачной жизни?
  • Можно ли обвинять Иисуса в том, что иногда Он проявлял
  • незаслуженную резкость?
  • Внушает ли Библия ненависть по отношению к родственникам?
  • Несколько слов в заключение
ЧАСТЬ II МНИМЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
Глава 1. Вводные размышления
Глава 2. Фрагменты исторического содержания из Ветхого Завета
  • Два описания Сотворения
  • Умер ли Адам сразу после грехопадения?
  • Сколько животных вошло в ковчег?
  • Сколько лет было Аврааму, когда он оставил свой дом?
  • Сколько Израиль пробыл в Египте?
  • Брачные отношения между братьями и сестрами
  • Число сынов Авраамовых
  • Сколько душ было в семействе Иакова?
  • Место захоронения Иакова и его сыновей
  • Потеряли ли Египтяне всех своих лошадей?
  • Разрушительная сила седьмого бедствия
  • Сотворение кумиров
  • Разрешает ли Господь прелюбодеяния?
  • Поклонение Богу в пустыне
  • Как есть жертвенное мясо
  • Принесение в жертву людей
  • В каком возрасте левиты начинали свое служение?
  • Стал ли Моисей немощным к старости?
  • Вопрошал ли Саул Бога через урим?
  • Были ли дети у Мелхолы?
  • Поражение Сирийцев
  • Были ли сыновья у Авессалома?
  • Кто побудил Давида исчислить Израиль?
  • Число воинов в Израиле во времена Давида
  • Сколько было заплачено Орне за гумно
  • Содержание ковчега завета
  • Уничтожил ли Аса высоты?
  • Война между Асою и Ваасою
  • Когда воцарился Ила?
  • Прекращение вражды между Сирийцами и Израильтянами
  • В каком возрасте воцарился Охозия?
  • Продолжительность царствования Иоафама
  • Когда воцарился Осия?
  • Списки вернувшихся
  • Пожертвования вернувшихся
  • Иеремия или Захария?
Глава 3. Фрагменты исторического содержания из Нового Завета
  • Родословная Христа
  • Отрицает ли Лука бегство в Египет?
  • Голос с Небес и крещение Иисуса
  • Каким образом римский сотник обратился к Иисусу?
  • Списки апостолов
  • Сколько Иисус пробыл в могиле?
  • Экипировка учеников во время миссионерского путешествия
  • Слепой у Иерихона
  • Въезд Иисуса в Иерусалим
  • Отречение Петра
  • Покупка земли горшечника
  • Смерть Иуды
  • Что дали пить Иисусу
  • Надпись на кресте
  • Оба ли разбойника злословили Иисуса?
  • День смерти Христа
  • Воскресение Иисуса
  • Являлся ли воскресший Господь Своим ученикам в Иерусалиме?
  • Отрицает ли Иоанн искушение Иисуса?
  • Начало земного служения Иисуса
  • Час распятия Христа
  • Когда сатана вошел в Иуду?
  • Место вознесения
  • Прикосновение к воскресшему Господу
  • Когда апостолам был дан Святой Дух?
  • Число погибших
Глава 4. Фрагменты доктринального свойства из Ветхого Завета
  • Как Бог относится к брачной жизни?
  • Раскаивается ли Бог?
  • Искушает ли нас Бог?
  • Как Бог относится к обману
  • Любит ли Бог мир?
  • Зачем был дан закон о субботе?
  • Отношение к родителям
  • Имеет ли силу закон о субботе?
  • Чувствует ли Бог усталость?
  • Можно ли увидеть Бога?
  • Угодны ли жертвы Богу?
  • Всеведение Божье
  • Отношение к врагам
  • Является ли Бог Творцом зла?
  • Воздаяние за чужие грехи
  • Всемогущество Божье
  • Санкционирует ли Бог ложь?
  • Вездесущность Божья
  • Где обитают падшие ангелы?
  • Страдания чад Божьих
  • Спасают ли нас добрые дела?
  • Эффективность молитвы
  • Удел христианина на земле
  • Бессмертие души
  • Суд и милосердие Божьи
  • Принес ли Иисус мир?
Глава 5. Фрагменты доктринального свойства из Нового Завета
  • Как следует совершать добрые дела - открыто, или тайно?
  • Действительность обрядового закона
  • Непротивление злу и личная месть
  • Настойчивость в молитве
  • Забота о будущем
  • Смертный грех
  • Был ли Иисус всеведущим на земле?
  • Иисус: равный и одновременно подчиненный Отцу
  • Павел и Иаков
  • Является ли богодухновенным 1-ое Послание к Коринфянам?
  • Греховность детей, родившихся от христиан
  • Гостеприимство по отношению к заблуждающимся
  • Было ли Исаву отказано в возможности покаяться?

Уильям Арндт - Свет истинный - Существуют ли противоречия в Библии? - Библию обвиняют в моральном несовершенстве

Для того, чтобы читатель не подумал, что обсуждаемая здесь проблема является надуманной и искусственно "раздутой", я процитирую модернистского автора, профессора В.М.Форреста, который в своей книге "Честную ли игру ведут фундаменталисты?" пишет следующее: "Возьмем для начала фундаменталистов. Они настаивают на том, что все свойства, приписываемые Богу непогрешимой Библией, являются неотъемлемой частью Христианства. Они не могут согласиться с тем, что ветхозаветные представления о Боге были часто несовершенными и ошибочными. Они еще могут допустить, что некоторые сведения о Боге не открыты в Ветхом Завете и оставлены для Нового Завета, то есть, что ветхозаветные представления были неполными. Однако, они не могут согласиться что представления о Боге, записанные в Писании в тот дикий, варварский век, были ошибочными и ложными. Все слова и дела Бога, а также их побудительные мотивы и причины, описанные в Ветхом Завете, фундаменталисты должны принимать за абсолютную истину.
Когда Бог, гневаясь на Израиль, побудил Давида произвести перепись населения, чтобы иметь повод обрушить Свой гнев на царя - Он совершил это, уничтожив семьдесят тысяч человек. В Книге Царств говорится, что именно Бог искушал Давида совершить это. Это было до того, как иудейская теология изобрела дьявола. Как пишет об этом Исаия, все делал Бог - Он создавал тьму и свет, Он творил как добро, так и зло. Когда, спустя несколько веков, писались Книги Паралипоменон, их вдохновленный Богом автор не считал каждое слово Библии непогрешимым, как это делают современные фундаменталисты. Поэтому он смело пошел на изменения текста и написал, что это сатана искушал Давида. Но в обоих этих случаях, равно, как и во многих других эпизодах, где Бог представлен жестоким и мстительным, образ Бога настолько не соответствует учению Христа, что просто нечестно считать все это частью христианского вероучения" (с.76-77). Этой цитаты достаточно, чтобы показать - существующие в некоторых кругах представления о нашей Священной Книге и великом Боге, даровавшем нам ее. Из этой цитаты следует, что Бог и Библия, мол, смотрят "сквозь пальцы" на аморальные явления, а иногда даже и поощряют их.
Views 2 427
Rating 4.5 / 5
Added 03.02.2019
Author esxatos
Rate this publication:
4.5/5 (12)

Comments (2 comments)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.
T
tarasenko 7 years ago

Спасибо! У меня в студенческие годы такая книга была в бумажном виде. Как и другие на сайте, она - шорошее подспорье для братьев-проповедников... 

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