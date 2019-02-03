Свет истинный - Уильям Арндт

Прекрасная книга, объясняющая многие трудные места Библии.

В некоторых библейских фрагментах, используемых в качестве аргументов врагами Христианства, и также нередко ставящих в затруднительное положение самих изучающих Библию христиан, описывается, как Бог или люди Божьи совершают деяния, которые не укладываются в наши представления о морали, и которые наше сознание отказывается называть праведными. Истинные дети Божьи, глубоко осознающие свою собственную греховность и чрезвычайно признательные Богу за оправдание, дарованное им в Евангелии Иисуса Христа, не теряются при чтении подобных фрагментов. Они твердо убеждены, что у Святого Бога, милостиво снизошедшего до нас и простившего наши прегрешения - не может быть никакого пятна или порока. Однако, ситуация несколько изменяется, когда такие христиане подвергаются агрессивным нападкам неверующих, особо подчеркивающих подобные фрагменты и требующих дать им объяснения. Данная глава в основном посвящена подобным вопросам.

Уильям Арндт - Свет истинный - Существуют ли противоречия в Библии?

Перевод с английского : К . Комаров

Впервые опубликовано в печатном виде фондом “ Лютеранское Наследие ” совместно с издательством “ Андреев и Согласие ” в 1994 г .

Данная электронная версия создана в

2011

г

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Фонд

«

Лютеранское наследие

», 2011. - 250 с.

Уильям Арндт - Свет истинный - Существуют ли противоречия в Библии? - Содержание

Предисловие

Общие вопросы

Есть ли трудные места в Святом Писании?

Доктрина о богодухновенности Библии

Непогрешимость Библии

Лейтмотив Библии - Христос и даруемое Им спасение

Библия - понятная Книга

Некоторые принципы, которых также следует придерживаться при изучении трудных библейских фрагментов Часть I ТРУДНЫЕ ФРАГМЕНТЫ БИБЛИИ Глава 1. ЧУДЕСА Сущность чудес

Почему некоторые люди отвергают библейские свидетельства о чудесах?

Два важных замечания о чудесах

Чудеса в наши дни

Ясность свидетельств

Никаких «странных» чудес

Несколько чудес в Назарете

Исцеление бесноватого мальчика

Чудеса в ранней церкви

Совершаются ли чудеса людьми в наши дни?

Иисус проклинает смоковницу

“Разрушительные” чудеса Глава 2. Моральные трудности Библию обвиняют в моральном несовершенстве

Отношение Бога к злодеяниям

Так называемые «проклинающие Псалмы»

Грехи библейских святых

Библейские истории о пороках и беззакониях

Случай с иноплеменными женами

Многобрачие Соломона

Лживый дух, посланный Богом Глава 3. Исторические затруднения О хронологии Писаний

«Ранняя» эпоха цивилизации

Большое количество израильтян в Книге Исход

Большие числа в Ветхом Завете, появившиеся в результате ошибок

переписчиков

Валтасар

Дарий Мидянин

Перепись населения в Евангелии от Луки (2:1-5)

Пятнадцатый год правления Тиверия

Первосвященники Анна и Каиафа

Февда Глава 4. Писание и наука Противоречий между Библией и наукой не существует

Слово Божье всегда истинно

Библейское описание мира

Библейский язык

Первая глава Книги Бытие: Сотворение мира

Потоп, Книга Бытие 6 - 8

Бедствия, посланные на Египет и переход через Чермное море

Тушканчик и заяц, Книга Левит 11:5-6

Иисус Навин «останавливает» движение солнца

Тень на солнечных часах Ахаза

Пророк Иона и гигантская рыба Глава 5. Другие фрагменты Змей искуситель

Дракон из Книги Откровений Иоанна (20)

Сатана в Книге Иова

Египетские волхвы

Волшебница из Аэндора

Убийство пророков Вааловых

Одержимость во времена Христа

Выступал ли Иисус против брачной жизни?

Можно ли обвинять Иисуса в том, что иногда Он проявлял

незаслуженную резкость?

Внушает ли Библия ненависть по отношению к родственникам?

Несколько слов в заключение ЧАСТЬ II МНИМЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ Глава 1. Вводные размышления Глава 2. Фрагменты исторического содержания из Ветхого Завета Два описания Сотворения

Умер ли Адам сразу после грехопадения?

Сколько животных вошло в ковчег?

Сколько лет было Аврааму, когда он оставил свой дом?

Сколько Израиль пробыл в Египте?

Брачные отношения между братьями и сестрами

Число сынов Авраамовых

Сколько душ было в семействе Иакова?

Место захоронения Иакова и его сыновей

Потеряли ли Египтяне всех своих лошадей?

Разрушительная сила седьмого бедствия

Сотворение кумиров

Разрешает ли Господь прелюбодеяния?

Поклонение Богу в пустыне

Как есть жертвенное мясо

Принесение в жертву людей

В каком возрасте левиты начинали свое служение?

Стал ли Моисей немощным к старости?

Вопрошал ли Саул Бога через урим?

Были ли дети у Мелхолы?

Поражение Сирийцев

Были ли сыновья у Авессалома?

Кто побудил Давида исчислить Израиль?

Число воинов в Израиле во времена Давида

Сколько было заплачено Орне за гумно

Содержание ковчега завета

Уничтожил ли Аса высоты?

Война между Асою и Ваасою

Когда воцарился Ила?

Прекращение вражды между Сирийцами и Израильтянами

В каком возрасте воцарился Охозия?

Продолжительность царствования Иоафама

Когда воцарился Осия?

Списки вернувшихся

Пожертвования вернувшихся

Иеремия или Захария? Глава 3. Фрагменты исторического содержания из Нового Завета Родословная Христа

Отрицает ли Лука бегство в Египет?

Голос с Небес и крещение Иисуса

Каким образом римский сотник обратился к Иисусу?

Списки апостолов

Сколько Иисус пробыл в могиле?

Экипировка учеников во время миссионерского путешествия

Слепой у Иерихона

Въезд Иисуса в Иерусалим

Отречение Петра

Покупка земли горшечника

Смерть Иуды

Что дали пить Иисусу

Надпись на кресте

Оба ли разбойника злословили Иисуса?

День смерти Христа

Воскресение Иисуса

Являлся ли воскресший Господь Своим ученикам в Иерусалиме?

Отрицает ли Иоанн искушение Иисуса?

Начало земного служения Иисуса

Час распятия Христа

Когда сатана вошел в Иуду?

Место вознесения

Прикосновение к воскресшему Господу

Когда апостолам был дан Святой Дух?

Число погибших Глава 4. Фрагменты доктринального свойства из Ветхого Завета Как Бог относится к брачной жизни?

Раскаивается ли Бог?

Искушает ли нас Бог?

Как Бог относится к обману

Любит ли Бог мир?

Зачем был дан закон о субботе?

Отношение к родителям

Имеет ли силу закон о субботе?

Чувствует ли Бог усталость?

Можно ли увидеть Бога?

Угодны ли жертвы Богу?

Всеведение Божье

Отношение к врагам

Является ли Бог Творцом зла?

Воздаяние за чужие грехи

Всемогущество Божье

Санкционирует ли Бог ложь?

Вездесущность Божья

Где обитают падшие ангелы?

Страдания чад Божьих

Спасают ли нас добрые дела?

Эффективность молитвы

Удел христианина на земле

Бессмертие души

Суд и милосердие Божьи

Принес ли Иисус мир? Глава 5. Фрагменты доктринального свойства из Нового Завета Как следует совершать добрые дела - открыто, или тайно?

Действительность обрядового закона

Непротивление злу и личная месть

Настойчивость в молитве

Забота о будущем

Смертный грех

Был ли Иисус всеведущим на земле?

Иисус: равный и одновременно подчиненный Отцу

Павел и Иаков

Является ли богодухновенным 1-ое Послание к Коринфянам?

Греховность детей, родившихся от христиан

Гостеприимство по отношению к заблуждающимся

Было ли Исаву отказано в возможности покаяться?

Уильям Арндт - Свет истинный - Существуют ли противоречия в Библии? - Библию обвиняют в моральном несовершенстве

Для того, чтобы читатель не подумал, что обсуждаемая здесь проблема является надуманной и искусственно "раздутой", я процитирую модернистского автора, профессора В.М.Форреста, который в своей книге "Честную ли игру ведут фундаменталисты?" пишет следующее: "Возьмем для начала фундаменталистов. Они настаивают на том, что все свойства, приписываемые Богу непогрешимой Библией, являются неотъемлемой частью Христианства. Они не могут согласиться с тем, что ветхозаветные представления о Боге были часто несовершенными и ошибочными. Они еще могут допустить, что некоторые сведения о Боге не открыты в Ветхом Завете и оставлены для Нового Завета, то есть, что ветхозаветные представления были неполными. Однако, они не могут согласиться что представления о Боге, записанные в Писании в тот дикий, варварский век, были ошибочными и ложными. Все слова и дела Бога, а также их побудительные мотивы и причины, описанные в Ветхом Завете, фундаменталисты должны принимать за абсолютную истину.

Когда Бог, гневаясь на Израиль, побудил Давида произвести перепись населения, чтобы иметь повод обрушить Свой гнев на царя - Он совершил это, уничтожив семьдесят тысяч человек. В Книге Царств говорится, что именно Бог искушал Давида совершить это. Это было до того, как иудейская теология изобрела дьявола. Как пишет об этом Исаия, все делал Бог - Он создавал тьму и свет, Он творил как добро, так и зло. Когда, спустя несколько веков, писались Книги Паралипоменон, их вдохновленный Богом автор не считал каждое слово Библии непогрешимым, как это делают современные фундаменталисты. Поэтому он смело пошел на изменения текста и написал, что это сатана искушал Давида. Но в обоих этих случаях, равно, как и во многих других эпизодах, где Бог представлен жестоким и мстительным, образ Бога настолько не соответствует учению Христа, что просто нечестно считать все это частью христианского вероучения" (с.76-77). Этой цитаты достаточно, чтобы показать - существующие в некоторых кругах представления о нашей Священной Книге и великом Боге, даровавшем нам ее. Из этой цитаты следует, что Бог и Библия, мол, смотрят "сквозь пальцы" на аморальные явления, а иногда даже и поощряют их.