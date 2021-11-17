Современное богословие

Перед Вами - первая книга Карла Ранера, переведенная на русский язык. Ее автор - один из самых влиятельных католических богословов XX в., чьи труды во многом стали ключевыми для современного этапа истории католического богословия. Карл Ранер родился в 1904 г. во Фрайбурге-им-Брайсгау в семье преподавателя гимназии; в 18 лет вступил в орден иезуитов вслед за своим старшим братом Гуго Ранером (1900-1968), который впоследствии также стал известным богословом. В соответствии с обычаем Общества Иисуса К. Ранер прошел длительный период обучения философии, богословию и другим дисциплинам в различных коллегиях и университетах в Австрии, Германии и Нидерландах. Ранние богословские исследования Ранера посвящены древним и средневековым богословам и мистикам (Оригену, Евагрию Понтийскому, Бонавентуре). В 1937-1939 гг. Ранер преподавал богословие в Инсбруке, пока нацисты не закрыли в этом городе богословский факультет университета и иезуитскую коллегию. После этого Ранер работал в Пастырском институте в Вене, продолжая заниматься антинацистской деятельностью. В 1944-1945 гг. Ранер служил приходским священником в Нижней Баварии, а после войны возобновил преподавание. Он занимал кафедру догматического богословия в Инсбруке (1949-1964), Мюнхене (1964-1967) и Мюнстере (1967-1970). В качестве эксперта Ранер участвовал в работе Второго Ватиканского собора (1962-1965), определившего жизнь Католической церкви в современную эпоху. Ранеру принадлежит большое количество трудов на многообразные богословские темы.

Карл Ранер - Основание веры - Введение в христианское богословие Пер. с нем. (Серия «Современное богословие»). М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006. - 662 с. ISBN 5-89647-117-3 Карл Ранер - Основание веры - Введение в христианское богословие - Содержание Карл Ранер о Боге и человеке

Предисловие ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 1. Общие предварительные размышления

Общие предварительные размышления 2. Предварительные замечания эпистемологического характера

Предварительные замечания эпистемологического характера 3. К некоторым основным гносеологическим проблемам Часть первая СЛУШАТЕЛЬ ВЕСТИ 1. Снятие границ между философией и богословием

2. Человек как личность и субъект

Человек как личность и субъект 3. Человек как трансцендентное существо

Человек как трансцендентное существо 4. Человек как ответственное и свободное существо

Человек как ответственное и свободное существо 5. Вопрос о личностном бытии как вопрос о спасении

Вопрос о личностном бытии как вопрос о спасении 6. Человек как находящийся в распоряжении Часть вторая ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД АБСОЛЮТНОЙ ТАЙНОЙ 1. Размышление о слове «Бог»

2. Познание Бога

3. Бог как Личность

4. Отношение человека к своей трансцендентной основе: тварность

Отношение человека к своей трансцендентной основе: тварность 5. Встреча с Богом в мире Часть третья КОРЕННАЯ УГРОЗА ВИНЫ КАК СВОЙСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВА 1. Тема и ее связанные с ней проблемы

Тема и ее связанные с ней проблемы 2. Свобода и ответственность человека

Свобода и ответственность человека 3. Возможность принятия решения против Бога

Возможность принятия решения против Бога 4. «Первородный грех» Часть четвертая - ЧЕЛОВЕК КАК СОБЫТИЕ СВОБОДНОГО, ПРОЩАЮЩЕГО САМОСООБЩЕНИЯ БОГА 1. Предварительные замечания

Предварительные замечания 2. Что означает «самосообщение Бога»?

Что означает «самосообщение Бога»? 3. Предложение самосообщения как «сверхъестественная

Предложение самосообщения как «сверхъестественная 4. К пониманию учения о Троице Часть пятая - ИСТОРИЯ СПАСЕНИЯ И ОТКРОВЕНИЯ 1. Предварительные размышления над проблемой

Предварительные размышления над проблемой 2. Историческая опосредованность трансцендентальности и трансценденции

Историческая опосредованность трансцендентальности и трансценденции 3. Коэкстенсивность истории спасения и откровения с общей мировой историей

Коэкстенсивность истории спасения и откровения с общей мировой историей 4. Об отношении всеобщей трансцендентальной истории откровения к категориально-специфической

Об отношении всеобщей трансцендентальной истории откровения к категориально-специфической 5. О структуре фактической истории откровения

О структуре фактической истории откровения 6. Понятие откровения: краткий итог Часть шестая - ИИСУС ХРИСТОС 1. Христология внутри эволюционного мировоззрения

Христология внутри эволюционного мировоззрения 2. К феноменологии нашего отношения к Иисусу Христу

К феноменологии нашего отношения к Иисусу Христу 3. Трансцендентальная христология

Трансцендентальная христология 4. Что означает «вочеловечение Бога»?

Что означает «вочеловечение Бога»? 5. Истории жизни и смерти допасхального Иисуса (понятая богословски)

Истории жизни и смерти допасхального Иисуса (понятая богословски) 6. Богословие смерти и воскресения Иисуса

Богословие смерти и воскресения Иисуса 7. Содержание, постоянная действенность и границы классической христологии и сотериологии

Содержание, постоянная действенность и границы классической христологии и сотериологии 8. К вопросу о новых основаниях ортодоксальной христологии

К вопросу о новых основаниях ортодоксальной христологии 9. Личное отношение христианина к Иисусу Христу

Личное отношение христианина к Иисусу Христу 10. Иисус Христос в нехристианских религиях Часть седьмая ХРИСТИАНСТВО КАК ЦЕРКОВЬ 1. Введение

Введение 2. Церковь как установление Иисуса Христа

Церковь как установление Иисуса Христа 3. Церковь в Новом Завете

Церковь в Новом Завете 4. Принципиальные моменты церковности христианства

Принципиальные моменты церковности христианства 5. О косвенном методе легитимации Католической церкви в качестве церкви Христовой

О косвенном методе легитимации Католической церкви в качестве церкви Христовой 6. Писание как книга церкви

Писание как книга церкви 7. О церковном учительстве

О церковном учительстве 8. Христианин в жизни церкви Часть восьмая ЗАМЕЧАНИЯ О ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ 1. Всеобщие характеристики христианской жизни

Всеобщие характеристики христианской жизни 2. Жизнь в таинствах Часть девятая ЭСХАТОЛОГИЯ 1. Некоторые предпосылки для понимания эсхатологии

Некоторые предпосылки для понимания эсхатологии 2. Единая эсхатология в качестве индивидуальной

Единая эсхатология в качестве индивидуальной 3. Единая эсхатология в качестве коллективной Небольшой эпилог КРАТКИЕ ФОРМУЛЫ ВЕРЫ

Карл Ранер - Основание веры - Введение в христианское богословие - Александр Горелов - Карл Ранер о Боге и человеке

Ранер - один из самых крупных представителей так назы­ваемого антропологического поворота в современном католи­ческом богословии. До XX в. в богословии господствовал подход, при котором темы «Бог» и «человек» излагались как пространственно разнесенные: вначале рассматривалось учение о Боге, а затем - о человеке. Согласно новому, антро­пологическому, подходу к богословию, который утвердился в значительной мере благодаря Ранеру, невозможно всерьез говорить о Боге, не говоря при этом о человеке, и наоборот. Все положения христианской веры явно или неявно подразумевают определенное видение человека. По мнению Ранера, Бог не открыл человеку никакой истины ни о Себе самом, ни о сотворенном Им мире, которая не имела бы отношения к человеку. Поэтому богословский подход Ранера начинает не с «абстрактных» догматических истин, а с рассмотрения человека каков он есть, в полноте его исторического суще­ствования.

Характерной чертой подхода Ранера к рассмотрению человека является трансцендентальный метод. Слово «трансцен­дентальный» в используемом Ранером значении восходит к философии И. Канта, который называл трансцендентальным все, что относится к априорным (предшествующим опыту) условиям возможности человеческого познания. При этом трансцендентальное у Канта имеет «горизонтальную» струк­туру: оно не выводит человека за пределы человеческого мира - мира чувственного опыта; на этой принципиальной ограниченности «трансцендентального субъекта» основано отрицание Кантом метафизических доказательств бытия Бога.

Ранер же, вслед за бельгийским философом-иезуитом, основа­телем «трансцендентального томизма» Жозефом Марешалем (1878-1944), считал, что трансцендентальная структура человека имеет прежде всего «вертикальное» измерение. Человек по своей природе открыт тому, что превосходит его, - трансцен­дентному, тайне, Абсолюту. Трансцендентальность человека относится к тому, «откуда» происходит и «куда» обращена сама человеческая жизнь, к тому, что делает эту жизнь возможной. Фактически эта трансцендентальность человека есть другое имя Самого Бога.

Центральным понятием для антропологического и транс­цендентального богословия Ранера является сверхъестественный экзистепциал. Слово «экзистенциал» взято Ранером из фило­софии М. Хайдеггера (периода «Бытия и времени»), антрополо­гический анализ которого оказал глубокое влияние на немец­кого богослова, посещавшего лекции Хайдеггера во Фрайбурге в 1933-1936 гг. Хайдеггер называл экзистенциалами фундамен­тальные характеристики человеческого существования как такового. Ранеровский же сверхъестественный экзистенциал состоит в том, что любой человек, даже не знающий об историческом откровении Бога в Иисусе Христе, даже явно отвергающий это откровение, тем не менее, находится в центре внимания Бога, является объектом Его спасительной воли.

Воля Бога, направленная на спасение человека, заранее, априори определяет собой глубочайшее ядро бытия человека как существа, обращенного к Богу, направленного на воссоеди­нение с Ним. Благодаря сверхъестественному экзистенциалу человек воспринимает самого себя и окружающий мир в свете благодати Божьей. Тем не менее сверхъестественный экзистен­циал представляет собой лишь предложение человеку спасения со стороны Бога - предложение, которое может быть принято человеком или отвергнуто. Но даже если оно отвергается, даже если человек находится в состоянии греха, сверхъесте­ственный экзистенциал все равно является важной, конститу­тивной чертой трансцендентальной структуры человеческого бытия. Тем самым перед грешником всегда остается открытой возможность обращения к Богу и прощения Им.

Итак, человек, будучи конечным существом, в то же время наделен от Бога способностью превосходить свои пределы, - он по своей структуре открыт, обращен к бытию и к Абсолюту. Человек ставит вопрос о смысле бытия и ждет ответа на этот вопрос; этот ответ может дать лишь само бытие, открываясь человеку. Понимание человека как вопрошающего о бытии или как вопрошающего бытие, также восходит к Хайдеггеру, но, в отличие от последнего и в соответствии с томистской тради­цией, Ранер рассматривает бытие, к которому обращен человек, как Бога (ens ipsum subsistens - «само бытие, само­стоятельно существующее»).

Согласно христианской вере, Бог, Которого вопрошает человек, - это Бог не молчащий, а говорящий. Он отвечает человеку - дает ему Свое слово, Свое откровение - и таким образом заполняет ту имеющуюся в человеке нехватку бытия, которая принимала форму абсолют­ного вопроса (одна из первых книг, в которых Ранер предста­вил свою концепцию человека, называется Horer des Wortes -«Слушатель слова», 1941). Этот ответ Бога, по Ранеру, дан не только христианам, а каждому человеку, «вписан» в его структуру.