Драматические события европейской и мировой истории. Завоевание Константинополя перерезало итальянские торговые маршруты через Дар­данеллы и Босфор в Крым и обратно. Никак не позднее 28 ноября 1453 г. генуэзский совет в Каффе свидетельствовал о необходимости принятия чрезвычайных мер для спасения аванпоста по причине повального бегства жителей. И действительно, в ту пору отмеча­лась довольно значительная эмиграция из генуэзских колоний на Черном море. Многие армяне перебрались на Украину или в Польшу, некоторые итальянские ремесленники обосновались в Москве, и на протяжении каких-нибудь 20 или немногим более лет Ге­нуя потеряла все свои владения за Босфором, уступив место туркам-османам. Николль - Падение Константинополя - Последние дни Византии - Полумесяц над Босфором Д. Николль, Дж. Хэлдон, С. Тернбулл ; [пер. с англ. А. Колина]. — М.: Эксмо, 2008. — 256 с.: ил. — (Военная история человечества). ISBN 978-5-699-29205-9

Николль - Падение Константинополя - Последние дни Византии - Полумесяц над Босфором - Содержание Хронология Часть I Византия и война Джон Хэлдон Введение

Византийские земли

Краткий обзор византийской истории

Политический мир Византии

Участники драмы — соседи и враги

Как и почему воевала Византия?

Организации и ведение войны

Жизнь в византийском войске

Общество и война

Гибель империи

Война, мир и выживание Часть II Стены Константинополя Стивен Тернбулл Введение

Конструкция и развитие

В поход по стенам

Обитаемое пространство

Стены Константинополя в осаде

Стены после 1453 г. Часть III Константинополь в 1453 г. Дэвид Николль Предыстория кампании

Командиры противоборствующих армий

Противоборствующие силы

Кампания

Последствия и соображения Приложение. Поле битвы сегодня Библиография Именной указатель Николль - Падение Константинополя - Последние дни Византии - Полумесяц над Босфором - Удар для христианства

Воздействие падения Константинополя на византийский мир можно, конечно же, назвать не иначе как катастрофическим, и многие православные христиане винили в поражении византийскую военную элиту с ее предательским поведением. Обращение в ислам никогда не имело такого широкого распространения в грекоговорящих общинах, как среди славян и албанцев, однако смена веры стала обычным делом среди пред­ставителей византийской аристократии.

Обращение ничуть не миновало среду священнослужителей. Те отрекались от веры, которой служили, возможно, из-за перенесенного потрясения - того «божественного наказания», которое постигло православие. Как бы там ни было, большинство визан­тийской элиты бежало из Константинополя непосредственно сразу же после его паде­ния. Некоторые нашли убежище в крошечном княжестве Федора Мангуиского в Крыму, некоторые - в византийском Трапезунде, прочие - в Морее. Однако Морею разрывали внутренние противоречия и восстания: деспоты враждовали друг с другом, как не мог­ли найти меж собой примирения греки и албанцы.

В октябре 1454 г. Мехмет II отправил Турахан-бея для помощи деспотам Фоме и Дмитрию, но после ухода турецкого войска гражданская война запылала вновь. В 1460 г. Морейский деспотат в итоге вошел в состав Османской империи, а столица княжества [Мистра] пала ровно день в день через семь лет после успеха генерального штурма Константинополя - 29 мая 1460 г.

Латинские владения в Греции также сменили хозяев, за исключением венецианс­ких анклавов, овладеть которыми турки-османы пока не могли. Афины удостоились особых привилегий по причине интереса Мехмета II к древнегреческой цивилизации. Некоторые из генуэзских аванпостов в Эгейском море продержались дольше; Энос ос­тавался под властью Гаттилузи. Паламед Гаттилузи распоряжался, кроме того, на ост­рове Имроз, тогда как остров Лемнос находился под управлением Дорино I Гаттилузи, сеньора Митилены, который правил под сюзеренитетом османов и платил ежегодную дань. В 1460 г. Энос отдали смещенному деспоту Морей, Дмитрию. Остальные владения Генуи - Лесбос - семья Гаттилузи сохранила под сюзеренитетом турок до 1462 г., тогда как генуэзская Маона, или «торговая коммуна», владела островом Хиос до 1566 г., когда султан передал ее еврейскому дуке Наксоса, Иосифу Наси.