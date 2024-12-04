Комментарий, без которого невозможно обойтись исследователю Библии, состоит из двух книг - комментарий на Новый и Ветхий Заветы. Книга и модуль Цитата из Библии, BibleQuote.

Уникальный «Библейский культурно–исторический комментарий» состоит из двух частей: часть 1 — Ветхий Завет и часть 2 — Новый Завет. Комментарий просто необходим всем, изучающим Библию.

Библейский культурно–исторический комментарий в 2-х частях

Часть 1 — Ветхий Завет

Часть 2 — Новый Завет

Библейский культурно–исторический комментарий - Часть 1: Ветхий Завет - Дж. X. Уолтон, В. X. Мэтьюз, М. У. Чавалес

Под общ. ред. Т. Г. Батухтиной. СПб.: Мирт, 2003. — 984 с. ISBN 5-88869-156-9.

Этот комментарий предлагает читателям Библии, не обладающим большими познаниями в древней истории, обильную информацию о социально–культурной обстановке, в которой разворачивались события, описанные в Священном Писании. Этот труд знакомит читателя с многочисленными аспектами библейского текста, освещая при этом вопросы, поднятые современной наукой. Авторам удалось создать полезный труд, свободный от многословия и специальной терминологии.

Повествования, родословия, законы, поэзия, притчи и пророчества Ветхого Завета неразрывно связаны с историей. Археологи, историки и социологи значительно расширили наши знания о мире библейских времен. Рассматривая в свете этих знаний рассказы об Аврааме или Давиде, образы Псалтири или Притчей, пророчества Исайи или Иеремии, мы по–новому осмысляем события, происходившие много веков назад.

Этот уникальный комментарий предлагает историческую, социальную и культурную информацию к каждому фрагменту Ветхого Завета — от Книги Бытие до Книги Пророка Малахии. Вы найдете здесь все богатство научных знаний, которое авторы комментария сделали доступными для рядовых читателей Ветхого Завета.

Библейский культурно–исторический комментарий - Часть 1: Ветхий Завет - Дж. X. Уолтон, В. X. Мэтьюз, М. У. Чавалес - Предисловие

Эта книга представляет собой попытку заполнить определенный пробел в обширном ряду однотомных комментариев к Библии. Отказавшись от рассмотрения различных элементов богословия, литературной композиции, значения слов, истории изучения Библии и т. п., мы сосредоточились на задаче предоставления культурно–исторической информации, имеющей отношение к библейскому тексту. Возможно, кого–то это удивит. Какое значение имеет культурно–историческая информация для толкования текста? Что нам даст знание, которое станет доступным благодаря этому комментарию? Как было верно замечено, весть Библии не зависит от знания местонахождения библейских городов и селений или особенностей культуры того времени. Нелишне также заметить, что человек может собрать все исторические и археологические доказательства того, что, допустим, исход израильтян из Египта действительно имел место, но это все равно не докажет, что исход организовал Бог, тогда как для библейского автора самое главное — участие Бога. Зачем же тратить столько сил и времени на изучение культуры, истории, географии и археологии Израиля? Создавая эту книгу, мы не преследовали апологетические цели, хотя, несомненно, некоторые из предоставляемых нами сведений могут найти применение в апологетических дискуссиях. Как бы то ни было, наш подход к отбору и преподнесению данных диктовался отнюдь не соображениями апологетики. Мы просто пытаемся пролить свет на культуру и мировоззрение израильтян. Зачем? Когда мы рассматриваем Библию как средоточие веры, нам хочется извлечь из нее как можно больше религиозного смысла. Поэтому мы пытаемся наделить религиозным смыслом даже малейшие детали. Забывая об отличии нашего образа мыслей от образа мыслей древних израильтян, мы основываем толкование религиозного смысла Библии на собственных культурных пристрастиях, предпочтениях и воззрениях, привнесенных нами в текст. Чем больше мы узнаем о мире древнего Ближнего Востока, тем лучше это знание послужит окном в культуру Израиля. Предлагая возможность проникнуть в сущность образа мышления израильтян и других народов древнего Ближнего Востока, эта книга помогает толкователю избежать ошибочных выводов. Например, религиозное значение таких явлений, как огненный столп, козел отпущения или урим и туммим, можно будет оценить по–новому, если мы увидим связь этих явлений с культурой древнего Ближнего Востока в целом. Мы не ограничили свои сопоставления и уподобления определенными хронологическими рамками. Мы прекрасно понимаем, что появление некоего элемента культуры в городе Угарит в середине 2–го тысячелетия не имеет никакого отношения к образу мышления израильтян в середине 1–го тысячелетия. И все же нам казалось, что указание на существование тех или иных идей и представлений на древнем Ближнем Востоке заслуживает внимания. Не исключено, что подобные идеи представляют аспекты общей культурной матрицы Древнего мира. Мы приводим их просто как примеры образа мышления, существовавшего в Древнем мире. Однако подобной информацией следует пользоваться осмотрительно, поскольку ни о каком единообразии на протяжении веков стран и народов древнего Ближнего Востока не может быть и речи. Это было бы так же нелепо, как говорить в наши дни о «европейской культуре», зная о существенных различиях, например, между итальянцами и швейцарцами. Мы пытались проявить в этих вопросах определенную чуткость, но не накладывали жестких ограничений на информацию, которую предлагаем. Интересующий нас вопрос заключается не в том, «заимствовали» израильтяне у своих соседей или нет. Мы не пытаемся обнаружить пути распространения литературы и не испытываем потребности утверждать, что израильтяне должны были знать то или иное произведение литературы, чтобы использовать сходные темы. Описывая, как распределялась информация, мы избегали таких понятий, как «влияние». Мы просто пытались разглядеть те элементы, которые принадлежат общему культурному наследию древнего Ближнего Востока. Это наследие может отражаться в различных произведениях литературы, но израильтяне не обязательно должны были знать эти произведения или подпадать под их влияние. Они просто являются частью общей культурной матрицы. Божественный процесс откровения требует, чтобы Бог снизошел к нам, приспособился к нашей человеческой природе и выразил Себя на знакомом нам языке. Поэтому неудивительно, что многие элементы культуры того времени перенимались, иногда приспосабливались, иногда полностью преображались или трансформировались, но все–таки использовались для осуществления целей Бога. В сущности, мы были бы удивлены, если бы это было не так. Общение предполагает наличие общепринятой системы символов и толкований. Когда мы говорим о «переходе на летнее время», мы исходим из того, что человек, к которому мы обращаемся, понимает эту культурную условность, и не объясняем ее. Но человеку иной эпохи или культуры, незнакомому с практикой перевода часов, будет абсолютно непонятно, о чем идет речь в этом выражении. Чтобы понять, ему придется познакомиться с нашей культурой. То же самое происходит при наших попытках понять еврейскую литературу. Поэтому, чтобы понять обычай обрезания в контексте культуры Израиля, будет полезно познакомиться с формой существования этого обычая на древнем Ближнем Востоке. Если мы хотим понять, какой смысл придавали жертвоприношению в Израиле, будет полезно узнать, какой смысл придавали жертвоприношению в Древнем мире, и сопоставить эти подходы. Несмотря на то что в поисках истины мы можем столкнуться с трудноразрешимыми проблемами, пребывание в неведении не будет означать, что их не существует. Но в большинстве случаев наши поиски приводят к положительным результатам.

Библейский культурно–исторический комментарий - Часть 2 Новый Завет - Крейг Кинер

Под общ. ред. Р. 3. Ороховатской. СПб.: Мирт, 2005. - 733 с. ISBN 5-88869-157-7

«Библейский культурно–исторический комментарий. Новый Завет» Крейга Кинера впервые представляет плоды научных изысканий в одном томе, располагая материал, охватывающий весь Новый Завет, в удобной форме — «от стиха к стиху».

Для лучшего понимания и применения Библии в жизни вы нуждаетесь в двух источниках информации. Первый — это сама Библия. Второй — это культурно–историческая обстановка, в которой разворачивается действие изучаемого вами отрывка.

Вы сможете понять замысел автора только в том случае, если будете хорошо представлять культурно–историческую основу повествования. Этот уникальный комментарий предлагает к каждому библейскому стиху основную культурно–историческую информацию, необходимую для более глубокого и осмысленного изучения Библии.

Библейский культурно–исторический комментарий - Часть 2 Новый Завет - Крейг Кинер - Предисловие

Культурно–исторический фон помогает прояснить и глубже понять практически каждый текст Нового Завета, однако большая часть этого материала была недоступна простому читателю. Хотя существует много комментариев, ни один из них не посвящен полностью рассмотрению культурно–исторического фона библейских произведений. Именно этот фактор — культурно–исторический фон, который показывает, каким образом новозаветные авторы и первые читатели понимали весть Нового Завета, — требует своего освещения и служит источником сведений для обычного читателя в процессе изучения Библии (большинство других составляющих, напр, контекст, содержится непосредственно в самом библейском тексте). Есть немало работ, посвященных исследованию культурного и исторического фона Нового Завета, но ни одна из них не построена так, чтобы читатель мог найти соответствующие ответы на все вопросы, касающиеся конкретного библейского отрывка. Этот недостаток убедил меня двенадцать лет назад приступить к осуществлению данного проекта, который ныне полностью завершен. Эта книга написана в надежде на то, что все христиане смогут с ее помощью приблизиться к прочтению Нового Завета, во многом так, как его могли читать первые читатели.

Библейский культурно–исторический комментарий - Модуль для BibleQuote, книги в форматах PDF и FB2

05.10.2010 Новый модуль Вошли комментарии на Ветхий и Новый Заветы из 2 т. Библейского культурно-исторического комментария

Благодарности:

DikBSD за предоставленные тексты для модуля,

AndriyS за помощь в создании модуля 29.05.12 - модуль в UTF-8 для BibleQuote 6 и Андроид