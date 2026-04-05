Два всемирно известных авторитетных специалиста по Библии приводят реальную картину суда, Казни и воскресения Иисуса из Назарета в противовес многочисленным выдумкам и спекуляциям. Как на самом деле развивались события в последние дни земной жизни Иисуса? Что стоит за евангельскими рассказами о воскресении? В этой небольшой книге доступно и исчерпывающе изложена позиция ведущих современных христианских ученых Издание адресовано широкой чительской аудитории.

Ни один серьезный историк, исповедует ли он какую-либо религию или не исповедует никакой, не станет сомневаться в том, что Иисус из Назарета действительно жил в I веке и был казнен при Понтии Пилате, правившем Иудеей и Самарией. Это признают все ученые, хотя о том, вероятно, не знает широкая публика. Тем не менее кое-кто еще в этом сомневается. Так, в одной недавно вышедшей книге снова звучит уже не новое причудливое утверждение: Иисус на самом деле не был казнен, но с помощью римского правителя и других людей инсценировал свою казнь, а затем бежал в Египет.

Как уверяет автор той книги, это доказывают два письма, написанные на арамейском и найденные под одним домом в Иерусалиме около сорока лет назад. Эти письменные доказательства, говорится далее, бережно хранит один коллекционер, имя которого невозможно предать огласке, в городе, который невозможно указать. Разумеется, ни автор этой фантазии, ни хозяин тех писем не может читать по-арамейски (Арамейский язык — древний семитский язык, близкий к древнееврейскому. Во времена Иисуса был разговорным языком на территории Палестины) или не обладает достаточным уровнем знаний, чтобы определить подлинность древних писем. К сожалению, многие читатели не способны заметить, насколько неправдоподобен такой сценарий.



О смерти Иисуса говорят (хотя бы молчаливо о том предполагая) не только все авторы Нового Завета и христианской литературы первых веков, но и иудейские и римские античные авторы. Живший в I веке Иосиф Флавий, иудейский историк и апологет, свидетель закончившегося катастрофой бунта против Рима (66-70 н. э.), утверждает, что Иисус по обвинению иудейских влиятельных лиц был осужден на распятие Пилатом (Древн. 18.63-64). Как пишет римский историк Тацит, «Христос... был умерщвлен в царствование Тиберия прокуратором Понтием Пилатом» (Анн. 5.44).

Хотя Тацит ошибочно повысил Пилата в чине (тот был префектом, а не прокуратором), это краткое описание согласуется с тем, что говорят и Флавий, и евангелия христиан. Лукиан Самосатский в своем шутливом рассказе о Перегрине и христианах, среди которых он сам какое-то время вращался, называет Иисуса «человеком, который был распят в Палестине» (О кончине Перегрина § 11; ср. § 13 «распятый мудрец»). И наконец, сириец Мар бара Серапион в письме к сыну, написанном, вероятно, в конце I века, поминает об Иисусе, «мудром царе» иудеев.



Смерть Иисуса подтверждает и тот простой факт, что она явилась для его последователей неожиданностью. Когда Иисус начал речь о своих неизбежных страданиях и смерти, Петр, говоривший от имени всех учеников, отводит своего наставника в сторону и начинает с ним спорить (Мк 8:31-33); здесь ясно показано, что Петр не ожидал такого исхода. Чего же ожидали ученики? Они думали, что воссядут по правую и левую руку Иисуса, то есть создадут новое правительство Израиля (Мф 19:28, Мк 10:35-40, Лк 22:28-30). Царство (правление) Бога пришло, и правлению сатаны приходит конец (Мк 1:15; 3:11, 22-27, Лк 10:17-19; 11:20). Каким же образом мученичество Избранника Божьего вписывается в эту картину?