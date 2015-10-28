Сравнительное богословие - Немецкий протестантизм
Идея издания ряда кратких программных текстов немецкоязычных протестантских богословов XX века на русском языке в виде хрестоматии была высказана в начале 2005 г. Кристофом Гестрихом, профессором систематической теологии Берлинского Гумбольдт-университета, постоянным участником официального богословского диалога между Русской Православной Церковью и Евангелической Лютеранской Церковью Германии.
Данная идея была поддержана со стороны руководства Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, незадолго до этого установившего научные контакты с Теологическим факультетом Гумбольдт-университета.
Потребность в подобном издании ощущалась давно, поскольку пути западного богословия в XX веке, особенно немецкой протестантской теологии, остаются мало известными русскоязычному читателю.
Достаточно сказать, что на русском языке нет практически ни одного серьезного учебного пособия по современной протестантской теологии, а существующие в настоящее время учебники сравнительного богословия ограничиваются в изложении протестантской мысли, как правило, лишь периодом Реформации.
Сравнительное богословие - Немецкий протестантизм XX века - Тексты с комментариями
Все тексты переведены на русский язык впервые.
Cост., авт. введ. Кристоф Гестрих
Пер., авт. вступ. статей К. И. Уколов
М. : Изд-во ПСТГУ, 2009. - 552 с.
ISBN 978-5-7429-0429-8
Тираж: 500 экз.
Сравнительное богословие - Немецкий протестантизм XX века - Тексты с комментариями - Содержание
Предисловие
Введение
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ЭРНСТ ТРЁЛЬЧ
- Тезис Эрнста Трёльча об абсолютности христианства
- Об историческом и догматическом методе в богословии
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ВИЛЬГЕЛЬМ ГЕРМАН
- Соотношение религии и нравственности в богословии Альбрехта Ричля и Вильгельма Германа
- Религия и нравственность
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КАРЛ ХОЛЛЬ
- Понятие совести в богословии Карла Холля
- Какое значение имеет учение об оправдании для современного человека?
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ГЕРХАРД ЭБЕЛИНГ
- Богословская герменевтика Герхарда Эбелинга
- Лютер и начало Нового времени
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КАРЛ БАРТ
- Переписка Карла Барта с Адольфом фон Гарнаком
- Переписка с Адольфом фон Гарнаком
- Диалектическое богословие Карла Барта в докладах 1922 года
- Слово Божие как задача богословия
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ΠАУЛЬ ТИЛЛИХ
- Богословие культуры Пауля Тиллиха
- Об идее богословия культуры
- Теория смысла в философии религии Пауля Тиллиха
- Церковь и культура
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ЭМИЛЬ БРУННЕР
- Характерные черты богословия Эмиля Бруннера
- Природа и благодать
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КРИСТОФ ГЕСТРИХ
- О понятии естественной теологии
- Проблема непреодоленной естественной теологии
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ДИТРИХ БОНХЕФФЕР
- Книга Дитриха Бонхеффера «Последование»
- Дорогая благодать
- Образ Христа
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ФЭРИ ФОН ЛИЛИЕНФЕЛЬД
- Богословский диалог между Русской Православной Церковъю и Евангелической Церковью Германии
- Образцовые фигуры евангелического благочестия в XX веке
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ЮРГЕН МОЛЬТМАН
- Эсхатология Юргена Молътмана
- Богословие надежды
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ВОЛЬФХАРТ ПАННЕНБЕРГ
- Антропология Волъфхарта Панненберга
- Что есть человек? Современная антропология в свете богословия
- Учение Волъфхарта Панненберга об откровении Божием
- Догматические тезисы к учению об откровении
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ЭБЕРХАРД ЮНГЕЛЬ
- Богословие Эберхарда Юнгеля
- Соотношение «икономической» и «имманентной» Троицы
- О смерти живого Бога
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ПРИЛОЖЕНИЕ
- Пауль Тиллих. Диалектическая теология
Сравнительное богословие - Немецкий протестантизм XX века - Тексты с комментариями - Введение
Для тех, кто особо интересуется путем и содержанием евангелического богословия в XX в., можно порекомендовать обширные работы Герхарда Эбелинга и Эберхарда Юнгеля, в которых в ясной форме представлены размышления о приоритетных импульсах и возможностях развития протестантского богословия. Обращение к их весьма добротным трудам всегда оправдано. Эбелинг в своих исследованиях по богословию Лютера попытался показать, насколько актуальной и перспективной для богословия будущего остается мысль виттенбергского реформатора.
Юнгель на новом, научно-теоретическом уровне развивает фундаментальное богословие Карла Барта. Надеюсь, что православным богословам будет небезынтересно ознакомиться с двумя работами Эберхарда Юнгеля «О смерти живого Бога» (1968) и «Соотношение «икономической» и «имманентной» Троицы» (1975), которые позволяют составить представление о систематически-богословской силе этого богослова.
В начале XXI столетия создается такое впечатление, что евангелическое богословие по большой кривой вновь возвращается к «вытесненным, неразрешенным задачам богословия XIX века». Бывшее приоритетным на протяжении прошедших 80 лет богословское представление о «Слове Божием» преодолевается теперь характерной еще для Шлейермахера категорией религиозного самосознания человека. Большое значение приобретает общий смысл религии в человеческих жизнеописаниях и в истории мировой культуры. С другой стороны, все важнее для евангелического богословия становится сфера этики, подобно тому, как это было в XIX столетии. Поскольку при составлении настоящей хрестоматии мы не уделили должного внимания евангелической этике, пусть о ней напомнит по крайней мере одна статья, принадлежащая перу марбургского богослова XIX в. Вильгельма Германа.
Данная работа — «Религия и нравственность» — обладает универсальной, вневременной значимостью. Вильгельм Герман был любимым либеральным учителем как Карла Барта, так и Рудольфа Бультмана. В своем заостренном протестантизме он остается интересным еще и сегодня.
02/06/2012
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