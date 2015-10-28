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Сравнительное богословие - Немецкий протестантизм

Немецкий протестантизм XX века
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, Educational
Идея издания ряда кратких программных текстов немецкоязычных протестантских богословов XX века на русском языке в виде хрестоматии была высказана в начале 2005 г. Кристофом Гестрихом, профессором систематической теологии Берлинского Гумбольдт-университета, постоянным участником официального богословского диалога между Русской Православной Церковью и Евангелической Лютеранской Церковью Германии.
Данная идея была поддержана со стороны руководства Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, незадолго до этого установившего научные контакты с Теологическим факультетом Гумбольдт-университета.
Потребность в подобном издании ощущалась давно, поскольку пути западного богословия в XX веке, особенно немецкой протестантской теологии, остаются мало известными русскоязычному читателю.
Достаточно сказать, что на русском языке нет практически ни одного серьезного учебного пособия по современной протестантской теологии, а существующие в настоящее время учебники сравнительного богословия ограничиваются в изложении протестантской мысли, как правило, лишь периодом Реформации.

Сравнительное богословие - Немецкий протестантизм XX века - Тексты с комментариями

Все тексты переведены на русский язык впервые.
Cост., авт. введ. Кристоф Гестрих
Пер., авт. вступ. статей К. И. Уколов
М. : Изд-во ПСТГУ, 2009. - 552 с.
ISBN 978-5-7429-0429-8
Тираж: 500 экз.

Сравнительное богословие - Немецкий протестантизм XX века - Тексты с комментариями - Содержание

Предисловие
Введение
  • ЭРНСТ ТРЁЛЬЧ
    • Тезис Эрнста Трёльча об абсолютности христианства
    • Об историческом и догматическом методе в богословии
  • ВИЛЬГЕЛЬМ ГЕРМАН
    • Соотношение религии и нравственности в богословии Альбрехта Ричля и Вильгельма Германа
    • Религия и нравственность
  • КАРЛ ХОЛЛЬ
    • Понятие совести в богословии Карла Холля
    • Какое значение имеет учение об оправдании для современного человека?
  • ГЕРХАРД ЭБЕЛИНГ
    • Богословская герменевтика Герхарда Эбелинга
    • Лютер и начало Нового времени
  • КАРЛ БАРТ
    • Переписка Карла Барта с Адольфом фон Гарнаком
    • Переписка с Адольфом фон Гарнаком
    • Диалектическое богословие Карла Барта в докладах 1922 года
    • Слово Божие как задача богословия
  • ΠАУЛЬ ТИЛЛИХ
    • Богословие культуры Пауля Тиллиха
    • Об идее богословия культуры
    • Теория смысла в философии религии Пауля Тиллиха
    • Церковь и культура
  • ЭМИЛЬ БРУННЕР
    • Характерные черты богословия Эмиля Бруннера
    • Природа и благодать
  • КРИСТОФ ГЕСТРИХ
    • О понятии естественной теологии
    • Проблема непреодоленной естественной теологии
  • ДИТРИХ БОНХЕФФЕР
    • Книга Дитриха Бонхеффера «Последование»
    • Дорогая благодать
    • Образ Христа
  • ФЭРИ ФОН ЛИЛИЕНФЕЛЬД
    • Богословский диалог между Русской Православной Церковъю и Евангелической Церковью Германии
    • Образцовые фигуры евангелического благочестия в XX веке
  • ЮРГЕН МОЛЬТМАН
    • Эсхатология Юргена Молътмана
    • Богословие надежды
  • ВОЛЬФХАРТ ПАННЕНБЕРГ
    • Антропология Волъфхарта Панненберга
    • Что есть человек? Современная антропология в свете богословия
    • Учение Волъфхарта Панненберга об откровении Божием
    • Догматические тезисы к учению об откровении
  • ЭБЕРХАРД ЮНГЕЛЬ
    • Богословие Эберхарда Юнгеля
    • Соотношение «икономической» и «имманентной» Троицы
    • О смерти живого Бога
  • ПРИЛОЖЕНИЕ
    • Пауль Тиллих. Диалектическая теология

Сравнительное богословие - Немецкий протестантизм XX века - Тексты с комментариями - Введение

Для тех, кто особо интересуется путем и содержанием евангелического богословия в XX в., можно порекомендовать обширные работы Герхарда Эбелинга и Эберхарда Юнгеля, в которых в ясной форме представлены размышления о приоритетных импульсах и возможностях развития протестантского богословия. Обращение к их весьма добротным трудам всегда оправдано. Эбелинг в своих исследованиях по богословию Лютера попытался показать, насколько актуальной и перспективной для богословия будущего остается мысль виттенбергского реформатора.
Юнгель на новом, научно-теоретическом уровне развивает фундаментальное богословие Карла Барта. Надеюсь, что православным богословам будет небезынтересно ознакомиться с двумя работами Эберхарда Юнгеля «О смерти живого Бога» (1968) и «Соотношение «икономической» и «имманентной» Троицы» (1975), которые позволяют составить представление о систематически-богословской силе этого богослова.
В начале XXI столетия создается такое впечатление, что евангелическое богословие по большой кривой вновь возвращается к «вытесненным, неразрешенным задачам богословия XIX века». Бывшее приоритетным на протяжении прошедших 80 лет богословское представление о «Слове Божием» преодолевается теперь характерной еще для Шлейермахера категорией религиозного самосознания человека. Большое значение приобретает общий смысл религии в человеческих жизнеописаниях и в истории мировой культуры. С другой стороны, все важнее для евангелического богословия становится сфера этики, подобно тому, как это было в XIX столетии. Поскольку при составлении настоящей хрестоматии мы не уделили должного внимания евангелической этике, пусть о ней напомнит по крайней мере одна статья, принадлежащая перу марбургского богослова XIX в. Вильгельма Германа.
Данная работа — «Религия и нравственность» — обладает универсальной, вневременной значимостью. Вильгельм Герман был любимым либеральным учителем как Карла Барта, так и Рудольфа Бультмана. В своем заостренном протестантизме он остается интересным еще и сегодня.

02/06/2012
Views 2 500
Rating 4.9 / 5
Added 28.10.2015
Author esxatos
Rate this publication:
4.9/5 (10)

Comments (2 comments)

V
volodyanikolaev 13 years ago
Большое спасибо!!!
Y
yuridin 14 years ago
улькен Рахмет (большое спасибо)!

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