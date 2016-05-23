Карл Барт (1886-1968) – один из крупнейших и наиболее влиятельных богословов ХХ века, автор книги «Послания к Римлянам (1918-1922) и многотомной «Церковной догматики» (1932-1968).

Барт Карл - создатель богословия неоортодоксии

БАРТ, КАРЛ (Barth, Karl) (1886-1968), швейцарский теолог, родился 10 мая 1886 в Базеле в семье реформатского пастора и профессора церковной истории. Учился в университетах Берна, Берлина, Тюбингена и Марбурга, испытал влияние неокантианства и теолога Вильгельма Германа. В 1909 стал помощником пастора реформатской общины в Женеве, а в 1911 - пастором в Зафенвиле.



В 1919 он написал книгу Послание к Римлянам (Der Römerbrief, 2-я, полностью переработанная редакция, 1922), комментарий к Посланию к Римлянам апостола Павла. В 20-е годы вокруг Барта сформировался круг молодых теологов; это направление было названо «диалектической теологией» (другие названия: теология кризиса, неоортодоксия). В 1921 он стал внештатным профессором в Гёттингене, в 1925 - ординарным профессором догматики и новозаветной экзегезы в Мюнстерском университете, а затем - профессором систематической теологии в Боннском университете.



В 1934 он лишился кафедры из-за своего отказа принести присягу на верность Гитлеру, обязательную для государственных служащих. В том же году Барт участвовал в создании т.н. Исповедующей церкви (Bekennende Kirche). В нее вошли те члены евангелических церквей Германии, которые не приняли нацистский режим. На первом синоде этой церкви (в Бармене, районе Вупперталя) Барт подготовил проект теологической декларации, где подтверждалась несовместимость веры в Иисуса Христа, как Слова Бога и главы церкви, с подчинением земным вождям, которые стремятся ограничить свободу церкви и вмешиваются в дела веры. В 1935 Барт возвратился в Швейцарию, где стал профессором теологии Базельского университета. В 1956 он удалился на покой. Умер Барт в Базеле 10 декабря 1968.

Библиография работ автора Социально-политическое измерение христианства: Избранные теологические тексты XX в. (Переводы) - М.: Наука, 1994, стр.45-53. Социально-политическое измерение христианства: Избранные теологические тексты XX в. (Переводы) - М.: Наука, 1994, стр.54-65. Барт Карл Познаваемость Бога Барт Карл Барменская декларация Барт Карл Христос и Адам. Человек и человечество в 5 главе послания к Римлянам // Пер. с англ. - Страницы -1996 - №1, стр.4-24, №2, стр.5-22 Барт Карл. Очерки Догматики. / Пер. с нем. Ю.А.Кимилева - СПб: "Алетейя", 1997. Библиография работ автора на языке оригинала: Церковная догматика (Kirchliche Dogmatik, 12 томов, 1932-1967)

Слово Бога и теология (Das Wort Gottes und die Theologie, 1924)

Протестантская теология в 19 столетии (Die Protestantische Theologie im 19.Jahrhundert, 1947)

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В объединенный файл вошли 9 книг Карла Барта: Богословие и музыка. Три речи о Моцарте

Мгновения

Оправдание и право

Послание к Римлянам

Толкование Послания к Римлянам и Филиппийцам

Церковная догматика - 4 тома

Карл Барт - Церковная догматика - 13 томов на английском языке