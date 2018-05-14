В этот период, в основном вследствие крестовых походов, был доведен до конца раскол между Восточной и Западной церковью. Все попытки примирения, предпринимавшиеся папами и соборами, вели только к еще большему отчуждению.

Филип Шафф. История Христианской Церкви. Том V. Средневековое христианство. От Григория VII до Бонифация VIII 1049 — 1294 г. по P. X.

«Библия для всех», Санкт–Петербург, 2008

ISBN 978–5-7454–1104–5

Перевод: Рыбакова Ο. Α.

Филип Шафф - История Христианской Церкви - Том V - Средневековое христианство - Содержание

ГЛАВА I. ГИЛЬДЕБРАНДОВСКИЕ ПАПЫ

ГЛАВА II. ГРИГОРИЙ VII. 1073 — 1085

ГЛАВА III. ПАПСТВО ОТ СМЕРТИ ГРИГОРИЯ VII ДО КОНКОРДАТА В ВОРМСЕ. 1085 — 1122

ГЛАВА IV. ПАПСТВО ОТ ВОРМССКОГО КОНКОРДАТА ДО ИННОКЕНТИЯ III.

ГЛАВА V. ИННОКЕНТИЙ III И ЕГО ЭПОХА. 1198 — 1216

ГЛАВА VI. ПАПСТВО ПОСЛЕ СМЕРТИ ИННОКЕНТИЯ III ДО БОНИФАЦИЯ VIII. 1216 — 1294

ГЛАВА VII. КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ

ГЛАВА VIII. МОНАШЕСКИЕ ОРДЕНА

ГЛАВА IX. МИССИИ

ГЛАВА Х. ЕРЕСИ И БОРЬБА С НИМИ

ГЛАВА XI. УНИВЕРСИТЕТЫ И СОБОРЫ

ГЛАВА XII. СХОЛАСТИКА И МИСТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ

ГЛАВА XIII. РАСЦВЕТ СХОЛАСТИКИ

ГЛАВА XV. ПАПА И КЛИР

ГЛАВА XVI. РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВЕРОВАНИЯ И СУЕВЕРИЯ

Филип Шафф - История Христианской Церкви - Том V - Средневековое христианство - Предисловие

Ведущая тема эпохи — папская теократия в конфликте со светскими властями и расцвет ее влияния. Слабых и вырождавшихся пап, которые занимали римский престол в 900 — 1046 г., теперь сменили решительно настроенные папы, обладающие моральной и интеллектуальной силой. В мире было немного правителей, равных Григорию VII (1073 — 1085), Александру III (1159 — 1181) и Иннокентию III (1198 — 1216), не говоря уже о других понтификах, которые ненамного уступали этим корифеям в искусстве администрирования и достижения целей.

Папство было необходимостью и благословением в варварскую эпоху, ограничителем грубой силы и школой моральной дисциплины. Папы занимали более высокое положение, чем князья того времени. Дух имеет право господствовать над телом; интеллектуальные и моральные интересы превосходят интересы материальные и политические. Но папская теократия несла в себе искушение обмирщения. Злоупотребляя своими возможностями, она стала препятствием для чистой религии и нравов.

Христос дал Петру ключи от царства небесного, но сказал также: «Царство Мое не от мира сего». Папа зарился на оба эти царства и получал то, чего алкал. Но в своем звании он был не в силах удержать власть над государством, на которую претендовал. Стремясь к светской власти, он утрачивал власть духовную. Бонифаций VIII знаменует начало заката и падения папской власти. Семена этого упадка были посеяны в тот период, когда церковная иерархия гордилась своей мирской мощью и славой.

Также в этот период, в основном вследствие крестовых походов, был доведен до конца раскол между Восточной и Западной церковью. Все попытки примирения, предпринимавшиеся папами и соборами, вели только к еще большему отчуждению.



Главенствующими народами средних веков были латиняне, происходившие от древних римских корней, но подкрепленные притоком варварской крови и силы, и тевтонцы. Итальянцы и французы отличались самой большой ученостью и культурой. В политическом отношении немецкий народ, обладающий императорской короной и связью с папством, был самым могущественным, особенно при династии Гогенштауфенов. Англия, которой пошла на пользу островная изоляция, развила сильное самоуправление, независимый национальный характер и начала играть выдающуюся роль при папской администрации. Западная Европа стала сценой важных интеллектуальных, церковных и политических событий, но ее оружие и вера находили самое активное применение в Палестине и на Востоке.



Наконец, эти два с половиной века ознаменованы деяниями влиятельнейших личностей. Имена величайших пап мы уже упоминали — Григорий VII, Александр III и Иннокентий III. Наиболее заметными правителями были Вильгельм Завоеватель, Фридрих Барбаросса, Фридрих И и Людовик Святой Французский. Последние годы этого периода озаряет своим поэтическим талантом Данте. Святой Бернар, Франциск Ассизский и испанец Доминик положили начало длинной череде знаменитых монахов. В первых рядах схоластов стоят Ансельм, Абеляр, Альберт Великий, Фома Аквинат, Бонавентура и Дуне Скот. Выдающиеся представители епископов–политиков — Фома Бекет и Гроссетест. Благодаря сочетанию великих действующих лиц и великих движений данный период привлекает к себе внимание своеобразием, характерным для немногих периодов как в церковной истории, так и в истории человечества.

7 томов Шаффа приобретены на пожертвования Максима