Современное богословие Человечество всегда искало ответ на вопрос, что такое душа: одни считали ее накрепко привязанной к телу, другие — чистым духом.

На страницах этой книги итальянский богослов, кардинал Джанфранко Равази предлагает еще раз пройти путем поиска души, начиная с первобытных культур и древних цивилизаций Египта, Месопотамии, Индии и Аравии.

Равази Джанфранко - Краткая история души

Пер. с ит. (Серия «Современное богословие»). — М.: Издательство ББИ, 2012. - vi + 311 с.

ISBN 978-5-89647-280-3

В центре исследования — два главных источника, сформировавших западное представление о душе: Священное Писание и греческая культура с ее великими философами Платоном, Аристотелем и Плотином. Дойдя до конца пути, мы убедимся, считает автор, что история души совпадает с историей человека — творения Божьего.



Джанфранко Равази - Краткая история души - Содержание

Введение Часть первая. ГОРИЗОНТ I. Без границ В поисках утерянной души - Многоликое слово - Калейдоскоп - Палимпсест души - Символы души -Души на весах - Там, где бьются волны моря жизни II. Дальние края Три древнейших корня - Сохранять и похищать души - Подобно запаху цветов лотоса - В поисках древа бессмертия - Князь города о девяти воротах - В зобу у зеленых птиц - Колесо метемпсихоза - «Я дух, я твой отец...» - Среди метапсихики, парагнозиса и эзотерики - «Вам не удалось украсть у меня душу» Часть вторая. ИСТОЧНИКИ III. Священный источник Челн посреди необозримых вод - Удивительная пестрота значений - И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни... - По образу Божьему сотворил его -Души праведников в руке Божьей - «Спасти душу и погубить» - Человек между плотью и духом - «Всем сердцем твоим и всей душою твоею» - «Сердце имеет доводы» IV. Другой источник В Фивах, в Афинах, в Риме - Трава, что исцеляет душу - Невидимый возлюбленный Психеи - Сладкоголосый Орфей - Тело - гробница и знак души - Колесница, летящая по равнине истины - В афинской темнице - Душа, бессмертная искра божества - «Никогда еще греческие уста не произносили так это слово» - «Учитель тех, кто знает» - Три души человека - «Змея проползла под кроватью» - «Начнем же мы с души» - Воскресение от тела, а не вместе с телом -Душа в поисках самой себя Часть третья. ПОТЕЧЕНИЮ V. Душа в богословии Святая душа - «Ты был во мне глубже глубин моих» - Ангельский доктор - Фьорд мистики - Голос церкви - На берегах Роны и Тибра - Загадочное происхождение души - «Между вами и небом лопата могильщика» ? - Бессмертие души или воскресение мертвых? - Христианская революция в центре души VI. Душа в философии Холодной ноябрьской ночью 1619 года - Странная железа в мозгу - Человек рождает Бога... - Крестный путь души - Мысль - это желчь мозга - На борту парусника вокруг света - От биосферы к ноосфере и христосфере - Прав был Галилей, богослов - Палка о двух концах - Мне незачем верить, я знаю - Ревизия психологии - Прекрасные души VII. Душа в поэзии «Мотылек нетленный» - «Плоть земная осталась там, где я к земле поник» - «А ты не думал, что я логик тоже?» - Остановись, мгновенье, ты прекрасно! - Душа, «живи и будь велика и несчастлива»! - «Брат тело, сестра душа!» - Светильник горящий «на чистом масле души» - «Искра духа» Часть четвертая. УСТЬЕ VIII. Душа из нейронов Дельта - Душа безнравственная - Сто миллиардов нейронов - Китайская комната - Что чувствует летучая мышь?- Может, «психон» - это микросайт души - Душа «каждого человека рождается заново» IX. Конец пути Почти судовой журнал - Иордан души - Колебания маятника - Пустая душа Библиография Указатель

Равази Джанфранко - Краткая история души - Предисловие



Сегодня безумный темп жизни нарастает, техника становится все совершеннее, погоня за удовольствиями все безудержнее. А душа, которая питается размышлениями и тишиной и потому нуждается в покое, мире и уединении, отстала, заблудилась в туманных пустошах, зацепилась за горные вершины, затерялась на просторах бескрайних морей.

Разве что во время отпуска есть еще шанс случайно набрести на нее в каком-нибудь экзотическом месте — чтобы тут же расстаться с ней, вновь бросившись очертя голову в городскую суету, обязанности, дела и события.

Эта книга может показаться странной, несовременной, с самого начала обреченной на провал. Ведь мы живем в мире, который потерял душу, но ничуть об этом не жалеет и уж тем более не делает никаких попыток ее вернуть. Как утверждает Пьер Паоло Пазолини в стихотворении «Молитва к матери», опубликованном в 1975, в год его смерти (но написанном раньше), «правила диктует тело»:

Я одержим к телам бездушным вожделением слепым [Пер. Р. Мок].

Это удивительный портрет нашего времени — обремененного «телесностью» и настолько привязанного к физическому благополучию и внешнему виду, что ни для чего другого не остается места. Но уже следующая строка стихотворения Пазолини напоминает:

«Душа — в тебе. Душа есть ты...».

Поэту кажется утерянным то внутреннее, скрытое дыхание, которое ему давала связь с матерью. Что ни говори, а современные мужчина и женщина — существа по-прежнему «одушевленные»: в их сердцах все еще звучит голос совести, они переживают духовный опыт, ищут собственные пути духа. Однако, как писал австрийский писатель Роберт Музиль в своем неоконченном шедевре «Человек без свойств», часто получается так, что «В душе рождаются все пути духа, но ни один в нее не возвращается».



У нас нет ни малейшего желания заглянуть в глубину собственной личности, чтобы найти источник своих духовных переживаний. Мы не тоскуем по душе, не стремимся вновь увидеть ее лик, представить ее, узнать ее скрытые стороны.



Так вот: каждая строчка этой книги написана ради того, чтобы читатель вернул утерянную душу, приблизился к ней и посмотрел на нее. Поэтому получилась книга, плывущая против течения, требующая внимания и сосредоточенности, даже чем-то напоминающая учебное пособие. Читателю придется выучить (а может быть, вспомнить) массу понятий, вступить на неровные тропки, по которым движется мысль, проникнуть в лабиринты доказательств и символов.