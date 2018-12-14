Христианство нисходит с небес как сверхъестественный факт, который был давно предсказан, которого ждали и который несет в себе ответ на глубочайшие потребности человеческой природы. в мир греха сопровождается знамениями, чудесами и необычайными явлениями Духа ради обращения неверующих иудеев и язычников. Его пришествиев мир греха сопровождается знамениями, чудесами и необычайными явлениями Духа ради обращения неверующих иудеев и язычников.

Христианство навеки обосновалось среди нашего греховного рода, чтобы постепенно сделать его царством истины и правды — без войн и кровопролития, действуя тихо и спокойно, словно закваска. Скромное и смиренное, внешне непритязательное и непривлекательное, но неизменно сознающее свое божественное происхождение и свою вечную участь, не имеющее серебра и золота, но богатое сверхъестественными дарами и силами, обладающее крепкой верой, пламенной любовью и радостной надеждой, носящее в глиняных сосудах непреходящие небесные сокровища, христианство выходит на подмостки истории как единственно истинная, совершенная религия для всех народов мира. В апостольском христианстве заложены живые семена всех последующих периодов, действующих лиц и тенденций истории. Оно устанавливает высочайший уровень учения и дисциплины; оно служит источником вдохновения для всякого подлинного прогресса; перед каждой эпохой оно ставит особую проблему и дает силы, чтобы эту проблему решить.

Филип Шафф. История Христианской Церкви. Том I. Апостольское христианство 1–100 г. по Р.Х.

Издательство "Библия для всех", изд-е 2, 2010 г.

Филипп Шафф - История Христианской Церкви - Том I - Апостольское христианство - Содержание

ГЛАВА I ПОДГОТОВКА К ХРИСТИАНСТВУ В ИСТОРИИ ИУДЕЙСКОГО НАРОДА И ЯЗЫЧЕСКОГО МИРА

ГЛАВА II ИИСУС ХРИСТОС

ГЛАВА III ЭПОХА АПОСТОЛОВ

ГЛАВА IV АПОСТОЛ ПЕТР И ОБРАЩЕНИЕ ЕВРЕЕВ

ГЛАВА V АПОСТОЛ ПАВЕЛ И ОБРАЩЕНИЕ ЯЗЫЧНИКОВ

ГЛАВА VI ВЕЛИКАЯ СКОРБЬ

ГЛАВА VII АПОСТОЛ ИОАНН И ЗАВЕРШЕНИЕ АПОСТОЛЬСКОЙ ЭРЫ. ОБЪЕДИНЕНИЕ ЕВРЕЙСКОГО И ЯЗЫЧЕСКОГО ХРИСТИАНСТВА

ГЛАВА VIII ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ В АПОСТОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ

ГЛАВА IX ПОКЛОНЕНИЕ В АПОСТОЛЬСКУЮ ЭПОХУ

ГЛАВА Х ОРГАНИЗАЦИЯ АПОСТОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ

ГЛАВА XI БОГОСЛОВИЕ АПОСТОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ

ГЛАВА XII НОВЫЙ ЗАВЕТ

Филипп Шафф - История Христианской Церкви - Том I - Апостольское христианство - Предисловие

Канонические книги Нового Завета. Двадцать семь книг Нового Завета лучше любого древнего классического сочинения подкреплены как цепочкой внешних свидетельств, тянущейся почти до самого завершения эпохи апостолов, так и внутренним свидетельством духовной глубины и благочестия, и поэтому стоят неизмеримо выше любых произведений II века. Несомненно, Дух Святой руководил церковью, когда она составляла и окончательно определяла христианский канон. Но это, конечно же, не упраздняет нужду в критических исследованиях текста, тем более что свидетельства в отношении семи антилегоменов Евсевия менее весомы.

Первоначально тюбингенская и лейденская школы признавали достоверными лишь пять книг Нового Завета, а именно: четыре послания Павла — Римлянам, 1 и 2 Коринфянам, а также Галатам — и Откровение Иоанна. Но прогресс в исследованиях приносит все более и более положительные плоды, и теперь среди либеральных критиков есть сторонники почти у всех посланий Павла. (Гильгенфельд и Липсиус признают семь: помимо уже названных, 1 Фессалоникийцам, Филиппийцам и Филимону; Ренан, кроме того, допускает, что Павел написал 2 Фессалоникийцам и Колоссянам, тем самым увеличивая число подлинных посланий до девяти). Основные события и учения апостольского христианства находят подтверждение даже в этих пяти документах, получивших признание крайне левого крыла современных критиков.



7 томов Шаффа приобретены на пожертвования Максима