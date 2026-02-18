Брюс Мэннинг Мецгер
Брюс Мецгер (9 февраля 1914 - 13 февраля 2007) — выдающийся американский библеист.
Родился в Пенсильвании (США). В 1942 году защитил докторскую диссертацию в Принстонском университете. С 1948 года доцент, а с 1954 - профессор Принстонского университета.
В 1972 году стал первым председателем Североамериканского патристического общества.
Участвовал в издании Нового Завета на языке оригинала (в т.ч. Revised Standard Version).
В 1994 году Британская академия удостоила Мецгера медали за вклад в развитие библеистики.
С 1955 г. профессор Мецгер является неизменным членом Редакционного комитета по изданию Греческого Нового Завета (The Greek New Testament), работающего на базе Института новозаветных тектсологических исследований в Мюнстере (Германия) и под эгидой Объединенных Библейских Обществ.
Этот комитет, куда входят ведущие исследователи греческого новозаветного текста, подготовил и выпустил в 1966—1993 гг. четыре издания греческого текста Нового Завета, реконструированного на основе тщательного исследования рукописей.
Последние издания:
Брюс Мецгер - Книги по библеистике Нового Завета и комментарии
Брюсом Мецгером опубликованы работы, ставшие настольными книгами для студентов-богословов и широкого круга исследователей Священного Писания во всем мире.
Брюс Мецгер - Текстология Нового Завета. Рукописная традиция, возникновение искажений и реконструкция оригинала
The Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption, and Restoration.
Издательство: ББИ, 1996 г
Уже более 30 лет эта книга является основополагающим исследованием рукописной традиции и передачи текста Нового Завета.
В ней кратко описаны давно известные и заново открытые рукописи. Эта работа дает теоретическое обоснование и практические примеры текстологического анализа разночтений в этих рукописях.
Автор, известный американский библеист, ссылается на более чем 300 книг и статей, касающихся греческих рукописей, ранних переводов и научных исследований источников текста Нового Завета, рассматривает различные текстологические проблемы и дает объективную оценку некоторым текстологическим научным школам.
Третье издание, пересмотренное и дополненное, освещает новейшие достижения в области новозаветной текстологии.
Мецгер Брюс M. - Эрман Барт Д. - Текстология Нового Завета - Рукописная традиция, возникновение искажений и реконструкция оригинала
Пер. с англ. Bruce M. Metzger, Bart D. Ehrman. The Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption, and Restoration. — 4th ed. — Oxford : Oxford University Press, 2005. — 366 p.
(Серия «Современная библеистика») 2-е изд. перераб. и доп. М.: Издательство ББИ, 2013.-хх+ 405 с.
ISBN 978-5-89647-270-4
Переработанное издание, в соавторстве с известным американским богословом Бартом Д. Эрманом, освещает новейшие достижения в области новозаветной текстологии. В нем кратко описаны давно известные и заново открытые рукописи, даны теоретическое обоснование и практические примеры текстологического анализа разночтений в этих рукописях.
Брюс М. Мецгер - Канон Нового Завета - Возникновение - развитие - значение
Пер. с англ. Bruce M. Metzger. The Canon of the New Testament: Its Origin, Development, and Significance. — Oxford: Oxford University Press, 1987. — 326 p.
(Серия «Современная библеистика»). - 6-е изд. М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2008. — х+332 с.
ISBN 5-89647-154-8
Перевод: Давид Гзгзян
Научный редактор: Андрей Десницкий
Редактор: Наталья Трауберг
Брюс Μ. Мецгер. Ранние переводы Нового Завета. Их источники, передача, ограничения
Пер. с англ. Bruce M. Metzger. The Early Versions of the New Testament: Their Origin, Transmission, and Limitations. — Oxford : Clarendon Press, 1977. — 520 p.
Книга посвящена одному из важнейших разделов современной библеистики. Автор, Брюс М. Мецгер, один из старейших и ведущих специалистов в этой области, делится с читателями своими обширными знаниями и многолетним опытом.
В книге рассказано о происхождении и становлении переводов (версий) Нового Завета в ранний период, начиная от первых веков христианства, о самых интересных и замечательных рукописях и их судьбе, охарактеризованы языки версий, разнообразные по происхождению и структуре. История распространения и переводов Библии на разные языки мира не только составляет неотъемлемую и важнейшую часть культурной истории, но и весьма интересна, нередко полна драматизма.
Можно без преувеличения сказать, что история написания и обнаружения некоторых рукописей читается как роман. Немалый интерес представляют текстологические и языковые разделы, показывающие, как много может сказать историку и филологу даже самое малозаметное различие в тексте переводов.
Брюс М. Мецгер - Новый Завет - Контекст - формирование - содержание
Пер. с англ. Bruce M. Metzger. The New Testament: Its Background, Growth, and Content. — 3rd ed. — Nashville : Abingdon Press, 2003. — 300 p.
(Серия «Современная библеистика» - 4-е изд.
М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2013. — 360 с.
ISBN 978-5-89647-249-0
Bruce M. Metzger. A Textual Commentary on the Greek New Testament
A Textual Commentary on the Greek New Testament. — 1st ed. — London/New York : United Bible Societies, 1971. — 448 p.
A Textual Commentary on the Greek New Testament. — 2nd ed. — Stuttgart : Deutsche Bibelgesellschaft, 1994. — [iv], 435 p. — ISBN 3-438-06010-8.
Мецгер Б. Текстуальный комментарий к греческому тексту Нового Завета (на английском языке)
Первое издание фундаментального труда известного протестантского богослова по текстуальным вариантам в греческом тексте Нового Завета издания UBS3 (2-е издание было подготовлено в связи с выходом UBS4).
Мецгер объясняет причины, по которым комитет по редакции этого издания греческого Нового Завета выбирал тот или иной вариант прочтения. Факсимильное издание на английском языке.
Брюс Мецгер - Лексическое пособие для изучающих греческий язык Нового Завета
Lexical Aids for Students of New Testament Greek. — 3rd ed. — Grand Rapids : Baker Books, 1998. — 112 p.
© Ирпенская Библейская Семинария
Первое издание на русском языке 2003
Второе издание, исправленное 2008
Перевод с английского и греческого: В. Крупа
Редактор Грегори Уайт
