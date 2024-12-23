Современная библеистика - Золотая серия ББИ

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Цель данной книги, написанной по просьбе Совета по религии в независимых школах, - предоставить базовую информацию по содержании Нового Завета и важных аспектах его исторического фона, а также кратко рассказать об аналитических подходах, с помощью которых ученые пытаются решить некоторые из основных литературных проблем в Евангелиях. Было бы неуместно отстаивать здесь новые исторические, литературные или герменевтические теории.

Напротив, автор этих строк попытался изложить материал как можно взвешеннее, отражая консенсус современной новозаветной библеистики. Как известно любому научному популяризатору, главная опасность состоит в том, что, упрощая сложные вещи, мы заставляем их казаться простыми, а, разъясняя спорные моменты, придаем им вид несомненности.

На самом деле, во многих случаях решить новозаветные проблемы трудно, ибо доводы «за» и «против» почти уравновешивают друг друга; соответственно, студенту нужно показать разные возможности. Историк должен не только пытаться постичь прошлое, но и осознать свои ограничения, обусловленные нехваткой фактов или противоречиями источников.

Брюс М. Мецгер - Новый Завет - Контекст - формирование - содержание

Пер. с англ. The New Testament: Its Background, Growth, and Content. — 3rd ed. — Nashville : Abingdon Press, 2003. — 300 p.

Серия «Современная библеистика» - 4-е изд. М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2013. — 360 с.

ISBN 978-5-89647-249-0

Перевод с английского Глеб Ястребов

Брюс М. Мецгер - Новый Завет - Контекст - формирование - содержание - Содержание книги

Предисловие к русскому изданию

Предисловие к третьему изданию

Предисловие ко второму изданию

Предисловие к первому изданию

Благодарности

Часть 1. МИР НОВОГО ЗАВЕТА

Глава 1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА ПАЛЕСТИНСКОГО ИУДАИЗМА

I. Обзор политической истории Палестины: от Александра Македонского до падения Иерусалима (70 год и. э.)

II. Римская система провинций

III. Языки Палестины

Глава 2 . КУЛЬТУРНАЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ СРЕДА ПАЛЕСТИНСКОГО ИУДАИЗМА

I. Обзор межзаветной иудейской литературы

II. Секты, партии и классы в палестинском иудаизме

III. Писцы (книжники) и раввины: их обязанности и методы обучения

IV. Храм и его ритуал

V. Синагога и синагогальная служба

Глава 3. ФИЛОСОФСКАЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ СРЕДА ГРЕКО-РИМСКОГО ЯЗЫЧЕСТВА

I. Философские школы греко-римского мира

II. Мистериальные религии в греко-римском мире

Часть 2. АСПЕКТЫ ЖИЗНИ И УЧЕНИЯ ИИСУСА ХРИСТА

Глава 4. ИСТОЧНИКИ НАШЕГО ЗНАНИЯ О ЖИЗНИ И УЧЕНИИ ИИСУСА ХРИСТА

I. Нехристианские источники - иудейские и языческие

II. Христианские источники - канонические и неканонические

Глава 5. ЖИЗНЬ ИИСУСА ХРИСТА: КРАТКИЙ ОБЗОР

I. Хронология жизни Иисуса Христа

II. Ранние годы жизни Иисуса

III. Крещение и искушение Иисуса Христа

IV. Общественное служение Иисуса Христа

Приложение: Евангельские чудеса

Глава 6. АСПЕКТЫ УЧЕНИЯ ИИСУСА ХРИСТА

I. Форма учения Иисуса

II. Краткое изложение учения Иисуса Христа

Приложение: оригинальность этического учения Иисуса

Часть 3. АПОСТОЛЬСКИЙ ВЕК

Глава 7. ИСТОЧНИКИ И ХРОНОЛОГИЯ АПОСТОЛЬСКОГО ВЕКА

I. Деяния апостолов

II. Хронология апостольского века

Глава 8. ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ИУДЕОХРИСТИАНСТВО

I. Пятидесятница и первоначальное благовестие

II. Конфликт Церкви с иудаизмом и мученичество Стефана

Глава 9. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА ЧЕРЕЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АПОСТОЛА ПАВЛА

I. Образование и обращение Павла

II. Первое миссионерское путешествие Павла

III. Апостольский собор в Иерусалиме

IV. Второе миссионерское путешествие Павла

V. Третье миссионерское путешествие Павла

VI. Арест и тюремное заключение Павла

Глава 10. ПОСЛАНИЯ АПОСТОЛА ПАВЛА

I. Введение

II. Краткое содержание Павловых посланий

Приложение: основные идеи Павлова богословия

Глава 11. СОБОРНЫЕ ПОСЛАНИЯ И АПОКАЛИПСИС

I. Соборные послания

II. Откровение Иоанна

Глава 12. ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЗАВЕТНОГО КАНОНА

Приложение. РУКОПИСНАЯ ТРАДИЦИЯ И ПЕРЕВОДЫ БИБЛИИ

I. Рукописная традиция

II. Переводы Библии

III. Английские переводы Библии

СЛОВАРЬ

Библиография. В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩЕМУ

НОВЫЙ ЗАВЕТ

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

УКАЗАТЕЛЬ ДРЕВНИХ ИСТОЧНИКОВ

Брюс М. Мецгер - Новый Завет - Контекст - формирование - содержание - I. Обзор межзаветной иудейской литературы

Библией Иисуса и его первых учеников были Еврейские Писания, которые сейчас называются Ветхим Заветом. Самые важные из идей и идеалов, формировавших интеллектуальную и религиозную жизнь иудеев, черпались в Законе Моисеевом и писаниях еврейских пророков. Очевидно, что невозможно полностью понять Новый Завет, не принимая во внимание 39 книг Ветхого Завета. Поэтому мы предполагаем, что читатели нашей книги имеют какое-то представление о содержании Ветхого Завета.

В течение веков между концом ветхозаветного и началом новозаветного периода иудеи продолжали создавать религиозные тексты, Многие из них стояли на гораздо более низком уровне, чем Еврейские Писания, и они никогда не ставились палестинскими иудеями на одну доску с книгами Ветхого Завета. Однако большинство этих межзаветных книг были популярны и оказали глубокое влияние на религиозную жизнь и мировоззрение.

В отличие от канонической литературы Ветхого Завета, эти межзаветные произведения считались «апокрифическими». (Греческое слово брьксхцпт первоначально означало «скрытый», «тайный».) Традиционно в разряд апокрифов относят 15 таких книг или частей книг. Однако помимо них есть еще целый ряд апокрифических текстов[1].

Межзаветные тексты можно разделить на несколько категорий по тематическому признаку: (а) исторические, (б) легендарные или беллетристические, (в) дидактические или салиенци-альные, (г) апокалиптические. Рассмотрим некоторые примеры из каждой категории.

(а) Исторические книги

Около 100 года до н. э. один восторженный почитатель маккавейских патриотов написал (возможно, в Иерусалиме) рассказ о трех братьях - Иуде, Ионафане и Симоне, - которые освободили Иудею от сирийского ига и восстановили чистоту богослужения (об этих событиях см. выше главу 1). 1 Книга Маккавейская - впечатляющее повествование, созданное человеком, который явно гордился успехами сынов Маттафии. Этот неизвестный автор использовал анналы и архивы материалов, представляющих историческую ценность. Из таких материалов он сложил простой и рассудительный рассказ. В общем и целом, 1 Книга Маккавейская - исключительно ценный источник информации о маккавейском восстании и последующих событиях. Она охватывает период примерно в 40 лет (175-134 до н. э.).

2 Книга Маккавейская освещает промежуток приблизительно в 15 лет, от восшествия на престол Антиоха Епифана (175 до н. э.) до 160 до н. э. Таким образом, она пересекается с первой частью 1 Книги Маккавейской, хотя и независима от нее. Однако если та была написана простым и немудреным языком, на сей раз перед нами вычурно витиеватый стиль «трагической истории», столь популярной в тогдашней Александрии. В результате книга высокопарна и мелодраматична, а как исторический источник менее надежна.

Особенно старается ее автор почтить иерусалимский Храм. Он не только отзывается о нем с любовью и благоговением (2 Макк 2:19, 22; 3:12; 5:15-21; 14:31; 15:18), но и желает подробно рассказать об обстоятельствах, связанных с возникновением у иудеев нового великого национального праздника. Это был ежегодный праздник Освящения. (Его установили в память об очищении Храма спустя три года после его осквернения Антиохом Епифаном.) Еще 1 Книга Маккавейская проливает свет на то, как развивалась доктринальная сторона палестинского иудаизма во время борьбы с селевкидской династией. Мы находим у автора полностью разработанное учение о Божественном Промысле и воздаянии, а также о воскресении тела. Его рассказ о страшной мученической смерти одной иудейской матери и ее семерых сыновей, отказавшихся предать свою веру (2 Макк 7), равно для иудейских и христианских читателей стал уроком, достойным благочестивого подражания.

(б) Легендарные или беллетристические книги

Здесь особенно заслуживают упоминания Книги Товита и Иудифи. Рассмотрим их поочередно.

Книга Товита - увлекательный и нравоучительный рассказ, написанный примерно в 190-170 годах до н. э. Сюжет ее такой. В городе Ниневии жил благочестивый иудей по имени Товит. Однажды он совершил праведный поступок: похоронил некоторых своих соплеменников, павших жертвами гонений. После этого, однако, он потерял зрение. Впоследствии его сын Товия отправился в долгий путь в Мидию, чтобы вернуть деньги, некогда доверенные Другу семьи Гаваилу. В пути юношу ждали увлекательные приключения: он повстречал таинственного незнакомца, который взялся его сопровождать. Незнакомец этот, сообщает автор читателю, был не кто иной, как ангел Рафаил в человеческом облике. Одолев враждебного демона, покушавшегося на его жизнь, Товия женился на прекрасной девушке.

Затем он с молодой женой вернулся домой и сумел исцелить зрение отца. Этот рассказ чем-то напоминает арабские сказки «Тысячи и одной ночи». Однако он назидателен и настраивает на высокие идеалы в личной жизни и семейных отношениях. Например, увещевая сына перед путешествием, Товит высказывает Золотое Правило (в его негативной формулировке): «Чего ненавидишь, того не делай никому» (Тов 4:15). Неудивительно поэтому, что книга, которой удалось совместить религиозные и этические наставления с приключенческим рассказом о странствиях, любви, опасностях и счастливой концовкой, обрела широкую популярность.

Книга Иудифи также читалась многими. Она отражает веру в то, что если иудеи будут соблюдать Закон, Бог защитит их; если нет, Бог попустит их врагам взять верх. Главная героиня книги -иудейка, сочетающая самое скрупулезное соблюдение Моисеевых заповедей с дерзкой и хитроумной отвагой перед лицом смертельной опасности. Дело происходит во время войны между ассирийцами и иудеями. Городу Ветилуйе грозит уничтожение. Когда кажется, что всякая надежда тщетна, Иудифь берется перехитрить Олоферна, военачальника ассирийского.

Если Книга Товита внушает читателям такие добродетели, как мягкость и доброта, здесь мы сталкиваемся с духом решительным, если не сказать жестоким и мстительным. Имя героини, скорее всего, неслучайно: она - женский аналог Иуды Маккавея. Далее сюжет развивается так. Олоферн устраивает в честь Иудифи пир в своем шатре, напивается вина как никогда раньше и сваливается на ложе в пьяном ступоре. Тут Иудифь хватает его собственный меч и отрубает ему голову.

Кроме того, два древних «детектива», имевших хождение среди иудеев незадолго до начала нашей эры, были добавлены к греческому переводу Книги Даниила. Одно из этих добавлений -повествование о Сусанне, в литературном плане блестящее. Оно разрабатывает мотив торжества добродетели над злодейством: невинная жертва, обвиненная в измене мужу, еле спасается от смерти. Автор дает уроки нравственности и доверия к Богу, и ему удается с самого начала завладеть вниманием читателя. Другое добавление - «Вил и дракон», в художественном плане стоящее на гораздо более низком уровне. В нем автор высмеивает идолопоклонство и пытается дискредитировать языческое жречество.

(в) Дидактические книги

Два апокрифа, Книга Премудрости Соломона и Книга Иисуса, сына Сирахова, принадлежат к тому жанру древней литературы, который называется литературой Премудрости. Авторы таких текстов считались «мудрецами» и были в личной и национальной жизни не менее влиятельны, чем священники и пророки.

Книга Премудрости - трактат, пытающийся соединить обычное благочестие ортодоксального иудаизма с тем греческим философским духом, который был характерен для Александрии I века до н. э. Путем восторженных и многословных повторов неизвестный автор от лица Соломона восхваляет Премудрость как единственную истинную наставницу в жизни, а материализм осуждает как добровольное невежество.

Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова, имеет много общего с ветхозаветной Книгой Притч. Ее автора, создававшего свой трактат на иврите около 180 года до н. э., Премудрость интересовала преимущественно в ее связи с практической этикой и общим человеческим поведением, регулируемым божественными заповедями. Одна из знаменитых глав этой книги рассказывает о чести, подобающей врачам.

(г) Апокалиптические книги

Греческое слово άποκάλυψις буквально означает «откровение». К апокалиптической литературе относят тексты, которые ставят своей задачей рассказать о грядущем. Типичный пример - 3 Книга Ездры. Написанная неизвестным автором I века н. э. и приписанная древнему израильскому вождю Ездре, она предпринимает отважную попытку примирить земные бедствия иудеев с представлением о праведном владычестве Божьем. Подобно другим апокалипсисам, 3 Книга Ездры содержит много символов, включая таинственные числа и странных зверей, а также раскрывает ранее неведомые истины через ангельских вестников.

Еще один пример апокалиптического текста - 1 Книга Еноха. В традиционный список апокрифов она не входит. Это длинный и несколько путаный текст, созданный несколькими авторами, жившими между 200 годом до и. э. и 100 годом н. э. Она содержит ряд откровений, которые якобы получил до потопа Енох относительно происхождения зла, ангелов и их судеб, природы геенны и рая, а также предсуществующего Мессии. Оригинальный текст был написан на еврейском или арамейском языке, однако в своем полном варианте книга сохранилась только в эфиопском переводе. До нас дошли также некоторые ее отрывки на арамейском, греческом и латинском языках.

Помимо 1 Книги Еноха, в 1 веке до н. э. - II веке н. э. были созданы и другие иудейские и иудеохристианские псевдоэпиграфы (т. е. книги, получившие хождение под ложными названиями). Сюда входят, например, Успение Моисея, Оракулы Сивиллы, Славянский Енох, Псалмы Соломона, Завещания 12 Патриархов, Книга Юбилеев, Истории Адама и Евы, Вознесение Исайи.

Важность этих межзаветных апокрифов и псевдоэпиграфов состоит в информации, которую они дают о развитии иудейской жизни и мысли на рубеже нашей эры. Политические судьбы Иудеи после маккавейского восстания; возникновение «нормативного» иудаизма, отраженного в религии фарисеев; бурный рост народной веры в существование ангелов и бесов; разработка учения о первородном грехе и его взаимосвязи со «злым началом» в каждом человеке; расцвет апокалиптических упований на грядущего Мессию, воскресение тела и оправдание праведников - эти и многие другие темы открываются в новом свете благодаря межзаветной литературе.

Также могут быть интерены следующие книги:

🔗Брюс Мецгер - Канон Нового Завета

🔗Брюс Мецгер - Барт Эрман - Текстология Нового Завета - Рукописная традиция, возникновение искажений и реконструкция оригинала

🔗Брюс Мецгер- Ранние переводы Нового Завета - Их источники, передача, ограничения