Новое сканирование клуба - 2-е издание 2004 г.

Книга посвящена одному из важнейших разделов современной библеистики. Автор, Брюс М. Мецгер, один из старейших и ведущих специалистов в этой области, делится с читателями своими обширными знаниями и многолетним опытом.

В книге рассказано о происхождении и становлении переводов (версий) Нового Завета в ранний период, начиная от первых веков христианства, о самых интересных и замечательных рукописях и их судьбе, охарактеризованы языки версий, разнообразные по происхождению и структуре. История распространения и переводов Библии на разные языки мира не только составляет неотъемлемую и важнейшую часть культурной истории, но и весьма интересна, нередко полна драматизма.

Можно без преувеличения сказать, что история написания и обнаружения некоторых рукописей читается как роман. Немалый интерес представляют текстологические и языковые разделы, показывающие, как много может сказать историку и филологу даже самое малозаметное различие в тексте переводов.

Брюс Μ. Мецгер - Ранние переводы Нового Завета - Их источники, передача, ограничения

Пер. с англ. The Early Versions of the New Testament: Their Origin, Transmission, and Limitations. — Oxford : Clarendon Press, 1977. — 520 p.

(Серия «Современная библеистика») — 2 издание — М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2004. - 552 с.

ISBN 5-89647-024-Х

Научные редакторы Евгения Смагина и Галина Баранкова (глава IX)

Перевод с английского Светланы Бабкиной

Брюс Μ. Мецгер - Ранние переводы Нового Завета - Их источники, передача, ограничения - Содержание

Предисловие к английскому изданию

Предисловие к русскому изданию

Список используемых сокращений

Часть первая - Ранние восточные переводы Нового Завета

I. Сирийские переводы

I. Проникновение христианства в Сирию и перевод Нового Завета

II. "Диатессарон" Татиана

III. Старосирийская версия

IV. Пешитта, сирийская версия Библии

V. Филоксенова и/или Гераклейская версия (версии)

VI. Палестино-сирийская версия

VII. Границы возможностей сирийского языка при передаче греческого (Себастьян П. Брок)

II. Коптские переводы

I. Появление христианства в Египте и перевод Нового Завета

II. Ранние рукописи коптских переводов

III. Датировка и взаимосвязи коптских переводов

IV. Текстологические особенности коптских переводов

V. Границы возможностей коптского языка (саидского диалекта) при передаче греческого (Дж. Мартин Пламли)

III. Армянский перевод

I. Появление христианства в Армении и перевод Нового Завета

II. Ранние рукописи армянской версии

III. Особенности армянской версии

IV. Основа армянской версии

V. Текстологическое родство армянской версии

VI. Границы возможностей армянского языка при передаче греческого (Эрролл Ф. Родс)

IV. Грузинский перевод

I. Проникновение христианства в Грузию и перевод Нового Завета

II. Ранние рукописи грузинской версии Нового Завета

III. Основа грузинской версии

IV. Текстологическое родство грузинской версии

V. Отредактированная грузинская версия

VI. Границы возможностей грузинского языка при передаче греческого (Морис Бриер)

V. Эфиопский перевод

I. Распространение христианства в Эфиопии и перевод Нового Завета

II. Ранние рукописи эфиопской версии

III. Печатные издания эфиопского Нового Завета

IV. Текстологическое родство эфиопской версии

V. Границы возможностей эфиопского языка при передаче греческого (Йозеф Хофманн)

VI. Младшие восточные переводы

I. Арабские переводы

II. Нубийский перевод

III. Персидский перевод

IV. Согдийский перевод

V. Кавказско-албанский перевод

Часть вторая - Ранние западные переводы Нового Завета

VII. Латинские переводы

I. Старолатинские версии

II. Вульгата

III. Границы возможностей латинского языка при передаче греческого (Бонифаций Фишер)

VIII. Готский перевод

I. Распространение христианства среди готов и перевод Нового Завета

II. Готские рукописи Нового Завета

III. Особенности готской версии

IV. Текстологическое родство готской версии

V. Границы возможностей готского языка при передаче греческого (Дж. В. С. Фридрихсен)

IX. Церковнославянский перевод

I. Распространение христианства среди славян и перевод Нового Завета

II. Рукописи церковнославянской версии

III. Описание исследований церковнославянской версии

IV. Современное состояние исследований церковнославянской версии

V. Границы возможностей церковнославянского языка при передаче греческого (Гораций Дж. Лант)

X. Младшие западные переводы

I. Англосаксонский перевод

II. Древневерхненемецкий перевод

III. Древнесаксонский (древненижненемецкий) перевод

Приложение

Брюс Μ. Мецгер - Ранние переводы Нового Завета - Их источники, передача, ограничения - Предисловие к английскому изданию

Значение ранних переводов Нового Завета трудно переоценить. Те, кто занимается историей Церкви, например, могут немало узнать о распространении христианства в древнем мире, а восстановив вариант текста, на основе которого сделан перевод, можно проследить расположение основных центров и направлений миссионерской деятельности. Более того, поскольку каждый перевод в определенной мере является комментарием, можно проследить историю экзегезы различных спорных фрагментов по тому, как изменялся текст при переводе. Кроме того, дополнения или опущения при переводе могут рассказать нам о доктринальных, литургических или аскетических воззрениях создателей переводов и тех, кто пользовался ими.

Филологи могут быть признательны за фрагменты, служащие важнейшими (иногда единственными) реликтами древних литератур. Яркий пример - Серебряный кодекс с текстом Евангелий, основное свидетельство готского языка, некогда распространенного почти на трети Европы, но сегодня сохранившегося лишь в нескольких документах. Не так давно, в 1970 г., к романтической судьбе этого знаменитого кодекса добавилась еще одна глава: среди древних документов собора в Шпайере был обнаружен фрагмент, оказавшийся последним листом этого кодекса. В 1648 г. он был перевезен из Праги в Швецию как трофей Тридцатилетней войны, затем чуть было не погиб во время кораблекрушения в заливе Зейдер-Зее. После этого десять листов из него были украдены и неожиданно возвращены похитителем перед смертью!

Также могут быть интерены следующие книги:

🔗Брюс Мецгер - Новый Завет - Контекст - формирование - содержание

🔗Брюс Мецгер - Канон Нового Завета

🔗Брюс Мецгер - Барт Эрман - Текстология Нового Завета - Рукописная традиция, возникновение искажений и реконструкция оригинала