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Мецгер - Ранние переводы Нового Завета

Брюс Μ. Мецгер - Ранние переводы Нового Завета - Их источники, передача, ограничения
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, History, Educational, Reference

Новое сканирование клуба - 2-е издание 2004 г.

Книга посвящена одному из важнейших разделов современной библеистики. Автор, Брюс М. Мецгер, один из старейших и ведущих специалистов в этой области, делится с читателями своими обширными знаниями и многолетним опытом.

В книге рассказано о происхождении и становлении переводов (версий) Нового Завета в ранний период, начиная от первых веков христианства, о самых интересных и замечательных рукописях и их судьбе, охарактеризованы языки версий, разнообразные по происхождению и структуре. История распространения и переводов Библии на разные языки мира не только составляет неотъемлемую и важнейшую часть культурной истории, но и весьма интересна, нередко полна драматизма.

Можно без преувеличения сказать, что история написания и обнаружения некоторых рукописей читается как роман. Немалый интерес представляют текстологические и языковые разделы, показывающие, как много может сказать историку и филологу даже самое малозаметное различие в тексте переводов.

Брюс Μ. Мецгер - Ранние переводы Нового Завета - Их источники, передача, ограничения

Пер. с англ. The Early Versions of the New Testament: Their Origin, Transmission, and Limitations. — Oxford : Clarendon Press, 1977. — 520 p.

(Серия «Современная библеистика») — 2 издание — М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2004. - 552 с.

ISBN 5-89647-024-Х

Научные редакторы Евгения Смагина и Галина Баранкова (глава IX)

Перевод с английского Светланы Бабкиной

Брюс Μ. Мецгер - Ранние переводы Нового Завета - Их источники, передача, ограничения - Содержание

Предисловие к английскому изданию

Предисловие к русскому изданию

Список используемых сокращений

Часть первая - Ранние восточные переводы Нового Завета

I. Сирийские переводы

  • I. Проникновение христианства в Сирию и перевод Нового Завета

  • II. "Диатессарон" Татиана

  • III. Старосирийская версия

  • IV. Пешитта, сирийская версия Библии

  • V. Филоксенова и/или Гераклейская версия (версии)

  • VI. Палестино-сирийская версия

  • VII. Границы возможностей сирийского языка при передаче греческого (Себастьян П. Брок)

II. Коптские переводы

  • I. Появление христианства в Египте и перевод Нового Завета

  • II. Ранние рукописи коптских переводов

  • III. Датировка и взаимосвязи коптских переводов

  • IV. Текстологические особенности коптских переводов

  • V. Границы возможностей коптского языка (саидского диалекта) при передаче греческого (Дж. Мартин Пламли)

III. Армянский перевод

  • I. Появление христианства в Армении и перевод Нового Завета

  • II. Ранние рукописи армянской версии

  • III. Особенности армянской версии

  • IV. Основа армянской версии

  • V. Текстологическое родство армянской версии

  • VI. Границы возможностей армянского языка при передаче греческого (Эрролл Ф. Родс)

IV. Грузинский перевод

  • I. Проникновение христианства в Грузию и перевод Нового Завета

  • II. Ранние рукописи грузинской версии Нового Завета

  • III. Основа грузинской версии

  • IV. Текстологическое родство грузинской версии

  • V. Отредактированная грузинская версия

  • VI. Границы возможностей грузинского языка при передаче греческого (Морис Бриер)

V. Эфиопский перевод

  • I. Распространение христианства в Эфиопии и перевод Нового Завета

  • II. Ранние рукописи эфиопской версии

  • III. Печатные издания эфиопского Нового Завета

  • IV. Текстологическое родство эфиопской версии

  • V. Границы возможностей эфиопского языка при передаче греческого (Йозеф Хофманн)

VI. Младшие восточные переводы

  • I. Арабские переводы

  • II. Нубийский перевод

  • III. Персидский перевод

  • IV. Согдийский перевод

  • V. Кавказско-албанский перевод

Часть вторая - Ранние западные переводы Нового Завета

VII. Латинские переводы

  • I. Старолатинские версии

  • II. Вульгата

  • III. Границы возможностей латинского языка при передаче греческого (Бонифаций Фишер)

VIII. Готский перевод

  • I. Распространение христианства среди готов и перевод Нового Завета

  • II. Готские рукописи Нового Завета

  • III. Особенности готской версии

  • IV. Текстологическое родство готской версии

  • V. Границы возможностей готского языка при передаче греческого (Дж. В. С. Фридрихсен)

IX. Церковнославянский перевод

  • I. Распространение христианства среди славян и перевод Нового Завета

  • II. Рукописи церковнославянской версии

  • III. Описание исследований церковнославянской версии

  • IV. Современное состояние исследований церковнославянской версии

  • V. Границы возможностей церковнославянского языка при передаче греческого (Гораций Дж. Лант)

X. Младшие западные переводы

  • I. Англосаксонский перевод

  • II. Древневерхненемецкий перевод

  • III. Древнесаксонский (древненижненемецкий) перевод

Приложение

Брюс Μ. Мецгер - Ранние переводы Нового Завета - Их источники, передача, ограничения - Предисловие к английскому изданию

Значение ранних переводов Нового Завета трудно переоценить. Те, кто занимается историей Церкви, например, могут немало узнать о распространении христианства в древнем мире, а восстановив вариант текста, на основе которого сделан перевод, можно проследить расположение основных центров и направлений миссионерской деятельности. Более того, поскольку каждый перевод в определенной мере является комментарием, можно проследить историю экзегезы различных спорных фрагментов по тому, как изменялся текст при переводе. Кроме того, дополнения или опущения при переводе могут рассказать нам о доктринальных, литургических или аскетических воззрениях создателей переводов и тех, кто пользовался ими.

Филологи могут быть признательны за фрагменты, служащие важнейшими (иногда единственными) реликтами древних литератур. Яркий пример - Серебряный кодекс с текстом Евангелий, основное свидетельство готского языка, некогда распространенного почти на трети Европы, но сегодня сохранившегося лишь в нескольких документах. Не так давно, в 1970 г., к романтической судьбе этого знаменитого кодекса добавилась еще одна глава: среди древних документов собора в Шпайере был обнаружен фрагмент, оказавшийся последним листом этого кодекса. В 1648 г. он был перевезен из Праги в Швецию как трофей Тридцатилетней войны, затем чуть было не погиб во время кораблекрушения в заливе Зейдер-Зее. После этого десять листов из него были украдены и неожиданно возвращены похитителем перед смертью!

Также могут быть интерены следующие книги:

🔗Брюс Мецгер - Новый Завет - Контекст - формирование - содержание

🔗Брюс Мецгер - Канон Нового Завета

🔗Брюс Мецгер - Барт Эрман - Текстология Нового Завета - Рукописная традиция, возникновение искажений и реконструкция оригинала

Views 1 951
Rating 5.0 / 5
Added 09.11.2021
Author brat Nick
Rate this publication:
5.0/5 (13)

Comments (2 comments)

T
tarasenko 4 years ago

Спасибо за хорошо сделанную интересную книгу!
S
Sklyar 11 years ago
Слава Всевышнему Творцу! Хоть одна книга не по целевому

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