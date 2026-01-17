Мы делали [этот атлас] не для университетских профессоров, исследователей, в чьем распоряжении и так имеется достаточное количество материалов. Нашей задачей было издать четкий, простой набор карт, проясняющий для читателя фон библейского повествования.

К атласу приложен алфавитный указатель географических названий. Чтобы отыскать какое-либо место на карте, следует найти его название в указателе, а затем по номеру карты и ссылке на сетку координат определить его местоположение. Т. Э. Даули

Тим Даули – Библейский атлас

Издательство Российское Библейское Общество, 1995 год — 34 с.

ISBN 5-85524-016-9

Тим Даули – Библейский атлас - Содержание

Карта 1 Современный Израиль

Карта 2 Страны библейской эпохи

Карта 3 Эпоха ветхозаветных патриархов

Карта 4 Семья Авраама в Ханаане

Карта 5 Исход

Карта 6 Переход через Иордан

Карта 7 Израильтяне завоевывают Ханаан

Карта 8 Раздел земли

Карта 9 Царство Саула

Карта 10 Объединенное Израильское царство

Карта 11 Разделенное царство

Карта 12 Пророки

Четыре империи

Карта 13 Ассирийское царство

Карта 14 Вавилонское царство

Карта 15 Персидское царство

Карта 16 Македонское царство

Карта 17 Палестина при Маккавеях

Карта 18 Рельеф Палестины

Карта 19 Римская империя в эпоху Христа

Карта 20 Палестина в эпоху Христа

Карта 21 Иисус в Галилее

Карта 22 Иерусалим в эпоху Христа

Карта 23 Распространение Благой Вести до ап. Павла

Миссионерские путешествия ап. Павла

Карта 24 Первое путешествие

Карта 25 Второе путешествие

Карта 26 Третье путешествие

Карта 27 Путешествие в Рим

Карта 28 Первые христианские общины

Карта 29 Основные места археологических исследований на Ближнем Востоке

Карта 30 Основные места археологических исследований в Палестине

Указатель географических названий

Тим Даули – Библейский атлас – Современный Израиль

Библия несет весть о спасении всем народам и во все времена, но возникла эта книга в определенном географическом регионе и в определенный исторический период. Это не набор философских идей или отвлеченных теорий, а рассказ об истории взаимоотношений Бога с конкретным народом — евреями. История еврейского народа тесно связана с его землей: «Ибо земля, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею, не такова, как земля Египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтоб овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напояется водою, земля, о которой Господь, Бог твой, печется; очи Господа, Бога твоего, непрестанно на ней, от начала года и до конца года» (Втор. 11:10-12).

Библия полна повествований о странствиях. Мы следуем за Авраамом в его великом путешествии из отцовского дома в Уре в Ханаанскую землю; мы идем по следам евреев, спасающихся из египетского рабства и в конце концов достигающих Земли Обетованной; мы читаем о росте Израильского государства при царе Давиде, а затем об изгнании и возвращении еврейского народа.