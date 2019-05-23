Библия была написана для того, чтобы ее читали и понимали. Библий было продано больше, чем какой-либо другой книги. Это влиятельная и практичная книга. Ее влияние заключается в том, что Бог открывает нам Себя на ее страницах. Ее практичность заключается в том, что через нее Бог учит нас, как нужно жить. Поэтому нам очень важно знать, как использовать и понимать Библию. Уильям Брэдфорд, губернатор Плимутской колонии пилигримов, хорошо сформулировал одну из причин, по которой так много людей не хотят изучать Священное Писание. Он настаивал на том, что «верующие в Священное Писание обязаны соблюдать его учения. Неверующие будут связаны его последствиями».

Некоторые важные факты о Библии,которые необходимо знать: около 40 разных авторов написали книги Библии в течение приблизительно 1600 лет. Эти авторы были вдохновлены Богом. Они жили в 10 странах, охватывающих почти 10 тысяч километров.Библия была написана на 3 языках, древнееврейском – почти весь Ветхий Завет. Арамейском – небольшая часть Ветхого Завета. Греческом – Новый Завет был написан на греческом койне – языке простых людей. Библия – это Книга книг. В ней содержится 66 книг, 39 – в Ветхом Завете и 27 – в Новом Завете. Она охватывает следующие направления: право, историю, поэзию, пророчество, жизнеописание и послания. Библия охватывает целый ряд тем,происхождение, смысл жизни, молитва,Бог, любовь,отношения,Божественная власть, церковь,христианская жизнь,как иметь счастливую семью,понимание испытаний,что нужно сделать, чтобы спастись. В ней упоминаются почти 2930 различных персонажей. В Библии есть всего одна главная сюжетная линия - ИИСУС.

Джей Дон Роджерс - История христианства в мировой культуре

Библиотека Библейского института «Сансет»

ВБФ «Восточноевропейская гуманитарная миссия», 2018.

ISBN 978-617-7400-09-6

Джей Дон Роджерс - История христианства в мировой культуре - Содержание

1.Как использовать Библию

2.Достоверность древних документов (1)

3.Достоверность древних документов (2)

4.Документы Нового Завета

5.Извечный Божий замысел

6.Обещанный Мессия

7.Рождение и детские годы Иисуса

8.Безгрешность Иисуса

9.Чудеса, не поддающиеся описанию

10.Сострадание, в котором нуждается мир

11.Великий Учитель

12.Этика Иисуса

13.Философия слуги

14.Смерть Иисуса на кресте

15.Воскресение Христа

16.Два завета

17.Царство Божье

18.Гражданство в Царстве

19.Церковь Христова

20.Семья Божья

21.Постапостольские изменения

22.Попытки реформации

23.Необходимость реставрации

24.Второе пришествие Христа

Джей Дон Роджерс - История христианства в мировой культуре