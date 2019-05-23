Роджерс - История христианства в мировой культуре
Библия была написана для того, чтобы ее читали и понимали. Библий было продано больше, чем какой-либо другой книги. Это влиятельная и практичная книга. Ее влияние заключается в том, что Бог открывает нам Себя на ее страницах. Ее практичность заключается в том, что через нее Бог учит нас, как нужно жить. Поэтому нам очень важно знать, как использовать и понимать Библию. Уильям Брэдфорд, губернатор Плимутской колонии пилигримов, хорошо сформулировал одну из причин, по которой так много людей не хотят изучать Священное Писание. Он настаивал на том, что «верующие в Священное Писание обязаны соблюдать его учения. Неверующие будут связаны его последствиями».
Некоторые важные факты о Библии,которые необходимо знать: около 40 разных авторов написали книги Библии в течение приблизительно 1600 лет. Эти авторы были вдохновлены Богом. Они жили в 10 странах, охватывающих почти 10 тысяч километров.Библия была написана на 3 языках, древнееврейском – почти весь Ветхий Завет. Арамейском – небольшая часть Ветхого Завета. Греческом – Новый Завет был написан на греческом койне – языке простых людей. Библия – это Книга книг. В ней содержится 66 книг, 39 – в Ветхом Завете и 27 – в Новом Завете. Она охватывает следующие направления: право, историю, поэзию, пророчество, жизнеописание и послания. Библия охватывает целый ряд тем,происхождение, смысл жизни, молитва,Бог, любовь,отношения,Божественная власть, церковь,христианская жизнь,как иметь счастливую семью,понимание испытаний,что нужно сделать, чтобы спастись. В ней упоминаются почти 2930 различных персонажей. В Библии есть всего одна главная сюжетная линия - ИИСУС.
Джей Дон Роджерс - История христианства в мировой культуре
Библиотека Библейского института «Сансет»
ВБФ «Восточноевропейская гуманитарная миссия», 2018.
ISBN 978-617-7400-09-6
Джей Дон Роджерс - История христианства в мировой культуре - Содержание
- 1.Как использовать Библию
- 2.Достоверность древних документов (1)
- 3.Достоверность древних документов (2)
- 4.Документы Нового Завета
- 5.Извечный Божий замысел
- 6.Обещанный Мессия
- 7.Рождение и детские годы Иисуса
- 8.Безгрешность Иисуса
- 9.Чудеса, не поддающиеся описанию
- 10.Сострадание, в котором нуждается мир
- 11.Великий Учитель
- 12.Этика Иисуса
- 13.Философия слуги
- 14.Смерть Иисуса на кресте
- 15.Воскресение Христа
- 16.Два завета
- 17.Царство Божье
- 18.Гражданство в Царстве
- 19.Церковь Христова
- 20.Семья Божья
- 21.Постапостольские изменения
- 22.Попытки реформации
- 23.Необходимость реставрации
- 24.Второе пришествие Христа
Джей Дон Роджерс - История христианства в мировой культуре
У каждой страны есть своя история. Существуют исторические факты, которые люди считают правдивыми. Откуда мы знаем, что они правдивы? Нам необходимо доверять надежным историческим документам, которые оставили нам предки и наука археология, которая проводит раскопки и обнаруживает доказательства из прошлого. Эти надежные исторические источники являются фундаментальными для изучения любой исторической личности, события или места. Эти доказательства помогают нам быть уверенными и в надежности этой великой книги, Библии. Иисус признавал ветхозаветные писания надежным историческим текстом и доверял им Он высказывал Свое доверие к ветхозаветным писаниям. Евангелие от Иоанна 10:34–35: «Иисус отвечал им: не написано ли в законе вашем: Я сказал: вы боги? Если Он назвал богами тех, к которым было слово Божие, и не может нарушиться Писание...» Иисус считал, что Ветхий Завет был и остается в сохранности. Евангелие от Матфея 5:18: «Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все». Недавние открытия – свитки Мертвого моря. Одно из наших недавних археологических открытий, свитки Мертвого моря, подтверждает веру Иисуса в сохранность Писания.
Собрание древних манускриптов, известное как свитки Мертвого моря, было найдено в нескольких пещерах возле Мертвого моря. Они на тысячу лет старше древнейших еврейских текстов Библии, известных на тот момент. Многие из свитков Мертвого моря были написаны более чем за 100 лет до рождения Христа.
Огромную ценность свитков Мертвого моря представляют многочисленные библейские рукописи, обнаруженные при раскопках. До этих открытий в Кумране, в южных горах Палестины, самыми древними рукописями древнееврейских писаний были копии, датируемые IX и X веками н. э., выполненные иудейскими писцами, масоретами. Теперь у нас есть рукописи, которые приблизительно на тысячу лет старше, чем эти. Удивительная истина заключается в том, что эти рукописи практически идентичны! Это яркий пример заботливого отношения иудейских писцов к точному копированию Писания на протяжении многих веков. Мы можем быть уверены в том, что наши ветхозаветные писания верно передают слова, данные Моисею, Давиду и пророкам.
Огромную ценность свитков Мертвого моря представляют многочисленные библейские рукописи, обнаруженные при раскопках. До этих открытий в Кумране, в южных горах Палестины, самыми древними рукописями древнееврейских писаний были копии, датируемые IX и X веками н. э., выполненные иудейскими писцами, масоретами. Теперь у нас есть рукописи, которые приблизительно на тысячу лет старше, чем эти. Удивительная истина заключается в том, что эти рукописи практически идентичны! Это яркий пример заботливого отношения иудейских писцов к точному копированию Писания на протяжении многих веков. Мы можем быть уверены в том, что наши ветхозаветные писания верно передают слова, данные Моисею, Давиду и пророкам.
Доказательства, относящиеся к допотопной истории Книги Бытия, главы 1–5 (5000–3000 гг. до н. э.) В Библии описываются высокоцивилизованные люди. «Имя брату его Иувал: он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Цилла также родила Тувалкаина, который был ковачом всех орудий из меди и железа. И сестра Тувалкаина Ноема» (Бытие 4:21, 22). В Библии представлена мысль о том, что человек был создан разумным существом и наделен удивительным творческим потенциалом. История учит нас тому, что уход людей от Бога становится причиной упадка их нравственности и цивилизованности. Снежный человек из Австралии. Обнаружение в Австралийских Альпах Эци, или «снежного человека» (датируемое приблизительно 3300 г. до н. э.), дает нам представление о более раннем прогрессе человека, чем предполагает теория эволюции. Медный топор, мастерски сделанный лук и стрелы с костяными наконечниками доказывают, что ранний человек был высокоразвитым существом и что библейское описание раннего человека является надежным.
Доказательства, относящиеся к истории Книги Бытия о потопе, главы 6–8 (3000–2400 гг. до н. э.) Бог навел потоп, чтобы уничтожить порочного человека. Бог повелел Ною построить большой корабль, чтобы животные и его семья могли спастись. Размеры Ноева ковчега. Судно Ноя – 140 метров / 5,5 футов (300 локтей) в длину, 23 метра / 85 футов (50 локтей) в ширину и 13,5 метров / 51,5 футов (30 локтей) в высоту. Размеры ковчега использовались в качестве стандарта кораблестроения на протяжении многих веков. Бог идеально спроектировал ковчег, чтобы он мог сохранять устойчивость на больших волнах последовавшего вскоре огромного мирового потопа. Древние рассказы о потопе среди народов по всему миру. Евреи, индусы, мусульмане, микронезийцы, китайцы, индейцы чероки, жители Сибири, аборигены, эскимосы,индейцы майя и инки – все пишут о всемирном потопе в своей истории.
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