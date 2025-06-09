Маккалох - Христианство - Три тысячи лет
Бестселлер XXI века - Первая всеохватывающая книга о христианстве
В древней части Иерусалима есть средневековая церковь, построенная на месте базилики, возведенной императором Константином и его матерью над предполагаемым местом смерти, погребения и воскресения Христа. Здесь, в церкви, которую западные христиане называют храмом Святой Гробницы (православные дали ей совсем другое имя — Анастасис, «Воскресения Христова»), ежедневно можно наблюдать последствия Константинова решения — в самом неприглядном их виде.
Здесь совершают службы приверженцы соперничающих ветвей когда-то единой имперской церкви. Однажды ранним декабрьским утром мне предстало здесь поучительное зрелище: над пустой гробницей Спасителя, по обе стороны уродливого, полуразрушенного святилища XIX века, одновременно, заглушая друг друга, молились халкидонские и нехалкидонские христиане. Две древние литургии соперничали друг с другом: безмятежность органной латинской Мессы боролась с воодушевленным пением коптов-миафизитов.
Особенно позабавил меня момент, когда коптский священник развернулся в сторону еретиков-латинян и яростно махнул на них кадилом, словно надеясь отогнать их ароматом благовоний. Подобные крайности объясняются тем, что религиозность способна разбудить в человеке самые глубокие страсти в самом крайнем их выражении. Рассказывая о христианстве, нельзя обойтись сухим перечнем богословских идей и исторических изменений.
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Диармайд Маккалох - Христианство - Три тысячи лет
Перевод с английского Наталии Холмогоровой (От автора, Введение, Главы 1—8, Приложения),
Василия Воздвиженского (Главы 9—15),
Ирины Колбутовой (Главы 16—20),
Ульяны Сапциной (Главы 21—25)
В оформлении 1-й сторонки обложки использован фрагмент картины Johann Michael Ferdinand Heinrich Hofmann «Christ and the Rich Young Ruler», 1889.
Москва: Издательство «Эксмо», 2016. — 1192 с: ил.
Религия. История Бога
Формат: 197x255
ISBN: 978-5-699-53740-2
Диармайд Маккалох - Христианство - Три тысячи лет - Содержание
От автора
Введение
Часть I. Тысячелетие начал (1 000 год до н. э. — 100 год до н. э.)
1.Греция и Рим (около 1 000 года до н.э. — 100 год н.э.).
Начнем с Греции
Эллинистическая Греция
Рим и пришествие Римской империи
Римляне захватывают Средиземноморье
2.Израиль (около 1000 года до н.э. — 100 год н.э.)
Народ и его земля
В изгнании и после возвращения
Часть II. Единая Церковь, единая вера, единый Господь? (4 год до н.э. — 451 год н.э.)
3.Распятый Мессия (4 год до н.э. — 100 год н.э.)
Начало
Взрослый Иисус: общественная деятельность
Распятие и Воскресение
Новые направления: Павел из Тарса
Евангелие от Иоанна и Откровение
Иудейский мятеж и конец Иерусалима
4.Определение границ (50-300 годы н.э.)
Формирование церкви
Альтернативные «христианства»: гностицизм, маркионизм
Монтанизм: новые пророки и борьба с ними
Александрийские богословы: Климент и Ориген
5.Государь: союзник или враг? (100-300)
Церковь и Римская империя (100-200)
Третий век: кризис империи
От гонения к гонению (250-300)
Христиане и цари: Сирия, Армения
6.Церковь империи (300-451)
Константин и бог войны
Возникновение монашества
Константин, Арий и единый Бог (306-325)
Соборы и «диссиденты»: от Никеи до Халкидона
Миафизиты и Несторий
Часть III. Несбывшееся будущее: Восток и Юг (451-1500)
7.Противники Халкидона: Азия и Африка (451-622)
Миафизитское христианство и его миссионеры
Эфиопия: христианство «единения»
Церковь Востока (451-622)
8.Ислам: великая перегруппировка сил (622-1500)
Мухаммад и рождение ислама
Ислам и Восток
Церковь в Китае
Монголы: новая надежда — и катастрофа
Ислам и церкви Африки
Часть IV. Непредвиденный подъем Рима (300-1300)
9.Оформление латинского христианства (300-500)
Рим пап (300-400)
Религия для благородных людей (300-400)
Августин: человек, придавший форму Западной церкви
Раннее монашество на Западе (400-500)
10.Латинское христианство: новые границы (500-1 ООО)
Смена приверженностей: Рим, Византия и другие
Миссии в Северной Европе (500-600)
Послушные англосаксы и другие новообращенные (600-800) . . Карл Великий, Каролинги и новая Римская империя (800-1000)
11.Запад: вселенский император или Вселенский папа? (900-1200)
Аббаты, воины и папы: наследие Клюни
Викарий Христа: брак, целибат и вселенская монархия
Время крестовых походов (1060-1200)
Цистерцианцы, картузианцы и Мария (1100-1200)
12.Церковь для всех людей? (1100-1300)
Богословие, ересь, университеты (1100-1300)
Пастырская революция, нищенствующие братья и IV Латеранский собор (1200-1260)
Фома Аквинский: философия и вера
Любовь в холодном климате: личное благочестие после 1200 года
Часть V. Православие: имперская вера (451-1800)
13.Вера в Новом Риме (451 -900)
Храм, придавший форму православию: Святая София
Византийская духовность: Максим и мистическая традиция
Уничтожение изображений: иконоборческие споры (726-843)
Фотий и новые миссии на запад (850-900)
14.Православие: более чем империя (900-1700)
Кризисы и крестоносцы (900-1200)
Четвертый крестовый поход и его последствия (1204-1300).... Православное возрождение, оттоманы и торжество исихазма (1300-1400)
Крушение надежд: церковная уния, оттоманское завоевание (1400-1700)
15.Россия: Третий Рим (900-1800)
Новая угроза христианскому миру: викинги, Русь и Киев (900-1240)
Татары, Литва и Московское княжество (1240-1448)
Триумф Москвы (1448-1547)
Иван Грозный и новый патриархат (1547-1598).От Московии к России (1598-1800)
Часть VI. Разделение на ветви западного христианства (1300-1800)
16.Различие взглядов на природу истинной Церкви (1300-1517)
Церковь, смерть и чистилище (1300-1500)
Роль папской монархии подвергается сомнениям (1300-1500)
Номиналисты, лолларды и гуситы (1300-1500)
Древний мир порождает Новое время: гуманизм (1300-1500)
Реформирование Церкви в Последние времена (1500)
Эразм — начало чего-то нового?
17.Европейская семья разделилась (1517-1660)
Дверь в Виттенберге
Фермерская война и Цвингли
Реформации радикальные и магистериальные: анабаптисты и Генрих VIII
Страсбург, Англия и Женева (1540-1560)
Реформатские протестанты, конфессионализация
и толерантность (1560-1660)
Кризис Реформации: Тридцатилетняя война и Британия
18.Возрождение Рима (1500-1700)
Встречные течения в Испании и Италии: вальдесианцы и иезуиты (1500-1540)
Регенсбургский диспут и Тридентский собор, принятие решений (1541-1559)
Контрреформация после Тридентского собора: Англия, Испания и мистики
Запоздалое исполнение решений Тридентского собора: Франция и Речь Посполитая
Разлом в жизненном укладе Европы: святые, церковное великолепие, секс и ведьмы
19.Всемирная вера (1500-1800)
Испанская и Португальская империи: экспортирование западного христианства
Контрреформация в Новом Свете
Контрреформация в Азии: империи не завоеваны
Контрреформация в Африке: разлагающее влияние работорговли
20.Протестантское пробуждение (1600-1 800)
Протестанты и колонизация Америки
Борьба за существование протестантизма (1660-1800)
Пиетизм и Моравские братья
Евангелическое пробуждение: методизм
Великое пробуждение и американская революция
Часть VII. Бог на скамье подсудимых (с 1492 года до нашего времени)
21.Просвещение: друг или враг? (1492-1 815)
Естественная и «неестественная» философия (1492-1700)
Иудаизм, скептицизм и деизм (1492-1700),
Социальные границы в Нидерландах и Англии (1650-1750)
Тендерные роли в эпоху Просвещения
Просвещение в XVIII веке
Великая французская революция (1789-1815)
Последствия революции: Европа периода национальных государств
22.Европа: вновь очарованная или разочарованная? (1815-1914)
Возвышение католичества: триумф Марии и проблема либерализма
Протестантизм: Библии и первая волна феминизма
Протестантское Просвещение: Шлейермахер, Гегель и их наследники
Британский протестантизм и Оксфордское движение
Православие: Россия и упадок оттоманов
Властители сомнения: геология, библейская критика и атеизм.
23.Сделать мир протестантским (1700-1914)
Рабство и его отмена: новое христианское табу
Всемирная миссия протестантов: Океания и Австралия
Африка: век ислама или протестантизма?
Индия: большое восстание и границы колониальной миссии .
Китай, Корея, Япония
Америка: новая протестантская империя
24.Не мир, но меч (1914-1960)
Война, погубившая христианский мир (1914-1918)
Великобритания: последние годы христианской империи
Католики и Христос Царь: второй период католических миссий
Церкви и нацизм: Вторая мировая война
Реконструкция мирового христианства: зарождение экуменизма
Перегруппировка мирового христианства: пятидесятники и новые церкви
25.Культурные войны (1960 год — наши дни)
Второй Ватиканский собор: половинчатая революция
Католики, протестанты и освобождение
Культурная революция шестидесятых
Былая религия: самоутверждение
Свобода: перспективы и опасения
Приложения
A. Христианские тексты
Б. Папы (епископы) Римские
B.Архиепископы Константинопольские и Вселенские патриархи с восстановления Византия под именем Константинополя
Г. Архиепископы Кентерберийские
Д. Будущее чтение
Именной и терминологический указатель
Диармайд Маккалох - Христианство - Три тысячи лет - Введение
История христианства длится уже два тысячелетия — устрашающий срок для историка, привыкшего к профессиональным стандартам современной Европы, согласно которым истинный специалист должен знать очень много об очень немногом. Однако две тысячи лет — не так уж и много. Христианство — религия молодая, намного моложе, например, даосизма, буддизма, индуизма или своей религии-прародительницы, иудаизма: в жизненном опыте нашего крат-коживущего вида она занимает очень малый сегмент. Я приглашаю читателя задуматься о том, есть ли у христианства будущее (надо сказать, что по всем признакам ответ здесь может быть только положительным). Кроме этого, у идей, однажды ставших христианскими, есть свое прошлое, они жили в умах людей и до рождения Иисуса Христа. Моя книга не только рассказывает истории, но и задает вопросы. Как мог, я старался избегать одного из величайших пороков любой организованной религии — стремления на любой вопрос тут же давать ответ. Некоторые читатели, быть может, заметят в этой книге скептическое настроение: однако, как однажды сказал мой научный руководитель сэр Джеффри Элтон, если историк — не скептик, то он и не историк.
В этой книге я структурирую историю христианства по-новому, не повторяя, кажется, никого из своих предшественников. Между богословскими представлениями, составившими христианскую религию, с самого начала чувствовалось некое противоречие, связанное с их двойственным происхождением. Учение Иисуса Христа вовсе не было чем-то неслыханным, не имеющим корней и свободным от всякого влияния; и само христианство далеко не сводится к учению Христа — полными горстями черпает оно из двух куда более древних культурных источников: Греции и Израиля. Следовательно, историю его надо начинать более чем за тысячелетие до рождения Иисуса, с древних греков и евреев — двух народов, равно отводивших себе особую, великую роль в мировой истории. Древним грекам давали на это право их непревзойденные культурные достижения в искусстве, науке и философии. Труднее понять, почему бесконечные злоключения иудеев не убили в них веру в собственную богоизбранность. Но они не утратили веру — вместо этого начали видеть в Боге не просто всемогущее существо, но и личность, говорящую с Израилем и страстно жаждущую ответа, скорую на гнев и пылкую в любви. И при этом — своего Бога они постепенно начали воспринимать как Бога всего человечества! Как не похож был этот Бог на высшее божество эллинской философии, достигшей своей вершины в Платоне: всесовершенное, не подвластное никаким изменениям и, разумеется, лишенное страстей и страданий, неизбежно предполагающих изменения. Первое поколение христиан — иудеи, жившие в мире, сформированном высокой греческой культурой. Они стремились примирить эти два противоположных представления о Боге — но так и не смогли дать четкого ответа на этот вечный вопрос.
В период, последовавший за жизнью Иисуса, как я постараюсь показать во второй части книги, о христианстве как едином целом можно говорить лишь на протяжении трех столетий; затем оно разделяется на языковые семьи — латиноязычную, греко-язычную, и семью христиан, говоривших, как и сам Иисус, на восточных языках. В результате через три-четыре столетия после рождения Иисуса наша история разделится на три потока. Один разлом прошел по границе Римской империи, где Церковь неожиданно получила покровительство и все более безоговорочную поддержку со стороны императоров — преемников тех, кто ее преследовал. К востоку от империи этого не произошло. Но и в самой имперской Церкви возник разлом между теми, кто продолжал молиться и общаться по-гречески, и теми, кто выбрал для этого латынь. Такой двойной разлом был официально признан на Халкидонском соборе 451 года; начиная с этого периода и до 1700 года мои рассказы о трех ветвях христианства будут лишь изредка пересекаться друг с другом.
Первая ветвь, которой, как казалось поначалу, было предназначено судьбой главенство в христианском мире — христианство Ближнего Востока, родины Иисуса. Ближневосточные христиане говорили на языке, на котором говорил Иисус, — арамейском (впоследствии он развился в сирийский); очень рано они обрели свое особое лицо, отличное от грекоязычных христиан, преобладавших в великих христианских центрах на западе, в Римской империи. Многие из этих сирийских христиан обитали на окраине империи или за ее пределами. Когда на Халкидонском соборе император настоял на собственном решении сложного богословского вопроса — как правильно говорить о человеческой и божественной природах Иисуса Христа, — большинство сирийцев отвергли его решение, хотя, попытавшись выяснить, почему, тут же радикально разошлись во мнениях между собой. Причины, по которым они не приняли решения собора, оказались прямо противоположными — так они разделились на две ветви, неблагозвучно, но наиболее точно называемые «миафизитами» и «диофизитами». Мы увидим, что и те и другие вели активную проповедь в Северо-Восточной Африке, Индии и Восточной Азии — хотя в дальнейшем история их миссии была практически перечеркнута еще одной монотеистической религией, возросшей на ближневосточной почве: исламом. Однако еще в VIII веке н.э. столицей мирового христианства с полным правом мог бы называться не Рим, а блистательный новый город Багдад. Если бы не вторжение на мировую арену ислама — вся история христианства могла бы пойти подругому пути.
Второй мой рассказ — о Западной, латиноязычной церкви, непререкаемым вождем которой постепенно сделался епископ римский. Первенство этого епископа, довольно рано получившего имя «папы», стало заметно в течение IV века, когда по исходе императоров из Рима он остался единственным властителем покинутого города, и все больше и больше власти начало сосредоточиваться в руках церковников. Историю Западной церкви я доведу до кульминации в XIV веке, когда проект папского единовластия столкнулся с трудностями, — и перейду к третьему своему повествованию, к истории православия. Православные, как и католики, — наследники Римской империи; но если Римско-католическая церковь обосновалась на обломках западной половины империи — облик Православной церкви определила сохранившаяся власть восточного императора. И даже после завоевания Византии турками, когда, казалось бы, православие было обречено на медленное умирание, — внезапно на далеком севере властно заявила о своих правах на лидерство в православном мире новая разновидность восточного христианства: здесь я расскажу о развитии православия в России. История Западной церкви закончится Реформацией и Контрреформацией — событиями, с одной стороны, разделившими единую Западную церковь на множество ветвей, а с другой — давшими толчок для превращения христианства в мировую религию. С 1700 года три рассказа вновь сольются воедино: начиная с этого времени западные христианские империи стремительно объединяют мир. Нынешние ветви христианства, при всем их многообразии, стоят ближе друг к другу и общаются друг с другом теснее, чем когда-либо после ухода первых христианских поколений.
В своем повествовании я постарался отдать должное запутанным, часто трагическим, отношениям христианства с его монотеистической «религией-матерью» — иудаизмом, а также с «младшим кузеном» — исламом. Большую часть своей истории христианство оставалось самой нетерпимой из мировых религий: оно стремилось уничтожить всех своих соперников, делая (с оговорками) исключение лишь для иудаизма, которому, благодаря некоторым соображениям Августина Гиппонского, позволялось существовать, поскольку это отвечало некоторым богословским и социальным задачам христиан. И по сей день в христианском мире достаточно тех, кто не приемлет толерантности и не видит смысла в каком бы то ни было сотрудничестве с инаковеру-ющими. Особенно подробно я постарался осветить процессы на Иберийском полуострове в XV-XVI веках, где Испанская и Португальская монархии успешно превратили мультирелигиозное общество в территорию господства одной веры, а затем распространили эту «христианскую монополию» в другие части света, — и серьезнейшие последствия этого. Здесь я снова возвращаюсь к теме, которая (к немалому моему удивлению) стала сквозной в моей предыдущей книге «Реформация»: уничтожение испанского иудаизма и ислама после 1492 года и его огромная роль в формировании новых форм христианства, отвергнувших многие идеи древней Церкви, и в то же время — того умонастроения, которое привело к возникновению в Европе движения Просвещения. Далее я рассматриваю ту роль, которую сыграли европейские христианские империи XIX-XX веков в возникновении фундаментализма и нетерпимости в других мировых религиях — исламе, иудаизме и индуизме.
В христианской традиции глубоко укоренены понятия «покаяние» и «обращение», означающие глубокое изменение. Поэтому я расскажу о том, как христианство меняло жизнь — и о том, как люди по-новому понимали значение слова «христианство». Мы познакомимся с Павлом из Тарса, который, услышав в благовестии Христовом благую весть для всего человечества, пораженный этим, страстно спорил с другими учениками Иисуса, считавшими своего Господа Мессией для одних только иудеев. Перед нами предстанет Августин Гиппонский, блестящий учитель и проповедник, чью жизнь однажды перевернули Павловы послания и чьи книги более тысячи лет спустя потрясли еще одного блестящего ученого и беспокойного мыслителя по имени Мартин Лютер. Мы встретимся с Константином, безжалостным воином, мечом прорубавшим себе путь к римскому трону, — Константином, который поверил, что христианский Бог на его стороне, и заключил с Ним сделку: так по мановению его руки из презираемой и преследуемой секты, обвиняемой во враждебности к Империи, христианство превратилось в виднейшую, привилегированную из всех известных в Риме религий.
Диармайд Маккалох - Христианство - Три тысячи лет - Страницы книги
11/04/2016
11/06/2016 - Просьба всем, кто получил наш файл, написать в личку админу eshatos для замены файла. В печатной книге допущен типографский брак - отсутствуют 4 страницы - в нашем файле они вставлены.
Большое спасибо!
Большое спасибо!
Это как раз и ценно, что это пишет неверующий!
Просьба ко всем, кто получил наш файл, написать мне в личку для замены файла.
В печатной книге допущен типографский брак - отсутствуют 4 страницы - в нашем файле они вставлены.
А какие именно страницы отсуствуют?
Нет 1125 - 1128 (2 листа), вместо них 1025-1028 - это в первой части тиража 800 тыс. экземпляров.
Проверил: у меня на полке бумажное издание именно с таким браком :(
Диармайд Маккалох (р. 1951 г.) - один из ведущих британских историков церкви, профессор Оксфордского университета, автор нескольких книг по истории христианства, о его направлениях и выдающихся деятелях, лауреат престижных книжных премий.
С момента своего выхода в 2009 году книга «Христианство» получила крупнейшие в мире литературные награды за исторические труды: Премия Хесселя-Тилтмана (2010 г.), Премия Кандилла (2010 г.) и стала бестселлером в списках Amazon, Publishers Weekly и New York Times.
В 2009 году по книге был снят 6-серийный научно-популярный документальный фильм «История христианства» на телеканале BBC.
Этот грандиозный труд одного из ведущих британских историков церкви, профессора Оксфордского университета, Диармайда Маккалоха — вся история христианства, рассказанная заново для людей, живущих сегодня.
Древние истоки христианской цивилизации, гонения, расколы, религиозные войны, интриги, трагедии, судьбы, факты.
Яркие истории гениев и безумцев, вольнодумцев и святых, государей и простых людей, чьи имена вписаны в тысячелетнюю историю распространения Благой вести.
Читателя ужаснут леденящие душу подробности процессов над ведьмами и история преследования иноверцев, поразят откровенные описания опыта мистиков, восхитят грандиозные произведения искусства и культуры, созданные христианами, удивят коллизии судьбы отдельных людей, менявшие ход всей мировой истории в прошлом.
История христианства, рассказанная Диармайдом Маккалохом для современного мира — книга, само появление которой — значимое событие в истории христианства.
Так это же вот этот дядька:
Профессор истории Диармэйд Маккаллох показывает и рассказывает, "откуда растут ноги" у самой крупной мировой религии. Кто такие христиане, что означает быть христианином — на эти и многие другие вопросы серия фильмов "История христианства" даёт исчерпывающие и компетентные, но порой неожиданные ответы.
Это история, в главных ролях которой — люди от самого Иисуса и первых апостолов до императриц, королей и пап. От реформаторов и образчиков человеческой совестливости до крестоносцев и садистов. Религиозная вера может изменить нас как в лучшую, так и худшую сторону. Она побуждала человечество к актам преступного безумия и к высшим достижениям добра и творчества.
Это история обеих крайностей.
http://rutor.info/torrent/404283/bbc-istorija-hristianstva_a-history-of-christianity-01x01-06-iz-6-2009-hdtvrip-720p-p1
Магистр, по этой ссылке на Википедию, что вы дали, пишет что он - англиканин. А не атеист.
Андрон
Так вы и почитайте внимательно, какой он англиканин
неверующий??? - 40 плетей ему!!)
Имейте в виду, что он - неверующий
https://en.wikipedia.org/wiki/Diarmaid_MacCulloch
Древние истоки христианской цивилизации, гонения, расколы, религиозные войны, интриги, трагедии, судьбы, факты.
Напомнило "Не преключайтесь. Интриги, скандалы, расследования ..."
Опять какая-нибудь либерастия.
а то столько рекламы вокруг этого труда ...... надеюсь она оправдает ожидания
очень ждем