Бестселлер XXI века - Первая всеохватывающая книга о христианстве

В древней части Иерусалима есть средневековая церковь, построенная на месте базилики, возведенной императором Константином и его матерью над предполагаемым местом смерти, погребения и воскресения Христа. Здесь, в церкви, которую западные христиане называют храмом Святой Гробницы (православные дали ей совсем другое имя — Анастасис, «Воскресения Христова»), ежедневно можно наблюдать последствия Константинова решения — в самом неприглядном их виде.

Здесь совершают службы приверженцы соперничающих ветвей когда-то единой имперской церкви. Однажды ранним декабрьским утром мне предстало здесь поучительное зрелище: над пустой гробницей Спасителя, по обе стороны уродливого, полуразрушенного святилища XIX века, одновременно, заглушая друг друга, молились халкидонские и нехалкидонские христиане. Две древние литургии соперничали друг с другом: безмятежность органной латинской Мессы боролась с воодушевленным пением коптов-миафизитов.

Особенно позабавил меня момент, когда коптский священник развернулся в сторону еретиков-латинян и яростно махнул на них кадилом, словно надеясь отогнать их ароматом благовоний. Подобные крайности объясняются тем, что религиозность способна разбудить в человеке самые глубокие страсти в самом крайнем их выражении. Рассказывая о христианстве, нельзя обойтись сухим перечнем богословских идей и исторических изменений.

Этот труд достоин того, чтобы купить его в издательстве "Эксмо"

Диармайд Маккалох - Христианство - Три тысячи лет

Перевод с английского Наталии Холмогоровой (От автора, Введение, Главы 1—8, Приложения),

Василия Воздвиженского (Главы 9—15),

Ирины Колбутовой (Главы 16—20),

Ульяны Сапциной (Главы 21—25)

В оформлении 1-й сторонки обложки использован фрагмент картины Johann Michael Ferdinand Heinrich Hofmann «Christ and the Rich Young Ruler», 1889.

Москва: Издательство «Эксмо», 2016. — 1192 с: ил.

Религия. История Бога

Формат: 197x255

ISBN: 978-5-699-53740-2

Диармайд Маккалох - Христианство - Три тысячи лет - Содержание

От автора

Введение

Часть I. Тысячелетие начал (1 000 год до н. э. — 100 год до н. э.)

1.Греция и Рим (около 1 000 года до н.э. — 100 год н.э.).

Начнем с Греции

Эллинистическая Греция

Рим и пришествие Римской империи

Римляне захватывают Средиземноморье

2.Израиль (около 1000 года до н.э. — 100 год н.э.)

Народ и его земля

В изгнании и после возвращения

Часть II. Единая Церковь, единая вера, единый Господь? (4 год до н.э. — 451 год н.э.)

3.Распятый Мессия (4 год до н.э. — 100 год н.э.)

Начало

Взрослый Иисус: общественная деятельность

Распятие и Воскресение

Новые направления: Павел из Тарса

Евангелие от Иоанна и Откровение

Иудейский мятеж и конец Иерусалима

4.Определение границ (50-300 годы н.э.)

Формирование церкви

Альтернативные «христианства»: гностицизм, маркионизм

Монтанизм: новые пророки и борьба с ними

Александрийские богословы: Климент и Ориген

5.Государь: союзник или враг? (100-300)

Церковь и Римская империя (100-200)

Третий век: кризис империи

От гонения к гонению (250-300)

Христиане и цари: Сирия, Армения

6.Церковь империи (300-451)

Константин и бог войны

Возникновение монашества

Константин, Арий и единый Бог (306-325)

Соборы и «диссиденты»: от Никеи до Халкидона

Миафизиты и Несторий

Часть III. Несбывшееся будущее: Восток и Юг (451-1500)

7.Противники Халкидона: Азия и Африка (451-622)

Миафизитское христианство и его миссионеры

Эфиопия: христианство «единения»

Церковь Востока (451-622)

8.Ислам: великая перегруппировка сил (622-1500)

Мухаммад и рождение ислама

Ислам и Восток

Церковь в Китае

Монголы: новая надежда — и катастрофа

Ислам и церкви Африки

Часть IV. Непредвиденный подъем Рима (300-1300)

9.Оформление латинского христианства (300-500)

Рим пап (300-400)

Религия для благородных людей (300-400)

Августин: человек, придавший форму Западной церкви

Раннее монашество на Западе (400-500)

10.Латинское христианство: новые границы (500-1 ООО)

Смена приверженностей: Рим, Византия и другие

Миссии в Северной Европе (500-600)

Послушные англосаксы и другие новообращенные (600-800) . . Карл Великий, Каролинги и новая Римская империя (800-1000)

11.Запад: вселенский император или Вселенский папа? (900-1200)

Аббаты, воины и папы: наследие Клюни

Викарий Христа: брак, целибат и вселенская монархия

Время крестовых походов (1060-1200)

Цистерцианцы, картузианцы и Мария (1100-1200)

12.Церковь для всех людей? (1100-1300)

Богословие, ересь, университеты (1100-1300)

Пастырская революция, нищенствующие братья и IV Латеранский собор (1200-1260)

Фома Аквинский: философия и вера

Любовь в холодном климате: личное благочестие после 1200 года

Часть V. Православие: имперская вера (451-1800)

13.Вера в Новом Риме (451 -900)

Храм, придавший форму православию: Святая София

Византийская духовность: Максим и мистическая традиция

Уничтожение изображений: иконоборческие споры (726-843)

Фотий и новые миссии на запад (850-900)

14.Православие: более чем империя (900-1700)

Кризисы и крестоносцы (900-1200)

Четвертый крестовый поход и его последствия (1204-1300).... Православное возрождение, оттоманы и торжество исихазма (1300-1400)

Крушение надежд: церковная уния, оттоманское завоевание (1400-1700)

15.Россия: Третий Рим (900-1800)

Новая угроза христианскому миру: викинги, Русь и Киев (900-1240)

Татары, Литва и Московское княжество (1240-1448)

Триумф Москвы (1448-1547)

Иван Грозный и новый патриархат (1547-1598).От Московии к России (1598-1800)

Часть VI. Разделение на ветви западного христианства (1300-1800)

16.Различие взглядов на природу истинной Церкви (1300-1517)

Церковь, смерть и чистилище (1300-1500)

Роль папской монархии подвергается сомнениям (1300-1500)

Номиналисты, лолларды и гуситы (1300-1500)

Древний мир порождает Новое время: гуманизм (1300-1500)

Реформирование Церкви в Последние времена (1500)

Эразм — начало чего-то нового?

17.Европейская семья разделилась (1517-1660)

Дверь в Виттенберге

Фермерская война и Цвингли

Реформации радикальные и магистериальные: анабаптисты и Генрих VIII

Страсбург, Англия и Женева (1540-1560)

Реформатские протестанты, конфессионализация

и толерантность (1560-1660)

Кризис Реформации: Тридцатилетняя война и Британия

18.Возрождение Рима (1500-1700)

Встречные течения в Испании и Италии: вальдесианцы и иезуиты (1500-1540)

Регенсбургский диспут и Тридентский собор, принятие решений (1541-1559)

Контрреформация после Тридентского собора: Англия, Испания и мистики

Запоздалое исполнение решений Тридентского собора: Франция и Речь Посполитая

Разлом в жизненном укладе Европы: святые, церковное великолепие, секс и ведьмы

19.Всемирная вера (1500-1800)

Испанская и Португальская империи: экспортирование западного христианства

Контрреформация в Новом Свете

Контрреформация в Азии: империи не завоеваны

Контрреформация в Африке: разлагающее влияние работорговли

20.Протестантское пробуждение (1600-1 800)

Протестанты и колонизация Америки

Борьба за существование протестантизма (1660-1800)

Пиетизм и Моравские братья

Евангелическое пробуждение: методизм

Великое пробуждение и американская революция

Часть VII. Бог на скамье подсудимых (с 1492 года до нашего времени)

21.Просвещение: друг или враг? (1492-1 815)

Естественная и «неестественная» философия (1492-1700)

Иудаизм, скептицизм и деизм (1492-1700),

Социальные границы в Нидерландах и Англии (1650-1750)

Тендерные роли в эпоху Просвещения

Просвещение в XVIII веке

Великая французская революция (1789-1815)

Последствия революции: Европа периода национальных государств

22.Европа: вновь очарованная или разочарованная? (1815-1914)

Возвышение католичества: триумф Марии и проблема либерализма

Протестантизм: Библии и первая волна феминизма

Протестантское Просвещение: Шлейермахер, Гегель и их наследники

Британский протестантизм и Оксфордское движение

Православие: Россия и упадок оттоманов

Властители сомнения: геология, библейская критика и атеизм.

23.Сделать мир протестантским (1700-1914)

Рабство и его отмена: новое христианское табу

Всемирная миссия протестантов: Океания и Австралия

Африка: век ислама или протестантизма?

Индия: большое восстание и границы колониальной миссии .

Китай, Корея, Япония

Америка: новая протестантская империя

24.Не мир, но меч (1914-1960)

Война, погубившая христианский мир (1914-1918)

Великобритания: последние годы христианской империи

Католики и Христос Царь: второй период католических миссий

Церкви и нацизм: Вторая мировая война

Реконструкция мирового христианства: зарождение экуменизма

Перегруппировка мирового христианства: пятидесятники и новые церкви

25.Культурные войны (1960 год — наши дни)

Второй Ватиканский собор: половинчатая революция

Католики, протестанты и освобождение

Культурная революция шестидесятых

Былая религия: самоутверждение

Свобода: перспективы и опасения

Приложения

A. Христианские тексты

Б. Папы (епископы) Римские

B.Архиепископы Константинопольские и Вселенские патриархи с восстановления Византия под именем Константинополя

Г. Архиепископы Кентерберийские

Д. Будущее чтение

Именной и терминологический указатель

Диармайд Маккалох - Христианство - Три тысячи лет - Введение

История христианства длится уже два тысячелетия — устрашающий срок для историка, привыкшего к профессиональным стандартам современной Европы, согласно которым истинный специалист должен знать очень много об очень немногом. Однако две тысячи лет — не так уж и много. Христианство — религия молодая, намного моложе, например, даосизма, буддизма, индуизма или своей религии-прародительницы, иудаизма: в жизненном опыте нашего крат-коживущего вида она занимает очень малый сегмент. Я приглашаю читателя задуматься о том, есть ли у христианства будущее (надо сказать, что по всем признакам ответ здесь может быть только положительным). Кроме этого, у идей, однажды ставших христианскими, есть свое прошлое, они жили в умах людей и до рождения Иисуса Христа. Моя книга не только рассказывает истории, но и задает вопросы. Как мог, я старался избегать одного из величайших пороков любой организованной религии — стремления на любой вопрос тут же давать ответ. Некоторые читатели, быть может, заметят в этой книге скептическое настроение: однако, как однажды сказал мой научный руководитель сэр Джеффри Элтон, если историк — не скептик, то он и не историк.

В этой книге я структурирую историю христианства по-новому, не повторяя, кажется, никого из своих предшественников. Между богословскими представлениями, составившими христианскую религию, с самого начала чувствовалось некое противоречие, связанное с их двойственным происхождением. Учение Иисуса Христа вовсе не было чем-то неслыханным, не имеющим корней и свободным от всякого влияния; и само христианство далеко не сводится к учению Христа — полными горстями черпает оно из двух куда более древних культурных источников: Греции и Израиля. Следовательно, историю его надо начинать более чем за тысячелетие до рождения Иисуса, с древних греков и евреев — двух народов, равно отводивших себе особую, великую роль в мировой истории. Древним грекам давали на это право их непревзойденные культурные достижения в искусстве, науке и философии. Труднее понять, почему бесконечные злоключения иудеев не убили в них веру в собственную богоизбранность. Но они не утратили веру — вместо этого начали видеть в Боге не просто всемогущее существо, но и личность, говорящую с Израилем и страстно жаждущую ответа, скорую на гнев и пылкую в любви. И при этом — своего Бога они постепенно начали воспринимать как Бога всего человечества! Как не похож был этот Бог на высшее божество эллинской философии, достигшей своей вершины в Платоне: всесовершенное, не подвластное никаким изменениям и, разумеется, лишенное страстей и страданий, неизбежно предполагающих изменения. Первое поколение христиан — иудеи, жившие в мире, сформированном высокой греческой культурой. Они стремились примирить эти два противоположных представления о Боге — но так и не смогли дать четкого ответа на этот вечный вопрос.

В период, последовавший за жизнью Иисуса, как я постараюсь показать во второй части книги, о христианстве как едином целом можно говорить лишь на протяжении трех столетий; затем оно разделяется на языковые семьи — латиноязычную, греко-язычную, и семью христиан, говоривших, как и сам Иисус, на восточных языках. В результате через три-четыре столетия после рождения Иисуса наша история разделится на три потока. Один разлом прошел по границе Римской империи, где Церковь неожиданно получила покровительство и все более безоговорочную поддержку со стороны императоров — преемников тех, кто ее преследовал. К востоку от империи этого не произошло. Но и в самой имперской Церкви возник разлом между теми, кто продолжал молиться и общаться по-гречески, и теми, кто выбрал для этого латынь. Такой двойной разлом был официально признан на Халкидонском соборе 451 года; начиная с этого периода и до 1700 года мои рассказы о трех ветвях христианства будут лишь изредка пересекаться друг с другом.

Первая ветвь, которой, как казалось поначалу, было предназначено судьбой главенство в христианском мире — христианство Ближнего Востока, родины Иисуса. Ближневосточные христиане говорили на языке, на котором говорил Иисус, — арамейском (впоследствии он развился в сирийский); очень рано они обрели свое особое лицо, отличное от грекоязычных христиан, преобладавших в великих христианских центрах на западе, в Римской империи. Многие из этих сирийских христиан обитали на окраине империи или за ее пределами. Когда на Халкидонском соборе император настоял на собственном решении сложного богословского вопроса — как правильно говорить о человеческой и божественной природах Иисуса Христа, — большинство сирийцев отвергли его решение, хотя, попытавшись выяснить, почему, тут же радикально разошлись во мнениях между собой. Причины, по которым они не приняли решения собора, оказались прямо противоположными — так они разделились на две ветви, неблагозвучно, но наиболее точно называемые «миафизитами» и «диофизитами». Мы увидим, что и те и другие вели активную проповедь в Северо-Восточной Африке, Индии и Восточной Азии — хотя в дальнейшем история их миссии была практически перечеркнута еще одной монотеистической религией, возросшей на ближневосточной почве: исламом. Однако еще в VIII веке н.э. столицей мирового христианства с полным правом мог бы называться не Рим, а блистательный новый город Багдад. Если бы не вторжение на мировую арену ислама — вся история христианства могла бы пойти подругому пути.

Второй мой рассказ — о Западной, латиноязычной церкви, непререкаемым вождем которой постепенно сделался епископ римский. Первенство этого епископа, довольно рано получившего имя «папы», стало заметно в течение IV века, когда по исходе императоров из Рима он остался единственным властителем покинутого города, и все больше и больше власти начало сосредоточиваться в руках церковников. Историю Западной церкви я доведу до кульминации в XIV веке, когда проект папского единовластия столкнулся с трудностями, — и перейду к третьему своему повествованию, к истории православия. Православные, как и католики, — наследники Римской империи; но если Римско-католическая церковь обосновалась на обломках западной половины империи — облик Православной церкви определила сохранившаяся власть восточного императора. И даже после завоевания Византии турками, когда, казалось бы, православие было обречено на медленное умирание, — внезапно на далеком севере властно заявила о своих правах на лидерство в православном мире новая разновидность восточного христианства: здесь я расскажу о развитии православия в России. История Западной церкви закончится Реформацией и Контрреформацией — событиями, с одной стороны, разделившими единую Западную церковь на множество ветвей, а с другой — давшими толчок для превращения христианства в мировую религию. С 1700 года три рассказа вновь сольются воедино: начиная с этого времени западные христианские империи стремительно объединяют мир. Нынешние ветви христианства, при всем их многообразии, стоят ближе друг к другу и общаются друг с другом теснее, чем когда-либо после ухода первых христианских поколений.

В своем повествовании я постарался отдать должное запутанным, часто трагическим, отношениям христианства с его монотеистической «религией-матерью» — иудаизмом, а также с «младшим кузеном» — исламом. Большую часть своей истории христианство оставалось самой нетерпимой из мировых религий: оно стремилось уничтожить всех своих соперников, делая (с оговорками) исключение лишь для иудаизма, которому, благодаря некоторым соображениям Августина Гиппонского, позволялось существовать, поскольку это отвечало некоторым богословским и социальным задачам христиан. И по сей день в христианском мире достаточно тех, кто не приемлет толерантности и не видит смысла в каком бы то ни было сотрудничестве с инаковеру-ющими. Особенно подробно я постарался осветить процессы на Иберийском полуострове в XV-XVI веках, где Испанская и Португальская монархии успешно превратили мультирелигиозное общество в территорию господства одной веры, а затем распространили эту «христианскую монополию» в другие части света, — и серьезнейшие последствия этого. Здесь я снова возвращаюсь к теме, которая (к немалому моему удивлению) стала сквозной в моей предыдущей книге «Реформация»: уничтожение испанского иудаизма и ислама после 1492 года и его огромная роль в формировании новых форм христианства, отвергнувших многие идеи древней Церкви, и в то же время — того умонастроения, которое привело к возникновению в Европе движения Просвещения. Далее я рассматриваю ту роль, которую сыграли европейские христианские империи XIX-XX веков в возникновении фундаментализма и нетерпимости в других мировых религиях — исламе, иудаизме и индуизме.

В христианской традиции глубоко укоренены понятия «покаяние» и «обращение», означающие глубокое изменение. Поэтому я расскажу о том, как христианство меняло жизнь — и о том, как люди по-новому понимали значение слова «христианство». Мы познакомимся с Павлом из Тарса, который, услышав в благовестии Христовом благую весть для всего человечества, пораженный этим, страстно спорил с другими учениками Иисуса, считавшими своего Господа Мессией для одних только иудеев. Перед нами предстанет Августин Гиппонский, блестящий учитель и проповедник, чью жизнь однажды перевернули Павловы послания и чьи книги более тысячи лет спустя потрясли еще одного блестящего ученого и беспокойного мыслителя по имени Мартин Лютер. Мы встретимся с Константином, безжалостным воином, мечом прорубавшим себе путь к римскому трону, — Константином, который поверил, что христианский Бог на его стороне, и заключил с Ним сделку: так по мановению его руки из презираемой и преследуемой секты, обвиняемой во враждебности к Империи, христианство превратилось в виднейшую, привилегированную из всех известных в Риме религий.

Диармайд Маккалох - Христианство - Три тысячи лет - Страницы книги

11/04/2016

11/06/2016 - Просьба всем, кто получил наш файл, написать в личку админу eshatos для замены файла. В печатной книге допущен типографский брак - отсутствуют 4 страницы - в нашем файле они вставлены.