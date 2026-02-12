Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова (МГУ); ист. ф-т ; [сост., отв. ред. В.В. Симонов].

М. : Наука, 2017

Труды исторического факультета МГУ: 78 ; Сер.II. Исторические исследования, 35).

ISBN 978-5-02-039218-2

М.: Наука, 2017. - 368 с.

ISBN 978-5-02-039219-9 (в пер.)

TOM I - ОТ ЗАРОЖДЕНИЯ ЦЕРКВИ К РЕФОРМАЦИИ I-XV века

ВВЕДЕНИЕ. Объект, предмет и метод истории Церкви. Периодизация истории Церкви (В.В. Симонов)

§ 1. Объект, предмет и метод истории Церкви

§ 2. Христианская цивилизация

§ 3. Периодизация истории Церкви

КНИГА ПЕРВАЯ - БОГОСЛОВСКОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЦЕРКВИ I—III века

Глава 1. Генезис Церкви: зарождение и распространение (В.В. Симонов)

§ 1. Исторические предпосылки христианства

§ 2. Земная Церковь: организационное и вероучительное оформление (Христос и первое христианское поколение)

§ 3. Распространение христианства в Римской империи

§ 4. Империя и христианство: гонения на христиан и их причины

Глава 2. Древняя церковь: формирование богословия (В.В. Симонов)

§ 1. Христианские апологеты

§ 2. Развитие христианского богословия

§ 3. Ранние ереси и христианская ересеология

§ 4. Литургическое выражение богословия

ПРИЛОЖЕНИЕ. Синхронистическая таблица правления епископов Римских, Константинопольских, Александрийских, Антиохийских и Иерусалимских (от основания кафедр) и правителей императорского Рима и Византии

Рекомендуемая литература и источники к курсу «Общая история Церкви»

Принятые сокращения

Summary

Общая история Церкви - В 2 томах - Том 1 - От зарождения Церкви к Реформации - I-XV века - В 2 книгах - Книга 1 - Богословское и организационное становление Церкви - I-III века - Протестантское учение о церкви

Реформация как религиозно-общественное движение началась именно с отрицания единственности католической церкви и ее мистерий (таинств и обрядов) как источника и средства спасения человека. Во взглядах протестантских богословов «видимая» церковь лишается своего сакрального, мистического содержания.

В эпоху Реформации «главная культурная новация носила теологический характер и состояла в учении о том, что спасение достигается в лютеранской версии - "одной только верой", а в кальвинистской версии предопределения -путем прямого общения индивидуальной человеческой души с Богом без участия каких-либо усилий со стороны человека. Это новшество, - пишет известный протестантский богослов П. Тиллих, - лишило протестантскую церковь и ее духовенство "власти над райскими ключами", т.е. посреднической миссии по обеспечению спасения через совершение святых таинств. Более того: "видимая" церковь - конкретный коллектив верующих и их духовных предводителей - стала мыслиться как чисто человеческое объединение. Качество святости, статус церкви как "мистического тела Христова" стали присваиваться только невидимой церкви - соединению душ во Христе.

Человеческое общество не могло базироваться на основе двух различных (...) по своему религиозному статусу пластов - церкви, одновременно божественной и человеческой, и - чисто человеческого земного мира. Скорее, оно представляло собой единое общество, все члены которого были одновременно "телами" в своем качестве мирских существ и "душами" в своих взаимоотношениях с Богом. Такое понимание представляло собой гораздо более радикальную институализацию индивидуалистических элементов христианства, чем римский католицизм».

У М. Лютера в Кратком катехизисе места для определения Церкви как жестко централизованной системы не нашлось. Лютер вспоминает о ней только тогда, когда прокламирует свою веру в то, что «в Церкви Своей Христос милостиво прощает мне и всем верующим все грехи».

Во всех иных смыслах Церковь как особым образом организованная общественная подсистема с богословских позиций Лютера бесполезна. Каждый христианин обладает царственным священством; «через царство свое властвует он над всем земным, через священство свое правит он с Богом, ибо Бог творит то, о чем он молится и желает».

Бог создает все, а воля человека не значит ничего; дела и творения человеческих рук никак не служат к спасению - процесс спасения связан только с верой, которую Лютер понимает как страстную уверенность каждого человека в том, что именно ему принесла спасение крестная смерть Христа.

Поэтому, в конце концов, ни специальный иерархический и сакраментальный институт священства, ни епископат, «которых Бог не устанавливал», ни литургическая система оказываются ненужными. «Вера, в которой определенно содержится исполнение всех заповедей, сполна оправдает всех, кто имеет ее, так что ни в чем они больше не нуждаются, чтобы быть праведными и благочестивыми».

По мнению Лютера, в лице католической иерархии, папства человек ставит себя в конечном счете на место Бога. В этом смысле институциональное начало церкви - от дьявола, папство - сатанинское учреждение, оно не от Бога, а церковные соборы могут ошибаться и ошибались. Божественного права и абсолютной непогрешимости у церкви нет (хотя у церкви как целого все же есть некая непогрешимость).

Лютер не сделал вывода о том, что должны быть запрещены и церковные таинства, хотя и видел в них очеловечивание или, как он выражался, идолопоклонство, еврейство и ересь. Хотя, по его мнению, силу таинству сообщает только вера причащающегося, но все же для него, например, во время праздника Святой вечери присутствие Господа настолько действительно, что даже тот, кто совершил смертный грех (по представлениям Лютера таковым является всякий неверующий), вкушает от плоти и крови Господа.

Общий принцип образования церковной общины, по Лютеру, крайне прост: «Каждый город выбирает из общины просвещенного благочестивого горожанина, поручает ему должность приходского священника и дает содержание от общины, предоставляя на его свободное усмотрение, вступать ему в брак или нет; при себе он должен иметь нескольких духовных лиц или диаконов, также по их желанию, женатых или нет, чтобы они проповедью и совершением Таинств помогали управлять прихожанами и общиной». Каждый же благочестивый христианин «пусть остается дома при своей церкви», поскольку «ни ангел, ни папа не смогут даровать тебе так много, как дарует Бог в твоей приходской церкви».

В 1530 г. был сформулирован первый протестантский Символ веры -Аугсбургское исповедание, до сих пор являющийся богословской нормой для лютеран. Он был написан Ф. Меланхтоном, одобрен Лютером и представлен императору Карлу V на Аугсбургском сейме 25 июня 1530 г.

Впоследствии, в латинском издании 1540 г., Меланхтон изменил учение о причащении в интересах сближения с кальвинистами. Возникли две редакции Аугсбургского исповедания: invariata и variata. Аугсбургское исповедание второй редакции было подписано Ж. Кальвином и прочими немецкими реформатами, а потому из лютеранского исповедания стало на некоторое время общепротестантским.

Согласно Аугсбургскому исповеданию, «церковь - это собрание святых, в котором верно преподается Евангелие и правильно отправляются таинства». «Она является местом собрания всех верующих, которым проповедуют Евангелие в чистом виде и преподают святые таинства согласно Евангелию».

«Для истинного единства церкви достаточно согласия относительно учения о Евангелии и отправлении таинств». Поэтому «нет нужды в том, чтобы человеческие традиции, то есть обряды или церемонии, учрежденные людьми, были везде одинаковыми».

При этом «единая святая Церковь пребывает и должна пребывать во веки вечные».

Единственный источник веры для Лютера - Библия. Не признавая живого церковного учительства, Лютер фактически относит на совесть каждого верующего вопрос об интерпретации Писания (хотя он отнюдь не желал делать каждого христианина судьей, призванным толковать Божественное Откровение). Такая интерпретация может опираться на принцип внутреннего единства Библии (Библия, интерпретирующая самое себя). Реформация в богословском смысле приобретает, таким образом, ярко выраженный индивидуалистический характер.

Как указывает Й. Лортц, «принцип индивидуализма, который Лютер фактически сделал главенствующим, быстро обнаружил свойственные ему разлагающие тенденции». Историческое развитие привело к расхождению доктрин, к дроблению протестантизма на целый ряд более или менее многочисленных деноминаций, каждая из которых вырабатывала собственное отношение к церкви как институту и к содержанию ее земной миссии (включая вероучение и таинства). Надо думать, что этот процесс будет продолжаться, поскольку «самой существенной характеристикой Реформации является то, что она еще не закончилась (уже хотя бы просто потому, что не достигла своей цели представить в единой церкви очищенное христианство)».

В ходе этого исторического процесса в ряде протестантских деноминаций было утрачено понятие о Церкви как о Богочеловеческом организме, имеющем не только «посюстороннее», но и трансцендентное измерение. Появились общины, отрицающие необходимость сакрального епископата и священства, хотя наряду с ними продолжают существовать и епископальные или пресви-териальные организации.

Церковь в протестантской теологии - уже не «тело Христово». Согласно П. Тиллиху, новозаветное «тело Христово» становится лишь «элементом в понятии церкви», одним из аспектов «вселенской церкви, равно как и входящих в ее состав отдельных церквей (местных, областных, национальных или, после раскола вселенской церкви, - деноминационных)», который Реформация назвала «церковью невидимой или Духовной», а некоторые современные протестантские богословы - «Духовным Сообществом».

«Видимая» и «невидимая» церкви - это «два аспекта одной церкви во времени и пространстве»: социологический и теологический. «Если, однако, этими терминами злоупотребляют до такой степени, что уже имеются в виду две различные церкви, то результатом оказывается либо обесценивание эмпирической церкви здесь и сейчас, либо игнорирование невидимой церкви как неуместного идеала». В то же время ошибкой является и «интерпретация Духовного Сообщества как идеала, противостоящего реальности церквей, -то есть как чего-то сконструированного из позитивных элементов в амбивалентностях религии и спроецированного на экран трансценденции».

«Видимая церковь» понимается как «социальная реальность», «социальная группа индивидуальных христиан», «сообщество тех, кто оправдан верой посредством благодати».

«Церковь невидимая» - это не «некая реальность наряду с церковью видимой», но «Духовная сущность видимой церкви; она, как и все Духовное, сокрыта, хотя и определяет природу видимой церкви». Это динамическая сущность видимых церквей.

Существенные различия возникли в понимании смысла и содержания церковных таинств. Для значительной части протестантских общин таинства утратили мистический, трансцендентный смысл и понимаются только как символы или воспоминания о тех или иных событиях земной жизни Христа. Эта утрата настолько глубока, что даже вполне экуменизированное протестантское богословие, говоря о богослужении как неотъемлемом функциональном элементе церкви («богослужение как ответное возвышение церкви к предельному основанию ее бытия»), рассуждает только о «поклонении, молитве и созерцании», вовсе опуская таинство.

Общая история Церкви - В 2 томах - Том 1 - От зарождения Церкви к Реформации - I-XV века - В 2 книгах - Книга 2 - Доктринальные вызовы Церкви - IV-XV века М.: Наука, 2017. - 829 с. ISBN 978-5-02-039227-4 (в пер.).

Общая история Церкви - В 2 томах - Том 1 - От зарождения Церкви к Реформации - I-XV века - В 2 книгах - Книга 2 - Доктринальные вызовы Церкви - IV-XV века - Содержание

