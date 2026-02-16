Алфеев - Иларион - Литургия - Исторический и богословский комментарий
Греческое слово «литургия» буквально означает «общее дело» и указывает на главное богослужение Православной Церкви, полностью именуемое Божественной Литургией. Это богослужение совершается в каждом православном храме — в крупных городских приходах и монастырях ежедневно (за исключением тех немногих дней, когда церковный устав предписывает совершать вместо Литургии иные богослужения), в небольших сельских храмах по воскресеньям и праздникам.
Литургия служит опорным стержнем бытия Церкви. В истории Церкви были периоды, когда закрывались храмы и монастыри, уничтожались иконы и святые мощи, когда Церковь была лишена права на благотворительную и катехизическую деятельность, когда священнослужителей расстреливали сотнями и тысячами. Но даже в эти периоды не прекращалось — явно или тайно, в храмах или частных домах — совершение Божественной Литургии. И именно Литургия позволяла Церкви сохраниться в условиях жесточайших гонений, духовно поддерживала и укрепляла христиан, оказавшихся на грани выживания.
митрополит Иларион - Алфеев - Литургия - Исторический и богословский комментарий к Литургиям Иоанна Златоуста и Василия Великого
М.: Издательский дом «Познание»; Общецерковная аспирантура и докторантура; Православная энциклопедия, 2019. — 768 с: ил.
ISBN 978-5-906960-30-6
митрополит Иларион - Алфеев - Литургия - Исторический и богословский комментарий к Литургиям Иоанна Златоуста и Василия Великого
Предисловие
Часть первая - ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЕВХАРИСТИЧЕСКОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ
Глава 1 ИИСУС ХРИСТОС — ХЛЕБ ЖИЗНИ
- «Хлеб с неба» в Ветхом Завете
- «Не Моисей дал вам хлеб с неба»
- «Я есмь хлеб жизни»
Глава 2 ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ
- Хронология событий
- Приготовления к Тайной вечере
- Была ли Тайная вечеря пасхальной трапезой?
- Благословение хлеба и вина
- Причастился ли Иуда вместе с другими учениками?
- Иисус — истинная виноградная лоза
Глава 3 ЕВХАРИСТИЯ В АПОСТОЛЬСКУЮ ЭПОХУ
- Евхаристия в Деяниях
- Апостол Павел о вечере Господней
- Евхаристия и священство в Соборных посланиях и Апокалипсисе
Глава 4 ЕВХАРИСТИЯ В ПОСЛЕАПОСТОЛЬСКУЮ ЭПОХУ
- Евхаристическое богослужение во II—III веках
- He-евхаристические богослужения суточного круга
- Развитие богослужения после Миланского эдикта
- Литургии Василия Великого и Иоанна Златоуста
- Некоторые особенности византийской Литургии
Глава 5 ЛИТУРГИЯ КАК СИНТЕЗ ИСКУССТВ
- Храмоздательство в христианской традиции
- Икона и иконопочитание
- Музыка за богослужением
Глава 6 ЕВХАРИСТИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
- Святоотеческое учение о Евхаристии
- Преложение Святых Даров: богословские аспекты
- Как часто причащались в Византии и на Руси?
- Подготовка к причащению
Глава 7 УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ЛИТУРГИИ
- Совершители Литургии
- Место совершения Литургии
- Литургическая утварь
- Литургические облачения духовенства
Часть вторая ТОЛКОВАНИЕ ЛИТУРГИИ
Глава 1 ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ЛИТУРГИИ
- Входные молитвы
- Облачение священнослужителей
- Проскомидия
Глава 2 ЛИТУРГИЯ ОГЛАШЕННЫХ
- Начало Литургии оглашенных
- Малый вход и Трисвятое
- Литургия слова
- Окончание Литургии оглашенных
Глава 3 ЛИТУРГИЯ ВЕРНЫХ ПО ЧИНУ ИОАННА ЗЛАТОУСТА
- Молитвы и ектений перед Великим входом
- Великий вход
- Просительная ектения и целование мира
- Символ веры
- Евхаристический канон
- Ходатайственная молитва
- Просительная ектения и молитва перед «Отче наш»
- «Отче наш»
- Главопреклонная молитва и возношение Агнца
- Причащение
- Завершение Литургии
Глава 4 МОЛИТВЫ ЛИТУРГИИ ВЕРНЫХ ПО ЧИНУ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО...
- Молитвы верных
- Молитва приношения
- Анафора
- Ходатайственные молитвы
- Молитвы перед причащением
- Молитвы после причащения
Заключение
Библиография
митрополит Иларион - Алфеев - Литургия - Исторический и богословский комментарий к Литургиям Иоанна Златоуста и Василия Великого
Участие в Литургии составляет основу духовной жизни православного христианина. Однако далеко не все верующие в полной мере понимают смысл Литургии, а для человека невоцерковленного, входящего в храм с улицы, она вообще может показаться тайной за семью печатями.
Малодоступность Литургии связана не только с тем, что в большинстве храмов Русской Церкви она совершается на церковнославянском языке. Литургия — богослужение, имеющее двухтысячелетнюю историю, обладающее глубоким символизмом, насыщенное богословскими смыслами и контекстами, далекими от сознания современного человека. Для того чтобы понимать, что и для какой цели совершается во время Литургии, необходимо не только знание церковнославянского языка, но и знакомство с этими смыслами и контекстами.
Служение Литургии — творческий акт, в который вовлечена вся полнота Церкви. Текст Литургии всегда один и тот же, но каждая Литургия дает возможность человеку заново пережить встречу с живым Богом.
Структура книги определяется ее целью — сделать Литургию максимально доступной для современного человека. А это невозможно без знания ее истории. Поэтому в первой части книги мы рассмотрим историю евхаристического богослужения, начиная с новозаветной эпохи и кончая поздневизантийским периодом, когда завершилось ее формирование. Вторая часть содержит подробное толкование Литургии. Первая глава этой части посвящена приготовлению к Литургии и проскомидии. Вторая — Литургии оглашенных. Третья, наиболее объемная во всей книге, содержит толкование Литургии верных по чину Иоанна Златоуста. Наконец, в четвертой главе рассматривается Литургия Василия Великого, точнее те ее молитвы, которые отличаются от соответствующих молитв Литургии Златоуста.
Литургии Преждеосвященных Даров мы касаться в настоящей книге не будем, поскольку объектом нашего внимания будет только евхаристическая Литургия, то есть та, на которой совершается Таинство Евхаристии — преложение хлеба и вина в Тело и Кровь Христа.
Термины «Евхаристия» и «преложение» будут часто встречаться в нашем тексте, поэтому представляется полезным разъяснить их в самом начале.
Греческое слово «Евхаристия» означает «благодарение». Именно этим термином принято обозначать ту центральную часть Литургии, в которой священник от лица всей общины возносит благодарственную молитву Богу Отцу о даровании Им миру Своего Единородного Сына как Спасителя и Искупителя. Чтение данной молитвы завершается призыванием Святого Духа на заранее приготовленные хлеб и вино, которые после сошествия на них Святого Духа становятся Телом и Кровью Христа. Термин «Евхаристия» используется иногда и в расширительном смысле, указывая не только на благодарственную молитву, но и на Литургию в целом, а также на само таинство причащения верующих Телом и Кровью Христа.
Термин «преложение» в переводе со славянского означает «изменение», или «превращение». Он употребляется для обозначения того, что происходит с хлебом и вином на Евхаристии: они становятся Телом и Кровью Христа. Иногда употребляется термин «пресуществление», об истории которого мы скажем отдельно.
