Алфеев - Иларион - Литургия - Исторический и богословский комментарий

митрополит Иларион - Алфеев - Литургия - Исторический и богословский комментарий к Литургиям Иоанна Златоуста и Василия Великого
Греческое слово «литургия» буквально означает «общее дело» и указывает на главное богослужение Православной Церкви, полностью именуемое Божественной Литургией. Это богослужение совершается в каждом православном храме — в крупных городских приходах и монастырях ежедневно (за исключением тех немногих дней, когда церковный устав предписывает совершать вместо Литургии иные богослужения), в небольших сельских храмах по воскресеньям и праздникам.
Литургия служит опорным стержнем бытия Церкви. В истории Церкви были периоды, когда закрывались храмы и монастыри, уничтожались иконы и святые мощи, когда Церковь была лишена права на благотворительную и катехизическую деятельность, когда священнослужителей расстреливали сотнями и тысячами. Но даже в эти периоды не прекращалось — явно или тайно, в храмах или частных домах — совершение Божественной Литургии. И именно Литургия позволяла Церкви сохраниться в условиях жесточайших гонений, духовно поддерживала и укрепляла христиан, оказавшихся на грани выживания.

М.: Издательский дом «Познание»; Общецерковная аспирантура и докторантура; Православная энциклопедия, 2019. — 768 с: ил.
ISBN 978-5-906960-30-6

Предисловие
Часть первая - ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЕВХАРИСТИЧЕСКОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ
Глава 1 ИИСУС ХРИСТОС — ХЛЕБ ЖИЗНИ
  1. «Хлеб с неба» в Ветхом Завете
  2. «Не Моисей дал вам хлеб с неба»
  3. «Я есмь хлеб жизни»
Глава 2 ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ
  1. Хронология событий
  2. Приготовления к Тайной вечере
  3. Была ли Тайная вечеря пасхальной трапезой?
  4. Благословение хлеба и вина
  5. Причастился ли Иуда вместе с другими учениками?
  6. Иисус — истинная виноградная лоза
Глава 3 ЕВХАРИСТИЯ В АПОСТОЛЬСКУЮ ЭПОХУ
  1. Евхаристия в Деяниях
  2. Апостол Павел о вечере Господней
  3. Евхаристия и священство в Соборных посланиях и Апокалипсисе
Глава 4 ЕВХАРИСТИЯ В ПОСЛЕАПОСТОЛЬСКУЮ ЭПОХУ
  1. Евхаристическое богослужение во II—III веках
  2. He-евхаристические богослужения суточного круга
  3. Развитие богослужения после Миланского эдикта
  4. Литургии Василия Великого и Иоанна Златоуста
  5. Некоторые особенности византийской Литургии
Глава 5 ЛИТУРГИЯ КАК СИНТЕЗ ИСКУССТВ
  1. Храмоздательство в христианской традиции
  2. Икона и иконопочитание
  3. Музыка за богослужением
Глава 6 ЕВХАРИСТИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
  1. Святоотеческое учение о Евхаристии
  2. Преложение Святых Даров: богословские аспекты
  3. Как часто причащались в Византии и на Руси?
  4. Подготовка к причащению
Глава 7 УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ЛИТУРГИИ
  1. Совершители Литургии
  2. Место совершения Литургии
  3. Литургическая утварь
  4. Литургические облачения духовенства
Часть вторая ТОЛКОВАНИЕ ЛИТУРГИИ
Глава 1 ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ЛИТУРГИИ
  1. Входные молитвы
  2. Облачение священнослужителей
  3. Проскомидия
Глава 2 ЛИТУРГИЯ ОГЛАШЕННЫХ
  1. Начало Литургии оглашенных
  2. Малый вход и Трисвятое
  3. Литургия слова
  4. Окончание Литургии оглашенных
Глава 3 ЛИТУРГИЯ ВЕРНЫХ ПО ЧИНУ ИОАННА ЗЛАТОУСТА
  1. Молитвы и ектений перед Великим входом
  2. Великий вход
  3. Просительная ектения и целование мира
  4. Символ веры
  5. Евхаристический канон
  6. Ходатайственная молитва
  7. Просительная ектения и молитва перед «Отче наш»
  8. «Отче наш»
  9. Главопреклонная молитва и возношение Агнца
  10. Причащение
  11. Завершение Литургии
Глава 4 МОЛИТВЫ ЛИТУРГИИ ВЕРНЫХ ПО ЧИНУ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО...
  1. Молитвы верных
  2. Молитва приношения
  3. Анафора
  4. Ходатайственные молитвы
  5. Молитвы перед причащением
  6. Молитвы после причащения
Заключение
Библиография

Участие в Литургии составляет основу духовной жизни православного христианина. Однако далеко не все верующие в полной мере понимают смысл Литургии, а для человека невоцерковленного, входящего в храм с улицы, она вообще может показаться тайной за семью печатями.
Малодоступность Литургии связана не только с тем, что в большинстве храмов Русской Церкви она совершается на церковнославянском языке. Литургия — богослужение, имеющее двухтысячелетнюю историю, обладающее глубоким символизмом, насыщенное богословскими смыслами и контекстами, далекими от сознания современного человека. Для того чтобы понимать, что и для какой цели совершается во время Литургии, необходимо не только знание церковнославянского языка, но и знакомство с этими смыслами и контекстами.
Служение Литургии — творческий акт, в который вовлечена вся полнота Церкви. Текст Литургии всегда один и тот же, но каждая Литургия дает возможность человеку заново пережить встречу с живым Богом.
Структура книги определяется ее целью — сделать Литургию максимально доступной для современного человека. А это невозможно без знания ее истории. Поэтому в первой части книги мы рассмотрим историю евхаристического богослужения, начиная с новозаветной эпохи и кончая поздневизантийским периодом, когда завершилось ее формирование. Вторая часть содержит подробное толкование Литургии. Первая глава этой части посвящена приготовлению к Литургии и проскомидии. Вторая — Литургии оглашенных. Третья, наиболее объемная во всей книге, содержит толкование Литургии верных по чину Иоанна Златоуста. Наконец, в четвертой главе рассматривается Литургия Василия Великого, точнее те ее молитвы, которые отличаются от соответствующих молитв Литургии Златоуста.
Литургии Преждеосвященных Даров мы касаться в настоящей книге не будем, поскольку объектом нашего внимания будет только евхаристическая Литургия, то есть та, на которой совершается Таинство Евхаристии — преложение хлеба и вина в Тело и Кровь Христа.
Термины «Евхаристия» и «преложение» будут часто встречаться в нашем тексте, поэтому представляется полезным разъяснить их в самом начале.
Греческое слово «Евхаристия» означает «благодарение». Именно этим термином принято обозначать ту центральную часть Литургии, в которой священник от лица всей общины возносит благодарственную молитву Богу Отцу о даровании Им миру Своего Единородного Сына как Спасителя и Искупителя. Чтение данной молитвы завершается призыванием Святого Духа на заранее приготовленные хлеб и вино, которые после сошествия на них Святого Духа становятся Телом и Кровью Христа. Термин «Евхаристия» используется иногда и в расширительном смысле, указывая не только на благодарственную молитву, но и на Литургию в целом, а также на само таинство причащения верующих Телом и Кровью Христа.
Термин «преложение» в переводе со славянского означает «изменение», или «превращение». Он употребляется для обозначения того, что происходит с хлебом и вином на Евхаристии: они становятся Телом и Кровью Христа. Иногда употребляется термин «пресуществление», об истории которого мы скажем отдельно.
Author brat Oleksiy
Comments (5 comments)

porphill 5 years ago

Отличная книга!
stagirit 5 years ago

Отличная книга, спасибо клубу за проделанную работу!
gios76 6 years ago

спасибо!
otec Vyacheslav 7 years ago

Так же хотелось поблагодарить мастеров за труды) огромная работа) отличная книга) 

 
esxatos 7 years ago

Ого! Какой фундаментальный труд, спасибо!

Related Books

All Books