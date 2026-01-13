Кларк Джонатан - Голос Иисуса - Отражает ли Новый Завет то, что говорил Иисус

Кларк - Голос Иисуса - Отражает ли Новый Завет то, что говорил Иисус
Данная книга — перевод второго, переработанного английского издания, которое вышло в свет в 2019 году. Основная ее цель — показать читателям, не очень искушенным в вопросах библеистики и истории античности, что содержание Нового Завета, в первую очередь канонических Евангелий, рассказывающих о жизни и учении Иисуса, вполне надежно и достоверно, а значит, информации об Иисусе Христе и новозаветным текстам, с точки зрения их историчности, вполне можно доверять.
Не являясь дипломированным специалистом по библеистике, автор, по его собственным словам, использует «основательный научно-исследовательский подход». При работе над книгой он изучал и цитировал многочисленные первоисточники, а также приводил свидетельства из вторичных источников, написанных известными специалистами по Новому Завету, раннему иудаизму и истории античности.
В каком-то смысле эту книгу можно назвать энциклопедией Древнего мира, так как ее читатели многое узнают об исторических фактах и античных писателях, а также о раннехристианской литературе, о которой современным людям, не являющимся специалистами по истории ранней Церкви, мало что известно. Среди огромного количества упоминаемых здесь древних авторов стоить отметить Геродота, Фукидида, Полибия, Ксенофонта, Лукиана, Тита Ливия, Плиния Старшего и Плиния Младшего, Авла Геллия, Иосифа Флавия, Филона Александрийского, Плутарха, Тацита, Афинея.
Из рассматриваемых в книге раннехристианских произведений таких авторов, как Игнатий Антиохийский, Поликарп Смирнский, Папий Иерапольский, Ириней Лионский, Тертуллиан, Юлий Африкан, Евсевий Кесарийский, читатели узнают много нового о жизни первых христиан, а также о том, как в эпоху зарождения и становления христианства использовались тексты, вошедшие в Новый Завет.
Среди современных ученых, на работы которых ссылается автор, стоит упомянуть Мэри Бёрд, Ричарда Бокэма, Роберта Гандри, Лестера Граббе, Джейкоба Ньюснера, Пола Сандерса, Грега Хорсли, Барта Эрмана, Эдвина Ямаучи. Многие исследования этих специалистов уже переведены на русский язык, и не владеющие английским языком читатели смогут углубить свои познания, обратившись к их трудам.
Проводя время с книгой Джонатана Кларка, вы узнаете о текстологии Нового Завета и о существующих древних манускриптах, донесших до нас канонические тексты раннего христианства. Кроме этого, в книге довольно широко — иногда, можно даже сказать, в какой-то мере излишне детально — исследуется развитие письменности в античные времена. Вы многое узнаете о том, как и на чем люди тогда писали, как составлялись и копировались исторические повествования, доступны ли были книги и информация в библиотеках того времени и насколько была распространена грамотность в географическом и социальном плане. Все это немаловажно для современных читателей Нового Завета, поскольку помогает понять, в каком контексте и каким образом первые христиане создавали, использовали и передавали тексты, в которых содержались сведения о жизни и учении Иисуса Христа и о ранней истории первых христианских общин.
Сделав вывод, что Новый Завет вполне правдиво и точно повествует о жизни и учении Иисуса Христа, автор ставит вопрос, какое значение сведения из Евангелий имеют лично для каждого из нас, а также для представителей других религий, например ислама. Предлагаемый напоследок план действий позволит всем желающим глубже разобраться, Кто такой Иисус Христос.
Джонатан Кларк не забыл и о практическом применении своего материала. Его книгу можно использовать для обсуждения в группе, поскольку каждая глава заканчивается вопросами, помогающими лучше понять и усвоить содержание. Я уверен, что каждый найдет здесь для себя много нового, полезного и интересного, а сам процесс чтения будет познавательным и увлекательным.
В. А. Аликин, PhD, ректор Санкт-Петербургского христианского университета
Кларк Джонатан - Голос Иисуса - Отражает ли Новый Завет то, что говорил Иисус
Пер. с английского. - СПб.: Издательство СПбХУ, 2021. - ххх + 442 с.
ISBN 978-5-906256-18-8
Кларк Джонатан - Голос Иисуса - Отражает ли Новый Завет то, что говорил Иисус - Содержание
- Отзывы о книге
- Сокращения, обозначения и словарь
- Предисловие к русскому изданию
- Предисловие автора
- Посвящение
- Выражение признательности
Введение
- Слышим ли мы слова Иисуса, читая Новый Завет?
Часть I. Грамотность и легковерие в мире Иисуса
- Глава 1. Написание исторических документов и создание библиотек
- Глава 2. Грамотность в Древнем мире
- Глава 3. Грамотность в мире Иисуса
- Глава 4. Неграмотность — и легковерие, чудеса — и здравый смысл
Часть II. От слов Иисуса до рук учеников
- Глава 5. Иисус —учитель
- Глава 6. Методы обучения у Иисуса
- Глава 7. Кто на самом деле написал четыре Евангелия?
Часть III. Точность при копировании книг Нового Завета
- Глава 8. Древние копии Нового Завета: от Египта до Ватикана
- Глава 9. Копирование без копировальной техники
- Глава 10. Намеренные изменения и их влияние на точность передачи слов Иисуса
- Глава 11. Обнаруженные изменения и их влияние на христианскую жизнь
- Глава 12. Масштаб отличий древнего текста Нового Завета от современного
Часть IV. Ранние христианские и нехристианские свидетельства
- Глава 13. Христианство в изложении христиан и нехристиан до 200 г. н. э.
- Глава 14. Лукиан Самосатский и его взгляд на христианство
- Глава 15. Книга Лукиана о Перегрине: история или фантазия?
- Глава 16. Плиний Младший
- Глава 17. Можно ли считать Иосифа Флавия авторитетным историком?
- Глава 18. Иосиф Флавий и Новый Завет
- Глава 19. Практическое значение
Приложения
- Приложение 1 Краткая история Иудеи в I веке и. э.
- Приложение 2 Связь между библейскими и небиблейскими источниками
- Приложение 3 Действительно ли Иисус вырос в Назарете?
Библейский указатель
Интересно