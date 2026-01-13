Кларк Джонатан - Голос Иисуса - Отражает ли Новый Завет то, что говорил Иисус

Данная книга — перевод второго, переработанного английского издания, которое вышло в свет в 2019 году. Основная ее цель — показать читателям, не очень искушенным в вопросах библеистики и истории античности, что содержание Нового Завета, в первую очередь канонических Евангелий, рассказывающих о жизни и учении Иисуса, вполне надежно и достоверно, а значит, информации об Иисусе Христе и новозаветным текстам, с точки зрения их историчности, вполне можно доверять.

Не являясь дипломированным специалистом по библеистике, автор, по его собственным словам, использует «основательный научно-исследовательский подход». При работе над книгой он изучал и цитировал многочисленные первоисточники, а также приводил свидетельства из вторичных источников, написанных известными специалистами по Новому Завету, раннему иудаизму и истории античности.

В каком-то смысле эту книгу можно назвать энциклопедией Древнего мира, так как ее читатели многое узнают об исторических фактах и античных писателях, а также о раннехристианской литературе, о которой современным людям, не являющимся специалистами по истории ранней Церкви, мало что известно. Среди огромного количества упоминаемых здесь древних авторов стоить отметить Геродота, Фукидида, Полибия, Ксенофонта, Лукиана, Тита Ливия, Плиния Старшего и Плиния Младшего, Авла Геллия, Иосифа Флавия, Филона Александрийского, Плутарха, Тацита, Афинея.

Из рассматриваемых в книге раннехристианских произведений таких авторов, как Игнатий Антиохийский, Поликарп Смирнский, Папий Иерапольский, Ириней Лионский, Тертуллиан, Юлий Африкан, Евсевий Кесарийский, читатели узнают много нового о жизни первых христиан, а также о том, как в эпоху зарождения и становления христианства использовались тексты, вошедшие в Новый Завет.