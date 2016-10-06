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Риз Г. Л. Послание к Римлянам. Критический и экзегетический комментарий

Издательство: Весть, Духовная Академия Апостола Павла

Книга (2004)

Риз Г. Л. Послание к Римлянам. Критический и экзегетический комментарий - Содержание ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ

Влияние Послания

Пояснительное введение как необходимый элемент современных комментариев

Анализ исторических ссылок

Автоство и свидетельства

Место и дата написания

Кому было адресовано Послание

Христиане Рима

1. Зарождение христианства в Риме

2. Состав церкви в Риме

3. Организация церкви

Особые проблемы

1. Целостность послания

2. Философия, догма и герменевтика

3. Павел и иудаизм

Повод и замысел для написания

Современное значение Послания к Римлянам

План Послания

КОММЕНТАРИИ НА ПОСЛАНИЕ ПАВЛА К РИМЛЯНАМ

Введение: Главная тема. 1:1-17

I. Евангелие о всеобщей нужде во спасении

II. Спасение так необходимое всем (предложенное в Евангелии) было дано Богом верующим через искупление во Христе Иисусе. 3:21 - 4:25

III. Всеобщая нужда во спасении (предложенном в Евангелии) имеет наиболее благосло­венные последствия - мир с Богом, полное избавление через Христа от смерти и греха, помощь Святого Духа, вершина всего в прославлении. 5:1 - 8:39

IV. Вечный план Бога решить всеобщую нужду во спасении для всех людей объясняет его связь с Израилем в прошлом, настоящем и будущем. 9:1 - 11:36

V. Увещевания и практические иллюстрации основанные на предыдущем изложении доктрин. 12:1-15:13

VI. Заключение Послания с ссылками о себе и христианскими приветствиями. 15:14 -16:27

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. «Призыв» и «благодать» в Библии и богословии

2. Провидение Божие

3. «Грех» в Библии

4. Доктрина первородного греха

5. Освящение

6. Какое состояние души изобразил Апостол в Римлянам 7:14-24?

7. Спасенный однажды, спасен навсегда?

8. Доктрина предопределения

9. Вера, мнение и любовь

БИБЛИОГРАФИЯ



