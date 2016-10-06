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Риз - Послание к Римлянам

Послание к Римлянам - Гарет Риз
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Category ESXATOS BOOKS, Bible Commentaries, Theology
Книга в формате htm, нажимаем Index и приятного чтения.

Риз Г. Л. Послание к Римлянам. Критический и экзегетический комментарий

Издательство: Весть, Духовная Академия Апостола Павла
Книга (2004)

Риз Г. Л. Послание к Римлянам. Критический и экзегетический комментарий - Содержание

ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ
Влияние Послания
Пояснительное введение как необходимый элемент современных комментариев
Анализ исторических ссылок
Автоство и свидетельства
Место и дата написания
Кому было адресовано Послание
Христиане Рима
  • 1. Зарождение христианства в Риме
  • 2. Состав церкви в Риме
  • 3. Организация церкви
  • Особые проблемы
  • 1. Целостность послания
  • 2. Философия, догма и герменевтика
  • 3. Павел и иудаизм
Повод и замысел для написания
Современное значение Послания к Римлянам
План Послания
КОММЕНТАРИИ НА ПОСЛАНИЕ ПАВЛА К РИМЛЯНАМ
  • Введение: Главная тема. 1:1-17
  • I. Евангелие о всеобщей нужде во спасении
  • II. Спасение так необходимое всем (предложенное в Евангелии) было дано Богом верующим через искупление во Христе Иисусе. 3:21 - 4:25
  • III. Всеобщая нужда во спасении (предложенном в Евангелии) имеет наиболее благосло­венные последствия - мир с Богом, полное избавление через Христа от смерти и греха, помощь Святого Духа, вершина всего в прославлении. 5:1 - 8:39
  • IV. Вечный план Бога решить всеобщую нужду во спасении для всех людей объясняет его связь с Израилем в прошлом, настоящем и будущем. 9:1 - 11:36
  • V. Увещевания и практические иллюстрации основанные на предыдущем изложении доктрин. 12:1-15:13
  • VI. Заключение Послания с ссылками о себе и христианскими приветствиями. 15:14 -16:27
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
  • 1. «Призыв» и «благодать» в Библии и богословии
  • 2. Провидение Божие
  • 3. «Грех» в Библии
  • 4. Доктрина первородного греха
  • 5. Освящение
  • 6. Какое состояние души изобразил Апостол в Римлянам 7:14-24?
  • 7. Спасенный однажды, спасен навсегда?
  • 8. Доктрина предопределения
  • 9. Вера, мнение и любовь
БИБЛИОГРАФИЯ

Views 2 519
Rating 3.6 / 5
Added 06.10.2016
Author ptitsyn
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3.6/5 (4)

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