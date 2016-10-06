Риз - Послание к Римлянам
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Риз Г. Л. Послание к Римлянам. Критический и экзегетический комментарий
Издательство: Весть, Духовная Академия Апостола Павла
Книга (2004)
Книга (2004)
Риз Г. Л. Послание к Римлянам. Критический и экзегетический комментарий - СодержаниеПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ
Влияние Послания
Пояснительное введение как необходимый элемент современных комментариев
Анализ исторических ссылок
Автоство и свидетельства
Место и дата написания
Кому было адресовано Послание
Пояснительное введение как необходимый элемент современных комментариев
Анализ исторических ссылок
Автоство и свидетельства
Место и дата написания
Кому было адресовано Послание
Христиане Рима
- 1. Зарождение христианства в Риме
- 2. Состав церкви в Риме
- 3. Организация церкви
- Особые проблемы
- 1. Целостность послания
- 2. Философия, догма и герменевтика
- 3. Павел и иудаизм
Повод и замысел для написания
Современное значение Послания к Римлянам
План Послания
КОММЕНТАРИИ НА ПОСЛАНИЕ ПАВЛА К РИМЛЯНАМ
План Послания
КОММЕНТАРИИ НА ПОСЛАНИЕ ПАВЛА К РИМЛЯНАМ
- Введение: Главная тема. 1:1-17
- I. Евангелие о всеобщей нужде во спасении
- II. Спасение так необходимое всем (предложенное в Евангелии) было дано Богом верующим через искупление во Христе Иисусе. 3:21 - 4:25
- III. Всеобщая нужда во спасении (предложенном в Евангелии) имеет наиболее благословенные последствия - мир с Богом, полное избавление через Христа от смерти и греха, помощь Святого Духа, вершина всего в прославлении. 5:1 - 8:39
- IV. Вечный план Бога решить всеобщую нужду во спасении для всех людей объясняет его связь с Израилем в прошлом, настоящем и будущем. 9:1 - 11:36
- V. Увещевания и практические иллюстрации основанные на предыдущем изложении доктрин. 12:1-15:13
- VI. Заключение Послания с ссылками о себе и христианскими приветствиями. 15:14 -16:27
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- 1. «Призыв» и «благодать» в Библии и богословии
- 2. Провидение Божие
- 3. «Грех» в Библии
- 4. Доктрина первородного греха
- 5. Освящение
- 6. Какое состояние души изобразил Апостол в Римлянам 7:14-24?
- 7. Спасенный однажды, спасен навсегда?
- 8. Доктрина предопределения
- 9. Вера, мнение и любовь
БИБЛИОГРАФИЯ
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