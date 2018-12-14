Христианство, когда оно только что появилось, распространялось среди высокоцивилизованных народов, а теперь ему нужно было заложить фундамент новой цивилизации среди варваров.

Апостолы основывали церкви в городах иудеев, греков и римлян, и слово «язычник», то есть дикарь, варвар, постепенно стало означать идолопоклонника. Апостолы говорили и писали на языке, на котором уже была создана обширная и бессмертная литература; они ступали по дорогам, которые проторили римские легионы; они находили повсюду установившийся порядок общества и управления; их задачей было вдохнуть в древнюю цивилизацию новую духовную жизнь и подчинить ее более возвышенным моральным целям. А что касается миссионеров мрачных средних веков, то им приходилось ходить по диким лесам и невозделанным полям, учить неграмотные народы азбуке, закладывать основы общества, литературы и искусства.

Филип Шафф. История Христианской Церкви. Том IV. История средневекового христианства. От Григория I до Григория VII. 590-1073 г. по Р. Х.

«Библия для всех» Санкт–Петербург 2008

ISBN 978–5-7454–1076–5

Перевод: Рыбакова Ο. Α.

Филип Шафф - История Христианской Церкви. Том IV. История средневекового христианства. От Григория I до Григория VII

ГЛАВА I ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ В ЦЕРКОВНУЮ ИСТОРИЮ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

ГЛАВА II ОБРАЩЕНИЕ СЕВЕРНЫХ И ЗАПАДНЫХ ВАРВАРОВ

ГЛАВА III МУСУЛЬМАНСТВО В ЕГО ОТНОШЕНИЯХ С ХРИСТИАНСТВОМ

ГЛАВА IV ПАПСКАЯ ИЕРАРХИЯ И СВЯЩЕННАЯ РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ

ГЛАВА V КОНФЛИКТ МЕЖДУ ВОСТОЧНОЙ И ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВЯМИ И ИХ РАЗДЕЛЕНИЕ

ГЛАВА VI МОРАЛЬ И РЕЛИГИЯ

ГЛАВА VII МОНАШЕСТВО

ГЛАВА VIII ЦЕРКОВНАЯ ДИСЦИПЛИНА

ГЛАВА IX ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО

ГЛАВА Х ПОКЛОНЕНИЕ И ОБРЯДЫ

ГЛАВА XI ДОГМАТИЧЕСКИЕ СПОРЫ

ГЛАВА XII ЕРЕТИЧЕСКИЕ СЕКТЫ

ГЛАВА XIII УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ

ГЛАВА XIV БИОГРАФИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ ЦЕРКОВНЫХ АВТОРОВ

Филип Шафф - История Христианской Церкви. Том IV. История средневекового христианства. От Григория I до Григория VII - Предисловие

Средневековая христианизация была поголовным обращением, или обращением целых народов под руководством их вождей. Она проводилась не только миссионерами и не только с использованием духовных средств, но также через политическое влияние, через союзы языческих князей с христианскими женами, а в некоторых случаях (например, крещение саксов при Карле Великом) — военной силой. Это было обращение не в изначальное христианство богодухновенных апостолов, основы которого заложены в Новом Завете, но во вторичное христианство церковного предания, которому учили отцы церкви, монахи и папы. Это было крещение водой, а не огнем и Святым Духом. Наставление, предшествующее такому крещению, значило немного; нередко даже формула крещения, механически повторяемая на латыни, с трудом понималась крестившимися. Грубые варвары, собственная языческая религия которых была слаба, с готовностью подчинялись новой религии, а некоторые племена делали такую уступку лишь как дань мечу победителя.



Это поверхностное, массовое обращение в номинальное христианство должно рассматриваться как крещение народов–младенцев. Оно создало основу для длительного процесса христианского обучения. Варвары были детьми в плане знания, и к ним следовало относиться как к детям. И христианство обретало облик нового закона, который вел их, подобно учителю, к зрелости во Христе.



Миссионеры средних веков почти все были монахами. В основном это были люди с ограниченным образованием и узкими взглядами, но они отличались преданным рвением и героическим самоотречением. Привычные к примитивной простоте жизни, свободные от земных уз, приученные к любым лишениям, готовые к любому труду, вызывающие внимание и уважение благодаря своим необычным привычкам, своему безбрачию, постам и постоянным молитвам, они стали лучшими распространителями христианства и цивилизации среди диких племен Северной и Западной Европы. Биографы этих миссионеров окружают их жизнеописания таким количеством легенд и чудес, что почти невозможно отделить правду от вымысла. Без сомнения, многие из этих чудес вымышлены или ложны, но было бы неуместно отрицать их все. Та же самая причина, которая сделала чудеса неотъемлемой частью начальной стадии распространения христианства, могла потребовать, чтобы они совершались и среди варваров, пока те не могли оценить более возвышенные нравственные достоинства этой религии.



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