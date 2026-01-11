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Тарасенко - Четвертое Евангелие и его палестинский контекст

Четвертое Евангелие и его палестинский контекст - Тарасенко А
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, JUDAICA, Biblical Studies, Theology, History

Исследование посвящено культурно-историческому контексту последнего из Евангелий и рассматривает религиозную жизнь в Палестине и Иерусалиме в I в. н. э. По мнению автора, Четвертое Евангелие появилось как своеобразный ответ на изменившуюся ситуацию после падения Иерусалима в 70 г. и вобрало в себя немало особенностей новой иудейской реальности. Особое внимание уделяется появлению в Израиле нового социального слоя - мудрецов, которые играли важную роль после разрушения иерусалимского Храма и ослабления саддукеев как религиозной и политической партии.

Александр Тарасенко - Четвертое Евангелие и его палестинский контекст

  • Второе издание:

  • СПб.: Алетейя, 2022. — 328 с.

  • ISBN 978-5-91419-358-1

  • Также первое издание:

  • Издательство "Алетейя", Санкт-Петербург, 2010 г.

  • ISBN 978-5-91419-368-1

Александр Тарасенко - Четвертое Евангелие и его палестинский контекст - Содержание

Введение. Обзор Евангелия

  • 1. Автор, адресат, дата, цель

  • 2. Стиль, слог и терминология Евангелия

Часть 1. Место конфликта: святой город

  • 1.1. Иерусалим как необходимое место действия

  • 1.2. Царский город и город царя

  • 1.3. Иерусалим и Храм в античных источниках

  • 1.4. Синагоги Иерусалима в Четвертом Евангелии

  • 1.5. Иерусалим и Эрец-Исраэль в Четвертом Евангелии

  • 1.6. Мудрецы как новый социальный класс Иерусалима

Часть 2. Участники конфликта: школы мудрецов

  • 2.1. Гиллель и Шаммай как основоположники конфликта

  • 2.2. Галилеянин Иисус как продолжатель конфликта

  • 2.3. Современники Иисуса как лидеры конфликта

  • 2.4. Пророки как участники религиозного конфликта

  • 2.5. Познание и спасение в раввинистической культуре

  • 2.6. Отношения с римлянами

  • 2.7. Фарисеи и антиримское восстание 66-73 гг

  • 2.8. Мессия и язычники в Четвертом Евангелии

  • 2.9. Скрытые участники конфликта

  • 2.10. Иоанн бен Захария как участник конфликта

Часть 3. Суть конфликта: мессианские знамения

  • 3.1. Критика Четвертого Евангелия на фоне античной критики

  • 3.2. Античная критика истории и мифологии

  • 3.3. Ключевые темы Евангелия

  • 3.4. Теология Евангелия как отражение центральной темы Библии

  • 3.5. Первосвященническая молитва Иисуса

  • 3.6. Экзегетика первосвященнической молитвы Иисуса

  • 3.7. Теологический анализ первосвященнической молитвы

  • 3.8. Антропология Евангелия

  • 3.9. Любовь как центр и смысл учения последнего из Евангелий

  • 3.10. Оборот «во имя» в еврейской литературе

  • 3.11. «Жизнь вечная» в контексте еврейской ментальности

Заключение. Евангелие внутри его культуры

1. Четвертое Евангелие и его литературное окружение

2. Автор и его религиозное окружение

Приложения

  • Приложение 1. Религиозная и геополитическая ситуации в I в. н. э

  • Приложение 2. Эллинизм

  • Приложение 3. Появление римлян в Палестине

  • Приложение 4. Еврейская миссия в эпоху Второго Храма

  • Приложение 5. Греко-римский антисемитизм

Список сокращений

Библиография

Александр Тарасенко - Четвертое Евангелие и его палестинский контекст - Введение - Обзор Евангелия

1. Автор, адресат, дата, цель

Для понимания самого тенденциозного и спорного из четырех канонических Евангелий[1] важную роль, несомненно, играет та затекстовая информация, которая традиционно рассматривается в пропедевтических курсах, в частности — исагогике Нового Завета. Это такие четыре необходимые категории, как: автор, адресат, дата и цель, прямо зависящая от предыдущей категории. Следует рассмотреть эти категории подробнее.

1. Автор. Авторство некоторых библейских книг имеет определяющее значение в герменевтических поисках их послания (конечного этапа герменевтического анализа). И если авторство Пятикнижия мало определяет его послание, то в анализе Евангелий или посланий апостола Павла оно имеет далеко не последнее место.

Так как во времена авторов Нового Завета религиозная культура Израиля была более по-лифоничной (т. е. находилась в многообразном окружении религий и философий Средиземноморья), чем во времена Хаммурапи и Моисея, то и авторство текстов I в. имеет большее значение, чем авторство религиозных законодательств, например — Хаммурапи (XVIII в. до н. э.) или Моисея (XV/XIII в. до н. э.).

Заметно, что авторов синоптических Евангелий выдают их профессиональные навыки и сленг (Матфей и Лука) или темпераментность рассказчика и персонажей (Петр, переведенный и записанный Марком — Евсевий. История 2.15.1; 3.39.15; 5.8.3; 6.14.6; 6.25.5). Напротив, автор Четвертого Евангелия менее своих предшественников проявил себя сквозь строки своего труда, что было в традиции древних авторов.[2] Несмотря на то, что внешние источники автором самого необычного и даже спорного из Евангелий называют Иоанна Зеведеева (см. Евсевий. История 3.24.7, 11; 6.14.7), для серьезного исследователя важна преиоде всего информация самого источника.[3] Все, что только можно собрать в тексте Евангелия, состоит из косвенных упоминаний и характеристик. (Это, конечно же, дало повод для многих спекуляций.[4]) Вот его краткий портрет.

Скорее всего, носил имя Иоанн, что можно предположить благодаря отсутствию двух имен, упомянутых Синоптиками: а) Иоанн бен Захария не назван Крестителем б) среди учеников Иисуса нет Иоанна Зеведеева.[5]

  1. Происходил из Палестины, что видно по его языку и манере употреблять еврейские имена и названия, например: Мессия, раввуни, Кифа, Голгофа и др.[6]

  2. Был очевидцем ареста учителя и знал имя раба, которому Петр отсек ухо (Ин. 19:10); другой очевидец событий сообщает иную подробность в «конкурирующем»[7] Евангелии (Мк. 14:51-52; так как никто из Синоптиков не упоминает этой важной детали, по сути — осуществлении пророчества Ам. 2:16, она могла исходить от Марка, а не самого Петра).

  3. Был вхож в круг если не самих первосвященников, то их челяди (ср. Ин. 18:15-16).[8] Только он знал детальные подробности (Ин. 18:13-24) и упомянул начальников (Ин. 3:1; 4:46) и родство Каиафы и Анны 'Ин. 18:13)7 Предание (Поликрат в Евсевий. История 3.31.3; 5.24.3) у поминает «Иоанна, возлежавшего на груди у Господа, бывшего священником и носившего дщицу (то тетаЛоу)» (ср. Исх. 39:30 и др.). Наряду с L yvuaxoe; в Ин. 18:15 это дало основание считать безымянного ученика священником, близким к саддукейским кругам.[9]


[1] Ср. название первой, по сути — вводной, главы монографии Hanson 1991:1-20 (Проблемное Евангелие), а также монографии Ressequie 2001 (Странное Евангелие).

[2] Hengel 1993:309 считает, что более ранний текст Мк. 14:51-52 стал образцом для Иоанна; ср. Keener 2003:836.

[3] Анализ внешних источников II—III вв. см. в: Blomberg 2001:23—26.

[4] Перечень других вариантов авторства (Лазарь, Иоанн Марк, Фома, хозяин дома последней вечери, идеальный автор) см. в: Kummel 1995:237-238; Ressequie 2001:155—156. Максимальное же число вариантов (23!) см. в: Charlesworth 1995:127-224.

[5] Blomberg 2001:30.

[6] Hengel 1993:276-279; Blomberg 2001:27-28.

B Hengel 1993:309: «Konkurrenz-evangelium».

[8] Hengel 1993:308: «даже Петра мог ввести в резиденцию».

[9] Barrett 1955:439 на основании Гомер. Илиада 15:350 рассматривает греч. 6 yvwvbc; как «родственник» или «брат»; также см.: Capper 1998:11-13; ср. Hengel 1993:308-309.

Александр Тарасенко - Иисус из Назарета — учитель, пророк, Мессия

Views 3 067
Rating 4.9 / 5
Added 11.01.2026
Author esxatos
Rate this publication:
4.9/5 (24)

Comments (7 comments)

Z
zalservik 3 months ago
Благодарю.
G
gurevich 11 months ago

Спасибо!
B
brat Eduard 11 months ago

Спасибо всем, кто вложил частичку своего сердца на пути от написания - до того, как книга оказалась здесь.
T
tarasenko 11 months ago

Кстати, ее "рукопись" (увы, в очень сыром виде) я отдал в издательство перед отъездом в эмиграцию, так что не мог лицезреть на полках в магазинах СПб. Как же давно это юыло!
V
vaviloviv 11 months ago

Благодарю!
O
OlegN 4 years ago





спасибо









 
G
gios76 4 years ago

спасибо

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