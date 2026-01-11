Исследование посвящено культурно-историческому контексту последнего из Евангелий и рассматривает религиозную жизнь в Палестине и Иерусалиме в I в. н. э. По мнению автора, Четвертое Евангелие появилось как своеобразный ответ на изменившуюся ситуацию после падения Иерусалима в 70 г. и вобрало в себя немало особенностей новой иудейской реальности. Особое внимание уделяется появлению в Израиле нового социального слоя - мудрецов, которые играли важную роль после разрушения иерусалимского Храма и ослабления саддукеев как религиозной и политической партии.

Александр Тарасенко - Четвертое Евангелие и его палестинский контекст

Второе издание:

СПб.: Алетейя, 2022. — 328 с.

ISBN 978-5-91419-358-1

Также первое издание:

Издательство "Алетейя", Санкт-Петербург, 2010 г.

ISBN 978-5-91419-368-1

Александр Тарасенко - Четвертое Евангелие и его палестинский контекст - Содержание

Введение. Обзор Евангелия

1. Автор, адресат, дата, цель

2. Стиль, слог и терминология Евангелия

Часть 1. Место конфликта: святой город

1.1. Иерусалим как необходимое место действия

1.2. Царский город и город царя

1.3. Иерусалим и Храм в античных источниках

1.4. Синагоги Иерусалима в Четвертом Евангелии

1.5. Иерусалим и Эрец-Исраэль в Четвертом Евангелии

1.6. Мудрецы как новый социальный класс Иерусалима

Часть 2. Участники конфликта: школы мудрецов

2.1. Гиллель и Шаммай как основоположники конфликта

2.2. Галилеянин Иисус как продолжатель конфликта

2.3. Современники Иисуса как лидеры конфликта

2.4. Пророки как участники религиозного конфликта

2.5. Познание и спасение в раввинистической культуре

2.6. Отношения с римлянами

2.7. Фарисеи и антиримское восстание 66-73 гг

2.8. Мессия и язычники в Четвертом Евангелии

2.9. Скрытые участники конфликта

2.10. Иоанн бен Захария как участник конфликта

Часть 3. Суть конфликта: мессианские знамения

3.1. Критика Четвертого Евангелия на фоне античной критики

3.2. Античная критика истории и мифологии

3.3. Ключевые темы Евангелия

3.4. Теология Евангелия как отражение центральной темы Библии

3.5. Первосвященническая молитва Иисуса

3.6. Экзегетика первосвященнической молитвы Иисуса

3.7. Теологический анализ первосвященнической молитвы

3.8. Антропология Евангелия

3.9. Любовь как центр и смысл учения последнего из Евангелий

3.10. Оборот «во имя» в еврейской литературе

3.11. «Жизнь вечная» в контексте еврейской ментальности

Заключение. Евангелие внутри его культуры

1. Четвертое Евангелие и его литературное окружение

2. Автор и его религиозное окружение

Приложения

Приложение 1. Религиозная и геополитическая ситуации в I в. н. э

Приложение 2. Эллинизм

Приложение 3. Появление римлян в Палестине

Приложение 4. Еврейская миссия в эпоху Второго Храма

Приложение 5. Греко-римский антисемитизм

Список сокращений

Библиография

Александр Тарасенко - Четвертое Евангелие и его палестинский контекст - Введение - Обзор Евангелия

1. Автор, адресат, дата, цель

Для понимания самого тенденциозного и спорного из четырех канонических Евангелий[1] важную роль, несомненно, играет та затекстовая информация, которая традиционно рассматривается в пропедевтических курсах, в частности — исагогике Нового Завета. Это такие четыре необходимые категории, как: автор, адресат, дата и цель, прямо зависящая от предыдущей категории. Следует рассмотреть эти категории подробнее.

1. Автор. Авторство некоторых библейских книг имеет определяющее значение в герменевтических поисках их послания (конечного этапа герменевтического анализа). И если авторство Пятикнижия мало определяет его послание, то в анализе Евангелий или посланий апостола Павла оно имеет далеко не последнее место.

Так как во времена авторов Нового Завета религиозная культура Израиля была более по-лифоничной (т. е. находилась в многообразном окружении религий и философий Средиземноморья), чем во времена Хаммурапи и Моисея, то и авторство текстов I в. имеет большее значение, чем авторство религиозных законодательств, например — Хаммурапи (XVIII в. до н. э.) или Моисея (XV/XIII в. до н. э.).

Заметно, что авторов синоптических Евангелий выдают их профессиональные навыки и сленг (Матфей и Лука) или темпераментность рассказчика и персонажей (Петр, переведенный и записанный Марком — Евсевий. История 2.15.1; 3.39.15; 5.8.3; 6.14.6; 6.25.5). Напротив, автор Четвертого Евангелия менее своих предшественников проявил себя сквозь строки своего труда, что было в традиции древних авторов.[2] Несмотря на то, что внешние источники автором самого необычного и даже спорного из Евангелий называют Иоанна Зеведеева (см. Евсевий. История 3.24.7, 11; 6.14.7), для серьезного исследователя важна преиоде всего информация самого источника.[3] Все, что только можно собрать в тексте Евангелия, состоит из косвенных упоминаний и характеристик. (Это, конечно же, дало повод для многих спекуляций.[4]) Вот его краткий портрет.

Скорее всего, носил имя Иоанн, что можно предположить благодаря отсутствию двух имен, упомянутых Синоптиками: а) Иоанн бен Захария не назван Крестителем б) среди учеников Иисуса нет Иоанна Зеведеева.[5]

Происходил из Палестины, что видно по его языку и манере употреблять еврейские имена и названия, например: Мессия, раввуни, Кифа, Голгофа и др.[6] Был очевидцем ареста учителя и знал имя раба, которому Петр отсек ухо (Ин. 19:10); другой очевидец событий сообщает иную подробность в «конкурирующем»[7] Евангелии (Мк. 14:51-52; так как никто из Синоптиков не упоминает этой важной детали, по сути — осуществлении пророчества Ам. 2:16, она могла исходить от Марка, а не самого Петра). Был вхож в круг если не самих первосвященников, то их челяди (ср. Ин. 18:15-16).[8] Только он знал детальные подробности (Ин. 18:13-24) и упомянул начальников (Ин. 3:1; 4:46) и родство Каиафы и Анны 'Ин. 18:13)7 Предание (Поликрат в Евсевий. История 3.31.3; 5.24.3) у поминает «Иоанна, возлежавшего на груди у Господа, бывшего священником и носившего дщицу (то тетаЛоу)» (ср. Исх. 39:30 и др.). Наряду с L yvuaxoe; в Ин. 18:15 это дало основание считать безымянного ученика священником, близким к саддукейским кругам.[9]





[1] Ср. название первой, по сути — вводной, главы монографии Hanson 1991:1-20 (Проблемное Евангелие), а также монографии Ressequie 2001 (Странное Евангелие).

[2] Hengel 1993:309 считает, что более ранний текст Мк. 14:51-52 стал образцом для Иоанна; ср. Keener 2003:836.

[3] Анализ внешних источников II—III вв. см. в: Blomberg 2001:23—26.

[4] Перечень других вариантов авторства (Лазарь, Иоанн Марк, Фома, хозяин дома последней вечери, идеальный автор) см. в: Kummel 1995:237-238; Ressequie 2001:155—156. Максимальное же число вариантов (23!) см. в: Charlesworth 1995:127-224.

[5] Blomberg 2001:30.

[6] Hengel 1993:276-279; Blomberg 2001:27-28.

B Hengel 1993:309: «Konkurrenz-evangelium».

[8] Hengel 1993:308: «даже Петра мог ввести в резиденцию».

[9] Barrett 1955:439 на основании Гомер. Илиада 15:350 рассматривает греч. 6 yvwvbc; как «родственник» или «брат»; также см.: Capper 1998:11-13; ср. Hengel 1993:308-309.

Александр Тарасенко - Иисус из Назарета — учитель, пророк, Мессия