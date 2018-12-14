Историческая эпопея в 8-ми томах - Филип Шафф - История Христианской Церкви

Древнейшей из сохранившихся республик исполнилось шестьсот лет. В первый день августа 1291 г. вольные жители Ури, Швица и Унтервальдена заключили «во имя Господа» «вечный союз» ради совместной защиты своей жизни, имущества и свободы в борьбе с внутренними и внешними врагами. В тот же день в 1891 г. это великое событие отмечалось во всех поселениях Швейцарии звоном колоколов и фейерверками на горах, а на следующий день, в воскресенье, службы благодарения проводились в каждой церкви, католической или протестантской. Основные празднества проходили с 31 июля по 2 августа в городах Швиц и Бруннен. Там присутствовали федеральные власти, власти кантонов, гражданские и военные, и великое множество зрителей. Самой интересной особенностью стало драматическое представление основных событий швейцарской истории: священных клятв Швица, Бруннена и Грютли, поэтической легенды о Вильгельме Телле, героических битв за свободу и независимость от Австрии, Бургундии и Франции, явления почтенного Николая Флюсского в качестве миротворца на рейхстаге в Штансе и главных сцен Реформации, революции и современных преобразований.

Филип Шафф. История Христианской Церкви. Том VIII. Современное Христианство. Реформация в Швейцарии

«Библия для всех» Санкт–Петербург 2012

ISBN 978–5-7454–1274–5

Переводчик Рыбакова Ο. Α.

Филип Шафф - История Христианской Церкви - Том VIII - Современное Христианство - Реформация в Швейцарии - Содержание

Книга II ШВЕЙЦАРСКАЯ РЕФОРМАЦИЯ

ГЛАВА I ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА II ПОДГОТОВКА ЦВИНГЛИ

ГЛАВА III РЕФОРМАЦИЯ В ЦЮРИХЕ. 1519 — 1526

ГЛАВА IV РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕФОРМАЦИИ В ШВЕЙЦАРИИ

ГЛАВА V ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА МЕЖДУ КАТОЛИЧЕСКИМИ И РЕФОРМАТСКИМИ КАНТОНАМИ

ГЛАВА VI ПЕРИОД КОНСОЛИДАЦИИ

Книга III РЕФОРМАЦИЯ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ШВЕЙЦАРИИ, ИЛИ КАЛЬВИНИСТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

ГЛАВА VII ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 1526 — 1536

ГЛАВА VIII ЖАН КАЛЬВИН И ЕГО ТРУДЫ

ГЛАВА IX ИЗ ФРАНЦИИ В ШВЕЙЦАРИЮ

ГЛАВА XI КАЛЬВИН В ГЕРМАНИИ. 1538 — 1541

ГЛАВА XII ВТОРОЕ ПРЕБЫВАНИЕ И ТРУДЫ КАЛЬВИНА В ЖЕНЕВЕ. 1541 — 1564

ГЛАВА XIII КОНСТИТУЦИЯ И ДИСЦИПЛИНА В ЖЕНЕВСКОЙ ЦЕРКВИ

ГЛАВА XIV БОГОСЛОВИЕ КАЛЬВИНА

ГЛАВА XV БОГОСЛОВСКИЕ СПОРЫ

ГЛАВА XVI СЕРВЕТ: ЕГО ЖИЗНЬ, ВЗГЛЯДЫ,СУД НАД НИМ И ЕГО КАЗНЬ

ГЛАВА XVII КАЛЬВИН ЗА ГРАНИЦЕЙ

ГЛАВА XVIII ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЭПИЗОДЫ ЖИЗНИ КАЛЬВИНА

ГЛАВА XIX ТЕОДОР БЕЗА

Филип Шафф - История Христианской Церкви - Том VIII - Современное Христианство - Реформация в Швейцарии - Предисловие

Цвингли и Кальвин направили Реформацию на запад, во Францию, Голландию, Англию и Шотландию, и оказали, косвенным образом, формирующее влияние на ведущие евангельские церкви Америки. Джордж Банкрофт, американский историк, который сам не был кальвинистом, считал, что республиканские установления Соединенных Штатов порождены кальвинизмом при посредничестве английского пуританства. Писатель более недавнего периода, Дуглас Кэмпбелл, шотландского происхождения, считает, что республиканские установления Америки берут начало в Голландии, которая еще больше подверглась влиянию женевского реформатора, чем Англия.

Кальвинизм порождает много мужественных, независимых и искренних личностей, которые боятся Бога, и ничего больше, и выступают за политическую и религиозную свободу. Первые и оказавшие наибольшее влияние поселенцы в Соединенных Штатах — пуритане из Англии, пресвитериане из Шотландии и Ирландии, гугеноты из Франции, реформаты из Голландии и Палатината — были кальвинистами. Они привезли с собой Библию и реформатские вероисповедания. Кальвинизм был основным богословием Новой Англии в течение всего колониального периода, и он в значительной степени продолжает управлять богословием пресвитерианских, конгрегационалистских и баптистских церквей.



При исследовании источников я нашел много ценного в библиотеках Швейцарии, особенно в Stadtbibliothek Цюриха, которая содержит бесценную коллекцию Зимлера и все важные труды, касающиеся Реформации в Швейцарии. Я с великим удовольствием выражаю признательность доктору Г. фон Внесу, директору, и доктору Эшеру, библиотекарю, за их внимание и доброту во время моих неоднократных посещений этой библиотеки.



Источники о Реформации во французской Швейцарии сейчас стали более доступны благодаря новому критическому изданию трудов Кальвина, сборнику переписки французскоязычных реформаторов, составленному Герминьярдом (он еще не закончен), и публикациям документов по истории Женевы в период деятельности Кальвина, в том числе регистров совета и консистории.



Я много цитировал труды и письма Кальвина, которые помогают нам лучше понять его мысли и сердце. Я ознакомился также с основными его биографиями — французскими, немецкими и английскими; с его восторженными поклонниками — Безой, Генри, Штагелином, Бунгенером и Мерлем д'Обинье; с его беспощадными противниками — Бользеком, Галиффом и Оденом; и с его беспристрастными критиками — Дайером и Кампшульте. Труд доктора Генри (1844) был первой подобающей биографией великого реформатора и до сих пор остается непревзойденным в плане богатства подлинных материалов, хотя они не так уж хорошо организованы и оценены[3].

«История Реформации» доктора Мерля д'Обинье заканчивается 1542 г. Томас X. Дайер, автор «Истории современной Европы» (начиная с падения Константинополя и до 1871 г.), а также других исторических трудов, написал первую талантливую и интересную биографию Кальвина на английском языке, которая основана преимущественно на переписке Кальвина, трудах Рухата, Генри, а в главе о Сервете — Мосгейма и Трешселя. В целом эта биография точна и справедлива, но холодна и лишена симпатии. Восхитительный труд профессора Кампшульте основан на прекрасном знании источников, но, к сожалению, не полон, так как освещает события только до 1542 г. Материалы для написания второго и третьего томов после его смерти (в декабре 1872 г.) попали в руки профессора Корнелия из Мюнхена, который, однако, до сих пор написал только несколько разделов. Его дифирамбы гению и чистоте характера Кальвина (см. пар. 54) являются интересной параллелью красноречивой дани Доллингера Лютеру (цит. в т. VII, пар. 124) и еще более ценны оттого, что он не соглашался с богословием и церковной политикой Кальвина, ибо он был старокатоликом и близким другом Ройша и Доллингера[4].

28/04/2012