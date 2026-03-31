«Око за око» – обязательное руководство для христиан, посвященных образу жизни Божьего народа в современном мире.

После тридцати лет исследований и публикаций об этике Ветхого Завета, Крис Райт собрал воедино свои выводы в этом всеобъемлющем и легко читающемся учебном пособии. Это по праву – его magnum opus, который должен занимать первые строки в списке для чтения любого студента, преподавателя, служителя или прихожанина, интересующегося роли Ветхого Завета в решении современных этических проблем.

Дэвид Л. Бейкер

Тиндейл Хаус, Кембридж

Крис Райт – один из наиболее авторитетных авторов, написавших об этике Ветхого Завета в течение последних десятилетий. Уникальным и понятным для любого читателя образом он соединяет призыв внимательно прислушаться к Ветхому Завету как к Писанию и размышления о сопряженных с этим методологических вопросах. Очень рад, что Крис, наконец, переработал свои работы по этике в один труд.

Джон Голдингей

Фуллеровская богословская семинария

Об авторе. Кристофер Райт - директор Отдела международного служения фонда «Лэнгем партнершип интернешнл» (Langham Partnership International). Ранее он был ректором христианского колледжа Всех народов (All Nations Christian College) и преподавал в Библейской семинарии Союза (Union Biblical Seminary) в г. Пуни (Индия).

Из-под его пера вышли несколько книг, включая «Уникальность Иисуса», «Второзаконие» в серии комментариев NIBC и «Весть Иезекииля».

Кристофер Райт - Око за око - Этика Ветхого Завета

Черкассы: Коллоквиум, 2010. - 536 с.

ISBN 978-966-8957-18-5

Кристофер Райт - Око за око - Этика Ветхого Завета - Содержание

Часть I. Структура ветхозаветной этики

1. Богословский ракурс Личность Бога Дела Бога Слова Бога Намерения Бога Пути Бога Доброта Бога Дополнительная литература

2. Социальный ракурс Социальное измерение искупления Неординарность Израиля…. Уникальный опыт Израиля… Социальное отличие Израиля…. Значение истории Израиля в древности… Значение истории Израиля сегодня Израиль — Божья парадигма Священники Бога среди народов Парадигмы в грамматике Парадигмы в науке События и истории как парадигмы Парадигма или принципы Дополнительная литература

3. Экономический ракурс Земля обетованная. Исторический экскурс Обетование и ожидание…. Расселение и борьба Злоупотребление и утрата Надежда и восстановление… Земля — дар Бога Зависимость Израиля от Бога Надежность Бога Подтверждение заветных отношений Имущественное право Гнев пророков Земля — собственность Бога Дарственная завета…. Земля Яхве Ответственность израильтян. Земля — эталон завета…. Земля и Бог Земля и народ Дополнительная литература

Часть II. Темы ветхозаветной этики

4. Экология и вопросы земли Земля и Бог…. Благость творения Отделение творения от Бога Слава и хвала Бога Земля и человек Образ Божий и господство Царь–слуга Превосходство человека…. Земля под проклятием…. Природа и проклятие Вселенский завет Земля и новое творение Искупление и земля в истории Сотворение и искупление…. Распространение искупления на все творение Дополнительная литература…..

5. Экономика и бедность Экономическая этика в свете творения Общий доступ к природным ресурсам Право и обязанность трудиться…. Ожидание роста и торговли…. Справедливое разделение продуктов экономической деятельности Экономика в падшем мире…. Конфликт в сфере ресурсов Испорченность в сфере трудовых отношений Неконтролируемый рост…. Несправедливое распределение Экономическое измерение израильской истории искупления Завет с Ноем. Гарантия этого творения и прототип нового…. Завет с Авраамом. Особенная территория, всеобщая земля Исход. Экономическая независимость Возрождение первоначальных ценностей в экономике Израиля…. Общий доступ к природным ресурсам Право и обязанность трудиться…. Ожидание роста и торговли…. Справедливое распределение продукта экономической деятельности Экономика и бедность…. Причины бедности Отражение бедности в Писании…. Конец бедности Дополнительная литература

6. Земля обетованная и христианская этика Парадигматическое толкование Эсхатологическое толкование…. Типологическое толкование Утрата святости Значение земли для ветхозаветного Израиля…. «Во Христе» — то же, что «на земле» Земля и христианское общение Выводы Пример юбилейного года Социальный ракурс. Израильская семья Экономический ракурс. Израильская система землевладения…. Богословский ракурс. Божья земля, Божий народ Экзегетический план Лев. 25 Типологическое толкование юбилея Парадигматическое толкование юбилея…. Эсхатологическое толкование юбилея Дополнительная литература

7. Политика и народы Вопрос в свете сотворения и грехопадения Этническое и культурное многообразие творения Грехопадение. Нарушение порядка человеческого общества Политическая география…. Духовные власти…. Государство и народ Божий в свете истории Израиля…. Патриархальный период. Семья странников…. От исхода до судей. Освобожденный народ Период монархии. Организованное государство Период плена. Страждущий остаток Период второго храма. Особенное общество…. Практическое значение истории…. Бог и народы Свидетельство народов Благословение народов Вливание народов в Израиль… Многообразие и единство народов Дополнительная литература

8. Справедливость и праведность Справедливость и праведность Бога Терминология Контекст Повествование Израиля Один Господь для всех Справедливость и праведность человека Справедливость — требование Бога ко всему Израилю Справедливость — главное требование Бога к человеческим властям…. Критика руководителей…. Осуществление справедливости и праведности Дополнительная литература

9. Право и судебная система Основные правовые тексты Декалог (Исх. 20, 2–17; Втор. 5,6–21) Книга завета (Исх. 20,22–23,33) Книга Левит…. Свод Второзакония Различные виды права…. Уголовное право Прецедентное право…. Семейное право Культовое право…. Сострадательный закон…. Свершение правосудия Правосудие в рамках семьи Поместное правосудие Процессуальные требования…. Шкала ценностей Израиля Бог превыше всего Жизнь и собственность Преступление и наказание Права и обязанности…. Богословские размышления Герменевтика и канонический контекст…. Этика и современный контекст…. Ограничения закона для этики Дополнительная литература

10. Культура и семья Обычаи под запретом Ограниченная терпимость…. Полигамия Развод Рабство…. Критическая оценка. Семья в Ветхом Завете Семья в законе и повествованиях…. Семья в пророках…. Семья в литературе мудрости Христиане и культура Обычаи под запретом Ограниченная терпимость Критическая оценка…. Христиане и семья…. Семья в обществе Новый Завет и Божья семья…. Дополнительная литература

11. Образ жизни человека Человек и общество Личная ответственность Модели нравственности Мудрый человек….. Нравственная апология Приемлемое поклонение Падение и прощение Дополнительная литература

Часть III. Изучение ветхозаветной этики

12. Обзор исторических подходов Ранняя церковь Маркион…. Александрийские отцы Антиохийские отцы…. Эпоха Реформации…. Лютер Кальвин Анабаптисты Некоторые современные подходы…. Диспенсационализм Теономизм Христианская общественная организация «Юбилейный центр» Мессианский иудаизм Дополнительная литература

13. Современное состояние ветхозаветной этики Библиографическое эссе

14. Герменевтика и авторитет в ветхозаветной этике Проблемы методологии Историческая задача Каноническая задача…. Предписательная задача…. Проблемы идеологии Вопрос о существовании Бога Вопрос об откровении Бога Вопрос об актуальности Бога Проблема авторитета Авторитет — утверждение бытия …. Реальность этого Бога Реальность этой истории Реальность этого слова Реальность этого народа…. Заключение Дополнительная литература

Приложение. Об истреблении хананеев Постановка проблемы…. Различные подходы к проблеме Исторический суд и окончательное благословение Ограниченность события Риторика войны на древнем Ближнем Востоке Наказание порочного народа…. Пример для устрашения Израиля…. Гибкость понятия справедливости Предвосхищение судного дня…. Дополнительная литература

Вентер - Рецензия на книгу Кристофера Райта - Око за око