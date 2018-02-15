История крестовых походов - Жозеф Мишо

Крестовые походы вдохновлялись духом веры и воинственностью, равно характерных для средневекового человека. Бешеная алчность и набожная горячность были двумя господствующими страстями, которые постоянно подкрепляли одна другую. Соединившись, они открыли священную войну и вознесли в высочайшую степень мужество, твердость и героизм. Некоторые писатели видели в Крестовых походах лишь жалкие порывы, не давшие ничего дальнейшим столетиям; другие, напротив, утверждали, что именно этим походам мы обязаны всем благам современной цивилизации.

И то и другое весьма спорно. Не думаем, чтобы священные войны Средневековья произвели все зло или все добро им приписываемые; нельзя не согласиться, что они были источником слез для поколений, которые их видели или приняли в них участие; но подобно бедам и бурям обычной жизни, которые делают человека лучшим и часто способствуют успехам его разума, они закалили опыт народов и, пошатнув общество, создали ему в конечном итоге большую стабильность.



Жозеф Мишо - История крестовых походов С гравюрами Г. Доре Издание 3‑е Новый Акрополь, Москва, 2014

ISBN 978-5-91896-115-5 Жозеф Мишо - История крестовых походов - Содержание Глава I От странствий на поклонение Святому Гробу до Клермонского собора (IV в.—1095 г.)

Глава II С отбытия крестоносцев до осады Никеи (1096–1097)

Глава III С отбытия из Никеи до прибытия в Антиохию (1097–1098)

Глава IV Осада и взятие Антиохи (1097–1098)

Глава V После отбытия из Антиохии до прибытия в Иерусалим (1099)

Глава VI Осада и взятие Иерусалима (1099)

Глава VII Со времени избрания Готфрида до Аскалонской битвы (1099)

Глава VIII Экспедиция 1101–1103 гг.

Глава IX Царствования Готфрида и Балдуина I (1099–1118)

Глава X Царствования Балдуина II, Фулька Анжуйского и Балдуина III (1119–1145)

Глава XI Крестовые походы Людовика VII и императора Конрада (1145–1148)

Глава XII Продолжение крестового похода Людовика VII и императора Конрада (1148)

Глава XIII Со времени взятия Аскалона Балдуином III до взятия Иерусалима Саладином (1150–1187)

Глава XIV Призыв к новому крестовому походу. – Экспедиция императора Фридриха I (1188–1189)

Глава XV Победы Саладина. – Осада Сен-Жан-д’Акры (1189–1190)

Глава XVI Поход армии Ричарда от Сен-Жан-д’Акры до Яффы. – Битва при Арсуре. – Пребывание в Яффе. – Аскалон выстраивается вновь (1191–1192)

Глава XVII Последние события крестового похода Ричарда (1192)

Глава XVIII Четвертый крестовый поход[2]. – Призыв к крестовому походу в Германии. – Император Генрих принимает крест и покоряет Сицилию. – Дела в Палестине. – Осада Торона. – Смерть Генриха VI и конец крестового похода (1195)

Глава XIX Пятый крестовый поход[3]. – Организатор похода Фульк Нельиский. – Переговоры вождей крестового похода с Венецией о флоте. – Дож Венецианский принимает крест. – Осада Зары. – Разногласия между крестоносцами. – Алексей, сын Исаака, обращается к помощи крестоносцев. – Выступление армии в Константинополь. – Нападение крестоносцев на Константинополь (1202–1204)

Глава ХХ Первая осада Константинополя латинянами. – Бегство похитителя престола Алексея. – Исаак и его сын восстановлены на императорском престоле. – Договор с крестоносцами. – Смуты и восстания в Константинополе

Глава XXI Крестоносцы продолжают свое пребывание в Константинополе. – Соединение греческой церкви с латинской. – Недовольство византийского народа. – Умерщвление молодого Алексея. – Мурзуфл провозглашен императором. – Вторичная осада и взятие императорского города крестоносцами

Глава XXII Разграбление и разорение Константинополя. – Назначение латинского императора. – Раздел Греческой империи между победителями

Глава XXIII Крестоносцы проходят по провинциям империи для подчинения их. – Восстание греков. – Война с болгарами. – Император Балдуин взят в плен. – Беспорядки и окончательное падение Византийской империи

Глава XXIV Иоанн Бриеннский, король Иерусалимский. – Собор, созванный в Риме Иннокентием III по поводу крестового похода. – Начало шестого крестового похода. – Экспедиция в Святую землю короля Венгерского, Андрея II (1215–1217)

Глава XXV Продолжение шестого крестового похода. – Осада Дамиетты. – Битвы и бедствия крестоносцев. – Взятие города (1218–1219)

Глава XXVI Крестоносцы остаются в продолжение нескольких месяцев в Дамиетте. – Выступление к Каиру. – Крестоносцы остановлены в Мансуре. – У них прерваны все сообщения. – Христианская армия подвергается голоду и сдается мусульманам (1218–1219)

Глава XXVII Продолжение крестового похода. – Приготовления Фридриха II к священной войне; отъезд его; отлученный от церкви за свое возвращение, он уезжает во второй раз.[5] – Договор, по которому Иерусалим переходит к христианам. – Различные суждения о завоевании Иерусалима (1228–1229)

Глава XXVIII Конец шестого крестового похода. – Экспедиция Тибо графа Шампаньского, герцога Бретонского и многих других знатных владетелей французских (1238–1240)

Глава XXIX Нашествие татар. – Нападение на Святую землю и опустошение ее хорезмийцами. – Лионский собор и низложение Фридриха II. – Седьмой крестовый поход. – Экспедиция Людовика IX. – Приготовления к отъезду (1244–1253)

Глава XXX Продолжение приготовлений Людовика IX к крестовому походу. – Отъезд его из Эгморта. – Прибытие его в Каир. – Армия высаживается на берег в Египте. – Взятие Дамиетты

Глава XXXI Движение христианской армии к Каиру. – Битва при Мансуре. – Нужда, болезни и голод в лагере крестоносцев. – Пленение Людовика IX и его армии. – Освобождение его и прибытие в Птолемаиду

Глава XXXII Скорбь на Западе при известии о несчастиях, постигших Людовика IX в Египте. – Пребывание короля в Палестине. – Переговоры с каирскими мятежниками. – Возвращение Людовика во Францию. – Окончание похода (1250–1253)

Глава XXXIII Несчастное положение христиан в Святой земле. – Восьмой крестовый поход. – Вторая экспедиция Людовика Святого. – Французские крестоносцы перед Тунисом. – Смерть Людовика Святого. – Окончание восьмого крестового похода (1268–1270)

Глава XXXIV Продолжение восьмого крестового похода. – Болезнь и кончина Людовика Святого. – Мирный договор с князем Тунисским. – Возвращение французских крестоносцев во Францию

Глава XXXV Прибытие в Палестину Эдуарда, сына Генриха III. – Эмиссар Старца Горы угрожает его жизни. – Возвращение его в Европу. – Положение христианских колоний в Сирии. – Завоевание египетскими мамелюками Триполи и многих других городов, принадлежавших франкам. – Осада и разрушение Птолемаиды (1276–1291)

Глава XXXVI Напрасное проповедование крестового похода. – Татары – властители Иерусалима и союзники христиан. – Крестовый поход генуэзских дам. – Попытки к крестовому походу во Франции. – Проект священной войны под начальством Филиппа Валуа. – Петр Люсиньян, король Кипрский, во главе 10 000 крестоносцев. – Разграбление Александрии. – Крестовый поход, предпринятый генуэзцами и французскими рыцарями на африканском побережье (1292–1302)

Глава XXXVII Война христиан с турками. – Экспедиция большого числа рыцарей и знатных владетелей французских. – Битва при Никополе. – Взятие в плен французских рыцарей. – Другая экспедиция. – Поражение при Варне (1297–1444)

Глава XXXVIII Осада Константинополя Мехмедом II. – Императорский город попадает во власть турок (1453)

Глава XXXIX Папа проповедует новый крестовый поход против турок. – Собрание рыцарей в Лилле во Фландрии. – Снятие осады Белграда Мехмедом. – Проповедь Пия II. – Папа Пий II во главе крестового похода. – Смерть Пия II перед отплытием его из Анконы. – Венгерская война, осада Родоса, вторжение Отрантское. – Смерть Мехмеда II (1453–1481)

Глава XL Пленение Джема, брата Баязида. – Экспедиция Карла VIII в Неаполитанское королевство. – Селим покоряет Египет и Иерусалим. – Лев X проповедует крестовый поход. – Взятие Родоса и Белграда Сулейманом. – Завоевание турками Кипра. – Лепантская битва. – Поражение турок Собесским при Вене. – Склонение к упадку Османской империи (1491–1690)

Глава XLI Взгляд на крестовые походы в XVI и XVII столетиях. —Мнение Бэкона. – Памятная записка Лейбница на имя Людовика XIV. – Последний крестовый поход против турок. – Воспоминание о Иерусалиме. – Путешествие в Святую землю (XVII и XVIII вв.)

Глава XLII Нравственная характеристика крестовых походов

Глава XLIII Продолжение нравственной характеристики крестовых походов

Глава XLIV Влияние крестовых походов Жозеф Мишо - История крестовых походов - От странствий на поклонение Святому Гробу

С самых первых времен христианской эры последователи Евангелия собирались вокруг гроба Иисуса Христа, Спасителя мира, для молитвы. Император Константин воздвиг храмы над гробом Сына человеческого и на некоторых из главных мест Его страданий; освящение храма Святого Гроба было великим торжеством, при котором присутствовали тысячи верующих, собравшихся со всех сторон Востока. Мать Константина, св. Елена, уже в преклонных годах предприняла странствие в Иерусалим и содействовала своим усердием открытию древа Креста Господня в одной из пещер, поблизости от Голгофы. Бесплодные усилия императора Юлиана возобновить храм Иудейский, в опровержение слов Священного писания, сделали еще более дорогими Святые места.

Между благочестивыми поклонниками IV века история сохранила имена св. Порфирия, бывшего впоследствии епископом Газским, Евсевия Кремонского, св. Иеронима, изучавшего в Вифлееме Священное писание, св. Павлы и дочери ее Евстахии из знаменитого рода Гракхов, могилы которых находит в настоящее время путешественник рядом с могилой св. Иеронима, близ той пещеры, где Спаситель возлежал в яслях. В конце IV века число паломников было так велико, что многим из отцов церкви, между прочим и св. Григорию Нисскому, приходилось уже красноречивыми доводами указывать на злоупотребления и опасности странствования на богомолье в Иерусалиме. Напрасные предостережения. Не могло впредь явиться в мире такой власти, которая преградила бы христианам путь к Святой Гробнице.

Мишо Ж. Ф. История крестовых походов М., Вече, 2005

Жозеф Мишо (1767-1839) французский историк. Арестовывался за памфлеты против Наполеона. Первый том "Крестовых походов" опубликовал в 1808. "История крестовых походов" была новаторским текстом в духе Шатобриана, возвышая Средние века. С нее началось изучение крестовых походов, в определенном смысле эту самую книгу и похоронившее в качестве исторического исследования.

Книга обращается к временам средневековья, раскрывая одно из интереснейших явлений этой эпохи - крестовые походы. Невиданный прежде энтузиазм паломников и воинов, отправляющихся в неизведанные земли для освобождения Святой земли, - и гибель тысяч людей из-за необдуманных действий вождей похода; подвиги отваги и благородства на полях сражений - и нравственное падение войска, забывшего о своей высокой дели... Написанная очень живо и образно, эта историческая книга читается, как приключенческий роман.



Советская историография, привыкшая навешивать ярлыки, обошлась с трудом Мишо довольно сурово. Автора обвинили в махровом идеализме, извращении истории, лакировке католической церкви и всего движения в целом. Лишь отдельные историки того времени набирались смелости оспаривать подобные наветы. Так, покойный академик Е. А. Косминский писал: «Этот труд представляет собой как бы ответ на то пренебрежение к Средневековью, которое так часто сквозило у историков эпохи Просвещения. Вольтер и английские просветители считали эпоху Крестовых походов малоинтересной, скучной, полной глупостей и жестокостей, совершавшихся во имя религии. Мишо хочет реабилитировать Средневековье, и в частности Крестовые походы, показать необычайное богатство этой эпохи в смысле духовной жизни, указать на то высокое благородство, которое было проявлено христианством Запада в его борьбе с мусульманством Востока».



Мишо конечно же был идеалистом и глубоко верующим христианином, в чем, как теперь выяснилось, вовсе нет ничего дурного. Его авторская концепция несложна. Он видит в Крестовых походах как бы постоянную борьбу двух начал: возвышенного и низменного, доброго и злого. Возвышенное начало – стремление воплотить христианскую идею, бескорыстный героизм, великодушие к врагу, самопожертвование во имя высокой цели; низменное – грубость, жестокость, жажда добычи, неразборчивость в средствах, попрание идеи ради наживы. В ходе движения побеждает то одна, то другая тенденция; в первых походах преобладает возвышенная, в последних – низменная, вследствие чего движение и приходит в конце концов к полному краху.

История крестовых походов

Несколько слов о предлагаемой книге. Она представляет, как, видимо, уже и догадался читатель, свободный перевод наиболее интересных страниц пятитомника Мишо.

До нас в России попытка перевода делалась дважды. В 1822 году, сразу по выходу французского издания, некто Иван Бутовский опубликовал перевод первого и через год второго тома, затем, с интервалом в 16 лет, в 1841 году вышли тома 3-й и 4-й. Перевод Бутовского, хотя и весьма корявый, был более или менее точен в двух первых томах, а затем, то ли устав, то ли по какой другой причине, переводчик стал «чудить»: он объединил три последние тома Мишо в два, переставил нумерацию книг (глав), резко сократил и, главное, извратил текст, объединив, например, два похода (Пятый и Шестой) в один, переставив выводы Мишо от одних событий к другим и т.п. Эта непонятная эквилибристика в значительной мере обесценила работу Бутовского. И главное, посмотрев на эти четыре увесистых тома и просмотрев лишь несколько страниц перевода, читатель вряд ли пожелает читать дальше.