Жития святых содержат обширный и уникальный материал о жизни и подвигах древних- пустынников. Не пересказывая ни одно из них, постараемся сделать обзор пустынного подвижничества. Не случайно родиной монашества стал Египет: его безжизненные пустыни предоставляли желающим все возможности для аскетического подвига. Самым первым повел жизнь в пустыне преподобный Павел Фивейский (+ 314), имея перед собой образ пророка Илии, который еще до Рождества Христова годами пребывал в пустынях и горах, скрываясь от гонения нечестивого царя Ахава. Павел, уйдя в пустыню, вел отшельнический образ жизни, не видя лица человеческого, и только перед своей кончиной встретил- ся с преподобным Антонием Великим, который похоронил его и открыл миру его подвиг.

Преподобный Павел стал образцом крайнего отшельничества. Возникает при этом вопрос: как жили такие отшельники, как осуществлялось их единение с Церковью? Жития святых отвечают на этот вопрос следующим образом: их причащали Ангелы, а пропитание доставляла сама скудная природа, а также звери и птицы; тому же Павлу, например, ворон приносил каждый день по половине хлебца, и Промышление Господне было столь велико, что, когда к нему пришел в гости святой Антоний, ворон принес им на двоих целый хлебец. Но отшельничество было не исключительной прерогативой мужчин: всем известна просиявшая в подвиге пустынного отшельничества раскаявшаяся блудница Мария Египетская.

Старшов Евгений - На руинах Византии

М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2014. 288 с.: ил.

(Серия «Путь пилигрима»)

ISBN 978-5-7533-0903-7

Старшов Евгений - На руинах Византии - Содержание

Предисловие

Прелюдия к главе 1

Глава 1 Пустынное жительство: отшельники и монахи. Синайский монастырь Святой Екатерины: жемчужина Православия

Прелюдия к главе 2

Глава 2 Латинская Африка: Следы былой славы

Прелюдия к главе 3

Глава 3 Черногория: Страна монастырей и гайдуков

Прелюдия к главе 4

Глава 4 Родос: История союза рыцарей-латинян и православных

Прелюдия к главе 5

Глава 5 Родос: Святыни ордена иоаннитов

Прелюдия к главе 6

Глава 6 Галикарнасские древности: Замок Святого Петра в Бодруме и святыни островов

Прелюдия к главе 7

Глава 7 Аспендос: Город епископа Льва, отстаивавшего иконопочитание на VII Вселенском Соборе

Прелюдия к главе 8

Глава 8 Анталия: Город царей и мучеников

Заключение

Библиография

Старшов Евгений - На руинах Византии - Предисловие

Египет, Тунис, Черногория, Греция, Турция... Страны Креста и Полумесяца, как точно назвал страны Восточного Средиземноморья путешественник и писатель XIX века П.А. Стенин, такие не похожие друг на друга. И вместе с тем есть нечто единое для всех них. Попробуем немного упростить ситуацию и приложить к древней истории современные понятия, и получится,— подумать только! — что какой-нибудь византийский путешественник эпохи императора Юстиниана Великого или Ираклия мог посетить все эти края, так и не побывав за пределами своего государства.

Тогда все это было Византией — Восточно-Римской империей. Подобно живому организму на протяжении веков Византия то росла и укреплялась, то теряла часть своей территории, а затем одряхлела и погибла. Какие-то земли долго находились под ее влиянием, какие-то — нет. Завоеванные мусульманами — сначала арабами, затем турками,— некоторые из бывших византийских земель навсегда остались в их руках, а некоторые сохранили Православие. Велико было и католическое влияние на Средиземноморье со стороны рыцарей — госпитальеров (иоаннитов) и венецианцев,— которое, впрочем, оставило в современных Греции, Турции и (отчасти) Черногории лишь исторический след.

Увидеть влияние различных религий на некоторые из стран Средиземноморья сквозь призму исторических коллизий, обнаружить следы великой христианской империи и негасимые светочи Православия в землях ислама — такой видится автору задача этой книги. Сознавая, с одной стороны, определенную мозаичность предлагаемой вниманию читателей работы, автор все же полагает, что излагаемый даже в такой калейдоскопической форме материал имеет, по крайней мере, два преимущества: во-первых, все описанное увидено и исследовано автором лично, непосредственно на месте, а во-вторых, тем интереснее будет наблюдать в сравнении особенности исторического развития осколков некогда единого государства — таинственной Византии, веками мистически притягивающей души русского народа.