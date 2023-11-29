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Василик - Церковь и Империя

Василик Владимир - Церковь и Империя в византийских церковно-поэтических памятниках
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Biblical Studies, History, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism

Эта книга посвящена отражению жизни Церкви и Империи в византийских церковно-поэтических, или гимнографических памятниках. Одна из ее целей – изучение отражения исторической реальности в гимнографических текстах. К автору книги, как правило, ставится вопрос – quid novi? Отметим, что исследования Византийской гимнографии насчитывают более двух столетий, однако ни в одном комплексном исследовании, к сожалению, не ставилась проблема историзма в Византийской гимнографии.

Более того, с легкой руки К.Крумбахера, временами византийская литература вообще и византийская гимнография в частности, объявляются малосодержательными и риторическими, и отстраненными от реальности, а гимнография – в особенности. Между тем, гимнографические памятники могут отражать историческую реальность, с точки зрения их создателей, хотя бы в силу религиозной максимы, выраженной в догмате IV Вселенского (Халкидонского) Собора 451: «Исповедуем Одного и Того же Христа совершенного в Божестве, совершенного в человечестве, в двух природах неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого».

Догмат о воплощении не только реабилитировал земное и человеческое в своих правах и открывал перспективу священной истории, но и вводил историю человеческую в рамки священной, которая осмыслялась прежде всего как богочеловеческое бытие Церкви. Примеровтому множество и они будут представлены в книге: здесь приведем только один – последний тропарь 9 песни Великого канона о Константинополе – граде Богородицы, который «пленяет ратники и проходит послушание». Здесь явно ощущается отзвук победы византийцев над полчищами Масламы в 718 г. Поэтому византийские церковно-поэтические памятники целесообразно изучать на стыке дисциплин – истории, филологии, богословия, литургики.

Василик Владимир - Церковь и Империя в византийских церковно-поэтических памятниках

СПб.: Алетейя, 2016. 640 с.

Серия «Новая Византийская библиотека. Исследования»

ISBN 978-5-906860-13-2

Василик Владимир - Церковь и Империя в византийских церковно-поэтических памятниках - Содержание

Предисловие

Введение

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ОТРАЖЕНИЕ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ В ВИЗАНТИЙ СКОЙ ГИМНОГРАФИИ

  • Введение

  • Раздел первый ДОНИКЕЙСКАЯ ГИМНОГРАФИЯ И ЕЕ СМЫСЛЫ

    • Глава I. Гимнографические тексты Апокалипсиса как свидетельство о литургической жизни и самосознании ранних христиан

    • Глава II. Молитва и страдание: трансляция богослужебной жизни в психологию мученичества ранних христиан

    • Глава ΙΙΙ. Географические представления в раннехристианских и ранневизантийских гимнографических памятниках

    • Глава IV. Гимн Троице, как возможный однопеснец

    • Глава V. Тропари преподобного Авксентия Вифинского в контексте истории

  • Раздел второй ВИЗАНТИЙСКАЯ ГИМНОГРАФИЯ И ВИЗАНТИЙСКОЕ БОГОСЛОВИЕ

    • Глава I. Влияние богословия св. Кирилла Александрийского на византийскую гимнографию в контексте общественно-религиозной борьбы в Византии V–VIII веков

    • Глава II. Учение о Евхаристии в гимнографических памятниках Церкви

  • Раздел третий ПРАЗДНИК В ВИЗАНТИЙСКОЙ ГИМНОГРАФИИ

    • Глава I. Богородичные праздники. Источник жизни во гробе полагается

    • Глава IΙ. Реконструкция ирмоса Честнейшую Херувим: филологические, эортологические и исторические аспекты

    • Глава III. Благовещение

  • Раздел четвертый ПОЧИТАНИЕ СВЯТЫХ В ГИМНОГРАФИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

    • Глава Ι. О неизвестной службе Святителю Николаю

    • Глава II. Богословие мученичества в ранней грузинской гимнографии: служба св. Або Тбилисскому

  • Раздел пятый ИСТОРИЯ РЕЛИКВИЙ

    • Глава I. Свидетельства византийской гимнографии о ранней истории Туринской плащаницы

    • Глава ΙΙ. Почитание мощей и византийская гимнография: об одном неизвестном каноне патриарха Германа

  • Раздел шестой ГИМНОГРАФИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ БОГОСЛУЖЕНИЯ

    • Введение

    • Глава I. Кондаки Романа Сладкопевца как источник по истории богослужения

    • Глава II. Литургический контекст функционирования двупеснца

ЧАСТЬ ВТОРАЯ ОТРАЖЕНИЕ ЖИЗНИ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ И ВИЗАНТИЙСКОГО ОБЩЕСТВА В ВОСТОЧНО-ХРИСТИАНСКИХ ПОЭТИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКАХ

  • Раздел первый ИМПЕРИЯ И ИМПЕРАТОР

    • Введение

    • Глава I. Империя и крест в византийской гимнографической традиции

    • Глава II. О cлужбе императору Никифору и параллелях со cлужбой свв. Борису и Глебу

    • Глава III. Кондак на обновление Святой Софии

  • Раздел второй ВОЙНЫ, МЯТЕЖИ, КАТАСТРОФЫ

    • Глава I. Военная тематика в византийской гимнографии

    • Глава ΙΙ. Отражение восстания Ника в кондаке Романа Сладкопевца «На землетрясение и пожар»

    • Глава III. Отражение эпидемий и cтихийных бедствий в кондаках святого Романа Сладкопевца

  • Раздел третий ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА

    • Глава Ι. Отражение жизни византийского общества 20-50 годов VI века в творчестве св. Романа Сладкопевца

    • Глава II. Отражение римской правовой традиции в памятниках византийской гимнографии

  • Раздел четвертый ТВОРЧЕСТВО И КУЛЬТУРА В ВИЗАНТИЙСКОЙ ГИМНОГРАФИИ

    • Глава I. Жизнь и творчество Романа Сладковевца

    • Глава II. Концепт культуры в византийской гимнографии

Заключение

Приложения

Библиография

Views 597
Rating 5.0 / 5
Added 29.11.2023
Author brat Artem
Rate this publication:
5.0/5 (7)

Comments (1 comment)

O
otec Vyacheslav 7 years ago

Спасибо. Интересное исследование!

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