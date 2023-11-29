Василик - Церковь и Империя

Эта книга посвящена отражению жизни Церкви и Империи в византийских церковно-поэтических, или гимнографических памятниках. Одна из ее целей – изучение отражения исторической реальности в гимнографических текстах. К автору книги, как правило, ставится вопрос – quid novi? Отметим, что исследования Византийской гимнографии насчитывают более двух столетий, однако ни в одном комплексном исследовании, к сожалению, не ставилась проблема историзма в Византийской гимнографии.

Более того, с легкой руки К.Крумбахера, временами византийская литература вообще и византийская гимнография в частности, объявляются малосодержательными и риторическими, и отстраненными от реальности, а гимнография – в особенности. Между тем, гимнографические памятники могут отражать историческую реальность, с точки зрения их создателей, хотя бы в силу религиозной максимы, выраженной в догмате IV Вселенского (Халкидонского) Собора 451: «Исповедуем Одного и Того же Христа совершенного в Божестве, совершенного в человечестве, в двух природах неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого».

Догмат о воплощении не только реабилитировал земное и человеческое в своих правах и открывал перспективу священной истории, но и вводил историю человеческую в рамки священной, которая осмыслялась прежде всего как богочеловеческое бытие Церкви. Примеровтому множество и они будут представлены в книге: здесь приведем только один – последний тропарь 9 песни Великого канона о Константинополе – граде Богородицы, который «пленяет ратники и проходит послушание». Здесь явно ощущается отзвук победы византийцев над полчищами Масламы в 718 г. Поэтому византийские церковно-поэтические памятники целесообразно изучать на стыке дисциплин – истории, филологии, богословия, литургики.

Василик Владимир - Церковь и Империя в византийских церковно-поэтических памятниках

СПб.: Алетейя, 2016. 640 с.

Серия «Новая Византийская библиотека. Исследования»

ISBN 978-5-906860-13-2

Василик Владимир - Церковь и Империя в византийских церковно-поэтических памятниках - Содержание

Предисловие

Введение

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ОТРАЖЕНИЕ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ В ВИЗАНТИЙ СКОЙ ГИМНОГРАФИИ

Введение

Раздел первый ДОНИКЕЙСКАЯ ГИМНОГРАФИЯ И ЕЕ СМЫСЛЫ Глава I. Гимнографические тексты Апокалипсиса как свидетельство о литургической жизни и самосознании ранних христиан Глава II. Молитва и страдание: трансляция богослужебной жизни в психологию мученичества ранних христиан Глава ΙΙΙ. Географические представления в раннехристианских и ранневизантийских гимнографических памятниках Глава IV. Гимн Троице, как возможный однопеснец Глава V. Тропари преподобного Авксентия Вифинского в контексте истории

Раздел второй ВИЗАНТИЙСКАЯ ГИМНОГРАФИЯ И ВИЗАНТИЙСКОЕ БОГОСЛОВИЕ Глава I. Влияние богословия св. Кирилла Александрийского на византийскую гимнографию в контексте общественно-религиозной борьбы в Византии V–VIII веков Глава II. Учение о Евхаристии в гимнографических памятниках Церкви

Раздел третий ПРАЗДНИК В ВИЗАНТИЙСКОЙ ГИМНОГРАФИИ Глава I. Богородичные праздники. Источник жизни во гробе полагается Глава IΙ. Реконструкция ирмоса Честнейшую Херувим: филологические, эортологические и исторические аспекты Глава III. Благовещение

Раздел четвертый ПОЧИТАНИЕ СВЯТЫХ В ГИМНОГРАФИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ Глава Ι. О неизвестной службе Святителю Николаю Глава II. Богословие мученичества в ранней грузинской гимнографии: служба св. Або Тбилисскому

Раздел пятый ИСТОРИЯ РЕЛИКВИЙ Глава I. Свидетельства византийской гимнографии о ранней истории Туринской плащаницы Глава ΙΙ. Почитание мощей и византийская гимнография: об одном неизвестном каноне патриарха Германа

Раздел шестой ГИМНОГРАФИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ БОГОСЛУЖЕНИЯ Введение Глава I. Кондаки Романа Сладкопевца как источник по истории богослужения Глава II. Литургический контекст функционирования двупеснца



ЧАСТЬ ВТОРАЯ ОТРАЖЕНИЕ ЖИЗНИ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ И ВИЗАНТИЙСКОГО ОБЩЕСТВА В ВОСТОЧНО-ХРИСТИАНСКИХ ПОЭТИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКАХ

Раздел первый ИМПЕРИЯ И ИМПЕРАТОР Введение Глава I. Империя и крест в византийской гимнографической традиции Глава II. О cлужбе императору Никифору и параллелях со cлужбой свв. Борису и Глебу Глава III. Кондак на обновление Святой Софии

Раздел второй ВОЙНЫ, МЯТЕЖИ, КАТАСТРОФЫ Глава I. Военная тематика в византийской гимнографии Глава ΙΙ. Отражение восстания Ника в кондаке Романа Сладкопевца «На землетрясение и пожар» Глава III. Отражение эпидемий и cтихийных бедствий в кондаках святого Романа Сладкопевца

Раздел третий ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА Глава Ι. Отражение жизни византийского общества 20-50 годов VI века в творчестве св. Романа Сладкопевца Глава II. Отражение римской правовой традиции в памятниках византийской гимнографии

Раздел четвертый ТВОРЧЕСТВО И КУЛЬТУРА В ВИЗАНТИЙСКОЙ ГИМНОГРАФИИ Глава I. Жизнь и творчество Романа Сладковевца Глава II. Концепт культуры в византийской гимнографии



Заключение

Приложения

Библиография