Возникнув и конце XVIII в., славянская библеистика бурно развивалась в течение всего XIX в., достигнув наивысшего расцвета в начале ХХ в. в деятельности Библейской комиссии при Санкт-Петербургской Духовной Академии. После 1917 г. эти исследования были практически свернуты и вновь возобновлены лишь в конце 50-х годов, однако в последнее десятилетие это направление науки стало испытывать определенные трудности, возник, так сказать, кризис жанра. На наш взгляд, этот кризис связан с известной исчерпанностью прежних подходов к главной проблеме славянской библеистики - реконструкции не дошедшего до нас кирилло-мефодиевского перевода Св Писания.

В настоящем исследовании мы ставим три взаимосвязанных задачи: 1) критически проанализировать основные методы изучения истории славянской Библии, 2) выработать некоторые новые подходы к решению этих проблем на основе русской философской традиции - философии имени, и 3) применить эти новые методы к решению "вечной" проблемы славянской библеистики - установлению текста перевода Св. Писания Первоучителями славянства. Известный самостоятельный интерес могут представить опыты истолкования с позиций развитой герменевтической теории тех или иных библейских чтений, демонстрирующие чисто славянское понимание библейского текста.

В связи с этим нельзя не затронуть еще одной животрепещущей проблемы. Церковнославянский язык, язык Св. Писания и богослужения Русской Православной Церкви, стал ныне предметом острой дискуссии; из ограды самой Церкви раздаются голоса, призывающие к замене во всей богослужебной практике якобы неудобопонятного церковнославянского языка попятным русским языком. Мы являемся противниками такого рода замены, поскольку, с одной стороны, говоря словами Ломоносова, славянский язык не настолько "отменился, чтобы стараго разуметь не можно было", а с другой стороны, славянский язык был и является исторической памятью русской культуры, объединял и объединяет поколения верующих в одной молитве, воспитывает чувство Родины. Славянский язык искони был для православных славян языком богообщения, словесной иконой, местом встречи Бога и человека; в Св Писании и молитвословиях этого языка небо сводится на землю, а земля возвышается к небу. Поскольку в нашей культуре эту роль уже выполняет славянский язык, то русский язык, как бы мы ни любили его, нс сможет полноценно заменить славянский в этом его значении. Однако нельзя не признать и того, что язык церковнославянского перевода во многих случаях небезупречен, а иногда и просто темен. Изучение истории славянского перевода Св. Писания показывает, как много усилий прилагали древнеславянские переводчики и редакторы к тому. чтобы сделать этот текст максимально выразительным и близким оригиналу Но они же, увы, нередко ради буквы жертвовали духом, затемняя смысл Писания. Следовательно, перед славянской библейской герменевтикой стоит задача усовершенствования перевода, посильное решение которой, особенно в плане методологии, читатель также найдет в этой книге.

Александр Михайлович Камчатнов - История и герменевтика славянской Библии

М.: Наука, 1998. - 223 с.

ISBN 5-02-011674-2

Александр Михайлович Камчатнов - История и герменевтика славянской Библии - Содержание

Введение

История изучения славяно-русских переводов Библии

Теоретические основы библейской герменевтики

Библейская герменевтика и история славяно-русских переводов Библии

Заключение

Указатель слов

Указатель библейских чтений

Указатель имен