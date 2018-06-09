Афонская экспедиция - Дневник Смоленского
Для восстановления Афонской коллекции следовало выявить все сохранившиеся фотокопии. Оказалось, что негативы и фотоснимки находятся в фондах разных библиотек и архивов, поэтому возникла необходимость сопоставить все ранее известные копии с данными, содержащимися в документах Смоленского — дневниках и отчетах, в служебных материалах ОЛДП, в печатных источниках.
Русская духовная музыка в документах и материалах. Т. VII. Афонская экспедиция Общества любителей древней письменности (1906). Кн. 1: Дневник С. В. Смоленского. Письма
Язык. Семиотика. Культура
Москва: Языки славянских культур, 2012 г. — 800 c.
ISSN 1727-1630
ISBN 978-5-9551-0495-9
Афонская экспедиция Общества любителей древней письменности (1906) - Кн. 1: Дневник С. В. Смоленского. Письма - Содержание
Вступительный раздел
- Афонская экспедиция (М. П. Рахманова)
- Афонская коллекция (Е. А. Борисовец)
- После Смоленского (М. П. Рахманова)
- О структуре тома
- С. В. Смоленский. Афонский дневник («Поездка на Афон в 1906 году»)
- Письма
- Письма афонских иноков
Иллюстративное приложение
Приложения
- Приложение 1. С. В. Смоленский. Из «дорожных впечатлений»
- Приложение 2. Болгарский роспев (С. В. Смоленский, А. Н. Николов)
- Приложение 3. Хрестоматия (доклад С. В. Смоленского в ОЛДП)
- Приложение 4. Кондакарное знамя (доклад С. В. Смоленского в ОЛДП)
- Приложение 5. Отчеты в ОЛДП (С. В. Смоленский, A. В. Преображенский)
- Приложение 6. Краткие практические указания (С. В. Смоленский)
- Приложение 7. Отзыв С. В. Смоленского на книгу B. М. Металлова
- Приложение 8. А. В. Преображенский. Работы разных лет
- Приложение 9. Д. В. Аллеманов. Курс истории русского церковного пения (фрагменты)
- Приложение 10. А. А. Дмитриевский. Русский самородок на Св. Афонской горе
Именной указатель
Афонская экспедиция - Кн. 1: Дневник С. В. Смоленского. Письма - Вступительный раздел - Афонская экспедиция
Афонская экспедиция Общества любителей древней письменности 1906 года — выдающийся научный проект эпохи, а в области церковно-певческого искусства — проект уникальный, не повторенный в течение следующего столетия. Благодаря стараниям С. В. Смоленского как руководителя экспедиции и благодаря отлично работавшим «подсобным» службам ОЛДП Афонская поездка превосходно документирована — и массой официальных бумаг, писем, отчетов, и подробным дневником руководителя, и обширной личной перепиской, и публикациями в периодической печати. Документирована экспедиция также огромным по объему фотоматериалом, среди которого малую часть составляют «бытовые» или «видовые» фотографии, сделанные во время поездки, а основную часть — копии с древнейших певческих рукописей из хранилищ Афонских монастырей, а также библиотек Вены и Софии. Долгое время эта, последняя и самая важная, итоговая часть деятельности экспедиции считалась утраченной (или почти утраченной), но ныне копии найдены, собраны из разных архивов и описаны. Таким образом, открывается возможность полного представления этого научного проекта.
Предыстория. Цели и состав экспедиции.
Идея экспедиции принадлежала С. В. Смоленскому и родилась у него задолго до 1906 года. В многочисленных письмах ученого к графу С. Д. Шереметеву как главе ОЛДП подробно раскрывается «предыстория вопроса»; переписка эта в полном объеме опубликована в первой книге VI тома серии «Русская духовная музыка в документах и материалах»; некоторые фрагменты читатель найдет и в одном из Приложений данного тома.
Степан Васильевич Смоленский был крупнейшим из русских ученых, занимавшихся церковно-певческим творчеством в период до 1917 года. Возглавляя в течение 12 лет Синодальный хор и Синодальное училище церковного пения в Москве, он собрал грандиозную библиотеку старинных певческих рукописей — это собрание (ныне в Государственном Историческом музее) до сих пор имеет первостепенное значение. Научные интересы Смоленского были весьма широки, но с молодости он особенно интересовался вопросами происхождения русского церковного пения и его родственными связями с древним пением славянских православных народов, прежде всего сербов и болгар.
В Воспоминаниях Смоленский пишет, что впервые собрался к братьям-славянам во второй половине 1870-х, то есть во время русско-турецкой войны:
...Я просто исстрадался, читая описания происходящих ужасов... приходила мне несколько раз мысль... об отъезде к Черняеву добровольцем.
Как известно, генерал Михаил Черняев был главнокомандующим сербской армией и к нему устремлялась из России масса добровольцев, направлялось множество пожертвований. Именно в конце 1870-х тридцатилетний Смоленский, тогда педагог Казанской учительской инородческой семинарии, пережил глубокий духовный кризис, который определил все его будущее. Не уехав в Сербию, он нашел другой выход своему патриотизму: стал изучать русское церковное пение и вскоре занялся древней певческой палеографией.
Русская духовная музыка в документах и материалах. Т. VII. Афонская экспедиция Общества любителей древней письменности (1906). Кн. 2: Афонская коллекция
Язык. Семиотика. Культура
Москва: Языки славянских культур, 2012 г. — 520 c.
ISSN 1727-1630
ISBN 978-5-9551-0496-6
Русская духовная музыка в документах и материалах. Т. VII. Афонская экспедиция Общества любителей древней письменности (1906). Кн. 2: Афонская коллекция - Содержание
- Вступление
- Ирина Шеховцова. Краткие пояснения к таблицам-инципитариям Ирмологиев
- Лавра св. Афанасия. № В 32 Ирмологий
- Лавра св. Афанасия. № Г 9 Ирмологий
- Иверский Ирмологий № 470
- Есфигменский Ирмологий № 54
- София Тутолмина. Краткие пояснения к таблицам-инципитариям Стихирарей и Триодей
- Лавра св. Афанасия. № Г 12 Постная Триодь
- Лавра св. Афанасия. № Г 67 Постный и Цветной Стихирарь и Октоих
- Лавра св. Афанасия. № Г 72 Постный и Цветной Стихирарь
- Лавра св. Афанасия. № Г 74 Стихирарь Годовой (Минейный)
- Лавра св. Афанасия. № Д 28. Стихирарь Годовой и Постная и Цветная Триоди
- Андреевский Стихирарь № 18
- Ватопедский Стихирарь Постный и Цветной и Октоих № 893
- «Смешанные» коробки
Русская духовная музыка в документах и материалах. Т. VII. Афонская экспедиция Общества любителей древней письменности (1906). Кн. 2: Афонская коллекция – Вступление
В данном томе публикуются отпечатки с негативов, хранящихся в фонде ОЛДП в РНБ (ф. 536, оп. 3, ед. хр. 509—536). Представлены все сохранившиеся материалы кроме пяти коробок, содержащих 83 негатива из рукописей:
Лавра св. Афанасия № Г 74 (ОЛДП, ф. 536, оп. 3, ед. хр. 519), Андреевский скит № 18 (2 коробки, ед. хр. 523, 524), Ивер № 470 (ед. хр. 527), Есфигмен № 54 (ед. хр. 531): эти негативы невозможно было использовать из-за различного рода повреждений.
Для удобства работы исследователей принят следующий принцип публикации отпечатков с негативов: условный заглавный лист данной рукописи (по описанию ее С.В. Смоленским); таблица инципитов содержащихся в ней песнопений; фотокопии по порядку возрастания номеров листов. На отпечатках в большинстве случаев хорошо видны шифры рукописей, выставленные рукой С. В. Смоленского.
Сначала публикуются все материалы по Ирмологиям с инципитными таблицами Ирины Шеховцовой, затем все материалы по Стихирарям и Триодям с инципитными таблицами Софии Тутолминой.
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