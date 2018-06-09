Афонская экспедиция - Дневник Смоленского

Для восстановления Афонской коллекции следовало выявить все сохранившиеся фотокопии. Оказалось, что негативы и фотоснимки находятся в фондах разных библиотек и архивов, поэтому возникла необходимость сопоставить все ранее известные копии с данными, содержащимися в документах Смоленского — дневниках и отчетах, в служебных материалах ОЛДП, в печатных источниках.

Русская духовная музыка в документах и материалах. Т. VII. Афонская экспедиция Общества любителей древней письменности (1906). Кн. 1: Дневник С. В. Смоленского. Письма

Язык. Семиотика. Культура

Москва: Языки славянских культур, 2012 г. — 800 c.

ISSN 1727-1630

ISBN 978-5-9551-0495-9

Афонская экспедиция Общества любителей древней письменности (1906) - Кн. 1: Дневник С. В. Смоленского. Письма - Содержание

Вступительный раздел

Афонская экспедиция (М. П. Рахманова)

Афонская коллекция (Е. А. Борисовец)

После Смоленского (М. П. Рахманова)

О структуре тома

С. В. Смоленский. Афонский дневник («Поездка на Афон в 1906 году»)

Письма

Письма афонских иноков

Иллюстративное приложение

Приложения

Приложение 1. С. В. Смоленский. Из «дорожных впечатлений»

Приложение 2. Болгарский роспев (С. В. Смоленский, А. Н. Николов)

Приложение 3. Хрестоматия (доклад С. В. Смоленского в ОЛДП)

Приложение 4. Кондакарное знамя (доклад С. В. Смоленского в ОЛДП)

Приложение 5. Отчеты в ОЛДП (С. В. Смоленский, A. В. Преображенский)

Приложение 6. Краткие практические указания (С. В. Смоленский)

Приложение 7. Отзыв С. В. Смоленского на книгу B. М. Металлова

Приложение 8. А. В. Преображенский. Работы разных лет

Приложение 9. Д. В. Аллеманов. Курс истории русского церковного пения (фрагменты)

Приложение 10. А. А. Дмитриевский. Русский самородок на Св. Афонской горе

Именной указатель

Афонская экспедиция - Кн. 1: Дневник С. В. Смоленского. Письма - Вступительный раздел - Афонская экспедиция

Афонская экспедиция Общества любителей древней письменности 1906 года — выдающийся научный проект эпохи, а в области церковно-певческого искусства — проект уникальный, не повторенный в течение следующего столетия. Благодаря стараниям С. В. Смоленского как руководителя экспедиции и благодаря отлично работавшим «подсобным» службам ОЛДП Афонская поездка превосходно документирована — и массой официальных бумаг, писем, отчетов, и подробным дневником руководителя, и обширной личной перепиской, и публикациями в периодической печати. Документирована экспедиция также огромным по объему фотоматериалом, среди которого малую часть составляют «бытовые» или «видовые» фотографии, сделанные во время поездки, а основную часть — копии с древнейших певческих рукописей из хранилищ Афонских монастырей, а также библиотек Вены и Софии. Долгое время эта, последняя и самая важная, итоговая часть деятельности экспедиции считалась утраченной (или почти утраченной), но ныне копии найдены, собраны из разных архивов и описаны. Таким образом, открывается возможность полного представления этого научного проекта.

Предыстория. Цели и состав экспедиции.

Идея экспедиции принадлежала С. В. Смоленскому и родилась у него задолго до 1906 года. В многочисленных письмах ученого к графу С. Д. Шереметеву как главе ОЛДП подробно раскрывается «предыстория вопроса»; переписка эта в полном объеме опубликована в первой книге VI тома серии «Русская духовная музыка в документах и материалах»; некоторые фрагменты читатель найдет и в одном из Приложений данного тома.

Степан Васильевич Смоленский был крупнейшим из русских ученых, занимавшихся церковно-певческим творчеством в период до 1917 года. Возглавляя в течение 12 лет Синодальный хор и Синодальное училище церковного пения в Москве, он собрал грандиозную библиотеку старинных певческих рукописей — это собрание (ныне в Государственном Историческом музее) до сих пор имеет первостепенное значение. Научные интересы Смоленского были весьма широки, но с молодости он особенно интересовался вопросами происхождения русского церковного пения и его родственными связями с древним пением славянских православных народов, прежде всего сербов и болгар.

В Воспоминаниях Смоленский пишет, что впервые собрался к братьям-славянам во второй половине 1870-х, то есть во время русско-турецкой войны:

...Я просто исстрадался, читая описания происходящих ужасов... приходила мне несколько раз мысль... об отъезде к Черняеву добровольцем.

Как известно, генерал Михаил Черняев был главнокомандующим сербской армией и к нему устремлялась из России масса добровольцев, направлялось множество пожертвований. Именно в конце 1870-х тридцатилетний Смоленский, тогда педагог Казанской учительской инородческой семинарии, пережил глубокий духовный кризис, который определил все его будущее. Не уехав в Сербию, он нашел другой выход своему патриотизму: стал изучать русское церковное пение и вскоре занялся древней певческой палеографией.

Русская духовная музыка в документах и материалах. Т. VII. Афонская экспедиция Общества любителей древней письменности (1906). Кн. 2: Афонская коллекция

Язык. Семиотика. Культура

Москва: Языки славянских культур, 2012 г. — 520 c.

ISSN 1727-1630

ISBN 978-5-9551-0496-6

Русская духовная музыка в документах и материалах. Т. VII. Афонская экспедиция Общества любителей древней письменности (1906). Кн. 2: Афонская коллекция - Содержание

Вступление

Ирина Шеховцова. Краткие пояснения к таблицам-инципитариям Ирмологиев

Лавра св. Афанасия. № В 32 Ирмологий

Лавра св. Афанасия. № Г 9 Ирмологий

Иверский Ирмологий № 470

Есфигменский Ирмологий № 54

София Тутолмина. Краткие пояснения к таблицам-инципитариям Стихирарей и Триодей

Лавра св. Афанасия. № Г 12 Постная Триодь

Лавра св. Афанасия. № Г 67 Постный и Цветной Стихирарь и Октоих

Лавра св. Афанасия. № Г 72 Постный и Цветной Стихирарь

Лавра св. Афанасия. № Г 74 Стихирарь Годовой (Минейный)

Лавра св. Афанасия. № Д 28. Стихирарь Годовой и Постная и Цветная Триоди

Андреевский Стихирарь № 18

Ватопедский Стихирарь Постный и Цветной и Октоих № 893

«Смешанные» коробки

Русская духовная музыка в документах и материалах. Т. VII. Афонская экспедиция Общества любителей древней письменности (1906). Кн. 2: Афонская коллекция – Вступление

В данном томе публикуются отпечатки с негативов, хранящихся в фонде ОЛДП в РНБ (ф. 536, оп. 3, ед. хр. 509—536). Представлены все сохранившиеся материалы кроме пяти коробок, содержащих 83 негатива из рукописей:

Лавра св. Афанасия № Г 74 (ОЛДП, ф. 536, оп. 3, ед. хр. 519), Андреевский скит № 18 (2 коробки, ед. хр. 523, 524), Ивер № 470 (ед. хр. 527), Есфигмен № 54 (ед. хр. 531): эти негативы невозможно было использовать из-за различного рода повреждений.

Для удобства работы исследователей принят следующий принцип публикации отпечатков с негативов: условный заглавный лист данной рукописи (по описанию ее С.В. Смоленским); таблица инципитов содержащихся в ней песнопений; фотокопии по порядку возрастания номеров листов. На отпечатках в большинстве случаев хорошо видны шифры рукописей, выставленные рукой С. В. Смоленского.

Сначала публикуются все материалы по Ирмологиям с инципитными таблицами Ирины Шеховцовой, затем все материалы по Стихирарям и Триодям с инципитными таблицами Софии Тутолминой.