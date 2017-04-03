Библейская история - Лицевой летописный свод XVI века - 5 томов

Библейская история - Лицевой летописный свод - 5 томов
Лицевой летописный свод второй половины XVI века — вершинное достижение древнерусского книжного художества. Ему нет аналогов и в мировой культуре этого столетия. Лицевой свод - и самое грандиозное по объему летописное произведение в Древней Руси.
Лицевыми в Средние века называли иллюминованные (иллюстрированные) рукописи с изображениями людей - «в лицах». В Лицевом своде около 10 тысяч рукописных листов, более 17 тысяч миниатюр. Лицевой свод давно уже привлекает внимание и искусствоведов, и книговедов, и историков — особенно тех, кто исследует проблемы развития общественного сознания, историю духовной и материальной культуры, государственно-политическую историю времени Ивана Грозного. Этот драгоценный памятник культуры необычайно богат информацией и для специально изучающих особенности исторических источников разных типов - словесных, письменных (а там, где есть приписки, устных, непосредственно запечатлевших разговорный язык), изобразительных, вещественных, поведенческих.
Работа по составлению Лицевого свода не была полностью завершена. Кипы листов оставались и в XVII в. непереплетенными. Не позднее первой половины XVIII в. массивы листов колоссального летописного свода были уже рассредоточены. Переплетали их независимо друг от друга; и некоторые из этих образовавшихся фолиантов получили названия по имени их обладателя (или одного из обладателей на протяжении XVII-ХIХ веков). Постепенно Лицевой свод стал восприниматься как монументальный корпус из десяти огромных томов. При этом выяснилось, что отдельные листы и даже массивы листов утрачены, а при переплетении в книги порядок листов местами нарушен.
Условно этот десятитомный рукописный корпус можно разделить на три части: три тома всемирной истории, семь томов отечественной истории; из них пять томов -летописание «лет старых» (за 1114—1533 годы), два тома - летописание «лет новых», т.е. времени правления Ивана IV. Полагают, что не дошли до нас листы о начальной истории Отечества (до 1114 г.), возможно, и о всемирной истории X-XV веков, до времени после падения Византийской империи, а также листы с изложением событий отечественной истории последних полутора десятилетий царствования Ивана IV (или заготовки к ним), так как в середине XVIII в. еще сохранялись листы о венчании на царство Федора Ивановича.
Лицевой летописный свод XVI века - Библейская история
Фирма «АКТЕОН» совместно с хранителями впервые осуществила научное факсимильное издание «Лицевой летописный свод XVI века».
Так называемое «народное издание» является дополнением научного аппарата вышеназванного факсимиле. Оно полностью воспроизводит миниатюры и древнерусский текст каждого листа рукописи. При этом на внешнем поле приведены транслитерация и перевод на современный русский язык. Листы расположены в хронологическом порядке повествования.
Первый раздел:
Библейская история в 5 книгах. Это исторические книги Ветхого Завета: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, Книга Иисуса Навина, Книга Судей Израильских, Руфь, Четыре Книги Царств, Книга Товита, Книга Эсфирь, а также Видения пророка Даниила, включая историю древней Персии и Вавилона, историю древнего Рима.
Лицевой летописный свод XVI века. Библейская история - Выходные данные по томам
- Лицевой летописный свод XVI века. Библейская история. Книга 1. — М.: ООО «Фирма «АКТЕОН», 2014. — 598 с.
- Лицевой летописный свод XVI века. Библейская история. Книга 2. — М.: ООО «Фирма «АКТЕОН», 2014. — 640 с.
- Лицевой летописный свод XVI века. Библейская история. Книга 3. — М.: ООО «Фирма «АКТЕОН», 2014. — 670 с.
- Лицевой летописный свод XVI века. Библейская история. Книга 4. — М.: ООО «Фирма «АКТЕОН», 2014. — 504 с.
- Лицевой летописный свод XVI века. Библейская история. Сопроводительный том. - М.: ООО «Фирма «АКТЕОН», 2014. - 212 с.
Лицевой летописный свод XVI века - Библейская история - Содержание по томам
- Библейская история. Книга 1 содержит изложение Библейских Книг: Книга Бытия; Книга 2 — Исход; Книга 3 - Левит.
- Библейская история. Книга 2 содержит изложение Библейских Книг: Числа; Второзаконие; Книга Исуса Навина; Книга Судей Израильских; Книга Руфь.
- Библейская история. Книга 3 содержит изложение Библейских Книг, именуемых Четыре Книги Царств.
- Библейская история. Книга 4 содержит изложение Библейских Книг: Книга Товита; Книга Эсфирь; Книга пророка Даниила; История древней Персии и Вавилона; Начало царства Римского.
Лицевой летописный свод XVI века - Библейская история - От издательства
Лицевой (то есть иллюстрированный «в лицах», с изображением людей) летописный свод, созданный в единственном экземпляре для царя Ивана Грозного, его легендарное книжное собрание — это книжный памятник, который в мировой культуре занимает особое место. На 10 тысячах листов с более чем 17 тысячами красочных миниатюр — «окон в историю» — представлена самая ранняя историческая и литературная энциклопедия. В ней воедино соединены первая на славянском языке иллюстрированная Библия, такие художественные исторические произведения как Троянская война, Александрия, Иудейская война Иосифа Флавия и др., а также погодные (по годам) летописи, повести, сказания, жития русской летописной истории.
Лицевой свод - самое крупное хронографическое произведение средневековой Руси. Он дошел до наших дней в 10 томах.
В настоящее время тома Лицевого свода находятся в разных книгохранилищах России: три тома (Музейский сборник, Синодальный том и Царственная книга) — в отделе рукописи Государственного Исторического музея (Москва), четыре тома (Лицевой Хронограф, Голицынский том, Лаптевский том, Шумиловский том) в Российской национальной библиотеке (Санкт-Петербург) и три тома (Хронографический сборник, Остермановский первый том, Остермановский второй том) в отделе рукописи Библиотеки Академии наук (Санкт-Петербург).
Первые три тома Лицевого свода рассказывают о событиях библейской и всемирной истории, следующих в хронологическом порядке, и включают в себя выдающиеся произведения мировой литературы, составляющие основу книжной культуры. Они являлись рекомендованным чтением для средневекового русского человека.
Том 1 — Музейский сборник (1031 лист) содержит изложение священной и всемирной истории, начиная от сотворения мира: славянский текст первых семи книг Ветхого завета, историю легендарной Трои в двух вариантах. Первая часть Музейского сборника является уникальной русской лицевой Библией, отличающейся предельной полнотой отражения содержания в иллюстрациях, и соответствует каноническому тексту Геннадиевской Библии 1499 г.
После библейских книг следует Троянская история, изложенная в двух вариантах: первый - один из наиболее ранних списков средневекового латинского романа «История разрушения Великой Трои», созданный в конце XIII века Гвидо де Колумна. Второй вариант Троянской истории — «Повесть о создании и попленении Тройском», составленный русскими книжниками на основе более ранних южно-славянских произведений на тему Троянской войны, дающие иную версию событий и судеб главных героев.
Том 2 — Хронографический сборник (1469 листов) содержит изложение истории древнего Востока, эллинистического мира и древнего Рима. Текст Хронографического сборника состоит из трех больших разделов:
- I. Библейские книги (Руфь - последняя часть Восьмикнижия, Четыре Книги Царств, Книга Товита, Книга Эсфирь).
- II. Рассказ о событиях всемирной истории: книга библейского пророка Даниила с дополнениями из хроник Георгия Амартола и Иоанна Малалы, история древней Персии и Вавилона, история древнего Рима, Жизнеописание Александра Македонского, история Римской империи, в которую вплетены: история событий Нового Завета, Слово Епифания монаха о житии Богородицы.
- III. История Иудейской войны Иосифа Флавия (выдающееся произведение мировой литературы, рассказывающее о трагических событиях осады, штурма и взятия Иерусалима римлянами). Автор Истории был не только свидетелем, но и активным участником описываемых событий.
Том 3 — Лицевой хронограф (1216 листов) продолжает рассказ об истории Рима и Византии, доводя повествование до X в. Текст рукописи охватывает историю Рима и Византии от времени правления римского императора Тита до эпохи византийского императора Константина Багрянородного.
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