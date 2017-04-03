Библейская история - Лицевой летописный свод XVI века - 5 томов

Лицевой летописный свод второй половины XVI века — вершинное достижение древнерусского книжного художества. Ему нет аналогов и в мировой культуре этого столетия. Лицевой свод - и самое грандиозное по объему летописное произведение в Древней Руси.

Лицевыми в Средние века называли иллюминованные (иллюстрированные) рукописи с изображениями людей - «в лицах». В Лицевом своде около 10 тысяч рукописных листов, более 17 тысяч миниатюр. Лицевой свод давно уже привлекает внимание и искусствоведов, и книговедов, и историков — особенно тех, кто исследует проблемы развития общественного сознания, историю духовной и материальной культуры, государственно-политическую историю времени Ивана Грозного. Этот драгоценный памятник культуры необычайно богат информацией и для специально изучающих особенности исторических источников разных типов - словесных, письменных (а там, где есть приписки, устных, непосредственно запечатлевших разговорный язык), изобразительных, вещественных, поведенческих.

Работа по составлению Лицевого свода не была полностью завершена. Кипы листов оставались и в XVII в. непереплетенными. Не позднее первой половины XVIII в. массивы листов колоссального летописного свода были уже рассредоточены. Переплетали их независимо друг от друга; и некоторые из этих образовавшихся фолиантов получили названия по имени их обладателя (или одного из обладателей на протяжении XVII-ХIХ веков). Постепенно Лицевой свод стал восприниматься как монументальный корпус из десяти огромных томов. При этом выяснилось, что отдельные листы и даже массивы листов утрачены, а при переплетении в книги порядок листов местами нарушен.

Условно этот десятитомный рукописный корпус можно разделить на три части: три тома всемирной истории, семь томов отечественной истории; из них пять томов -летописание «лет старых» (за 1114—1533 годы), два тома - летописание «лет новых», т.е. времени правления Ивана IV. Полагают, что не дошли до нас листы о начальной истории Отечества (до 1114 г.), возможно, и о всемирной истории X-XV веков, до времени после падения Византийской империи, а также листы с изложением событий отечественной истории последних полутора десятилетий царствования Ивана IV (или заготовки к ним), так как в середине XVIII в. еще сохранялись листы о венчании на царство Федора Ивановича.