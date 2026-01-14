Тора - современный комментарий прогрессивного иудаизма

Настоящий комментарий исходит из предпосылки, что Тора является книгой, возникшей в сердцах и умах еврейского народа.

Многие отвергают это исходное предположение. Они верят, что Тора - это «Слово Божье», полученное (в непосредственном откровении или каким-то иным способом) Моисеем (Моше) от Бога. Некоторые соглашаются с тем, что в процессе передачи из поколения в поколение текст мог быть искажен некоторыми ошибками переписчиков. Но книга в целом, настаивают они, является словом Бога, а не человека.

Эта ортодоксальная, или фундаменталистская точка зрения утверждает, таким образом: если в тексте сказано, что «Бог создал», то это непреложный факт, поскольку слово Бога истинно по определению. Далее, этот подход утверждает, что Тора, будучи богоданной, должна нести смысл в каждом слове и что ни одна буква в ней не может быть лишней. Наше непонимание какого-либо ее фрагмента является лишь свидетельством человеческого несовершенства. Если современное научное знание вступает в противоречие со сказанным в Библии, то это означает одно из двух: либо наша современная наука ошибается, либо мы не понимаем Библию должным образом. Таковой была и остается позиция ортодоксального иудаизма, христианских фундаменталистов и большинства комментаторов прошлого.

Комментатор, который придерживается иной концепции и исходит из предпосылки скорее человеческого, нежели Божественного авторства текста, сталкивается с двумя основополагающими вопросами: (1) Имеет ли Бог отношение к авторству Торы? (2) Чем эта книга отличается от любого иного выдающегося литературного памятника прошлого?

Тора: современный комментарий

Переработанное издание

Главный редактор В. Гюнтер Плаут

Главный редактор переработанного английского издания Дэвид Э.С. Стайн

Иерусалим: ВСЕМИРНЫЙ СОЮЗ ПРОГРЕССИВНОГО ИУДАИЗМА, 2011. - 1648 с.

ISBN 978-1-58712-253-8

Тора: современный комментарий - Содержание

Перечень иллюстраций

Foreword

Предисловие

Об особенностях настоящего издания

Общее введение в Тору

О чтении данной книги

Тора и еврейский народ

БЕРЕШИТ

ШМОТ

ВАИКРА

БЕМИДБАР

ДВАРИМ

hафтарот к особым дням

Ссылки и примечания

Список сокращений

Чтение Торы в особых случаях

Тора: современный комментарий - Берешит

1:1] Когда Бог начал сотворение неба и земли, - 2] земля была хаотична и пуста, и тьма над хаосом вод, и дух Божий носился над водами, - 3] и сказал Бог: «Да будет свет», и возник свет. 4] И увидел Бог, что свет хорош, и отделил Бог свет от тьмы. 5] И назвал Бог свет днем, а тьму назвал ночью. И был вечер, и было утро: день первый.

6] Сказал Бог: «Да будет пространство посреди вод, и пусть отделяет оно воды от вод».

7] И создал Бог пространство это, и отделило оно воды, которые под пространством, от вод, которые над пространством. И стало так. 8] И назвал Бог пространство небом. И был вечер, и было утро: день второй.

9] Сказал Бог: «Да соберутся воды под небом в одно место, чтобы могла появиться суша». И стало так. 10] И назвал Бог сушу землей, а скопление вод Он назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. 11] И сказал Бог: «Да произрастит земля растительность: траву семяносную, плодовые деревья различных видов на земле, дающие плоды, внутри которых семена их». И стало так. 12] И произвела земля растительность: семяносную траву разных видов, и деревья разных видов, дающие плоды, внутри которых семена их. И увидел Бог, что это хорошо. 13] И был вечер, и было утро: день третий.

14] И сказал Бог: «Да будут светила в пространстве неба, чтобы отделять день от ночи, и будут они служить для знамений и для определения времен и сроков - дней и лет; 15] и да будут они служить светилами в пространстве неба, дабы освещать землю». И стало так. 16] И создал Бог два светила великих: светило большое, чтобы править днем, и светило малое, чтобы править ночью, и звезды.

17] И поместил их Бог в пространстве небес, чтобы светить на землю, 18] и править днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. 19] И был вечер, и было утро: день четвертый.

20] И сказал Бог: «Да воскишат воды кишением живых существ, и да летают птицы над землей в пространстве небесном». 21] Создал Бог больших чудищ морских, и всякую ползающую живность, которой воскишели воды, по родам их, и всех птиц крылатых по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. 22] Благо-словил их Бог, сказав: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях; а птицы пусть размножаются на земле». 23] И был вечер, и было утро: день пятый.

24] Сказал Бог: «Да произведет земля существа живые по роду их: скотину, и пресмыкающихся, и диких зверей по роду их». И стало так. 25] Бог создал диких зверей по роду их, и скотину по ее роду и пресмыкающихся по их роду. И увидел Бог, что это хорошо.

1:1] ТВОРЕНИЕ (См. эссе на сс.34-36, цитаты - т.е. раздел «Золотые россыпи» - на сс.44-46.)

1:1-2] Когда Бог начал сотворение. בראשית ברא אלהים (берешит бара элоhим). Другие переводы передают это так: «В начале Бог сотворил». Наш перевод следует традиции Раши, который сказал, что следовало бы написать בראשונה (ба-ришона - «сначала»), - если бы главной целью было указать на порядок сотворения мира. Более поздние исследователи использовали перевод «В начале» как доказательство, что Бог творил из ничего (ex nihilo), но что-то не похоже, чтобы библейский автор был озабочен этой проблемой [1].

2] Над хаосом вод. Перевод опирается на созвучие תהו (тohy, хаос) и תהום (теhом). Другой вариант перевода слова תהום - «бездна». Здесь, как и в других древних преданиях, вода считается первичной субстанцией, существовавшей до всего остального.

Дух Божий. В значении «сила». Слово רוח (руах) мо-жет означать и «ветер» [2], что соответствует вавилонским текстам [3].

3] Сказал Бог. Как бы обращаясь к вселенной. Обратите внимание на цикличность поступков Бога: сказал, увидел, отделил, назвал.

6] Пространство. Слово רקיע (ракиа) намекает на твердый свод или купол над землей. Согласно древним верованиям, этот свод, на котором держатся звезды, представляет собой границу, за которой находится Божественная обитель.

14] Для знамений. Предвосхищая создание человечества, и в первую очередь - народа Израиля, который будет отмечать времена года в качестве Божественных даров.

16] Два светила великих. Солнце и луна упомянуты как часть творения, но не имеют ни божественного, ни полубожественного статуса, придаваемого им в других древних мифологиях.

21] Больших чудищ морских. Кое-где в других местах Библии нашли отражение распространенные легенды о неких обитателях пучин, которые сражаются с Богом. Здесь же они просто упоминаются среди прочих животных. Эти чудища называются по-разному: Hahap, Ям, Ливьятан и Раhаб. Последний особо упомянут в древних поэтических преданиях как «повелитель моря» [4].