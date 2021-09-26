Учитывая все печатные издания Библии, можно заключить, что общий тираж ее достигает почти миллиарда экземпляров. В переводе она существует почти на семистах языках и диалектах. Библию можно читать на языке эскимосов и уолоф (Сенегал), на языке фламандском и бретонском.

[Вопреки широко распространенному мнению, Церковь не только не запрещает чтения и изучения Священного Писания, но всячески его поощряет, приняв предварительно все необходимые меры к охране богодухновенного текста от всевозможных лжетолкований и извращений. За последние 80 лет, начиная с 1893 года, Святейший Престол опубликовал три большие окружные послания — Энциклики, посвященные вопросу о необходимости чтения, изучения и преподавания Священного Писания с подробными указаниями как для ученых и духовенства, так и для мирян. Энциклики: папы Льва XIII «Providentissimus Deus» (1893 г.), папы Бенедикта XV «Spiritus Paraclitus» (1920 г.) и папы Пия XII «Divino afflante Spirit и» (1943 г.) являются твердыми руководящими правилами для чтения и исследования Священного Писания. Эти Энциклики и все другие важнейшие документы Святейшего Престола, входят в особый сборник «Enchiridion Biblicum» (4-ое издание, Рим 1960 г.), издающийся Папской Библейской Комиссией в Риме, учрежденной папой Пием X в 1902 г.] (прим, изд.)

Библия учебная Брюссельская. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе с приложениями

Брюссель : Издательство «ЖИЗНЬ С БОГОМ» Avenue de la Couronne, 206 1050, 1973 г. - 2392 с.

Библия учебная Брюссельская. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе с приложениями - Содержание

Общее введение

КНИГИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

Первая книга Моисеева. Бытие

Вторая книга Моисеева. Исход

Третья книга Моисеева. Левит

Четвертая книга Моисеева. Числа

Пятая книга Моисеева. Второзаконие

Книга Иисуса Навина

Книга Судей Израилевых

Книга Руфи

Первая книга Царств

Вторая книга Царств

Третья книга Царств

Четвертая книга Царств

Первая книга Паралипоменон

Вторая книга Паралипоменон

Первая книга Ездры

Книга Неемии

Вторая книга Ездры

Книга Товита

Книга Иудифи

Книга Есфири

Книга Иова

Псалтирь

Книга Притчей Соломоновых

Книга Екклесиаста, или Проповедника

Книга Песни Песней Соломона

Книга Премудрости Соломона

Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова

Книга пророка Исаии

Книга пророка Иеремии

Книга Плач Иеремии

Послание Иеремии

Книга пророка Варуха

Книга пророка Иезекииля

Книга пророка Даниила

Книга пророка Осии

Книга пророка Иоиля

Книга пророка Амоса

Книга пророка Авдия

Книга пророка Ионы

Книга пророка Михея

Книга пророка Наума

Книга пророка Аввакума

Книга пророка Софонии

Книга пророка Аггея

Книга пророка Захарии

Книга пророка Малахии

Первая книга Маккавейская

Вторая книга Маккавейская

Третья книга Маккавейская

Третья книга Ездры

КНИГИ НОВОГО ЗАВЕТА

От Матфея святое благовествование

От Марка святое благовествование

От Луки святое благовествование

От Иоанна святое благовествование

Деяния святых Апостолов

Послание Иакова

Первое послание Петра

Второе послание Петра

Первое послание Иоанна

Второе послание Иоанна

Третье послание Иоанна

Послание Иуды

Послание к Римлянам

Первое послание к Коринфянам

Второе послание к Коринфянам

Послание к Галатам

Послание к Ефесянам

Послание к Филиппийцам

Послание к Колоссянам

Первое послание к Фессалоникийцам

Второе послание к Фессалоникийцам

Первое послание к Тимофею

Второе послание к Тимофею

Послание к Титу

Послание к Филимону

Послание к Евреям

Откровение Иоанна Богослова

ПРИЛОЖЕНИЯ

Краткий толкователь к Ветхому Завету

Краткий толкователь к Новому Завету

Новозаветные таблицы

Библейская хронология

Аналитическая Симфония 1. Богословский, предметный и тематический указатель 2. Именной указатель 3. Географический, исторический и археологический справочник

Список древнейших рукописей Ветхого и Нового Завета

Библиография

Указатель богослужебных чтений 1. Восточной Церкви 2. Западной Церкви



Оглавление

Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе с приложениями - Краткий толкователь к Ветхому Завету

Книга Премудрости сына Сирахова

Эта второканоническая книга не включена в евр Библию, хотя была написана на евр языке. Ее оригинал был известен не только раввинам, но и бл. Иерониму. До нас она дошла только в греч переводе, который и признан Церковью как канонический, В Вульг эта книга называется «Ecclesiasticus (liber)», т.е. «церковная книга», согласно названию, данному ей в 3-м веке Церковью в отличие от Синагоги. В 1896 г. было найдено около двух третей евр текста Сир среди фрагментов различных средневековых рукописей, находившихся в древней синагоге города Каира. Недавно короткие отрывки ее были обнаружены в одной из Кумранских пещер, а в 1964 г. нашли в Массаде часть книги (39 27—44 17), написанную письмом 1-го в. до Р.Х. Расхождение этих рукописей как между собой, так и с греческим и сириакским переводами свидетельствует о том, что эта книга была уже давно распространена в нескольких рецензиях (редакциях).

С 198 г. Палестина находилась под владычеством Селевкидов. Некоторая часть евр населения, принадлежавшая главным образом к правящему классу, легко эллинизировалась, перенимая чужие нравы и идеи. Антиох Епифан (175-163 гг.) решил ускорить этот процесс и стал проводить эллинизацию насильственно. Сын Сирахов противопоставляет таким опасным новшествам весь авторитет ВЗ-ного предания. Перед нами книжник, соединивший любовь к Премудрости с любовью к Закону и преисполненный ревности к Храму и уважения к священству. Он вскормлен свящ. книгами, пророками и в особенности писаниями мудрых Израиля. Цель его — наставлять в Премудрости всех, кто ищет ее (33 17; 50 29; ср предисловие к гл. 1).

По своей структуре книга напоминает предшествующие писания мудрых Израиля. Она представляет собою собрание кратких сентенций, афоризмов и небольших картин, довольно беспорядочно сгрупированных и иногда даже повторяющихся. Исключение составляют главы, в которых воспевается слава Божия в природе (42 15—43 36) и в истории (44 1—50 31), а также добавления: благодарственный гимн (51 1-17) и молитва о приобретении мудрости (51 18-38). Евр текст этого последнего отрывка был найден в одной из Кумранских пещер, в рукописи Псалтири. Эта находка подтверждает предположение, что данный отрывок до включения его в кн Сир существовал в виде отдельного произведения. В книге излагается традиционное учение; подобно его предшественникам, автор рассматривает Премудрость как персонифицированное откровение Бога. Судьба человека и проблема суда вызывает у него такую же тревожную неуверенность, какой охвачены и Иов, и Екклесиаст. Он верит в воздаяние, чувствует трагическую значительность смертного часа, но для него еще не вполне ясно, каким образом Бог воздаст каждому по делам его. Размышляя о сущности Премудрости Божией, он идет дальше прозрений кн Притч и Иова. Новизна учения сына Сирахова в том, что он отождествляет Премудрость с Законом, провозглашенным Моисеем (24 26-28), как впоследствии — автор поэмы о Премудрости (Вар 3 9—4 4). Тем самым, в отличие от своих предшественников, он вводит Премудрость в законническое течение. Более того, он видит соблюдение Закона в точном исполнении богослужебных предписаний (35 1-10). Он — ревностный ритуалист. В отличие от более древних мудрецов Израиля, Сын Сирахов много размышляет над историей (44 1—49 18), в которой особенно подчеркивает роль священства.

Сын Сирахов — последний свидетель учения о мудрости в Палестине, книга которого была принята в канон Писаний. Его можно считать достойным представителем хаси-дим, т.е. благочестивых (ср. 1 Макк 2 42), которым в скором времени предстояло восстать на защиту своей веры против гонения Антиоха Епифана. Благодаря им в Израиле сохранились те островки истинной веры, где нашла себе отклик проповедь Иисуса Христа. Хотя кн Сир не вошла в евр канон, на нее часто ссылаются авторы раввини-стических писаний. У НЗ-ных авторов — ев. Матфея и ап. Иакова — содержится немало восходящих к ней реминисценций.

ПРЕДИСЛОВИЕ (греч. переводчика)

Это предисловие не является составной частью книги и не входит в библейский канон. В нем говорится об евр Библии, разделенной на 3 части (ср 1 Макк 12 9): «закон, пророки и прочие писатели». Нет уверенности в том, что в ту эпоху (конец 2 в. до Р.Х.) содержание этих трех частей — особенно последней — было тождественно теперешнему. Переводчик прибыл в Египет в 38 г. царствования Евергета. Очевидно речь идет о Птоломее VII Евергете (170-117); 38-й г. его царствования соответствует 132 г. до Р.Х.

Сир 1

Первая глава этой книги представляет вариации на темы, затронутые в начале кн. Притч.

1 «Господь» (греч. Κύριος) — этим словом LXX передают обыкновенно евр. имя Бога — Ягве. Переводчик данной книги широко пользуется им, даже при переводе других имен Господних.

7 Автор подчеркивает трансцендентность Единого Бога. Премудрость — свойство Бога, проявленное в мире, им созданном, Дар Бога людям. Она часто персонифицируется в кн Мудрых (ср Притч 8 22), но здесь она рассматривается как создание Божие, которое нельзя отождествлять с Ним.

11-20 «Страх Господень» в понимании иудея соответствует нашему чувству благоговения перед Господом Святым.

26 Премудрость отождествляется с исполнением заповедей (ср 19 20 и Екк 12 13). Здесь она представлена как награда за верность.

Сир 2

Тема этой главы — страх Божий при испытании — часто встречается в ВЗ, особенно в псалмах.

12 Автор, очевидно, призывает быть верным в период гонений. Он осуждает отступничество, даже чисто внешнее (стт 12, 15; ср Макк 6 21-28).

16 Автор не противополагает любовь и послушание, а отождествляет их. Любовь бескорыстна. Для любящего ожидаемая награда имеет мало значения.

Сир 3

1-16 Верность Богу требует исполнения долга во многих частных случаях, прежде всего долга по отношению к родителям (ср Исх 20 12; Втор 5 16).

20 Здесь подчеркивается снисхождение Бога, дающего познавать себя смиренным. В евр. оригинале мысль эта выражена еще ярче: «Велико милосердие Божие, Он открывает Свои тайны смиренным». Аналогичное утверждение часто встречается в ВЗ (Притч 3 34; Пс 25 14, ср Мф 11 25; Лук 1 52): Бог смиренным дает благодать.