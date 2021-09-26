Библия Учебная Брюссельская
Учитывая все печатные издания Библии, можно заключить, что общий тираж ее достигает почти миллиарда экземпляров. В переводе она существует почти на семистах языках и диалектах. Библию можно читать на языке эскимосов и уолоф (Сенегал), на языке фламандском и бретонском.
[Вопреки широко распространенному мнению, Церковь не только не запрещает чтения и изучения Священного Писания, но всячески его поощряет, приняв предварительно все необходимые меры к охране богодухновенного текста от всевозможных лжетолкований и извращений. За последние 80 лет, начиная с 1893 года, Святейший Престол опубликовал три большие окружные послания — Энциклики, посвященные вопросу о необходимости чтения, изучения и преподавания Священного Писания с подробными указаниями как для ученых и духовенства, так и для мирян. Энциклики: папы Льва XIII «Providentissimus Deus» (1893 г.), папы Бенедикта XV «Spiritus Paraclitus» (1920 г.) и папы Пия XII «Divino afflante Spirit и» (1943 г.) являются твердыми руководящими правилами для чтения и исследования Священного Писания. Эти Энциклики и все другие важнейшие документы Святейшего Престола, входят в особый сборник «Enchiridion Biblicum» (4-ое издание, Рим 1960 г.), издающийся Папской Библейской Комиссией в Риме, учрежденной папой Пием X в 1902 г.] (прим, изд.)
Библия учебная Брюссельская. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе с приложениями
Брюссель : Издательство «ЖИЗНЬ С БОГОМ» Avenue de la Couronne, 206 1050, 1973 г. - 2392 с.
Библия учебная Брюссельская. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе с приложениями - Содержание
Общее введение
КНИГИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
- Первая книга Моисеева. Бытие
- Вторая книга Моисеева. Исход
- Третья книга Моисеева. Левит
- Четвертая книга Моисеева. Числа
- Пятая книга Моисеева. Второзаконие
- Книга Иисуса Навина
- Книга Судей Израилевых
- Книга Руфи
- Первая книга Царств
- Вторая книга Царств
- Третья книга Царств
- Четвертая книга Царств
- Первая книга Паралипоменон
- Вторая книга Паралипоменон
- Первая книга Ездры
- Книга Неемии
- Вторая книга Ездры
- Книга Товита
- Книга Иудифи
- Книга Есфири
- Книга Иова
- Псалтирь
- Книга Притчей Соломоновых
- Книга Екклесиаста, или Проповедника
- Книга Песни Песней Соломона
- Книга Премудрости Соломона
- Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова
- Книга пророка Исаии
- Книга пророка Иеремии
- Книга Плач Иеремии
- Послание Иеремии
- Книга пророка Варуха
- Книга пророка Иезекииля
- Книга пророка Даниила
- Книга пророка Осии
- Книга пророка Иоиля
- Книга пророка Амоса
- Книга пророка Авдия
- Книга пророка Ионы
- Книга пророка Михея
- Книга пророка Наума
- Книга пророка Аввакума
- Книга пророка Софонии
- Книга пророка Аггея
- Книга пророка Захарии
- Книга пророка Малахии
- Первая книга Маккавейская
- Вторая книга Маккавейская
- Третья книга Маккавейская
- Третья книга Ездры
КНИГИ НОВОГО ЗАВЕТА
- От Матфея святое благовествование
- От Марка святое благовествование
- От Луки святое благовествование
- От Иоанна святое благовествование
- Деяния святых Апостолов
- Послание Иакова
- Первое послание Петра
- Второе послание Петра
- Первое послание Иоанна
- Второе послание Иоанна
- Третье послание Иоанна
- Послание Иуды
- Послание к Римлянам
- Первое послание к Коринфянам
- Второе послание к Коринфянам
- Послание к Галатам
- Послание к Ефесянам
- Послание к Филиппийцам
- Послание к Колоссянам
- Первое послание к Фессалоникийцам
- Второе послание к Фессалоникийцам
- Первое послание к Тимофею
- Второе послание к Тимофею
- Послание к Титу
- Послание к Филимону
- Послание к Евреям
- Откровение Иоанна Богослова
ПРИЛОЖЕНИЯ
- Краткий толкователь к Ветхому Завету
- Краткий толкователь к Новому Завету
- Новозаветные таблицы
- Библейская хронология
-
Аналитическая Симфония
- 1. Богословский, предметный и тематический указатель
- 2. Именной указатель
- 3. Географический, исторический и археологический справочник
- Список древнейших рукописей Ветхого и Нового Завета
- Библиография
-
Указатель богослужебных чтений
- 1. Восточной Церкви
- 2. Западной Церкви
Оглавление
Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе с приложениями - Краткий толкователь к Ветхому Завету
Книга Премудрости сына Сирахова
Эта второканоническая книга не включена в евр Библию, хотя была написана на евр языке. Ее оригинал был известен не только раввинам, но и бл. Иерониму. До нас она дошла только в греч переводе, который и признан Церковью как канонический, В Вульг эта книга называется «Ecclesiasticus (liber)», т.е. «церковная книга», согласно названию, данному ей в 3-м веке Церковью в отличие от Синагоги. В 1896 г. было найдено около двух третей евр текста Сир среди фрагментов различных средневековых рукописей, находившихся в древней синагоге города Каира. Недавно короткие отрывки ее были обнаружены в одной из Кумранских пещер, а в 1964 г. нашли в Массаде часть книги (39 27—44 17), написанную письмом 1-го в. до Р.Х. Расхождение этих рукописей как между собой, так и с греческим и сириакским переводами свидетельствует о том, что эта книга была уже давно распространена в нескольких рецензиях (редакциях).
С 198 г. Палестина находилась под владычеством Селевкидов. Некоторая часть евр населения, принадлежавшая главным образом к правящему классу, легко эллинизировалась, перенимая чужие нравы и идеи. Антиох Епифан (175-163 гг.) решил ускорить этот процесс и стал проводить эллинизацию насильственно. Сын Сирахов противопоставляет таким опасным новшествам весь авторитет ВЗ-ного предания. Перед нами книжник, соединивший любовь к Премудрости с любовью к Закону и преисполненный ревности к Храму и уважения к священству. Он вскормлен свящ. книгами, пророками и в особенности писаниями мудрых Израиля. Цель его — наставлять в Премудрости всех, кто ищет ее (33 17; 50 29; ср предисловие к гл. 1).
По своей структуре книга напоминает предшествующие писания мудрых Израиля. Она представляет собою собрание кратких сентенций, афоризмов и небольших картин, довольно беспорядочно сгрупированных и иногда даже повторяющихся. Исключение составляют главы, в которых воспевается слава Божия в природе (42 15—43 36) и в истории (44 1—50 31), а также добавления: благодарственный гимн (51 1-17) и молитва о приобретении мудрости (51 18-38). Евр текст этого последнего отрывка был найден в одной из Кумранских пещер, в рукописи Псалтири. Эта находка подтверждает предположение, что данный отрывок до включения его в кн Сир существовал в виде отдельного произведения. В книге излагается традиционное учение; подобно его предшественникам, автор рассматривает Премудрость как персонифицированное откровение Бога. Судьба человека и проблема суда вызывает у него такую же тревожную неуверенность, какой охвачены и Иов, и Екклесиаст. Он верит в воздаяние, чувствует трагическую значительность смертного часа, но для него еще не вполне ясно, каким образом Бог воздаст каждому по делам его. Размышляя о сущности Премудрости Божией, он идет дальше прозрений кн Притч и Иова. Новизна учения сына Сирахова в том, что он отождествляет Премудрость с Законом, провозглашенным Моисеем (24 26-28), как впоследствии — автор поэмы о Премудрости (Вар 3 9—4 4). Тем самым, в отличие от своих предшественников, он вводит Премудрость в законническое течение. Более того, он видит соблюдение Закона в точном исполнении богослужебных предписаний (35 1-10). Он — ревностный ритуалист. В отличие от более древних мудрецов Израиля, Сын Сирахов много размышляет над историей (44 1—49 18), в которой особенно подчеркивает роль священства.
Сын Сирахов — последний свидетель учения о мудрости в Палестине, книга которого была принята в канон Писаний. Его можно считать достойным представителем хаси-дим, т.е. благочестивых (ср. 1 Макк 2 42), которым в скором времени предстояло восстать на защиту своей веры против гонения Антиоха Епифана. Благодаря им в Израиле сохранились те островки истинной веры, где нашла себе отклик проповедь Иисуса Христа. Хотя кн Сир не вошла в евр канон, на нее часто ссылаются авторы раввини-стических писаний. У НЗ-ных авторов — ев. Матфея и ап. Иакова — содержится немало восходящих к ней реминисценций.
ПРЕДИСЛОВИЕ (греч. переводчика)
Это предисловие не является составной частью книги и не входит в библейский канон. В нем говорится об евр Библии, разделенной на 3 части (ср 1 Макк 12 9): «закон, пророки и прочие писатели». Нет уверенности в том, что в ту эпоху (конец 2 в. до Р.Х.) содержание этих трех частей — особенно последней — было тождественно теперешнему. Переводчик прибыл в Египет в 38 г. царствования Евергета. Очевидно речь идет о Птоломее VII Евергете (170-117); 38-й г. его царствования соответствует 132 г. до Р.Х.
Сир 1
Первая глава этой книги представляет вариации на темы, затронутые в начале кн. Притч.
1 «Господь» (греч. Κύριος) — этим словом LXX передают обыкновенно евр. имя Бога — Ягве. Переводчик данной книги широко пользуется им, даже при переводе других имен Господних.
7 Автор подчеркивает трансцендентность Единого Бога. Премудрость — свойство Бога, проявленное в мире, им созданном, Дар Бога людям. Она часто персонифицируется в кн Мудрых (ср Притч 8 22), но здесь она рассматривается как создание Божие, которое нельзя отождествлять с Ним.
11-20 «Страх Господень» в понимании иудея соответствует нашему чувству благоговения перед Господом Святым.
26 Премудрость отождествляется с исполнением заповедей (ср 19 20 и Екк 12 13). Здесь она представлена как награда за верность.
Сир 2
Тема этой главы — страх Божий при испытании — часто встречается в ВЗ, особенно в псалмах.
12 Автор, очевидно, призывает быть верным в период гонений. Он осуждает отступничество, даже чисто внешнее (стт 12, 15; ср Макк 6 21-28).
16 Автор не противополагает любовь и послушание, а отождествляет их. Любовь бескорыстна. Для любящего ожидаемая награда имеет мало значения.
Сир 3
1-16 Верность Богу требует исполнения долга во многих частных случаях, прежде всего долга по отношению к родителям (ср Исх 20 12; Втор 5 16).
20 Здесь подчеркивается снисхождение Бога, дающего познавать себя смиренным. В евр. оригинале мысль эта выражена еще ярче: «Велико милосердие Божие, Он открывает Свои тайны смиренным». Аналогичное утверждение часто встречается в ВЗ (Притч 3 34; Пс 25 14, ср Мф 11 25; Лук 1 52): Бог смиренным дает благодать.
спасибо. Очень ценная книга
Благословит вас Господь!
Спасибо за ценное издание учебной Библии!
Огромное спасибо!!!!
Спасибо, это - моя любимое издание Библии, по к-му я в молодости изучал Слово! Только у меня не было своей, как, впрочем, и сейчас. Это - возвращение в молодость...