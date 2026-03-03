Написание настоящего пособия вызвано необходимостью дать студентам определенные познания пророческих книг. Особую проблему представляет изучение книг малых пророков. Многие из них не используются в богослужении и не цитируются явно в Новом Завете, а посему мало известны изучающему их. Чаще всего читателю не известны даже имена некоторых пророков (причем порой даже великих, а не только малых), тем более — их писания.

Но пророческие книги составляют важную часть Священного Писания. При этом они не только важны сами по себе, но без их знания невозможно понимание и Нового Завета. Так, например, слова иудеев: "как Он знает Писания, не учившись?" (Ин. 7. 15) становятся понятны при внимательном чтении, прежде всего, пророческих книг, из которых Христос часто приводит слова, даже не делая ссылку. Притча о винограднике и злых виноградарях приобретает особенную силу, если вспомнить соответствующий образ Исаии (гл. 5), где Иудея изображается в виде виноградника Господня, не приносящего должного плода. Становится совершенно очевидно, что Спаситель заканчивает притчу из книги Исаии, доводит ее до конца. Подобные примеры можно умножать и умножать, но и из приведенного видно значение пророческих книг для понимания Евангелия. Но и другие новозаветные книги часто опираются на ветхозаветных пророков. Особенно показателен в этом отношении Апокалипсис, подводящий некий итог всего Писания. Понимание многих из его образов и пророчеств невозможно без опоры на Ветхий Завет вообще и пророков в частности.

Протодиакон Иоанн Шевцов - Писания малых пророков: Учебное пособие

3-е изд., испр. и доп.

М.: Изд-во ПСТГУ. 2020. - 216 с.

ISBN 978-5-7429-1239-2

Протодиакон Иоанн Шевцов - Писания малых пророков: Учебное пособие - Содержание

Предисловие

Книга пророка Авдия

Книга пророка Иоиля

Книга пророка Амоса

Книга пророка Ионы

Книга пророка Осии

Книга пророка Михея

Книга пророка Наума

Книга пророка Софонии

Книга пророка Аввакума

Книга пророка Аггея

Книга пророка Захарии

Книга пророка Малахии

Приложения

Приложение 1. Возвращение из Вавилонского плена

Приложение 2. Тематический обзор книг малых пророков

Список литературы

Протодиакон Иоанн Шевцов - Писания малых пророков: Учебное пособие - Книга пророка Авдия

1. Личность пророка и его время

О времени жизни и личности пророка Авдия (евр. עבךיה ‘obadyа Овадйя — раб, почитатель Иеговы, греч. Αβδιου), по причине отсутствия прямых свидетельств как в самой книге Авдия, так и в других местах Св. Писания нет единого мнения. Уже у древних толкователей наблюдается значительное разногласие. Так, согласно одним иудейским преданиям Авдий — начальник дворца Ахава, укрывавший в пещерах сто пророков и посланный взять Илию (3 Цар. 18. 1 — 16). Другое предание, приводимое Епифанием, отождествляет Авдия с третьим, благочестивым пятидесятником, посланным Охозией взять Илию (первые два были попалены огнем с неба) (4 Цар. 4. 8—37). Иное предание отождествляет пророка с мужем то ли вдовы из Сарепты Сидонской (3 Цар. 17. 9), то ли Сонамитянки (4 Цар. 4. 8—37), причем воскрешенный сын Сонамитянки (и Авдия) представляется пророком Ионой. Более правдоподобно выглядит отождествление Авдия с одним из начальников того же имени, посланным Иосафатом обучать народ закону Божию (2 Пар. 17. 7). Наконец, прп. Ефрем Сирин говорит, что Авдий происходил из Сихема в колене Ефремовом и был современником Осии, Иоиля, Амоса и Исаии.

Ввиду множественности и порой произвольности мнений о времени жизни пророка, приходится воспользоваться содержанием книги, в которой говорится о злорадстве Идумеи и помощи врагам Иудеи при взятии Иерусалима и уведении его войска в плен (Авд. 10-14). Исторические книги знают четыре захвата Иерусалима в период разделенного царства: при Ровоаме — фараоном Сусакимом (Шешенком) в 930 г. до Р. X. (3 Цар. 14. 25); при Иораме Иудейском (848-841) Филистимлянами и Аравитянами (2 Пар. 21. 16—17): третий захват Иерусалима произведен Иоасом Израильским в правление Амасии (около 791-790 гг. до. Р. X.) (4 Цар. 14. 13); последним покорителем Иерусалима стал Навуходоносор (606/5, 597 и 586 гг. до Р. Х.)(4 Цар. 24. 1, 10—17; 25). При этом Идумеи участвовали лишь во втором и последнем (при Седекии, 586) захвате города.

Ввиду сходства содержания книги Авдия с 7-м стихом 136 псалма и с пророчеством Иеремии об Идумее (Иер. 49. 7-22), можно говорить о ее современности Плачу Иеремии, то есть времени сразу вслед за падением Иерусалима. Однако против такого понимания П.А. Юнгеров приводит следующие аргументы: