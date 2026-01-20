Зачем оставаться христианином? Зачем становиться христианином? Зачем вообще быть христианином? Таковы фундаментальные вопросы, которые у многих людей возникают сегодня и в России. На них я хотел бы дать ответ в этой книге. Она написана для всех тех, кто не верит, однако серьезно вопрошает, кто верил, однако не удовлетворен своим неверием, кто верит, однако чувствует себя неуверенным в своей вере, кто растерянно пребывает между верой и неверием, кто скептически настроен как против своих убеждений веры, так и против своих сомнений в вере. Книга написана для христиан и атеистов, гностиков и агностиков, пиетистов и позитивистов, индифферентных и ревностных католиков, протестантов и православных. Разве мало и в России людей, также пребывающих вне Церкви, которые в основополагающих вопросах человеческого бытия не хотят всю свою жизнь довольствоваться смутными чувствами, личными предубеждениями, мнимой убедительностью? И разве сегодня во всех церквах мало людей, которые не хотят оставаться на уровне своей детской веры, которые ожидают чего-то большего, чем повторения слов Библии или нового конфессионального катехизиса, которые более не находят точки опоры в непогрешимых формулах Писания (протестанты), предания (православные), церковного учительства (католики)? Все это — люди, которые тем не менее не желают христианства «по сниженным ценам», которые не хотят заменить церковный традиционализм конформизмом и косметикой приспособления, которые скорее, не находясь иод влиянием церковного учительного давления справа и идеологического произвола слева, ищут путь к полноте истины христианства и христианского бытия.

Ганс Кюнг - Христианский вызов

Пер. с нем. (Серия «Современное богословие»)

М.: Издательство ББИ, 2012. — χ + 465 с.

ISBN 978-5-89647-265-0

Hans Kiing Die christliche Herausforderung

Ганс Кюнг - Христианский вызов - Содержание

А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

I. ГОРИЗОНТ

1. Обращение к человеку

2. Не оставлять надежду

II. ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

1. Путь к Богу

2. Реальность Бога

III. ОСОБЕННОСТЬ ХРИСТИАНСТВА

1. Христос

2. Реальный Христос

Б. ПРОГРАММА

I. ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТЕКСТ

1. Истеблишмент?

2. Революция?

3. Эмиграция?

4. Компромисс?

II. ДЕЛО БОЖЬЕ

1. Центр

2. Чудеса?

3. Высшая норма

III. ДЕЛО ЧЕЛОВЕКА

1. Гуманизация человека

2. Действие

3. Солидарность

IV. КОНФЛИКТ

1. Решение

2. Спор о Боге

3. Конец

V. НОВАЯ ЖИЗНЬ

1. Начало

2. Критерий

3. Предельное отличие

В. ПРАКТИКА

I. ПРАКТИКА ЦЕРКВИ

1. Решение в пользу веры

2. Решение в пользу церкви?

II. БЫТИЕ ЧЕЛОВЕКА И БЫТИЕ ХРИСТИАНИНА

1. Критерий христианства

2. Освобожденные к свободе

3. Импульсы

20 ТЕЗИСОВ О ХРИСТИАНСТВЕ

20 ТЕЗИСОВ О ХРИСТИАНСТВЕ

A. КТО ТАКОЙ ХРИСТИАНИН?

Б. КТО ТАКОЙ ХРИСТОС?

B. КТО ДЕЙСТВУЕТ ПО-ХРИСТИАНСКИ?



Ганс Кюнг - Христианский вызов - Предисловие

В этой книге не предлагается просто новая адаптация традиционного исповедания веры или краткая догматика, знающая ответы на все древние или новые спорные вопросы, однако и не пропагандируется некое новое христианство. Того, кто может разъяснить традиционные положения веры сегодняшнему человеку лучше, чем автор, можно только горячо приветствовать. Здесь не отвергается ничего, что может быть разъяснено. Поэтому все двери, ведущие к большей истине, остаются открытыми. Здесь без стремления обратить и богословской лирики, без черствой схоластики и современного непонятного богословского языка автор, убежденный в истинности христианства, хочет предложить соответствующее как предмету, так и нынешней эпохе введение в христианское бытие, не только в христианское учение или доктрину, но в христианское бытие, действие, поведение.

Это только введение: ибо быть или не быть христианином каждый человек может лишь абсолютно личностно. Это просто одно из введений: другие введения иного характера не отвергаются, и поэтому, в свою очередь, автор также ожидает немного терпимости. В этой редакции моя толстая книга «Быть христианином» сокращена больше, чем наполовину. Многим пришлось — хотя и скрепя сердце — пожертвовать при сокращении и не потому, что для автора оно стало вторичным или неважным, но только ради большей концентрации на сути.

Однако сердцевина книги «Быть христианином» — программа и практика, жизнь и судьба Иисуса из Назарета — осталась практически незатронутой. Основной критерий сокращения: краткая версия должна быть освобождена от герменевтических, сложных экзегетических и догматико-исторических рассуждений, чтобы сделать эту книгу доступной более широкому кругу читателей. Однако пришлось убрать и очень важные специальные комплексы вопросов, прежде всего: христианство и мировые религии, христианство и иудаизм, богословское рассмотрение происхождения и смерти Иисуса, основания и устройства церкви, понимания Святого Духа и Троицы, автономии и теономии человека, а также других этических и общественно- политических вопросов.

Также ради лучшей доступности текста мы отказались от научного аппарата. Для автора во всем было важно разъяснить не столько вопросы христианской догматики, сколько — конечно, всегда в свете личности и судьбы самого Иисуса Христа — объяснить, что значит быть христианином на практическом уровне. На это указывало уже первоначальное название книги: «Быть христианином»! Это подчеркивается и в новом названии ее краткой редакции: «Христианский вызов»!

Поэтому я надеюсь, что и в этой небольшой книге исторически точно и при этом актуально, на новейшем уровне исследований и при этом понятно будет представлено все существенное и характерное в христианской программе и христианской практике: что эта программа означала изначально, еще не будучи покрытой пылью двух тысячелетий, и что эта программа, представляемая в новом свете, может означать сегодня для достижения каждым человеком осмысленной, наполненной жизни. Не какое-то другое Евангелие, но то же самое древнее Евангелие, вновь открытое для сегодняшней эпохи! Двадцать тезисов в конце книги представляют собой резюме того, что автор сегодня считает важным для христианского бытия.

Конечно, они не заменяют чтения книги. Однако спешащему читателю они помогут быстро и наглядно ознакомиться со структурой всего текста и дадут возможность увидеть самое существенное. Для желающего основательно познакомиться с книгой они могут стать первым и концентрированным обзором. Книга может помочь не только отдельным читателям, но и самым разнообразным дискуссионным и рабочим группам: на уроках религии, в образовательных программах для взрослых, в университетском образовании. Это не всеобъемлющий катехизис, но сжатое изложение христианской веры, но содержанию и форме соответствующее нашей эпохе. Я искренне приветствую всех читателей этой книги в России, прежде всего тех, кто познакомился с моей книгой еще в советские времена в самиздате, но также и многих новых и особенно молодых читательниц и читателей, которые через чтение этой книги, быть может, впервые прикоснулись к изначальному христианству.

Ганс Кюнг

Тюбинген,

февраль 2011

Рецензия на книгу Ганса Кюнга «Христианский вызов» www.bogoslov.ru/text/2572864/index.html

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