Специалист по Библии с мировым именем, археолог, знаток древних языков и эксперт по апокрифам разоблачает модные образы Иисуса из Назарета: скандальные книги Дэна Брауна «Код да Винчи», Майкла Бейджента «Бумаги Иисуса» и т. п., идеи радикальных ученых, тайны Евангелия Иуды и других древних апокрифов — правда гораздо интереснее, чем все подобные «открытия» и «сенсации»!

Эванс К. Сфабрикованный Иисус: Как современные исследователи искажают Евангелия

Крейг Эванс; пер. с англ. Н. Л. Холмогоровой

М.: Эксмо, 2009. — 336 с.

Религия. Настоящее христианство

ISBN 978-5-699-34125-2

Крейг Эванс - Сфабрикованный Иисус - Как современные исследователи искажают Евангелия - Содержание

1. Неуместная вера и необоснованные подозрения. Скептики старой и новой школы

2. Неверные аксиомы и чрезмерно жесткие критические методы. Вопрос аутентичности

3. Сомнительные тексты — часть I. Евангелие от Фомы

4. Сомнительные тексты — часть II. Евангелие от Петра, Евангелие Эджертона, Евангелие от Марии и Тайное евангелие от Марка

5. Чуждые контексты. Был ли Иисус киником?

6. Скелеты изречений. Афоризмы, вырванные из контекста

7. Преуменьшение дел. Свежий взгляд на исцеления и чудеса

8. Использование сочинений Иосифа Флавия в сомнительных целях. Понимание поздней античности

9. Хронологические неувязки и преувеличения. Утерянные «христианства» и тому подобное

10. Поддельная история, фальшивые открытия. Иисус между строк

11. А теперь попросим на сцену настоящего Иисуса! Его истинное самосознание и цели

Приложение I. Аграфы. Отдельные речения Иисуса

Приложение II. Что думать о «Евангелии Иуды»?

Словарь

Крейг Эванс - Сфабрикованный Иисус - Как современные исследователи искажают Евангелия - От автора

Был ли у Иисуса ребенок от Марии Магдалины? Был ли Иисус киником? Или мистиком, быть может, даже гностиком? Правда ли, что он инсценировал собственную смерть и бежал из Святой земли? А потом оказался в Египте? Оттуда писал еврейскому синедриону письма, в которых объяснял, что все это ошибка. Что он никогда не называл себя Сыном Божьим? Правда ли, что он отпраздновал с друзьями юбилей Тайной вечери — двадцать пять лет спустя после распятия? Правда ли, что найдена могила Иисуса? А могила его отца? Можно ли доверять новозаветным евангелиям? Верно ли, что они — лучшие источники, повествующие о жизни и учении Иисуса? Есть ли что-нибудь об Иисусе в Свитках Мертвого моря? Правда ли то, что рассказывается в евангелиях? Существует ли заговор с целью скрыть истину? Наконец: а был ли вообще Иисус? Может быть, он никогда не существовал?



Около тридцати лет назад, когда я начинал академическое изучение Иисуса и евангелий, мне и в голову не приходило, что однажды мне или кому-то еще придется писать книгу с ответами на эти вопросы. В то время никто не выдвигал подобные теории всерьез. А если бы кто-то и выдвинул — ни один серьезный издатель такого бы не напечатал. Но сейчас времена изменились.



Не задавались ли вы вопросом, почему современные ученые (особенно те, которых часто упоминают в популярной прессе) упорно отвергают евангельские свидетельства и ищут информацию в других местах? На многих страницах пухлых томов эти библеисты доказывают, что нам необходимо положиться на источники II и III веков, поскольку новозаветные евангелия, написанные в I веке, ненадежны. Но с какой стати? А другие утверждают, что существует заговор, призванный скрыть свидетельства. Свидетельства чего? И зачем их скрывать?



Мы живем в странное время, потакающее самым удивительным изворотам мысли. Время, когда объявить истиной можно почти все, что пожелаешь. Подлинная правда скрывается в ворохе безумных «сенсаций» и «разоблачений». Несколько лет назад вышла книга под названием «Истина: сегодня она удивительнее, чем была раньше». Так оно и есть.



Особенно поражает то, какое количество чепухи исходит от ученых. Псевдонаучные «утки» уместны в желтых газетах — но не в устах профессоров, преподающих в респектабельных вузах.



Современные ученые и писатели в бесконечных поисках чего-то нового и сенсационного, стремясь подкрепить свои смелые теории хоть какими-нибудь доказательствами, искажают новозаветные евангелия или пренебрегают ими, что уже привело к фабрикации целой армии псевдо-Иисусов. К таким результатам приводит множество факторов, а именно:

неуместная вера и необоснованные подозрения; неверные отправные точки и чрезмерно суровые критические методы; сомнительные поздние тексты; обращения к контексту, чуждому реальной обстановке, в которой жил и действовал Иисус; анализ изречений в отрыве от всякого контекста; отказ принимать во внимание сотворенные Иисусом чудеса; использование сочинений Иосифа Флавия и других поздне-античных источников в сомнительных целях; анахронизмы или преувеличения; и наконец историческое жульничество и изготовление подделок.

Короче говоря, едва ли не все искажения, какие можно себе вообразить. Некоторые авторы в одной книге умудряются наступить почти на все эти грабли.



Каждое из этих искажений я подробно рассмотрю в соответствующей главе книги, а сомнительным текстам посвящу даже две главы.