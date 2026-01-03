Эванс - Сфабрикованный Иисус
Специалист по Библии с мировым именем, археолог, знаток древних языков и эксперт по апокрифам разоблачает модные образы Иисуса из Назарета: скандальные книги Дэна Брауна «Код да Винчи», Майкла Бейджента «Бумаги Иисуса» и т. п., идеи радикальных ученых, тайны Евангелия Иуды и других древних апокрифов — правда гораздо интереснее, чем все подобные «открытия» и «сенсации»!
Эванс К. Сфабрикованный Иисус: Как современные исследователи искажают Евангелия
Крейг Эванс; пер. с англ. Н. Л. Холмогоровой
М.: Эксмо, 2009. — 336 с.
Религия. Настоящее христианство
ISBN 978-5-699-34125-2
ISBN 978-5-699-34125-2
Крейг Эванс - Сфабрикованный Иисус - Как современные исследователи искажают Евангелия - Содержание
1. Неуместная вера и необоснованные подозрения. Скептики старой и новой школы
2. Неверные аксиомы и чрезмерно жесткие критические методы. Вопрос аутентичности
3. Сомнительные тексты — часть I. Евангелие от Фомы
4. Сомнительные тексты — часть II. Евангелие от Петра, Евангелие Эджертона, Евангелие от Марии и Тайное евангелие от Марка
5. Чуждые контексты. Был ли Иисус киником?
6. Скелеты изречений. Афоризмы, вырванные из контекста
7. Преуменьшение дел. Свежий взгляд на исцеления и чудеса
8. Использование сочинений Иосифа Флавия в сомнительных целях. Понимание поздней античности
9. Хронологические неувязки и преувеличения. Утерянные «христианства» и тому подобное
10. Поддельная история, фальшивые открытия. Иисус между строк
11. А теперь попросим на сцену настоящего Иисуса! Его истинное самосознание и цели
Приложение I. Аграфы. Отдельные речения Иисуса
Приложение II. Что думать о «Евангелии Иуды»?
Словарь
2. Неверные аксиомы и чрезмерно жесткие критические методы. Вопрос аутентичности
3. Сомнительные тексты — часть I. Евангелие от Фомы
4. Сомнительные тексты — часть II. Евангелие от Петра, Евангелие Эджертона, Евангелие от Марии и Тайное евангелие от Марка
5. Чуждые контексты. Был ли Иисус киником?
6. Скелеты изречений. Афоризмы, вырванные из контекста
7. Преуменьшение дел. Свежий взгляд на исцеления и чудеса
8. Использование сочинений Иосифа Флавия в сомнительных целях. Понимание поздней античности
9. Хронологические неувязки и преувеличения. Утерянные «христианства» и тому подобное
10. Поддельная история, фальшивые открытия. Иисус между строк
11. А теперь попросим на сцену настоящего Иисуса! Его истинное самосознание и цели
Приложение I. Аграфы. Отдельные речения Иисуса
Приложение II. Что думать о «Евангелии Иуды»?
Словарь
Крейг Эванс - Сфабрикованный Иисус - Как современные исследователи искажают Евангелия - От автора
Был ли у Иисуса ребенок от Марии Магдалины? Был ли Иисус киником? Или мистиком, быть может, даже гностиком? Правда ли, что он инсценировал собственную смерть и бежал из Святой земли? А потом оказался в Египте? Оттуда писал еврейскому синедриону письма, в которых объяснял, что все это ошибка. Что он никогда не называл себя Сыном Божьим? Правда ли, что он отпраздновал с друзьями юбилей Тайной вечери — двадцать пять лет спустя после распятия? Правда ли, что найдена могила Иисуса? А могила его отца? Можно ли доверять новозаветным евангелиям? Верно ли, что они — лучшие источники, повествующие о жизни и учении Иисуса? Есть ли что-нибудь об Иисусе в Свитках Мертвого моря? Правда ли то, что рассказывается в евангелиях? Существует ли заговор с целью скрыть истину? Наконец: а был ли вообще Иисус? Может быть, он никогда не существовал?
Около тридцати лет назад, когда я начинал академическое изучение Иисуса и евангелий, мне и в голову не приходило, что однажды мне или кому-то еще придется писать книгу с ответами на эти вопросы. В то время никто не выдвигал подобные теории всерьез. А если бы кто-то и выдвинул — ни один серьезный издатель такого бы не напечатал. Но сейчас времена изменились.
Не задавались ли вы вопросом, почему современные ученые (особенно те, которых часто упоминают в популярной прессе) упорно отвергают евангельские свидетельства и ищут информацию в других местах? На многих страницах пухлых томов эти библеисты доказывают, что нам необходимо положиться на источники II и III веков, поскольку новозаветные евангелия, написанные в I веке, ненадежны. Но с какой стати? А другие утверждают, что существует заговор, призванный скрыть свидетельства. Свидетельства чего? И зачем их скрывать?
Мы живем в странное время, потакающее самым удивительным изворотам мысли. Время, когда объявить истиной можно почти все, что пожелаешь. Подлинная правда скрывается в ворохе безумных «сенсаций» и «разоблачений». Несколько лет назад вышла книга под названием «Истина: сегодня она удивительнее, чем была раньше». Так оно и есть.
Особенно поражает то, какое количество чепухи исходит от ученых. Псевдонаучные «утки» уместны в желтых газетах — но не в устах профессоров, преподающих в респектабельных вузах.
Современные ученые и писатели в бесконечных поисках чего-то нового и сенсационного, стремясь подкрепить свои смелые теории хоть какими-нибудь доказательствами, искажают новозаветные евангелия или пренебрегают ими, что уже привело к фабрикации целой армии псевдо-Иисусов. К таким результатам приводит множество факторов, а именно:
Около тридцати лет назад, когда я начинал академическое изучение Иисуса и евангелий, мне и в голову не приходило, что однажды мне или кому-то еще придется писать книгу с ответами на эти вопросы. В то время никто не выдвигал подобные теории всерьез. А если бы кто-то и выдвинул — ни один серьезный издатель такого бы не напечатал. Но сейчас времена изменились.
Не задавались ли вы вопросом, почему современные ученые (особенно те, которых часто упоминают в популярной прессе) упорно отвергают евангельские свидетельства и ищут информацию в других местах? На многих страницах пухлых томов эти библеисты доказывают, что нам необходимо положиться на источники II и III веков, поскольку новозаветные евангелия, написанные в I веке, ненадежны. Но с какой стати? А другие утверждают, что существует заговор, призванный скрыть свидетельства. Свидетельства чего? И зачем их скрывать?
Мы живем в странное время, потакающее самым удивительным изворотам мысли. Время, когда объявить истиной можно почти все, что пожелаешь. Подлинная правда скрывается в ворохе безумных «сенсаций» и «разоблачений». Несколько лет назад вышла книга под названием «Истина: сегодня она удивительнее, чем была раньше». Так оно и есть.
Особенно поражает то, какое количество чепухи исходит от ученых. Псевдонаучные «утки» уместны в желтых газетах — но не в устах профессоров, преподающих в респектабельных вузах.
Современные ученые и писатели в бесконечных поисках чего-то нового и сенсационного, стремясь подкрепить свои смелые теории хоть какими-нибудь доказательствами, искажают новозаветные евангелия или пренебрегают ими, что уже привело к фабрикации целой армии псевдо-Иисусов. К таким результатам приводит множество факторов, а именно:
- неуместная вера и необоснованные подозрения;
- неверные отправные точки и чрезмерно суровые критические методы;
- сомнительные поздние тексты;
- обращения к контексту, чуждому реальной обстановке, в которой жил и действовал Иисус;
- анализ изречений в отрыве от всякого контекста;
- отказ принимать во внимание сотворенные Иисусом чудеса;
- использование сочинений Иосифа Флавия и других поздне-античных источников в сомнительных целях;
- анахронизмы или преувеличения; и наконец
- историческое жульничество и изготовление подделок.
Короче говоря, едва ли не все искажения, какие можно себе вообразить. Некоторые авторы в одной книге умудряются наступить почти на все эти грабли.
Каждое из этих искажений я подробно рассмотрю в соответствующей главе книги, а сомнительным текстам посвящу даже две главы.
Каждое из этих искажений я подробно рассмотрю в соответствующей главе книги, а сомнительным текстам посвящу даже две главы.
Крейг Эванс - Все книги в 1 файле
Всем можно заказать отличный файл со всеми книгами Крейга Эванса на русском языке - на сей день вышло три книги.
Иисус: последние дни. Что же произошло на самом деле
Крейг Эванс, Том Райт; [пер. с англ. М. И. Завалова].— М.: Эксмо, 2009. — 224 с — (Религия. Настоящее христианство).
ISBN 978-5-699-38007-7
Крейг Эванс - Сфабрикованный Иисус - Как современные исследователи искажают Евангелия
Крейг Эванс; пер. с англ. Н. Л. Холмогоровой
М.: Эксмо, 2009. — 336 с.
Религия. Настоящее христианство
ISBN 978-5-699-34125-2
ISBN 978-5-699-34125-2
Крейг Эванс - Иисус и Его мир - Новейшие открытия - Все наиболее важные археологические находки, cвязанные с Иисусом из Назарета
Крейг Эванс; [пер. с англ. М. И. Завалова]. — Москва: Эксмо, 2015. — 302 с — (Религиозный бестселлер)
ISBN 978-5-699-59520-4
25/05/2012
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