Синодальный перевод - это общепринятый термин, которым обозначают перевод книг Библии на русский язык. Этот перевод осуществлён в XIX веке по благословению Синода Русской Православной Церкви. Это первый и единственный перевод книг Священного Писания на русский язык, имеющий признанный статус в Русской Православной Церкви и выполненный в полном соответствии с учением православной церкви. Следует отметить, однако, что этот перевод не является богослужебным текстом в РПЦ. Однако как авторизованный Для богослужения как авторизованный текст Библии в РПЦ применяется церковно-славянский перевод Библии, выполненный в XVIII веке — Елизаветинская Библия. Перевод книг Ветхого Завета осуществлялся с иврита (масоретского текста) с некоторым учётом церковнославянского текста, восходящего к переводу семидесяти толковников; Нового Завета — с греческого оригинала. Литературный язык перевода находится под сильным влиянием церковнославянского языка.



Перевод имеет высокий авторитет и широко используется не только в православной Церкви, но и в других христианских конфессиях, использующих русский язык для проповеди: российскими баптистами, евангелистами, пятидесятниками, адвентистами, харизматами, католиками, а также в парахристианской конфессии — мормонами.



Уже после публикации перевод «встретил немало критических замечаний как в научном, так и в особенности в литературном отношении». Согласно И. Ш. Шифману, стремление переводчиков следовать православной догматике привело к тому, что «в результате Синодальный перевод содержит многочисленные отклонения от масоретского текста, а также тенденциозные интерпретации оригинала». И. М. Дьяконов указывает, что данный перевод «не соответствует уровню научных требований». Широко используемый в интернете и в библейских компьютерных программах текст Синодального перевода был подготовлен немецкой миссией «Свет на востоке» при участии Российского библейского общества в начале 90-х годов ХХ века и воспроизводит православное издание Библии 1988 года, с некоторыми заимствованиями в неканонических книгах из Брюссельской Библии (протестантские издания Синодального перевода, помимо количества книг, отличались, например, пунктуацией или вариантами написания — «святого»/«святаго», «пришед»/«пришедши» и т. п.). Существует в трех вариантах: полный текст Синодального перевода с неканоническими книгами, текст одних только канонических книг (в протестантской среде) и текст канонических книг с номерами Стронга. На основании текста Синодального перевода изданы также Библии для семейного чтения и Детские Библии.Уже после публикации перевод «встретил немало критических замечаний как в научном, так и в особенности в литературном отношении». Согласно И. Ш. Шифману, стремление переводчиков следовать православной догматике привело к тому, что «в результате Синодальный перевод содержит многочисленные отклонения от масоретского текста, а также тенденциозные интерпретации оригинала». И. М. Дьяконов указывает, что данный перевод «не соответствует уровню научных требований».

Библия - Синодальный перевод - тексты и модуль BibleQuote

Тексты Библии в синодальном переводе - канонические 66 и 77 книг.

Модуль Цитата из Библии BibleQuote Библия - Синодальный перевод - 77 книг - без указателей Стронга.

Издательство Московской Патриархии, 2000 год

Библия - Синодальный перевод - История перевода

История русского перевода Библии восходит к созданному по инициативе Александра I Российскому библейскому обществу, под эгидой которого приблизительно в 1816 началась работа по переводу.



В конце 1815 года, по возвращении в Россию, Александр I ознакомился с издательской деятельностью Общества и устно повелел его президенту князю А. Н. Голицыну предложить Синоду своё желание «доставить россиянам способ читать слово Божие на природном своём российском языке, яко вразумительнейшем для них славянского наречия», о чём Голицын, как Обер-прокурор, докладывал Синоду 28 февраля 1816 года.



Руководство переводом осуществлял архимандрит Филарет (Дроздов). Принципы перевода Нового Завета были изложены в определении Комиссии духовных училищ от 16 марта 1816 года, которое, видимо, было написано Филаретом. Предполагалось, что существенно, что оригинальный греческий текст будет основой русского перевода, в отличие от прозвучавшего в докладе Голицына простого «переложения Нового Завета с древнего славянского на новое российское наречие».



В 1817 году были закончены четыре Евангелия, в 1818 году — Деяния, к 1820 году — послания и Откровение. В те же годы несколькими изданиями печатаются части нового русского перевода. Начат был и перевод Ветхого Завета. Синод опасался, что перевод будет способствовать распространению ересей, протестантизма и масонства. Уже в конце 1824 г. часть тиражей были сожжены. Царь Александр I запретил распространение уже напечатанных переводов.



В 1826 году дело перевода и издания было приостановлено в силу общего изменения внутриполитической ситуации в России.

В 1845 митрополит Филарет составил записку в Синод «О догматическом достоинстве и охранительном употреблении греческого седмидесяти толковников и славенского переводов Священного писания» Дело перевода возобновлено по смерти Николая I.



20 марта 1858 Святейший Синод постановил: «Перевод на русский язык сначала книг Нового Завета, а потом постепенно и других частей Священного Писания необходим и полезен, но не для употребления в церквах, для которых славянский текст должен оставаться неприкосновенным, а для одного лишь пособия к разумению Священного Писания. К переводу сему должно приступить со всевозможной осмотрительностью через лиц, испытанных в знании еврейского и греческого языков, по избранию и утверждению Святейшего Синода».



5 мая 1858 Постановление было утверждено Александром II. Перевод осуществляли профессоры духовных академий: Петербургской, Московской, Киевской и Казанской. За основу был взят перевод Российского библейского общества, ранее отвергнутый, некоторые части заимствованы без изменений.



В 1860 был издан русский перевод Четвероевангелия, в 1862 — остальных книг Нового Завета.



В 1860 избран особый комитет по переводу Ветхого завета из трех профессоров: Моисея Александровича Голубева (после его смерти его место в комитете занял Павел Иванович Савваитов), Даниила Авраамовича Хвольсона и Евграфа Ивановича Ловягина. «Пятикнижие Моисея» вышло в свет в 1868.



Далее по частям выходили оставшиеся части книги до 1875 года, а в 1876 году был издан полный перевод.



Перевод делался на основе масоретского текста, но в полном соответствии с православной догматикой.

В основу Синодальногого перевода новозаветной части Библии легли печатные издания греческого Нового Завета, прежде всего — Христиан-Фридрих Маттеи (1803—1807) и M. A. Scholz (1830—1836). В скобках в русский перевод вносились слова, отсутствовавшие в этих книгах, но наличествовавшие в церковнославянских текстах.