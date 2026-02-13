Толковая Библия Лопухина - Ветхий Завет



В данном издании были исправлены неточности, раскрыты и проверены все сокращения первого издания. Текст Библии и комментариев расположен в ином порядке, что позволяет удобней пользоваться книгой. В этом издании увеличен кегль.

Сам Александр Павлович успел подготовить лишь комментарий на Пятикнижие Моисеево, составивший первый том «Толковой Библии».

Начиная с исторических книг Ветхого Завета (книги Иисуса Навина, Судей, Руфь, книги Царств) работу взяли на себя выдающиеся русские библеисты:

профессор Kиевской Духовной Академии священник Александр Александрович Глаголев (книга Руфь, 3 и 4 книги Царств, 2 книга Паралипоменон, книга Товит, Псалтирь, книга Притчей Соломоновых, Песнь Песней, книги пророков Наума, Аввакума, Софонии, Аггея, книга Деяний Апостолов, Послание Иакова, 1 и 2 Послание Петра, 1–3 Послания Иоанна Богослова, Послание апостола Иуды),

профессор Санкт-Петербургской Духовной Академии Федор Герасимович Елеонский (книга Иисуса Навина),

профессор Kазанской Духовной Академии Василий Иванович Протопопов (1 и 2 книги Царств),

профессор Санкт-Петербургской Духовной Академии Иван Гаврилович Троицкий (книга Судей),

профессор архимандрит (впоследствии епископ) Иосиф (книга Иудифь, книга Есфирь, 1–3 книги Маккавейские),

магистр богословия священник Александр Васильевич Петровский (1 книга Паралипоменон, книга Иова, книга пророка Даниила),

профессор Kиевской Духовной Академии Владимир Петрович Рыбинский (1 и 2 книга Ездры, книга Неемии, книги пророков Осии, Иоиля, Амоса, Авдия, Михея),

профессор Василий Никанорович Мышцын (книга Екклезиаста),

профессор Московской Академии Александр Иванович Покровский (книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова, книга пророка Исаии),

профессор Kиевской Духовной Академии Михаил Николаевич Скабалланович (книга пророка Иезикииля),

преподаватель Московской Духовной Семинарии Николай Петрович Розанов (книга пророка Иеремии, Плач Иеремии, Послание Иеремии, книги пророков Варуха и Малахии, Евангелия от Марка, Луки и Иоанна, Послание Павла к Римлянам, 1 и 2 Послание Павла к Коринфянам, Послание к Галатам, Послание к Ефесянам, Послание к Филиппийцам, Послание к Kолоссянам, 1 и 2 Послание Павла к Тимофею, Послание к Титу, Послание к Филимону),

преподаватель Санкт-Петербургской Семинарии Павел Смарагдович Тычинин (книга Премудрости Соломона, книга пророка Ионы),

священник Дмитрий Рождественский (книга пророка Захарии),

Н. Аболенский (3 книга Ездры),

священник Михаил Фивейский (Евангелие от Матфея),

K.Н. Фаминский (1 и 2 послание Павла к Фессалоникийцам),

протоиерей Николай Орлов (Послание к Евреям, Откровение Иоанна Богослова).

Толковая Библия, или Комментарии на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета под редакцией А.П. Лопухина - В 7-ми томах - Издание 4-е

М.: ДАРЪ, 2009.

ISBN 978-5-485-00269-5

Т. I: Пятикнижие; Исторические книги. — 1056 с. ISBN 978-5-485-00270-1

Т. II: Исторические книги. — 1056 с. ISBN 978-5-485-00271-8

Т. III: Исторические книги; Учительные книги. — 960 с. ISBN 978-5-485-00272-5

Т. IV: Пророческие книги. — 1168 с. ISBN 978-5-485-00273-2

Т. V: Пророческие книги. — 992 с. ISBN 978-5-485-00274-9

Толковая Библия, или Комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета под редакцией А.П. Лопухина - Ветхий Завет - в 5 томах М.: ДАРЪ, 2008. Т. I: Пятикнижие; Исторические книги. — 1056 с. ISBN 978-5-485-00170-4

Т. II: Исторические книги. — 1056 с. ISBN 978-5-485-00171-1

Т. III: Исторические книги; Учительные книги. — 960 с. ISBN 978-5-485-00172-8

Т. IV: Пророческие книги. — 1168 с. ISBN 978-5-485-00173-5

Т. V: Пророческие книги. — 992 с. ISBN 978-5-485-00174-2

Толковая Библия под редакцией А.П. Лопухина. Ветхий Завет: в 5 томах

Библия. Это коллективное обозначение Священного Писания одним собирательным именем несомненно существовало уже и в ветхозаветный период. Так, в своей подлинной греческой форме ta biblia встречается в первой Маккавейской книге (1 Мак 12:9), а соответствующий сему еврейский перевод дан у пророка Даниила (Дан 9:2), где произведения Священного Писания обозначены термином «Гассефарим» (MyrpMh), что значит «книги», точнее — известные определенные книги, так как сопровождаются определенным членом — «га» (h) [Небезынтересно здесь отметить, что оба эти термина — еврейск. «сефер» и греч. bibloV - по своему филологическому анализу дают нам представление о том материале, который в древности употреблялся для письма и на котором, следовательно, были написаны подлинники и древнейшие списки священных книг. Так, еврейские книги, очевидно, писались преимущественно на пергамене, т. е. очищенной и выглаженной коже, ибо слово «сефер» происходит от евр. глагола «сафар», означающего «сбривать», «очищать» кожу от «волос». Греческие же авторы, вероятно, предпочтительно писали на «папирусе», т. е. на специально обработанных листьях особого египетского растения; слово bibloV или bubloV первоначально значит «папирус», а отсюда — папирусный свиток или «книга».].

Уникальное издание. Всего Толковую Библию Лопухина издавали 4 раза: в 1914 году (это издание стало библиографической редкостью), в 1988 году (очень плохой репринт), в конце 90-х и начале 2000-х годов (минское издательство Харвест). Последние 2 издания представляют собой перенабор, содержащий огромное количество ошибок старого издания и нового набора.