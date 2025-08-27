Греческо-русский словарь Вейсмана - лучшее пособие по изучению древнегреческого языка Нового Завета.

Вейсман А . Д. - Греческо-русский словарь

Уникальный «Греческо-русский словарь», составленный А. Д. Вейсманом, профессором императорского С.-Петербургского историко-филологического института, был удостоен Большой Петровской премии и выдержал пять изданий.

Репринт издания С-Петербург, 1899 г.

Вейсман А . Д. - Греческо-русский словарь - Аннотация

Благодаря точному отбору лексики и удобному построению словарных статей cловарь стал лучшим пособием для начинающих изучать древнегреческий язык в классических гимназиях и высших учебных заведениях. Насчитывающий свыше 40 000 слов, cловарь сохраняет не только историческую, но и практическую ценность.



При составлении словаря автор ориентировался на лексику авторов, которые изучались в гимназиях и высших заведениях того времени: Гомера, Геродота, Эсхила, Софокла, Еврипида, Ксенофонта, Фукидида, Демосфена, Платона и Плутарха. К ним также добавлены слова Нового Завета. При объяснении слова обращается внимание на все то, что может служить помощью при чтении автора и вообще содействовать более точному пониманию слова и его употребления в языке.

Вейсман А . Д. - Греческо-русский словарь - Предисловіе къ первому изданію

При составлѳніи словаря имѣлъ я въ виду преимущественно учебную цѣль. Поэтому я ограничился тѣми авторами, которыѳ большею частью читаются въ нашихъ гимназіяхъ и высшихъ заведеніяхъ, а именно: Гомеромъ, Гѳродотомъ, Эсхиломъ, Софокломъ, Еврипидомъ, Ксенофонтомъ, Ѳукидидомъ, Демосѳеномъ, Платономъ и Плутархомъ *). Присоединилъ я къ нимъ еще слова Новаго Завѣта. Затѣмъ при объясненіи слова обратилъ я вниманіе на все то, что можетъ служить помощью при чтеніи автора и вообще содѣйствовать болѣе точному пониманію слова и ѳго употребленія въ языкѣ.

Съ этою цѣлью: во 1-хъ) указаны мною конструкціи при глаголахъ и имеяахъ и способъ ихъ передачи на русскій языкъ, особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда конструкціи обоихъ языковъ значительно расходятся между собою. Во 2-хъ) приводятся особыя выраженія и фразы, преимуществепно такія, которыя не могутъ быть переданы дословно или же непонятны въ дословномъ переводѣ. Въ 3-хъ) обращено особенное вниманіе на трудныя мѣста въ авторахъ, и, если существуютъ различныя толкованія, то приводятся и эти толкованія. Въ мѣстахъ же испорченныхъ указываются поправки или коніектуры новѣйшихъ филологовъ.

Въ 4-хъ) по возможности точнѣе разграничивается значеніе синонимическихъ еловъ, разумѣется, ѳсли для такого разграниченія представляются данныя самими авторами. Въ 5-хъ) для облегченія болѣе правильнаго чтенія стиховъ отмѣчается краткость и долгста слоговъ, въ каждомъ первообразномъ словѣ и въ тѣхъ составныхъ словахъ, которыя происходятъ отъ словъ, не вошедшихъ въ этотъ лексиконъ. Въ 6-хъ) отдѣляются формы глаголовъ, именъ, а также и другихъ частей рѣчи, употребительныя и общія отъ менѣе употребительныхъ, діалектическихъ и поэтическихъ. Для того, чтобы облегчить пріисканіе слова, помѣщены отдѣльно формы болѣе трудныя въ томъ мѣстѣ, гдѣ имъ приходится стоять въ алфавитномъ иорядкѣ, съ указаніемъ на то слово, къ которому онѣ относятся.

Словарь Дворецкого