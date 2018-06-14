Библиотека "Иудаика"

Это исследование началось в 1985 году, когда я предпринял попытку определить, оказала ли структура еврейского мидраша влияние на катены Прокопия Газского.

Анализируя тексты Прокопия, я был поражен многообразием литературных форм, в которые церковь облекала свои толкования Библии. Они варьировались от гомилии, произносимой на школьном занятии, до письма, биографии и истории. В самом деле, в христианских комментариях был задействован весь спектр греко-римских литературных жанров.

В противоположность этому, талмудический комментарий ограничился одной литературной формой — мидрашем, что представляется мне сознательным стремлением палестинских раввинов первых пяти веков нашей эры обособиться в литературном отношении от господствующей культуры. Хотя греческая и римская культуры оказывали влияние на еврейских мудрецов, о чем подробно написано Шаулем Либерманом, последние ограничили свое устное (и письменное) интерпретаторское творчество (аггада) одним основным жанром — собраниями мидрашей.

Здесь я не касаюсь двух других основных жанров (Мишна и Талмуд).

Эта монография первоначально задумывалась как попытка представить современному еврейскому читателю контраст между церковной литературой и сочинениями талмудистов. Первый издатель книги (на иврите), Меир Айали, советовал мне расширить границы исследования, так что в конце концов книга превратилась в обзор некоторых литературных связей между раввинистическим мидрашем и патристической экзегезой в эпоху поздней античности.

В центре моего внимания были Отцы церкви, родившиеся или жившие в Палестине в III—V в.: Юстин Мученик, Ориген и Иероним. Выдвигая на первый план изучение жанров, я одновременно попытался рассмотреть и другие проблемы, такие, как полемика между двумя религиозными традициями и заимствования из одной в другую. Я убежден, что сравнительное изучение экзегетического творчества в иудаизме и христианстве античного периода чрезвычайно обогащает наше понимание этих религий и самой Библии.

Марк Гиршман - Еврейская и христианская интерпретации Библии в поздней античности

Перевод с английского Г. Казимовой

Издательство: Мосты культуры, 2002 г. - 184 с.

ISBN 5-93273-083-8

Сравнение классической еврейской и раннехристианской интерпретаций священных текстов создает объемную картину развития обеих экзегетических традиций.

Автор показывает те расхождения между их подходами к Писанию, которые в значительной мере определили дальнейшее существование каждой из двух религий. Исследование основано на тщательном анализе источников, но так ясно и просто, что доступно широкому кругу заинтересованных читателей.

В книге проводится обзор некоторых литературных связей между раввинистическим мидрашем и патристической экзегезой поздней Античности. В центре внимания автора сочинения Отцов церкви, родившихся или живших в Палестине в III-IV вв.: Юстина Мученика, Оригена и Иеронима. Кроме изучения литературных жанров автор рассматривает полемику между религиозными традициями и заимствования.

Марк Гиршман - Еврейская и христианская интерпретации Библии в поздней античности - Содержание

Предисловие

Глава 1. Интерпретация Библии в контексте поздней античности

Глава 2. Сущность спора: «Они не Израиль... Мы Израиль»

Глава 3. Устное красноречие и письменные сочинения: экзегет, проповедник и аудитория в античности

Глава 4. Экзегетическая полемика: Юстин Мученик и «Диалог с Трифоном Иудеем»

Глава 5. Идеологическое состязание: диалог между евреями и язычниками в Берешит Рабба

Глава 6 «Диалог с Трифоном» и Мехильта: выборочные сравнения

Глава 7. Пасха и Исход в сочинениях Оригена и мидрашах

Глава 8. Любовь и святость: мидраш на Песнь Песней и гомилии Оригена

Глава 9. Мидраш на Книгу Екклесиаста и Комментарий Иеронима

Глава 10. Христианские и раввинистические сочинения: общий обзор

Эпилог

Приложение 1. Принципы изучения мидраша в раввинистических и христианских сочинениях

Приложение 2. Методологические замечания по поводу полемики и мидрашей

Примечания

Библиография

Именной указатель

Марк Гиршман - Еврейская и христианская интерпретации Библии в поздней античности - Предисловие

Эта книга с исключительной тщательностью была переведена с иврита на английский Батией Штейн, которой я выражаю свою благодарность, как и редакторам и дирекции издательства SUNY Press за их внимание к рукописи. По сравнению с оригиналом мною не произведено никаких серьезных изменений, за исключением главы 1, которая была переработана из эссе, опубликованного в «Маханаим», № 7 за 1994 год. В английском издании в некоторых местах, где это необходимо, я отхожу от стандартных переводов раввинистических сочинений.

В главе 2 содержится обзор раввинистического и патриотического литературного творчества, при этом основной акцент делается на содержащихся в них сходных утверждениях об исключительности и уникальности. В главе 3 рассматриваются стили интерпретации, существовавшие в этих двух традициях, причем проводится различие между двумя аспектами: техникой расшифровки текста и теми риторическими приемами, которые использовались для представления полученных результатов. Христианский гомилет, проповедовавший на греческом языке в рамках условности греческой риторики, отличался от еврейского толкователя, проповедовавшего на арамейском (или иврите) перед еврейской аудиторией. Обсуждается контраст между широким разнообразием христианских гомилетических сочинений и весьма однородным стилем еврейских собраний, включающих беседы и комментарии.

В этой главе представлены и портреты ведущих христианских ораторов, характеристика же языка их произведений и реально-исторический комментарий к ним откладываются до более позднего времени.

В главах 4-6 предметом исследования является важное сочинение Юстина Мученика «Диалог с Трифоном Иудеем», свидетельствующее о бурной полемике по поводу толкования Писания между христианами и евреями, какой эта полемика представлялась христианину, жившему во II веке. Гомилии Юстина сопоставляются с их аналогиями в Мехильте и Берешит Рабба, для того чтобы подчеркнуть различие в их подходе к общим проблемам толкования Писания.

Главы 7 и 8 посвящены Оригену, одному из духовных столпов церкви, который жил и писал в Кесарии в 30-40-х гг. III в. Ориген чрезвычайно интересовался еврейским толкованием Библии и посвятил жизнь пониманию Писания, в том числе еврейского оригинала. Его гомилии и комментарии, судя по всему, бросали серьезный вызов еврейской общине того времени. В своем комментарии на Книгу Екклесиаста Иероним приводит большое количество еврейских назидательных интерпретаций, о которых он узнал от своего наставника-еврея. В главе 9 сопоставляется толкование Екклесиаста у Иеронима и у мудрецов Талмуда.

Глава 10 подводит итог описанию полемики по поводу Библии. В этой главе даны также краткие характеристики еще четырех деятелей церкви, при этом акцент делается на жанровом своеобразии их сочинений. Также представлен краткий обзор школ, существовавших в сирийской церкви, и рассказано о двух других авторах-христианах, которые жили в Палестине. В двух приложениях затрагиваются методологические проблемы, возникающие при изучении религиозных споров и экзегезы Писания.

Марк Гиршман

Автор преподает мидраш, Талмуд и раввинистическое учение в Университете Хайфы, Еврейском университете и в Ораним.