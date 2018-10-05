Настоятельно рекомендую эту книгу для клириков и мирян нашей Церкви, преподавателей и студентов духовных школ, для комплектования духовных библиотек и для всех тех, кто интересуется богословием и историей Православной Церкви.

В курсе протоиерея Александра Сорокина впервые за последние несколько десятилетий даны сведения о состоянии новозаветной науки на настоящее время. При этом богатейший материал преподносится в православном, уравновешенном и далеком от крайних выводов духе, то есть именно так, как и положено это делать в учебных пособиях. Автор этой книги — клирик Петербургской епархии протоиерей Александр Владимирович Сорокин известен как один из самых талантливых молодых ученых в современной Русской Православной Церкви. Выход в свет его труда по Новому Завету станет замечательным событием для нашей науки, послужит опорой для учащих и учащихся духовно-учебных заведений нашей Церкви, а также станет подарком для многих тех наших соотечественников, кто желает повысить уровень своих знаний по этому предмету.

Если по таким предметам, как Основное, Догматическое богословие, церковная история и др. в последние годы появилось несколько пособий на русском языке, ряд из которых является серьезными и основательным учебниками, то с учебниками по предметам библейского направления у нас до сих пор остается большая проблема. Это не удивительно по двум причинам. Во-первых, по известной причине исторического характера, когда за несколько последних десятилетий было невозможно не только всякое научное исследование в этой области, но даже знакомство с последними достижениями науки. Во-вторых, по причине необычайно плодотворного развития библеистики.

В основу предлагаемого вниманию читателей исследования протоиерея Александра Сорокина положен курс лекций по введению в Новый Завет. Однако эта работа в ее нынешнем виде переросла объем и содержание сухого конспекта лекций. Фактически перед нами первый опыт создания учебного пособия по одному из основополагающих предметов в комплексе богословских дисциплин.

Упомянутые, а также и многочисленные другие рукописи не только бережно хранятся в музеях и книгохранилищах, но и были подвергнуты подвергаются тщательному сравнительному изучению. Это и есть собственно текстологическая работа, которая приводит к обнаружению общего и различий между содержанием рукописей. Результаты такой работы доступны всякому интересующемуся читателю. Существуют критические издания греческого текста Нового Завета, где в качестве основного варианта текста принят какой-либо один[1], а в подстрочнике приводятся все или наиболее значимые разночтения с имеющимися в распоряжении ученых рукописями.

Для этого используется специально разработанная система обозначений. Освоив ее, читатель может ориентироваться в тех различных вариантах, которые дают для одного и того же отрывка разные рукописи. В конце издания дается список и характеристика каждой известной на сегодняшний момент рукописи. Наиболее авторитетными и широко распространенными являются издания Курта Аланда[2] и Нестле-Аланда[3].

[1] До современных критических исследований и изданий бесспорным авторитетом пользовался т.н. Textus Receptus (Текстус Рецептус, т.е. букв. «[обще]принятый текст»), как его назвал в XVI веке Эразм Роттердамский (точнее, textus ab omnibus receptus, т.е. «текст принятый всеми»). Это название означает, что данный текст, по крайней мере на протяжении нескольких веков (восходя к Византийскому тексту IX–X вв.), был общепринят для церковного употребления. Именно он фактически является тем вариантом текста Нового Завета, которого в своем богослужении по сей день придерживается Православная Церковь.

В то же время при сравнении с обнаруженными в последние столетия древнейшими рукописями (Синайским, Ватиканским кодексами и др.), невозможно отрицать, что Textus Receptus в некоторых местах отражает более поздние варианты текста. Отсюда то предпочтение, которое редакторы критических изданий греческого текста постепенно стали отдавать древним рукописям (Ватиканскому кодексу), а за ними и многие современные переводчики Нового Завета (в том числе, например, ЕК). Об этом см. подробнее: Алексеев А.А. Текстология славянской Библии. СПб. 1999. С. 110-2; Мень А., прот. Библиологический словарь. Т. III. М. 2002. С. 221; Мецгер Б.М. Текстология... С. 98