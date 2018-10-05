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Сорокин - Христос и Церковь в Новом Завете

Христос и Церковь в Новом Завете - Сорокин
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology
БИБЛЕЙСКИЕ И ПАТРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ - Книга 2
В основу предлагаемого вниманию читателей исследования протоиерея Александра Сорокина положен курс лекций по введению в Новый Завет. Однако эта работа в ее нынешнем виде переросла объем и содержание сухого конспекта лекций. Фактически перед нами первый опыт создания учебного пособия по одному из основополагающих предметов в комплексе богословских дисциплин.
Если по таким предметам, как Основное, Догматическое богословие, церковная история и др. в последние годы появилось несколько пособий на русском языке, ряд из которых является серьезными и основательным учебниками, то с учебниками по предметам библейского направления у нас до сих пор остается большая проблема. Это не удивительно по двум причинам. Во-первых, по известной причине исторического характера, когда за несколько последних десятилетий было невозможно не только всякое научное исследование в этой области, но даже знакомство с последними достижениями науки. Во-вторых, по причине необычайно плодотворного развития библеистики.
В курсе протоиерея Александра Сорокина впервые за последние несколько десятилетий даны сведения о состоянии новозаветной науки на настоящее время. При этом богатейший материал преподносится в православном, уравновешенном и далеком от крайних выводов духе, то есть именно так, как и положено это делать в учебных пособиях. Автор этой книги — клирик Петербургской епархии протоиерей Александр Владимирович Сорокин известен как один из самых талантливых молодых ученых в современной Русской Православной Церкви. Выход в свет его труда по Новому Завету станет замечательным событием для нашей науки, послужит опорой для учащих и учащихся духовно-учебных заведений нашей Церкви, а также станет подарком для многих тех наших соотечественников, кто желает повысить уровень своих знаний по этому предмету.
Настоятельно рекомендую эту книгу для клириков и мирян нашей Церкви, преподавателей и студентов духовных школ, для комплектования духовных библиотек и для всех тех, кто интересуется богословием и историей Православной Церкви.
Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев), Профессор Санкт-Петербургской Православной Духовной Академии.

Александр Сорокин - Христос и Церковь в Новом Завете - Введение в Священное Писание Нового Завета

Издательство Крутицкого подворья совместно с Синодальным Отделом по делам молодежи Московского Патриархата
Издательство Крутицкого подворья
Отдел по делам молодежи Московского Патриархата
Общество любителей церковной истории
Москва, 2006 - 647 с.

Александр Сорокин - Христос и Церковь в Новом Завете - Введение в Священное Писание Нового Завета - Содержание

  • Предисловие
  • От автора
I. ВВЕДЕНИЕ
  • § 1. Три отправные точки, подсказанные Церковным Преданием
  • § 2. Иисус Христос и народ Божий (Церковь)
II. ИЗРАИЛЬ КО ВРЕМЕНАМ НОВОГО ЗАВЕТА
  • § 3. Политический аспект
  • § 4. Иудейская религия во времена Иисуса Христа и первых христиан
  • § 5. Различные партии и движения
  • § 6. Отношение к язычникам
  • § 7. Эсхатологические ожидания
  • § 8. Мессианские ожидания
  • § 9. Разрушение Иерусалима и дальнейшие судьбы иудейства
III. ЛИЧНОСТЬ И ПРОВОЗВЕСТИЕ ИИСУСА ХРИСТА
  • § 10. Личность Иисуса
  • § 11. Весть Иисуса с точки зрения формы
  • § 12. Весть Иисуса с точки зрения содержания
  • § 13. Установление Нового Завета
  • § 14. Смерть и Воскресение Иисуса
  • § 15. Слова Самого Иисуса
  • § 16. Наименования и титулы Иисуса
IV. РАННИЕ ФОРМЫ ХРИСТИАНСКОГО ПРЕДАНИЯ
  • § 17. Общие особенности первоначального устного христианского Предания
  • § 18. Миссионерство — провозглашение (керигма) и принятие веры
  • § 19. Катехизация — изъяснение и осмысление веры
  • § 20. Богослужение — молитвенное празднование веры
V.ДАЛЬНЕЙШИЕ ПУТИ ХРИСТИАНСКОГО ПРЕДАНИЯ
  • § 21. Написание посланий
  • § 22. Написание Евангелий
  • § 23. Появление других писаний
  • § 24. Новозаветные литературные жанры
  • § 25. Смысл названия «Новый Завет»
  • § 26. Канонизация новозаветных писаний. Краткая история канона Нового Завета
  • § 27. Новозаветные апокрифы
  • § 28. Текстология Нового Завета
VI.РАННИЕ ПОСЛАНИЯ АПОСТОЛА ПАВЛА
  • § 29. Основные вехи жизни ап. Павла
  • § 30. Общее введение к посланиям ап. Павла
  • § 31.1-е и 2-е Послания к Фессалоникийцам (Солунянам)
  • § 32. 1-е и 2-е Послания к Коринфянам
  • § 33. Послание к Галатам
  • § 34. Послание к Римлянам
VII. ПОСЛАНИЯ АПОСТОЛА ПАВЛА «ИЗ УЗ»
  • § 35. Общее введение к посланиям «из уз»
  • § 36. Послание к Филиппийцам
  • § 37. Послание к Филимону
  • § 38. Послание к Колоссянам
  • § 39. Послание к Ефесянам
VIII. СИНОПТИЧЕСКИЕ ЕВАНГЕЛИЯ И КНИГА ДЕЯНИЙ
  • § 40. Общее введение к Евангелиям
  • § 41. Еще о «Синоптической проблеме»
  • § 42. Евангелие от Марка
  • § 43. Евангелие от Матфея ,
  • § 44. Труды св. Луки: Евангелие и Книга Деяний святых апостолов ..
IX. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА И СОБОРНЫЕ ПОСЛАНИЯ СВ. ИОАННА
  • § 45. Евангелие от Иоанна
  • § 46. Общее введение к Соборным посланиям
  • § 47. Первое Соборное Послание св. Иоанна Богослова
  • § 48. Второе и Третье Соборные Послания св. Иоанна Богослова ...
X. ДРУГИЕ НОВОЗАВЕТНЫЕ ПИСАНИЯ
  • § 49. Послание к Евреям
  • § 50. Соборное Послание ап. Иакова
  • § 51. Первое Соборное Послание ап. Петра
  • § 52. Соборное Послание ап. Иуды
  • § 53. Второе Соборное Послание ап. Петра
XI.ПАСТЫРСКИЕ ПОСЛАНИЯ АПОСТОЛА ПАВЛА
  • § 54. Общее введение
  • § 55. Послание к Титу
  • § 56. Первое Послание к Тимофею
  • § 57. Второе Послание к Тимофею
XII.ОТКРОВЕНИЕ СВ. ИОАННА БОГОСЛОВА
  • § 58. Апокалиптика как литературно-богословская традиция
  • § 59. Первоначальное христианство как апокалиптическое движение
  • § 60. Откровение св. Иоанна Богослова
ПРИЛОЖЕНИЕ: НОВОЗАВЕТНЫЕ ЛИТУРГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ В ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
  • 1. Древняя ветхозаветная традиция церковного чтения Священного Писания
  • 2. Апостол и Евангелие
  • 3. Богослужения с чтением Нового Завета
  • 4. Зачала
  • 5. Круг праздничных чтений
  • 6. Чтения на богослужениях вне суточного круга
  • 7. Круг рядовых чтений
  • 8. Воскресные евангельские чтения на Утрене
  • 9.Чтения пред и по Рождестве Христовом, Богоявлении и Воздвижении
  • 10.«Диалог» Апостола и Евангелия
Указатель ссылок на Священное Писание
Использованные труды и пособия
Список сокращений

Александр Сорокин - Христос и Церковь в Новом Завете - Введение в Священное Писание Нового Завета - Критические издания греческого текста Нового Завета

Упомянутые, а также и многочисленные другие рукописи не только бережно хранятся в музеях и книгохранилищах, но и были подвергнуты подвергаются тщательному сравнительному изучению. Это и есть собственно текстологическая работа, которая приводит к обнаружению общего и различий между содержанием рукописей. Результаты такой работы доступны всякому интересующемуся читателю. Существуют критические издания греческого текста Нового Завета, где в качестве основного варианта текста принят какой-либо один[1], а в подстрочнике приводятся все или наиболее значимые разночтения с имеющимися в распоряжении ученых рукописями.
Для этого используется специально разработанная система обозначений. Освоив ее, читатель может ориентироваться в тех различных вариантах, которые дают для одного и того же отрывка разные рукописи. В конце издания дается список и характеристика каждой известной на сегодняшний момент рукописи. Наиболее авторитетными и широко распространенными являются издания Курта Аланда[2] и Нестле-Аланда[3].
[1] До современных критических исследований и изданий бесспорным авторитетом пользовался т.н. Textus Receptus (Текстус Рецептус, т.е. букв. «[обще]принятый текст»), как его назвал в XVI веке Эразм Роттердамский (точнее, textus ab omnibus receptus, т.е. «текст принятый всеми»). Это название означает, что данный текст, по крайней мере на протяжении нескольких веков (восходя к Византийскому тексту IX–X вв.), был общепринят для церковного употребления. Именно он фактически является тем вариантом текста Нового Завета, которого в своем богослужении по сей день придерживается Православная Церковь.
В то же время при сравнении с обнаруженными в последние столетия древнейшими рукописями (Синайским, Ватиканским кодексами и др.), невозможно отрицать, что Textus Receptus в некоторых местах отражает более поздние варианты текста. Отсюда то предпочтение, которое редакторы критических изданий греческого текста постепенно стали отдавать древним рукописям (Ватиканскому кодексу), а за ними и многие современные переводчики Нового Завета (в том числе, например, ЕК). Об этом см. подробнее: Алексеев А.А. Текстология славянской Библии. СПб. 1999. С. 110-2; Мень А., прот. Библиологический словарь. Т. III. М. 2002. С. 221; Мецгер Б.М. Текстология... С. 98
[2] The Greek New Testament ed. by Kurt Aland and others; последнее, 4-е изд. – 1993 г.
[3] Nestle-Aland. Novum Testamentum Graece; последнее, 27-е изд. – 1993 г. «Нестле-Аланд» – комбинация двух собственных имен (фамилий) нескольких немецких ученых, занимавшихся и занимающихся критическими изданиями греческого текста Нового Завета, сначала независимо друг от друга, затем вместе: Эберхарда Нестле (1851–1913), чей сын Эрвин продолжил дело отца, и Курта Аланда (р.1915), дело которого продолжила его жена Барбара.
Views 2 760
Rating 4.9 / 5
Added 05.10.2018
Author ushpizin
Rate this publication:
4.9/5 (14)

Comments (2 comments)

V
volodyanikolaev 13 years ago
Большое спасибо!!!
P
pikalov 13 years ago
Спасибо!

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