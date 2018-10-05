Сорокин - Христос и Церковь в Новом Завете
БИБЛЕЙСКИЕ И ПАТРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ - Книга 2
В основу предлагаемого вниманию читателей исследования протоиерея Александра Сорокина положен курс лекций по введению в Новый Завет. Однако эта работа в ее нынешнем виде переросла объем и содержание сухого конспекта лекций. Фактически перед нами первый опыт создания учебного пособия по одному из основополагающих предметов в комплексе богословских дисциплин.
Если по таким предметам, как Основное, Догматическое богословие, церковная история и др. в последние годы появилось несколько пособий на русском языке, ряд из которых является серьезными и основательным учебниками, то с учебниками по предметам библейского направления у нас до сих пор остается большая проблема. Это не удивительно по двум причинам. Во-первых, по известной причине исторического характера, когда за несколько последних десятилетий было невозможно не только всякое научное исследование в этой области, но даже знакомство с последними достижениями науки. Во-вторых, по причине необычайно плодотворного развития библеистики.
В курсе протоиерея Александра Сорокина впервые за последние несколько десятилетий даны сведения о состоянии новозаветной науки на настоящее время. При этом богатейший материал преподносится в православном, уравновешенном и далеком от крайних выводов духе, то есть именно так, как и положено это делать в учебных пособиях. Автор этой книги — клирик Петербургской епархии протоиерей Александр Владимирович Сорокин известен как один из самых талантливых молодых ученых в современной Русской Православной Церкви. Выход в свет его труда по Новому Завету станет замечательным событием для нашей науки, послужит опорой для учащих и учащихся духовно-учебных заведений нашей Церкви, а также станет подарком для многих тех наших соотечественников, кто желает повысить уровень своих знаний по этому предмету.
Настоятельно рекомендую эту книгу для клириков и мирян нашей Церкви, преподавателей и студентов духовных школ, для комплектования духовных библиотек и для всех тех, кто интересуется богословием и историей Православной Церкви.
Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев), Профессор Санкт-Петербургской Православной Духовной Академии.
Александр Сорокин - Христос и Церковь в Новом Завете - Введение в Священное Писание Нового Завета
Издательство Крутицкого подворья совместно с Синодальным Отделом по делам молодежи Московского Патриархата
Издательство Крутицкого подворья
Отдел по делам молодежи Московского Патриархата
Общество любителей церковной истории
Москва, 2006 - 647 с.
Александр Сорокин - Христос и Церковь в Новом Завете - Введение в Священное Писание Нового Завета - Содержание
- Предисловие
- От автора
I. ВВЕДЕНИЕ
- § 1. Три отправные точки, подсказанные Церковным Преданием
- § 2. Иисус Христос и народ Божий (Церковь)
II. ИЗРАИЛЬ КО ВРЕМЕНАМ НОВОГО ЗАВЕТА
- § 3. Политический аспект
- § 4. Иудейская религия во времена Иисуса Христа и первых христиан
- § 5. Различные партии и движения
- § 6. Отношение к язычникам
- § 7. Эсхатологические ожидания
- § 8. Мессианские ожидания
- § 9. Разрушение Иерусалима и дальнейшие судьбы иудейства
III. ЛИЧНОСТЬ И ПРОВОЗВЕСТИЕ ИИСУСА ХРИСТА
- § 10. Личность Иисуса
- § 11. Весть Иисуса с точки зрения формы
- § 12. Весть Иисуса с точки зрения содержания
- § 13. Установление Нового Завета
- § 14. Смерть и Воскресение Иисуса
- § 15. Слова Самого Иисуса
- § 16. Наименования и титулы Иисуса
IV. РАННИЕ ФОРМЫ ХРИСТИАНСКОГО ПРЕДАНИЯ
- § 17. Общие особенности первоначального устного христианского Предания
- § 18. Миссионерство — провозглашение (керигма) и принятие веры
- § 19. Катехизация — изъяснение и осмысление веры
- § 20. Богослужение — молитвенное празднование веры
V.ДАЛЬНЕЙШИЕ ПУТИ ХРИСТИАНСКОГО ПРЕДАНИЯ
- § 21. Написание посланий
- § 22. Написание Евангелий
- § 23. Появление других писаний
- § 24. Новозаветные литературные жанры
- § 25. Смысл названия «Новый Завет»
- § 26. Канонизация новозаветных писаний. Краткая история канона Нового Завета
- § 27. Новозаветные апокрифы
- § 28. Текстология Нового Завета
VI.РАННИЕ ПОСЛАНИЯ АПОСТОЛА ПАВЛА
- § 29. Основные вехи жизни ап. Павла
- § 30. Общее введение к посланиям ап. Павла
- § 31.1-е и 2-е Послания к Фессалоникийцам (Солунянам)
- § 32. 1-е и 2-е Послания к Коринфянам
- § 33. Послание к Галатам
- § 34. Послание к Римлянам
VII. ПОСЛАНИЯ АПОСТОЛА ПАВЛА «ИЗ УЗ»
- § 35. Общее введение к посланиям «из уз»
- § 36. Послание к Филиппийцам
- § 37. Послание к Филимону
- § 38. Послание к Колоссянам
- § 39. Послание к Ефесянам
VIII. СИНОПТИЧЕСКИЕ ЕВАНГЕЛИЯ И КНИГА ДЕЯНИЙ
- § 40. Общее введение к Евангелиям
- § 41. Еще о «Синоптической проблеме»
- § 42. Евангелие от Марка
- § 43. Евангелие от Матфея ,
- § 44. Труды св. Луки: Евангелие и Книга Деяний святых апостолов ..
IX. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА И СОБОРНЫЕ ПОСЛАНИЯ СВ. ИОАННА
- § 45. Евангелие от Иоанна
- § 46. Общее введение к Соборным посланиям
- § 47. Первое Соборное Послание св. Иоанна Богослова
- § 48. Второе и Третье Соборные Послания св. Иоанна Богослова ...
X. ДРУГИЕ НОВОЗАВЕТНЫЕ ПИСАНИЯ
- § 49. Послание к Евреям
- § 50. Соборное Послание ап. Иакова
- § 51. Первое Соборное Послание ап. Петра
- § 52. Соборное Послание ап. Иуды
- § 53. Второе Соборное Послание ап. Петра
XI.ПАСТЫРСКИЕ ПОСЛАНИЯ АПОСТОЛА ПАВЛА
- § 54. Общее введение
- § 55. Послание к Титу
- § 56. Первое Послание к Тимофею
- § 57. Второе Послание к Тимофею
XII.ОТКРОВЕНИЕ СВ. ИОАННА БОГОСЛОВА
- § 58. Апокалиптика как литературно-богословская традиция
- § 59. Первоначальное христианство как апокалиптическое движение
- § 60. Откровение св. Иоанна Богослова
ПРИЛОЖЕНИЕ: НОВОЗАВЕТНЫЕ ЛИТУРГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ В ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
- 1. Древняя ветхозаветная традиция церковного чтения Священного Писания
- 2. Апостол и Евангелие
- 3. Богослужения с чтением Нового Завета
- 4. Зачала
- 5. Круг праздничных чтений
- 6. Чтения на богослужениях вне суточного круга
- 7. Круг рядовых чтений
- 8. Воскресные евангельские чтения на Утрене
- 9.Чтения пред и по Рождестве Христовом, Богоявлении и Воздвижении
- 10.«Диалог» Апостола и Евангелия
Указатель ссылок на Священное Писание
Использованные труды и пособия
Список сокращений
Александр Сорокин - Христос и Церковь в Новом Завете - Введение в Священное Писание Нового Завета - Критические издания греческого текста Нового Завета
Упомянутые, а также и многочисленные другие рукописи не только бережно хранятся в музеях и книгохранилищах, но и были подвергнуты подвергаются тщательному сравнительному изучению. Это и есть собственно текстологическая работа, которая приводит к обнаружению общего и различий между содержанием рукописей. Результаты такой работы доступны всякому интересующемуся читателю. Существуют критические издания греческого текста Нового Завета, где в качестве основного варианта текста принят какой-либо один[1], а в подстрочнике приводятся все или наиболее значимые разночтения с имеющимися в распоряжении ученых рукописями.
Для этого используется специально разработанная система обозначений. Освоив ее, читатель может ориентироваться в тех различных вариантах, которые дают для одного и того же отрывка разные рукописи. В конце издания дается список и характеристика каждой известной на сегодняшний момент рукописи. Наиболее авторитетными и широко распространенными являются издания Курта Аланда[2] и Нестле-Аланда[3].
[1] До современных критических исследований и изданий бесспорным авторитетом пользовался т.н. Textus Receptus (Текстус Рецептус, т.е. букв. «[обще]принятый текст»), как его назвал в XVI веке Эразм Роттердамский (точнее, textus ab omnibus receptus, т.е. «текст принятый всеми»). Это название означает, что данный текст, по крайней мере на протяжении нескольких веков (восходя к Византийскому тексту IX–X вв.), был общепринят для церковного употребления. Именно он фактически является тем вариантом текста Нового Завета, которого в своем богослужении по сей день придерживается Православная Церковь.
В то же время при сравнении с обнаруженными в последние столетия древнейшими рукописями (Синайским, Ватиканским кодексами и др.), невозможно отрицать, что Textus Receptus в некоторых местах отражает более поздние варианты текста. Отсюда то предпочтение, которое редакторы критических изданий греческого текста постепенно стали отдавать древним рукописям (Ватиканскому кодексу), а за ними и многие современные переводчики Нового Завета (в том числе, например, ЕК). Об этом см. подробнее: Алексеев А.А. Текстология славянской Библии. СПб. 1999. С. 110-2; Мень А., прот. Библиологический словарь. Т. III. М. 2002. С. 221; Мецгер Б.М. Текстология... С. 98
[2] The Greek New Testament ed. by Kurt Aland and others; последнее, 4-е изд. – 1993 г.
[3] Nestle-Aland. Novum Testamentum Graece; последнее, 27-е изд. – 1993 г. «Нестле-Аланд» – комбинация двух собственных имен (фамилий) нескольких немецких ученых, занимавшихся и занимающихся критическими изданиями греческого текста Нового Завета, сначала независимо друг от друга, затем вместе: Эберхарда Нестле (1851–1913), чей сын Эрвин продолжил дело отца, и Курта Аланда (р.1915), дело которого продолжила его жена Барбара.
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