Библейские комментарии отцов Церкви - Ветхий Завет
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28-томная серия Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков знакомит читателя с представителями классической христианской экзегезы.
Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков - Ветхий Завет
Тверь: Герменевтика
28-томная серия Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков знакомит читателя с представителями классической христианской экзегезы, оказавшими решающее воздействие на формирование богословской, литургической и духовно-нравственной жизни христианского мира.
Все, кто интересуется толкованиями Библии, будут рады публикации многотомной серии раннехристианских комментариев на Писание, с помощью которой становятся доступными идеи многих отцов Церкви относительно важных мест Библии и апокрифов. Трудно представить более достойный общехристианский проект.
Брюс М. Мецгер, профессор Нового Завета, Принстонская богословская семинария
2012 год
Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I- VIII веков. Ветхий Завет. Том IX: Притчи Соломона, Книга Екклесиаста, Песнь Песней
Пер. с англ., греч., лат., копт, и сир. Под редакцией Дж. Роберта Райта / Русское издание под редакцией Д.С. Бирюкова. - Тверь: Герменевтика, 2012. - 480 с.
В данном томе представлены раннехристианские комментарии на книги Притчей, Екклесиаста и Песнь Песней. Авторы периода вселенских соборов соглашались, что эти книги, по словам Дж. Р. Райта, «представляли собой одно из самых значительных выражений мудрости о смысле жизни, доступной людям до воплощения Бога в Господе Иисусе Христе.
В них находило свое выражение признание ограниченности человеческого понимания и трудности проникновения в подлинный смысл жизни без такого вмешательства Бога, которое христиане стали называть "воплощением".
Противоречия жизни, даже ее пустоту, мучительность и суетность, можно было признать, но не преодолеть, с точки зрения раннехристианских авторов, без осознания откровения во Христе» (см. Введение).
В книге приводятся фрагменты из сочинений Оригена, Василия Кесарийского, Григория Нисского, Дидима Слепца, Амвросия Медиоланского, Августина Иппонского, Григория Великого, Беды Достопочтенного и многих других богословов.
Для изучающих библеистику, историю и богословие Церкви.
На обложке: Царь Соломон (фрагмент Новгород, иконы 15 в.).
Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I- VIII веков. Ветхий Завет. Том X: Книга пророка Исайи 1-39
Пер. с англ., греч., лат., копт, и сир. Под редакцией Стивэна А. Маккиниэна / Русское издание под редакцией Г.И. Беневича. - Тверь: Герменевтика, 2011. - 336 с.
Для отцов Церкви и других раннехристианских писателей Книга пророка Исайи была прежде всего провозвестием пришествия Мессии, исполненным в жизни и служении Иисуса из Назарета.
Таким пониманием пророчеств Исайи наполнен уже Новый Завет, традицию которого с особенной тщательностью развивают в своих подробных комментариях на Книгу пророка такие авторы, как Евсевий Кесарийский, Василий Великий, Иероним Стридонский, Кирилл Александрийский и Феодорит Кирский, и дополняют многие другие учители и пастыри Церкви эпохи вселенских соборов.
Для изучающих библеистику, историю и богословие Церкви.
На обложке: Дева Мария с Младенцем Иисусом, см. Ис 7:14 (русск. икона 15-го века).
Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков - Ветхий Завет. Том XI: Книга пророка Исайи 40-66
Всего можно членам клуба иметь по Ветхому Завету следующие тома:
DJVU Том I: Книга Бытия 1-11 - 10/05/2012
DJVU Том II: Книга Бытия 12-50 - 10/05/2012
DJVU Том III: Книги Исход, Левит, Числа, Второзаконие - 10/05/2012
DJVU Том IV: Иисуса Навина, Судей, Руфи, Первая и Вторая Книги Царств - 10/05/2012
DJVU Том V: Исторические книги (часть 2). Книги Царств (3-я и 4-я ), Паралипоменон; Ездры (1-я), Неемии и Есфири - 10/05/2012
DJVU Том VI: Книга Иова - 10/05/2012
DJVU Том IX: Притчи Соломона, Книга Екклесиаста, Песнь Песней - mikebb 14/10/2012
DJVU Том X: Книга пророка Исайи 1-39 4 Mb - mikebb 14/10/2012
DJVU Том II: Книга Бытия 12-50 - 10/05/2012
DJVU Том III: Книги Исход, Левит, Числа, Второзаконие - 10/05/2012
DJVU Том IV: Иисуса Навина, Судей, Руфи, Первая и Вторая Книги Царств - 10/05/2012
DJVU Том V: Исторические книги (часть 2). Книги Царств (3-я и 4-я ), Паралипоменон; Ездры (1-я), Неемии и Есфири - 10/05/2012
DJVU Том VI: Книга Иова - 10/05/2012
DJVU Том IX: Притчи Соломона, Книга Екклесиаста, Песнь Песней - mikebb 14/10/2012
DJVU Том X: Книга пророка Исайи 1-39 4 Mb - mikebb 14/10/2012
DJVU Том XI: Книга пророка Исайи 40-66 - mikebb 12/03/2021
DJVU Том XIV: Двенадцать пророков - 10/05/2012
DJVU Том XIV: Двенадцать пророков - 10/05/2012
Внимание: 11/08/2016 г все тома перекачаны по-новому, улучшения:
- добавлены удобные оглавления для навигации
- устранены ошибки
- выполнен общий файл с 9 томами Ветхого Завета в 1 файле
- выполнен общий файл с 21 томом Ветхого и Нового Заветов в 1 файле
Примечание: в 2023 году все файлы DJVU пересобраны, а также изготовлены новые файлы PDF небольшого размера, что позволило сделать полные комплекты книг в DJVU и PDF из новых файлов
23/12/2023
Спасибо
Спасибо !!!
Вышло на сей день - 25,
НЗ - весь,
в ВЗ еще не полностью Псалтить, только первый том, должен быть еще том 8 - Псалмы с 51 и
нет томов 12-13 - большие пророки.
Еще нет 15 тома - Апокрифы
Собственно и другие тома не открываются и не скачиваются здесь в разделе клуба
ну это уже украинская проблема - файлы на мэйлру - скачать придется с применением VPN или браузером Опера с VPN - это уже после того, как російскіе серверы сталі за поребриком - то перестали туда закачивать, но перекачивать нет возможности....
Подскажите пожалуйста, как скачать или посмотреьт книгу?
Подскажите, не могу посмотреть или скачать тома Иова и тройного корпуса учительных(((
Спасибо!!!!!!!
А что, тема обновилась что ли?
Довольно интересное издание: с одной стороны, приведены основные мнения Святых отцов по данному эпизоду священной истории, с другой стороны, авторы, к величайшему сожалению, не позаботились во всех случаях приводить малодоступные для рядового, в том числе и русского, читателя, толкования; в некоторых случаях, при наличии толкования "в природе", ононе всегда в этой серии приводится.