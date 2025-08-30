28-томная серия Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков знакомит читателя с представителями классической христианской экзегезы.

Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков - Ветхий Завет

Тверь: Герменевтика



28-томная серия Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков знакомит читателя с представителями классической христианской экзегезы, оказавшими решающее воздействие на формирование богословской, литургической и духовно-нравственной жизни христианского мира.

Все, кто интересуется толкованиями Библии, будут рады публикации многотомной серии раннехристианских комментариев на Писание, с помощью которой становятся доступными идеи многих отцов Церкви относительно важных мест Библии и апокрифов. Трудно представить более достойный общехристианский проект.



Брюс М. Мецгер, профессор Нового Завета, Принстонская богословская семинария

2012 год

Пер. с англ., греч., лат., копт, и сир. Под редакцией Дж. Роберта Райта / Русское издание под редакцией Д.С. Бирюкова. - Тверь: Герменевтика, 2012. - 480 с.



В данном томе представлены раннехристианские комментарии на книги Притчей, Екклесиаста и Песнь Песней. Авторы периода вселенских соборов соглашались, что эти книги, по словам Дж. Р. Райта, «представляли собой одно из самых значительных выражений мудрости о смысле жизни, доступной людям до воплощения Бога в Господе Иисусе Христе.

В них находило свое выражение признание ограниченности человеческого понимания и трудности проникновения в подлинный смысл жизни без такого вмешательства Бога, которое христиане стали называть "воплощением".

Противоречия жизни, даже ее пустоту, мучительность и суетность, можно было признать, но не преодолеть, с точки зрения раннехристианских авторов, без осознания откровения во Христе» (см. Введение).

В книге приводятся фрагменты из сочинений Оригена, Василия Кесарийского, Григория Нисского, Дидима Слепца, Амвросия Медиоланского, Августина Иппонского, Григория Великого, Беды Достопочтенного и многих других богословов.

Для изучающих библеистику, историю и богословие Церкви.

На обложке: Царь Соломон (фрагмент Новгород, иконы 15 в.).

Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I- VIII веков. Ветхий Завет. Том X: Книга пророка Исайи 1-39