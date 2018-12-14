Этот том завершает историю церкви средних веков.

Филип Шафф, Дэвид Шафф История Христианской Церкви. Том VI Средневековое Христианство От Бонифация VIII до протестантской Реформации. 1294 — 1517 г. по P. X.

«БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ» Санкт–Петербург 2009

Перевод: Рыбакова Ο. Α.

ISBN 978–5-7454–1151–9

Christianus sum. Christiani nihil a me alienum puto

Филип Шафф - История Христианской Церкви. Том VI Средневековое Христианство От Бонифация VIII до протестантской Реформации

ГЛАВА I. УПАДОК ПАПСТВА И АВИНЬОНСКОЕ ИЗГНАНИЕ. 1294 — 1377

ГЛАВА II. ПАПСКИЙ РАСКОЛ И РЕФОРМАТОРСКИЕ СОБОРЫ. 1378 — 1449

ГЛАВА III. ВЕДУЩИЕ КАТОЛИЧЕСКИЕ МЫСЛИТЕЛИ

ГЛАВА IV. НЕМЕЦКИЕ МИСТИКИ

ГЛАВА V. РЕФОРМАТОРЫ ДО РЕФОРМАЦИИ

ГЛАВА VI. ПОСЛЕДНИЕ ПАПЫ СРЕДНИХ ВЕКОВ

ГЛАВА VII ЕРЕСЬ И КОЛДОВСТВО

ГЛАВА VIII. ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

ГЛАВА IX. ПРОПОВЕДЬ И НАРОДНОЕ БЛАГОЧЕСТИЕ

ГЛАВА Х. ЗАВЕРШЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Филип Шафф - История Христианской Церкви - Средневековое Христианство От Бонифация VIII до протестантской Реформации - Предисловие

Два столетия между 1294 и 1517 г., между возвышением Бонифация VIII и моментом, когда Лютер прибил девяносто пять тезисов к двери виттенбергской церкви, знаменуют постепенный переход от средних веков к современности, от всеобщего признания папской теократии в Западной Европе к утверждению национальной независимости, от высшей власти священства к интеллектуальной и духовной свободе личности. Многое уходит в прошлое и появляются признаки нового порядка. Старые установления распадаются. Схоластическая система богословия утрачивает власть над умами людей и даже становится объектом насмешек. Злоупотребления раннего Средневековья вызывают протесты. Раздаются требования реформ, ставящих во главу угла Писание, и ширятся призывы ко всеобщему благополучию человечества. Присущие церкви жизненные силы ищут выражение в новых формах благочестия и милосердия.



Сила папства, которое заявляло о непогрешимости суждения и о господстве во всех областях человеческой жизни, была подорвана из‑за ошибок, претензий и обмирщенности самого папства, проявившихся в политике Бонифация VIII, в переносе папской резиденции в Авиньон и в губительном расколе, из‑за которого почти полвека в Европе одновременно правили по два, а то и по три папы, причем каждый из них называл себя наместником Бога на земле.



Дух национальной свободы, пробудившийся в эпоху крестовых походов, усилился и успешно сопротивлялся папской власти сначала во Франции, а потом и в других районах Европы. Князья утверждали, что имеют высшую власть над гражданами своих владений, и настаивали на том, чтобы церковь несла свою долю ответственности перед государством. Германия уступила Франции лидерство в Европе. Роль Англии становилась все более и более заметной.



Трактарианская литература XIV века заявила о правах человека и о принципах обычного права, возражая против притязаний папства и догматизма схоластической системы. Светские авторы стали первопроходцами мысли. Начал формироваться практический взгляд на миссию церкви. Данте с беспримерной смелостью раскритиковал жизнь пап, поместив некоторых преемников святого Петра в низшие круги ада.



Реформаторские соборы в Пизе, Констанце и Базеле почти на пятьдесят лет (1409 — 1450) превратили Европу в арену церковных и религиозных споров. Хотя им не удалось найти лекарство от бездуховности, распространившейся в церкви, они подали пример свободной дискуссии и своими выдающимися законотворческими постановлениями заявили, что высшая церковная власть исходит не от избранников–иерархов, правящих остальной церковью, а коренится в самом теле Церкви.



То, что нет смысла ждать более или менее существенных реформ от папства и иерархии, стало видно в последние годы периода (1460 — 1517), когда церковный Рим являл собой зрелище безнравственности и духовного падения, похожее на состояние Римской империи в период упадка.



Религиозная неуспокоенность и устремленность к более достойному образу жизни воплотились в деятельности Виклифа, Гуса и других вождей, которые, ясно понимая истину и отваживаясь, даже под страхом смерти, провозглашать ее всенародно, намного опередили свой век и подали пример всем последующим эпохам.



В то время как среди иерархов христианской церкви процветали грубые амбиции и непотизм, полнейшее извращение церковных обязанностей и нарушение фундаментальных принципов христианской жизни, на севере в церковь вливался чистый поток благочестия и мистики из долины Рейна и Нидерландов неосознанно облагораживали почву, на которой суждено было произрасти зерну Реформации.



Эпоха Возрождения, или возвращения к классической культуре, освободила человеческое сознание. Классическими трудами древности снова стали восхищаться, после того как церковь пренебрегала ими в течение тысячи лет. После обнаружения нового континента на Западе расширились и географические границы европейской цивилизации.

7 томов Шаффа приобретены на пожертвования Максима