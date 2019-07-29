Что заставляет целые народы — австралийских аборигенов, афро-американцев, чернокожих жителей ЮАР — искать примирения с теми, кто веками эксплуатировал их? И как могут те, кто притеснял других, приобщиться к благодати прощения? Каким образом люди, попавшие в плен и использованные своими врагами на строительстве железной дороги в Бирме, бывшие узники ГУЛАГа и нацистских концентрационных лагерей находят в себе силы простить тех, кто причинил им так много зла?Что заставляет целые народы — австралийских аборигенов, афро-американцев, чернокожих жителей ЮАР — искать примирения с теми, кто веками эксплуатировал их? И как могут те, кто притеснял других, приобщиться к благодати прощения?

Удивительные герои Майкла Хендерсона, люди разных национальностей, исповедующие различные религии, находят в себе мужество разорвать порочный круг ненависти и сбросить с себя цепи, намертво приковывавшие их к страшным событиям прошлого.

Майкл Хендерсон - Прощение: разрывая оковы ненависти

Перевод с английского: Олег Корнеев, Эвелина Янзина

Пер. с англ. (Серия ‘‘Услышать человека”). — 2-е изд.

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. — 260 с.

Также первое издание книги:

Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2002. - 260 с.

ISBN 5-89647-069-Х



Майкл Хендерсон - Прощение - разрывая оковы ненависти - Содержание

Глава 1. Принимая дар

Глава 2. Исцеление истории: новая технология для XXI века?

Глава 3. Общенациональный день прощения: австралийцы заново осмысливают свою историю

Глава 4. За радугой: взгляд с мыса Доброй Надежды

Глава 5. После Страстной пятницы

Глава 6. Откровенный разговор: проблема сосуществования рас в Америке

Глава 7. Когда оружие молчит: враги становятся друзьями

Глава 8. Еще один мост через реку Квай: англо-японское примирение

Глава 9. От Грин и до ГУЛАГА: прощение рождает свободу

Глава 10. Мир приносит свои плоды: глашатаи нового мышления

Глава 11. Разрывая порочный круг ненависти

Майкл Хендерсон - Прощение - Разрывая порочный круг ненависти

«Господи! Помни не только людей доброй воли, но и тех, кто принес в сей мир зло.

Но при этом забудь обо всех страданиях, причинен ных ими.

Помни лишь о благе, достигнутом через эти стра дания.

Помни о сплотившем нас чувстве товарищества и верности, о смирении и мужестве,

о великодушии и бла городстве наших сердец, взращенных на этих страда ниях.

А когда мучители наши предстанут пред твоим су дом,

Пусть все наши добродетели послужат для них оп равданием и прощением».

Надпись, найденная в концентрационном лагере Равенсбрюк, 1945 год.

Прощение не только преображает страдание, но и об лагораживает его. Ненависть, ставшая любовью, по сло вам нидерландского философа Бенедикта Спинозы, «может придать этой любви силу большую, чем обладала бы любовь, не существуй первоначальной ненависти». Прощение не только преображает страдание, но и об лагораживает его. Ненависть, ставшая любовью, по сло вам нидерландского философа Бенедикта Спинозы, «может придать этой любви силу большую, чем обладала бы любовь, не существуй первоначальной ненависти».

Обо зреватель Irish Times, знакомя своих читателей с книгой «В колыбели зла», написанной Брайаном Кинэном, ис пытавшим на себе все ужасы плена, говорит: «Из этого кошмара получилось нечто совершенно замечательное». Дело здесь вовсе не в том, чтобы искать страдания, а за тем, взрастив в себе ненависть, пытаться извлечь из нее выгоду, подобно тому, как один человек бился головой об стену, чтобы почувствовать величайшее облегчение и радость при прекращении этих ударов. Но кто может от вергнуть надежду, которая дается миру всякий раз, когда ненависть и страдания преобразуются в нечто благое — будь то угрызения совести, раскаяние, мужественный акт прощения или исполненное драматизма религиозное обращение?

Все это вселяет веру в то, что человечество еще способно научиться действовать иными, лучшими, методами.Один из примеров подобного преображения — вьетнам ка Ким Фук, которая в настоящее время проживает в Ка наде и является послом мира и доброй воли от ЮНЕСКО. В 1972 году автору фотографии с ее изображением, Ник Хат, была присуждена Пулитцеровская премия. На этом снимке она была совсем юной девушкой, нагой убегаю щей из родной деревни, на которую сбросили напалмо вые бомбы американцы. Эта фотография публиковалась не один раз. Она перенесла семнадцать операций, выжи ла, но еще большие страдания приносило ей то, что ее фотография использовалась в пропагандистских целях. Ким Фук некоторое время училась в Москве, а затем эмигрировала на Запад. Там она была назначена послом мира и доброй воли. То, как она пережила выпавшие на ее долю испытания, через многочисленные статьи и кни ги стало источником вдохновения для миллионов. В 1999 году вышла ее биография под названием «Девушка на снимке: история жизни Ким Фук».